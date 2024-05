LG PRÉSENTE LE G4 STYLUS ET LE G4c LES NOUVEAUX MEMBRES DE LA G4 SERIES DE LG

Communiqué de presseLG PRÉSENTE LE G4 STYLUS ET LE G4cLES NOUVEAUX MEMBRES DE LA G4 SERIES DE LGCes deux smartphones offrent aux utilisateurs plus d’options, parmi lesquelles on retrouve un grand nombre de fonctionnalités du LG G4A Villepinte, le 20 mai 2015 — LG Electronics (LG) annonce officiellement deux nouveaux membres de la famille G4, le G4 Stylus et le G4c. Les deux smartphones seront livrés aux revendeurs du monde entier durant le mois de mai. Les deux appareils, au prix très abordable, partagent un grand nombre des fonctionnalités et de l’expérience utilisateur haut de gamme de leur grand frère, le LG G4.Le G4 Stylus dispose d’un écran de 5,7 pouces, légèrement plus grand que celui du LG G4 de 5,5 pouces. Comme son nom l’indique, le G4 Stylus inclut le Stylet polyvalent Rubberdium™ de LG, permettant de prendre des notes et de dessiner facilement sur cet écran aux dimensions généreuses.Son petit frère, le LG G4c de 5 pouces, propose un grand nombre de fonctionnalités et reprend le design haut de gamme du G4, le tout dans une forme plus compacte.Ces deux téléphones de la G4 Series proposent des appareils photo arrière de 8 MP et un appareil photo frontal de 5 MP pour des photos et portraits qualitatifs. D’autres fonctionnalités populaires et exclusives LG telles que Gesture Shot, Glance View et Knock Code™ rendent ces deux appareils plus pratiques, plus sûrs et plus amusants à utiliser. Le G4 Stylus hérite de l’Autofocus Laser, une fonctionnalité ultra rapide présente sur les anciens smartphones de la Série G, pour des clichés nets même en condition de basse lumière. Les écrans IPS de qualité HD avec la technologie In-Cell Touch livrent une expérience visuelle beaucoup plus immersive et réactive que sur la plupart des autres smartphones de cette catégorie.« Le G4 Stylus et le G4c sont l’exemple parfait de l’expérience haut de gamme LG sans un prix exorbitant », a déclaré JunoCho, Président et Directeur Général de LG Electronics Mobile Communications Company. « Nous nous engageons à offriraux consommateurs des appareils LG qui proposent non seulement de bonnes performances, mais également undesign soigné. Le G4 Stylus ainsi que le G4c dépasseront les attentes des clients quant à ce que devrait être un téléphone LG. »Le G4 Stylus (disponible en tant que G Stylo en Amérique du Nord et en Corée) sera proposé en configuration 4G/LTE et 3G dans les coloris Metallic Silver ou Floral White. Le G4c est un modèle 4G/LTE uniquement, et sera disponible en coloris Shiny Gold, Metallic Gray et Ceramic White.Le LG G4 Stylus et G4c devraient être lancés sur les marchés stratégiques principaux dans les semaines à venir.Ils seront disponibles en France au mois de juin au prix public indicatif de 249€ pour le G4c et 299€pour le G4 Stylus.1. Les prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient à nos revendeurs de fixer librement les prix conformément à la loi en vigueur.Caractéristiques principales du G4 Stylus : Processeur : Quad-Core cadencé à 1,2 GHz (4G) Écran : HD IPS de 5,7 pouces (258 ppp) Mémoire : 1 Go RAM / 8 Go ROM / microSD Appareil Photo : arrière de 8 MP / Frontal de 5 MP Batterie : 3 000 mAh (amovible) Système d’exploitation : Android 5.0 Lollipop Taille : 154,3 x 79,2 x 9,6 mm Poids : 163 g Réseau : 4G Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n / Bluetooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glonass / USB 2.0 Coloris : Metallic Silver / Floral White Autre : Stylet / Auto Focus Laser / Gesture Shot / Glance View / Knock Code™Caractéristiques principales du G4c : Processeur : Quad-Core cadencé à 1,2 GHz Écran : HD IPS de 5 pouces (294 ppp) Mémoire : 1 Go RAM / 8 Go ROM / microSD Appareil Photo : arrière de 8 MP / Frontal de 5 MP Batterie : 2 540 mAh (amovible) Système d’Exploitation : Android 5.0 Lollipop Taille : 139,7 x 69,8 x 10,2 mm Poids : 136 g Réseau : LTE Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n / Bluetooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glonass / USB 2.0 Coloris : Shiny Gold / Metallic Gray / Ceramic White Autre : Gesture Shot / Glance View / Knock Code™# # #Informations produits et visuels sur :Pressroom LG France - www.lgpressroom.com Login : Press RoomMot de passe : lifeisgood# # #www.lgpressroom.com**Identifiant : Press RoomMot de passe : lifeisgoodÀ propos de LG Electronics, Inc.LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires total de 55.91 milliards de dollars américains (KRW 59.04 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles).LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr À propos de LG Electronics FranceCréée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.À propos de LG Electronics Mobile Communications Company LG Electronics Mobile Communications Company est un leader mondial et un innovateur majeur sur le marché des communications mobiles. 