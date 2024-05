NOUVEAU LG OLED TV 4K : DU NOIR ABSOLU JUSQU’AUX COULEURS LES PLUS RICHES DANS LE DESIGN INCURVÉ AR

Communiqué de presse





NOUVEAU LG OLED TV 4K : DU NOIR ABSOLU JUSQU’AUX COULEURS LES PLUS RICHES DANS LE DESIGN INCURVÉ ART SLIM





Le téléviseur OLED 4K LG associe une technologie d’affichage de pointe avec le design Art Slim, unique sur le marché



À Villepinte, le 26 Mai 2015 – LG Electronics (LG) annonce le lancement de son téléviseur OLED 4K INCURVÉ Art Slim (Modèle EG960V), disponible en 55 et 65 pouces. A travers ce téléviseur, LG réalise la prouesse d’associer la résolution UHD 4K avec la technologie OLED. De plus, le LG EG960V offre le raffinement du design Art Slim LG, avec son écran incurvé et son socle transparent, offrant la plus belle des expériences visuelles. La TV OLED 4K INCURVÉE Art Slim de LG a reçu le Prix d’Innovation au CES 2015 dans la catégorie Affichage Vidéo.



« Réussite technologique et design, la TV LG OLED 4K Art Slim renforce notre positionnement de leader du marché des téléviseurs de prochaine génération », a déclaré In-Kyu Lee, Vice-Président directeur et chef du service Téléviseurs et Moniteurs chez LG Electronics Home Entertainment Company. « Grâce à la technologie OLED 4K brevetée de LG, l’EG960V fournit une qualité d’image supérieure, riche en couleurs, contraste, profondeur et détails. Le design Art Slim de ce modèle, avec son socle transparent, fait de ce téléviseur un objet de raffinement qui, de surcroît, augmente le sentiment d’immersion du spectateur. »



Le nouveau concept design Art Slim de LG dispose d’une incurvation élégante, et d’une épaisseur ultra fine. L’écran presque sans bords permet de profiter d’expériences visuelles sans contrainte et totalement immersives, tandis que la fusion parfaite entre l’écran et le socle donne un aspect allégé et ultra moderne. Venant compléter parfaitement les somptueuses images affichées à l’écran, l’esthétisme du LG EG960V est tout simplement époustouflant. Conçu à partir d’une perspective moderniste, le socle et le cadre du produit contiennent des notes minimalistes raffinées permettant au téléviseur de s’adapter parfaitement à son environnement.



La série EG960V possède un écran OLED incurvé à la résolution 4K (3840 x 2160) proposant la technologie propriétaire LG WRGB. Avec ses 33 millions de sous-pixels, l’écran produit un contraste infini et des couleurs parfaitement réalistes. Chaque pixel est rétroéclairée et fournit ainsi des noirs et des couleurs parfaits, ainsi qu’un taux de réponse rapide qui élimine efficacement le flou de mouvement. L’OLED 4K LG offre également un angle de vue incroyable et inédit sur le marché,

permettant aux utilisateurs de profiter d’une qualité parfaite - sans perte de couleur ni de contraste - quel que soit leur angle de vision. En outre, l’EG960V utilise un film anti-réfléchissant sur son écran pour minimiser les reflets gênants.



Le Perfect Mastering Engine permet quant à lui d’améliorer la qualité de l’image, quelle que soit sa source (SD, HD ou Full HD) pour que le contenu atteigne un niveau de qualité proche de la 4K (upscaling). Le téléviseur intègre également un décodeur High Efficiency Video Codec (HEVC) 4K pour assurer aux utilisateurs la compatibilité de leur écran avec la diffusion future des émissions en 4K.

Le LG EG960V embarque le système ULTRA Surround pour des performances audio dignes de la qualité d’image remarquable du téléviseur. Il inclut également webOS 2.0, une version mise à niveau de la plateforme de Smart TV primée de LG pour encore plus de simplicité, de praticité et de liberté !

Le lancement des TV 4K OLED INCURVÉES Art Slim de 55 et 65 pouces débute à partir de mai et juin 2015.































Informations produits et visuels sur :

Pressroom LG France - www.lgpressroom.com

Login : Press Room

Mot de passe : lifeisgood

# # #www.lgpressroom.com

Identifiant : Press Room

Mot de passe : lifeisgood









À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public,

les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG

a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre

divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions

(Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un

des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics

a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®

. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.



À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux

sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile

Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ;

Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.



À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs, moniteurs, aff ichages

commerciaux, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et systèmes de sécurité. Repoussant toujours plus loin les limites de la

technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés d’une esthétique remarquable et répondant aux besoins des

consommateurs du monde entier. Les produits grand public de LG incluent notamment des innovations technologiques telles que les

téléviseurs OLED et Ultra Haute Définition / 4K mais également des téléviseurs Smart TV CINEMA 3D, des moniteurs IPS, des systèmes

Home Cinéma, des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les produits à usage commercial de LG

incluent la signalisation numérique, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité.



# # #



CONTACTS PRESSE



LG Electronics France



Coralie Collet

Tél : 01 49 89 98 72 – Mob : 06 32 54 94 83

coralie.collet@lge.com



Anne-Lise Menard

Tél : 01 49 89 98 86 – Mob : 06 99 48 27 35

annelise.menard@lge.com





LG-One



HE/MC



Maïté Hayet

Tél : 01 41 05 44 42

maite.hayet@lg-one.com



Nina Verocai

Tél : 01 41 05 44 55

nina.verocai@lg-one.com



H&A/BS



Juliette Guillaume

Tél : 01 41 05 44 45

juliette.guillaume@lg-one.com



Stéphanie Constantin

Tél : 01 41 05 44 16

stephanie.constantin@lg-one.com