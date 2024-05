Communiqué de presse

L’ÉLECTROMÉNAGER LG PREMIUM AUX CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE RÉDUITES AU COEUR DU SALON EUROPÉEN INNOFEST 2016

LG dévoile pour la première fois la gamme LG SIGNATURE, la technologie Centum System™ et la plateforme domestique intelligente LG à son public européen

BUDAPEST, le 13 avril 2016 — LG Electronics (LG) a dévoilé des dernières innovations aux consommateurs européens lors d’InnoFest Europe 2016, le salon de référence pour les nouvelles gammes d'appareils électroménagers destinés au marché européen, marché hautement concurrentiel sur ce secteur. Le salon InnoFest Europe 2016 s’est invité du 10 au 12 avril au centre culturel Bálna Budapest Center pour rencontrer près de 225 invités, parmi eux les distributeurs européens, partenaires d'affaires et médias.

LG SIGNATURE : LG redéfinit les codes des appareils haut de gamme

0La gamme unique LG SIGNATURE est un concentré de technologies et de designs exceptionnels. La philosophie de LG SIGNATURE, Art of Essence1, évoque l'objectif de cette gamme : un design pur et sophistiqué, fidèle à l’identité de chaque produit. La gamme LG SIGNATURE inclue un lave-linge TWIN Wash™ au design avant-gardiste, un réfrigérateur

1 Le mariage entre l’art et l’essence de la technologie

Door-in-Door™ à la pointe de la technologie et un purificateur d'air hybride futuriste.

Doté d’un design soigné et unique, le lave-linge LG SIGNATURE est une version du LG TWIN Wash™, tout en offrant des fonctionnalités encore plus sophistiquées et pratiques - du jamais vu sur le marché ! Le design minimaliste du lave-linge LG SIGNATURE est mis en valeur par une interface utilisateur Quick Circle, tactile et intégrée directement sur la porte vitrée du hublot. L’angle de 17° facilite encore son utilisation, pour toujours plis de convénience. La porte Push Open du lave-linge facilite l’ouverture, notamment lorsque l’on a le linge dans les mains. Son revêtement en émail donne au lave-linge une finition premium et épurée tout en le protégeant contre les traces de doigts et la corrosion.

Le réfrigérateur LG SIGNATURE représente l'essence d'une approche ultra-moderne à la fois intuitive et évolutive. Clin d'oeil à son esprit innovateur, LG a parachevé son système Door-in-Door™ déjà reconnu pour son ingéniosité en lui ajoutant une fonction Knock-on Door-in-Door™. Deux tapotements sur le Door-in-Door™ et le compartiment devient transparent pour laisser apparaître l’intérieur du réfrigérateur, et ce sans ouvrir la porte. Ainsi, les déperditions de froid causées par les ouvertures successives de la porte du réfrigérateur sont évitées, et offre au consommateur des économies d’énergie significatives. En outre, la fonction Auto Door Open permet une ouverture de porte automatique grâce à un capteur situé sur le bas du réfrigérateur, offrant un accès facile et rapide lorsque l’utilisateur a les bras chargés.

Le purificateur d'air LG SIGNATURE est l'appareil idéal pour ceux qui désirent purifier la qualité de l'air au sein de leur maison. Il est possible de contrôler la filtration à travers le panneau transparent à mesure qu'il se purifie. Bénéficiant de la fonctionnalité Aqua-Cyclone avancée et de l'indicateur Smart PM1.0 LG, le purificateur d'air élimine les odeurs et poussières fines de l’habitat

Centum System™ : LG renforce la durabilité et les économies d’énergies de ses produits

LG a intégré aux lave-linge et aux réfrigérateurs Centum System™ des technologies essentielles pour combler les attentes des consommateurs soucieux de l’environnement qui souhaitent des appareils électroménagers non seulement durables mais aussi économes en énergie. Le moteur LG Inverter Direct Drive du lave-linge et le Compresseur Linéaire Inverter LG du réfrigérateur assurent fiabilité aux produits Centum System™, mais également durabilité, avec une garantie de 20 ans sur ces deux moteurs.

Le lave-linge Centum System™ s'émancipe des ressorts traditionnels soutenant la cuve externe en utilisant un nouveau système avec des amortisseurs similaires à ceux des automobiles. Le système à cuve fixe réduit significativement les niveaux sonores et les vibrations. De plus, les cycles d'essorage sont parmi les plus silencieux du marché. Une charge de 12 kg tournant à 1 400 tr/mn émet seulement 67 dB, l'équivalent du bruit d'une conversation normale2. Le lave-linge assure aussi une efficacité énergétique d'exception avec une classification A+++-60 %.

2 Testé par LG Lab en accord avec les standards IEC. Basé sur un cycle Coton à essorage 1400 trs/min avec 12kg de charge de linge.

Le réfrigérateur LG Centum System™ révolutionnaire, avec sa classe énergétique parmi les meilleures du marché est proposé dans deux styles différents : un Combiné avec une classe énergétique A+++ -20 % et un modèle Side by Side avec une classification A+++-10 %.

Application SmartThinQ™ : LG optimise la maison connectée

LG a contribué significativement au marché de la domotique en lançant le capteur SmartThinQ™. Utile, ce dispositif peut être placé sur les appareils traditionnels pour par exemple alerter les utilisateurs via leur smartphone dès qu'un lave-linge a terminé son cycle ou si une porte de réfrigérateur est restée entrouverte. Pour compléter le capteur SmartThinQ™ et la vaste gamme LG d'appareils intelligents, LG a développé le hub SmartThinQ™ pour recueillir des informations et communiquer avec les capteurs SmartThinQ™ et les appareils intelligents. Il est de surcroît une véritable enceinte avec ses haut-parleurs intégrés. Le hub SmartThinQ™ de LG est compatible avec les normes proposées par l'AllJoyn® Alliance, pour un langage open source promouvant le développement des technologies IoT, des partenariats d'affaires collaboratifs et des initiatives intersecteurs.

Le salon InnoFest Europe 2016 présente également les dernières nouveautés en termes de réfrigérateurs américains et combinés, micro-ondes et de produits de traitement de l'air, en vue de leur lancement prochain sur le marché européen. Des nouveaux produits tels que le HOM-BOT Home Guard CordZero™, bénéficiant de la technologie de réalité améliorée et de surveillance en temps réel, ainsi que le LG Styler, véritable pressing à domicile qui exploite la puissance de la vapeur pour défroisser et désodoriser les vêtements, seront également présentés sur le salon.

« Le salon InnoFest Europe 2016 est une chance unique pour LG de présenter à nos partenaires et médias, acteurs clés du marché européen, nos nouvelles collections en électroménager », a déclaré Jo Seong-jin, PDG de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « LG peut se targuer d’un réel succès en Europe grâce au soutien incessant de nos partenaires d'affaires. Nous souhaitons donc leur démontrer que nous pouvons, ensemble, être une force d’innovation sur le marché mondial de l'électroménager. »

Informations produits et visuels sur :

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur sur les technologies de l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires total de 48.80 milliards USD (KRW 56.51 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2015 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

LG Electronics France a été créée en 1991. Elle emploie aujourd’hui environ 300 personnes. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG).

En 2015 LG France a vendu plus de 2.3 millions de produits.

À propos de LG Electronics Home Appliance Company

LG Electronics Home Appliance Company est un leader mondial du marché des appareils électroménagers, dont la vocation est d’offrir des produits plus performants et plus écologiques alliant technologie intelligente et conception avant-gardiste pour offrir une solution complète qui améliore le quotidien de chacun. Les produits révolutionnaires de LG, qui comprennent des réfrigérateurs, des lave-linge, des lave-vaisselle, des appareils de cuisson et des aspirateurs, sont conçus pour séduire et faciliter le quotidien des consommateurs du monde entier. LG applique son savoir-faire technologique sur les appareils électroménagers, et a donc offert au secteur des avancées importantes. Premier moteur électromagnétique du monde, le LG Inverter Direct Drive assure toujours plus de performances de lavage et d’économies d’énergie. Toujours sur le lave-linge, la technologie CENTUM permet, par une conception de la cuve inédite et des amortisseurs révolutionnaires, d’offrir une capacité de 12 kilos en format standard avec un bruit réduit. LG a également lancé le premier réfrigérateur connecté interactif au monde, qui permet de gérer le contenu facilement et le tout premier aspirateur traîneau sans fil du monde. Avec l’hygiène comme axe de développement important, LG a développé des technologies vapeur pour détruire les allergènes du linge, les acariens des literies ou des sols.

