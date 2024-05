LG PRÉSENTE SA GAMME 2018 D’ENCEINTES AU SON DE HAUTE QUALITÉ ET INTELLIGENTES

Les différentes gammes de produits audio LG offrent, en plus d’un son remarquable, une intelligence avancée

Villepinte, le 28 décembre : LG Electronics (LG) présentera au CES 2018 une gamme de produits audio de très grande qualité, qui promet de changer la perception des consommateurs concernant les enceintes d’intérieur. La première grande nouveauté de la gamme 2018 est l’annonce du partenariat avec la technologie audio avancée de haute performance de Meridian Audio. La gamme 2018 de LG comprend de nombreux produits, allant des barres de son immersives Dolby Atmos®, aux enceintes portables Bluetooth, en passant par la toute nouvelle enceinte dotée d’une intelligence artificielle. Elle comblera en particulier tous les amateurs de musique et de films.

Son multicanal

La nouvelle barre de son SK10Y de LG délivre une puissance de sortie de 550 W. Elle est compatible avec les canaux 5.1.2 grâce à la technologie Dolby Atmos qui permet d’obtenir un son immersif provenant de toutes les directions, y compris le plafond, quel que soit son emplacement. Cette technologie améliore le réalisme et donne l’impression de se retrouver en plein cœur de l’action. Pour créer un son aussi puissant et avec autant de nuances, la barre de son SK10Y est équipée de plusieurs haut-parleurs, notamment une paire d’enceintes à rayonnement indirect, pour entourer de tous les côtés l’auditeur. Les utilisateurs peuvent ajuster le volume afin d’optimiser le son en fonction de la hauteur du plafond de la pièce.

L’enceinte SK10Y est conçue pour offrir une expérience sonore impressionnante. En tant que pionnier de l’audio hi-fi haute performance dans le traitement des signaux numériques ainsi que dans le domaine psychoacoustique, Meridian Audio a équipé la SK10Y d’un haut degré de performance avec, notamment, sa technologie « Bass and Space » pour entourer les auditeurs d’un son riche et irréprochable. Peu importe où l’utilisateur est assis, le son semble plus chaud et immersif. La technologie « Height Elevation » de Meridian Audio élève le degré sonore au-dessus de la barre de son, au niveau de l’écran, apportant ainsi plus de clarté aux paroles et à la musique. De plus, la LG SK10Y est compatible avec des fichiers audio de haute qualité, sans perte, pour recréer parfaitement le son enregistré dans les studios. En plus de la lecture jusqu’à 40 kHz, l’enceinte offre également une fonctionnalité de conversion sonore qui augmente la qualité des fichiers audio standards jusqu’à 24 bits/192 Hz améliorant ainsi les détails subtils et les nuances de chaque morceau.

Le design de la SK10Y est un point fort du produit, grâce à ses bords harmonieux et modernes, ainsi que son fin profil qui s’adapte parfaitement sous de nombreux modèles de télévisions OLED ou SUPER UHD 2018 de LG. L’appareil est également très facile d’utilisation, grâce à sa connectivité totale aux plateformes, enceintes et autres appareils intelligents compatibles avec Chromecast. Pour la déclencher, les utilisateurs pourront prononcer simplement : « Ok Google » et demander à ce que leur chanson, podcast ou clip vidéo préféré soit diffusé depuis leur service de streaming en ligne favori.

Enceintes portables pour toute occasion

Grâce aux technologies avancées de Meridian Audio, les enceintes de la gamme PK de LG offrent un son puissant et sont capables de produire des basses fortes et sans distorsion, ainsi que d’améliorer les paroles et les chants. Ces enceintes sont compatibles avec le Bluetooth APT-X HD standard pour écouter de la musique en streaming 24 bits via une connexion sans fil et qui offre une expérience sonore très proche du son d’origine. Ses enceintes sont dotées de fonctionnalités d’éclairage d’ambiance fun, les « Dynamic Party Lighting », qui clignotent en rythme. Les trois modèles sont robustes et possèdent des poignées pratiques pour les emporter partout avec soi.

Enceinte offrant un son de grande qualité avec l’Assistant Google

LG profitera du CES 2018 pour présenter son premier produit audio haut de gamme, doté de l’intelligence artificielle, l’enceinte LG ThinQ qui ne fournit pas seulement un son de haute qualité, mais intègre aussi l’Assistant Google. LG s’est associé à Google pour s’assurer que l’enceinte LG ThinQ fournisse toutes les fonctionnalités qui vont de pair avec un assistant numérique. L’enceinte LG ThinQ n’est pas seulement un compagnon intelligent, c'est également une interface personnalisée à commande vocale pour les appareils ménagers intelligents de LG. Par exemple, l’enceinte LG ThinQ peut être programmée pour allumer un appareil LG en disant simplement : « Ok Google, demande à LG d’allumer le purificateur d’air ». Mieux encore, l’enceinte n’altère pas le son grâce à la technologie de Meridian Audio. Le son haute résolution de l’enceinte LG ThinQ est compatible avec les fichiers audio de haute qualité sans perte, lui offrant la capacité de récréer, avec fidélité, les sons qui ont été initialement enregistrés dans les studios.

Enceintes pour faire la fête

LG propose à tous ceux qui aiment faire la fête plusieurs enceintes « Party Speakers », aux puissantes capacités audio. Ces appareils tout-en-un possèdent une multitude de caractéristiques conçues pour faire danser tout le monde, comme une sortie de 1 800 W, des modes DJ et karaoké et des lumières. Les nouvelles enceintes possèdent des interfaces faciles à utiliser et de nombreuses options de connectivité pour télécharger ou transférer une quantité illimitée de morceaux de musique.

« La technologie du son a fait beaucoup de chemin depuis que LG a présenté la première radio aux consommateurs coréens, il y a presque 60 ans », a déclaré Seo Yong-jae, responsable de la division commerciale des produits audio et vidéo chez LG Home Entertainment Company.

« Lors du CES de cette année, je suis convaincu que le public sera impressionné par la quantité de technologies que nous avons introduites dans nos produits audio sans en altérer la qualité acoustique. »

La barre de son, les enceintes portables, les enceintes « Party Speakers » ainsi que l’enceinte avant-gardiste LG ThinQ 2018 seront visibles au CES 2018 de Las Vegas.

