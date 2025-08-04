Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
TV LG Nanocell | 2025 | 50'' (126 cm) | 4K UHD | α7 AI Processor 4K Gen8
50NANO80A6B EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Où acheter

Assistance

TV LG Nanocell | 2025 | 50'' (126 cm) | 4K UHD | α7 AI Processor 4K Gen8

50NANO80A6B EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

TV LG Nanocell | 2025 | 50'' (126 cm) | 4K UHD | α7 AI Processor 4K Gen8

LG 50NANO80A6B
  • Vue avant de la TV NanoCell, logo LG NanoCell Al dans le coin supérieur. La TV LG NanoCell NANO80 représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies.
  • Vue arrière de la TV LG NanoCell NANO80.
  • Vue latérale orientée vers la gauche de la TV LG NanoCell NANO80.
  • Vue avant et latérale de la Smart TV LG NanoCell NANO80 AI 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
  • Vue avant et latérale de la Smart TV LG NanoCell NANO80 AI 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
  • Une image divisée au milieu pour montrer un avant et un après des couleurs pures en Real 4K. Le côté gauche du carrousel est net et coloré tandis que le côté droit est terne. Le titre évoque la façon dont chaque scène est rendue plus saisissante visuellement et agréable.
  • Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé. Le titre évoque la façon dont la technologie de mise à l’échelle supérieure 4K améliore la résolution, la luminosité et la clarté.
  • LG TV avec un écran d’une taille impressionnante fixé sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar dans un salon au style moderne.
  • Écran LG TV avec une télécommande AI Magic Remote au premier plan. Le bouton IA est mis en surbrillance et une bulle de dialogue montre du texte : suggérez un film que j’aime. À l’écran, nous voyons l’icône utilisateur E, indiquant comment AI Voice ID a pu identifier l’utilisateur et formuler des recommandations personnalisées en fonction de sa voix.
  • Télécommande LG AI Magic Remote avec le bouton IA en surbrillance. Autour d’elle se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la télécommande LG AI Magic Remote complète votre AI Experience avec un bouton dédié à l’IA et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il vous suffit de pointer et cliquer.
  • Gros plan d’une LG TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
  • Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.
  • Du contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment le AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement. Le texte explique que le Al Chatbot peut comprendre les souhaits de l’utilisateur et fournir des solutions de dépannage.
Vue avant de la TV NanoCell, logo LG NanoCell Al dans le coin supérieur. La TV LG NanoCell NANO80 représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies.
Vue arrière de la TV LG NanoCell NANO80.
Vue latérale orientée vers la gauche de la TV LG NanoCell NANO80.
Vue avant et latérale de la Smart TV LG NanoCell NANO80 AI 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
Vue avant et latérale de la Smart TV LG NanoCell NANO80 AI 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
Une image divisée au milieu pour montrer un avant et un après des couleurs pures en Real 4K. Le côté gauche du carrousel est net et coloré tandis que le côté droit est terne. Le titre évoque la façon dont chaque scène est rendue plus saisissante visuellement et agréable.
Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé. Le titre évoque la façon dont la technologie de mise à l’échelle supérieure 4K améliore la résolution, la luminosité et la clarté.
LG TV avec un écran d’une taille impressionnante fixé sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar dans un salon au style moderne.
Écran LG TV avec une télécommande AI Magic Remote au premier plan. Le bouton IA est mis en surbrillance et une bulle de dialogue montre du texte : suggérez un film que j’aime. À l’écran, nous voyons l’icône utilisateur E, indiquant comment AI Voice ID a pu identifier l’utilisateur et formuler des recommandations personnalisées en fonction de sa voix.
Télécommande LG AI Magic Remote avec le bouton IA en surbrillance. Autour d’elle se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la télécommande LG AI Magic Remote complète votre AI Experience avec un bouton dédié à l’IA et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il vous suffit de pointer et cliquer.
Gros plan d’une LG TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.
Du contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment le AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement. Le texte explique que le Al Chatbot peut comprendre les souhaits de l’utilisateur et fournir des solutions de dépannage.

Fonctionnalités principales

  • Technologie Nanocell
  • Processeur α7 AI 4K Gen8
  • WebOS 25
  • Intelligences Artificielles
  • Optimiseur de Jeu & Tableau de Bord
Plus

Cybersécurité

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025

Programme webOS Re:New

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

La LG NanoCell TV est légèrement inclinée vers la gauche et représente des fils colorés. Le logo processeur alpha 7 AI 4K est situé dans le coin inférieur droit de la TV. L’arrière-plan est un léger dégradé bleu sarcelle.

Plongez dans un monde aux couleurs authentiques

Qualité de l’image webOS 25 Qualité du son TV ultra large Films et jeux spectaculaires

Découvrez le processeur AI alpha 7 de 8ème génération puissant et intelligent

Grâce à des améliorations significatives des performances, le traitement plus rapide du processeur alpha 7 AI de 8ème génération offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur grandement améliorées.

Le processeur alpha 7 AI de 8ème génération s’illumine en jaune et des éclairs de couleur fusent de celui-ci.

*Comparé à la même année d’entrée de gamme Smart TV alpha 5 AI Processor de 6ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.

Des couleurs pures grâce à la Real 4K

Regardez du contenu en 4K affiné avec une précision des couleurs éclatante et des détails nets, rendant chaque scène visuellement saisissante et agréable.

Un carrousel terne est lavé avec une vague de couleurs, ce qui permet une visualisation plus nette d’un carrousel coloré et lumineux.

La technologie de mise à l’échelle supérieure 4K IA donne vie à chaque image

Le processeur puissant de LG améliore la résolution jusqu’à sa qualité d’origine. Profitez d’une mise à l’échelle supérieure 4K avec une résolution, une luminosité et une clarté améliorées.

Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé.

*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

La future génération de LG AI TV

En savoir plus

Complétez votre AI Experience avec la télécommande AI Magic Remote dotée d’un bouton IA dédié.

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans aucun appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris aérienne ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

AI Voice ID

AI Voice ID de LG reconnaît la signature vocale unique de chaque utilisateur et offre des recommandations personnalisées dès que vous parlez.

*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

Gros plan d’une LG QNED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

AI Search

Demandez quoi que ce soit à votre TV. L’IA intégrée reconnaît votre voix et fournit rapidement des recommandations personnalisées selon vos demandes. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires avec Microsoft Copilot.

* La recherche par IA est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024. 

*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.

*Une connexion à Internet est requise. 

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement.

AI Chatbot

Interagissez avec le AI Chatbot via votre télécommande AI Magic Remote et répondez à toutes les préoccupations, de la configuration des paramètres au dépannage. L’IA peut comprendre l’intention des utilisateurs et fournir des solutions immédiates.

*Une connexion à Internet est requise.

*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.

AI Concierge

Une simple pression sur le bouton IA de votre télécommande ouvre votre AI Concierge qui fournit des mots clés et des recommandations personnalisés en fonction de votre historique de recherche et de visionnage. 

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

AI Picture Wizard

Des algorithmes avancés apprennent vos préférences en passant en revue 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

AI Sound Wizard

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’IA crée un profil sonore adapté à vos préférences.

Logo et nom du programme webOS Re:New avec le badge du lauréat du prix de l’innovation CES 2025 à côté.

Nouvelle mise à jour tous les 5 ans avec le programme webOS Re:New primé

Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce aux mises à jour annuelles. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.

*Le nouveau programme webOS Re:New s’applique aux TVs OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.

*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.

*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.

Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro

Un homme jouant de la guitare, une femme chantant dans un micro et un homme jouant du piano sont représentés. Les ondes sonores qui en proviennent montrent l’émission sonore et comment la qualité sonore est améliorée avec AI Clear Sound.

AI Clear Sound 

La correction précise des tonalités améliore la clarté du son pour une expérience audio exceptionnelle.

La LG NanoCell TV présente un homme sur une moto avec des cercles violets abstraits sortant de la roue pour visualiser l’émission sonore.

Dynamic Sound Booster alimenté par un processeur IA

Le traitement IA améliore le son de la TV pour une expérience sonore plus puissante.

Salon avec une LG TV à fixation murale. Les ondes sonores sont représentées graphiquement pour remplir l’espace montrant comment les canaux virtuels 9.1.2 créent une expérience son surround pour l’utilisateur.

Son surround pour une immersion totale avec canaux virtuels 9.1.2

Profitez de l’expérience son surround avec votre LG TV. L’IA utilise des algorithmes d’apprentissage pour donner l’impression que le son provient de canaux 9.1.2 tout autour de vous.

*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

La WOW Interface vous permet de contrôler le son plus facilement depuis votre TV

La LG Soundbar se trouve sous la LG NanoCell TV. Sur l’écran de TV se trouve l’interface utilisateur pour les commandes de volume de la Soundbar et de la TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément. 

*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de Soundbar.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.  

*Les modèles de Soundbar compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

*Les fonctionnalités peuvent varier selon les modèles. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.

TV ultra large

Regardez tous vos films, sports et jeux préférés sur la TV LG ultra large. Faites l’expérience de la haute résolution sur un très grand écran.

LG TV avec un écran d’une taille impressionnante fixé sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar dans un salon au style moderne.

*La NANO80 est disponible dans un maximum de 86 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.

Un gameplay puissant

Vivez une expérience de jeu optimale avec VRR. Profitez de votre jeu sans que des retards d’affichage n’entravent vos performances. 

Des mains tenant la manette devant un écran montrant un jeu vidéo de voiture de course. Le logo VRR se trouve dans le coin en haut à gauche. Le logo Nvidia GeForce Now et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 60 Hz. 

FILMMAKER MODE

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Un réalisateur face à un panneau de contrôle en train d’éditer le film « Killers of the Flower Moon » sur une LG NanoCell TV. En bas à gauche de l’image, on voit un logo FILMMAKER MODE™.

*FILMMAKER MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*Le FILMMAKER MODE Ambiant s’applique au modèle NANO90 et le FILMMAKER MODE s’applique au modèle NANO80.

La meilleure TV NanoCell pour les films

Regardez les films prendre vie dans votre home cinéma avec un son immersif et le FILMMAKER MODE qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.

FILMMAKER MODE

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Dolby Atmos

Laissez le son surround réaliste bouger tout autour de vous, vous donnant l’impression d’être au centre de l’action.

*FILMMAKER MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*Le FILMMAKER MODE Ambiant s’applique au modèle NANO90 et le FILMMAKER MODE s’applique au modèle NANO80.

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Technologie écran

    4K UHD

  • Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Nano Color

  • Processeur

    Processeur α7 AI 4K Gen8

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Sortie Audio

    20W

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 121 x 651 x 57,1

  • Poids du TV sans pied

    11,7

Toutes les caractéristiques

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN

  • Technologie écran

    4K UHD

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Type de rétroéclairage

    Direct

  • Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Nano Color

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α7 AI 4K Gen8

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui

  • AI Brightness Control

    Oui

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • Modes d'image

    10 modes

  • Auto Calibration

    Oui

GAMING

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Dashboard Gaming)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (Jusqu'à 60Hz)

SMART TV

  • Compatible avec Apple Airplay 2

    Oui

  • Interface TV (OS)

    webOS 25

  • Compatible camera USB

    Oui

  • AI Chatbot

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Google Home / Hub

    Oui

  • Home Hub

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Télécommande Magic Remote

    Intégré

  • Multi écran

    Oui

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

AUDIO

  • AI Sound

    α7 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui (Mise à niveau automatique du volume)

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Compatible Bluetooth Surround

    Yes (Lecture bidirectionnelle)

  • Sortie Audio

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Oui

  • Codec Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Voir le manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 121 x 651 x 57,1

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 121 x 716 x 230

  • Dimensions du carton (LxHxI mm)

    1 215 x 775 x 152

  • Pied TV (Lxl mm)

    859 x 230

  • Poids du TV sans pied

    11,7

  • Poids TV avec pied (kg)

    11,8

  • Poids carton (kg)

    14,5

  • Support VESA (L x H mm)

    200 x 200

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096352847

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.1)

  • Port Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1ea

  • Port Ci+

    1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)

  • Port HDMI

    3ea (prend en charge eARC, ALLM)

  • Prise antenne

    2ea

  • Port USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Inférieure à 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

  • Câble d'alimentation

    Oui (détachable)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

Notre sélection pour vous