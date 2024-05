LE NOUVEAU SÈCHE-LINGE LG A IMPRESSIONNÉ LE PUBLIC AU LG INNOFEST 2018

La pompe à chaleur révolutionnaire DUAL Inverter Heat Pump™ de LG améliore l’efficacité énergétique tout en permettant d’obtenir des résultats parfaits et rapides.

VILLEPINTE, le 13 février 2018 - LG Electronics (LG), qui a considérablement augmenté sa visibilité en tant que leader de la technologie d’entretien du linge, a présenté son sèche-linge de 60,9 cm (RC90U2AV2W) à InnoFest Europe 2018. Cet évènement offre la possibilité à la fois aux partenaires commerciaux et à la presse de tester la technologie Inverter ainsi que le sèche-linge LG qui se différencie des autres appareils grâce à ses hautes performances.

LG sait parfaitement que les consommateurs veulent profiter pleinement de leur sèche-linge, et surtout réduire les coûts énergétiques, tout en protégeant leurs vêtements. Les efforts déployés par l’entreprise aboutissent à la création de la pompe DUAL Inverter Heat Pump™ qui atteint un rendement énergétique de A+++ - 10 %. Les deux cylindres compresseurs compriment simultanément le réfrigérant et offre ainsi un temps de séchage plus rapide. Le compresseur Dual Inverter™ permet d’utiliser de nombreuses options EcoHybrid. En effet, sur le Mode Eco, l’appareil économise de l’énergieet, sur le Mode Rapide, offre un temps de séchage de 18 minutes par kilogramme.

Les utilisateurs de sèche-linge craignent les dégâts occasionnés sur leurs vêtements pendant le cycle de séchage, une inquiétude dissipée par la technologie Pompe à Chaleur. En effet, le nouveau sèche-linge LG maintient une température basse afin de minimiser le rétrécissement et les dégâts sur tous les types de vêtements, des articles délicats comme la lingerie aux articles plus lourds, tels que les cardigans en laine. L’appareil est également équipé du programme Anti-allergie qui était auparavant fourni sur les lave-linge LG. Le programme Anti-allergie fait disparaitre 99,9 % des acariens de la maison, des allergènes présents sur les animaux domestiques et du pollen pour garantir des résultats propres et hygiéniques pour toute la famille.1 Les utilisateurs peuvent même désormais utiliser les cycles « soin du linge » du début à la fin du cycle grâce au programme Anti-allergie, installé à la fois sur le lave-linge et le sèche-linge LG.

En outre, les deux technologies principales de ce sèche-linge, à savoir le compresseur DUAL Inverter et le moteur Inverter de LG, sont couvertes par une garantie de 10 ans, assurant une durée de vie très longue de l’appareil.

L’efficacité et la performance supérieures du nouveau sèche-linge LG procurent un confort accru. Il n’est plus nécessaire de faire un nettoyage et un entretien manuels de l’appareil grâce au condensateur auto-nettoyant puisqu’il met automatiquement en marche des puissants jets d’eau pour enlever les peluches des vêtements et la poussière coincés à l’intérieur du sèche-linge. Aussi, la technologie Sensor Dry détecte l’humidité sur les vêtements pour régler automatiquement les paramètres optimaux du temps de séchage et de la température. Parfaite pour les espaces réduits des maisons européennes, la porte réversible peut être installée pour permettre une ouverture sur la gauche ou la droite en fonction de la préférence de l’utilisateur.

Le LG New Dryer est équipé de SmartThinQ® et du Wi-Fi permettant de contrôler l’appareil à distance, d'identifier les problèmes et de vérifier l’état de fonctionnement. Jusqu’à 16 programmes supplémentaires, notamment Vêtements de sport, Rafraichissement couette, Lingerie, Anti-froissage, peuvent aussi être téléchargés directement depuis un smartphone. Il fonctionne en tandem avec les machines à laver de la marque ainsi qu’avec la MINIWash pour offrir un ensemble personnalisé de solutions de lavage en fonction des besoins.

« Nous sommes très fiers d’avoir présenté notre LG New Dryer de 60,9 cm à nos clients en Europe », a indiqué Song Dae-hyun, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solutions Company. « Ce nouveau sèche-linge équipé de la pompe révolutionnaire DUAL Inverter Heat Pump™ qui offre des performances et une efficacité maximales. Le haut degré de soin et les efforts technologiques que la marque apporte pour améliorer le confort des utilisateurs nous permet d’être leader dans ce domaine, et continuera à nous inciter à progresser. »

1 Certifié par la BAF (British Allergy Foundation) grâce à l’élimination de 99,9 % des allergènes.

Ce nouveau sèche-linge sera disponible en France en 2018.

Capacité 8kg : 899€ PPI*

Capacité 9kg : 999€ PPI*

*Prix Public Indicatif. Ces prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient à nos revendeurs de fixer librement leurs prix conformément à la législation en vigueur.

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur sur les technologies de l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers, employant 77 000 personnes travaillant dans 125 pays différents dans le monde. LG a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires total de 47.9 milliards USD (KRW 55.4 mille milliards) et comprend quatre divisions : Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Entertainment (Électronique Grand Public) et Véhicule Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2016 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

LG Electronics France a été créée en 1991. Elle emploie aujourd’hui environ 300 personnes. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2015 LG France a vendu plus de 2.3 millions de produits.

À propos de LG Electronics Home Appliance Company

LG Electronics Home Appliance Company est un leader mondial du marché des appareils électroménagers, dont la vocation est d’offrir des produits plus performants et plus écologiques alliant technologie intelligente et conception avant-gardiste pour offrir une solution complète qui améliore le quotidien de chacun. Les produits révolutionnaires de LG, qui comprennent des réfrigérateurs, des lave-linges, des lave-vaisselles, des appareils de cuisson et des aspirateurs, sont conçus pour séduire et faciliter le quotidien des consommateurs du monde entier. LG applique son savoir-faire technologique sur les appareils électroménagers, et a donc offert au secteur des avancées importantes. Premier moteur électromagnétique du monde, le LG Inverter Direct Drive assure toujours plus de performances de lavage et d’économies d’énergie. Toujours sur le lave-linge, la technologie CENTUM permet, par une conception de la cuve inédite et des amortisseurs révolutionnaires, d’offrir une capacité de 12 kilos en format standard avec un bruit réduit. LG a également lancé le premier réfrigérateur connecté interactif au monde, qui permet de gérer le contenu facilement et le tout premier aspirateur traîneau sans fil du monde. Avec l’hygiène comme axe de développement important, LG a développé des technologies vapeur pour détruire les allergènes du linge, les acariens des literies ou des sols.