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83 pouces (210 cm) | LG OLED AI B6 | 4K Smart TV | 2026

OLED83B6ELB_EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
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Classe énergétique : UE
Fiche produit

83 pouces (210 cm) | LG OLED AI B6 | 4K Smart TV | 2026

OLED83B6ELB
Vue avant de 83 pouces (210 cm) | LG OLED AI B6 | 4K Smart TV | 2026 OLED83B6ELB
La vue avant de la LG OLED AI B6E, lancée en 2026, affiche une image de formes multicolores superposées, avec noir absolu, ainsi que le badge OLED TV n° 1 au monde pendant 13 ans.
La LG OLED AI B6E affichée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 83 pouces avec un écran de 1 842 mm de large, une hauteur globale de 1 055 mm et une profondeur ultra-fine de 52,9 mm sans pied.
LG OLED AI B6E montre un visuel solaire à écran partagé comparant un écran mat anti-glare avec son écran noir absolu pour une qualité d’image plus claire dans n’importe quelle lumière, soutenu par une certification UL Noir absolu visible.
Le processeur 4K AI alpha 8 Gen3 de LG OLED AI B6E brille sous la lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en valeur les performances de traitement de l’IA avec une NPU jusqu’à 5 fois plus rapide, un processeur 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus grande.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini™ et Microsoft Copilot™.
LG OLED AI B6E est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
Le LG Shield, appliqué à LG OLED AI B6E, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
LG OLED AI B6E pour un jeu ultra fluide et sans déchirures montre un jeu de course à grande vitesse en mouvement, avec une comparaison visuelle qui met en valeur un mouvement fluide de 120Hz avec les logos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM et HGiG en haut.
Le LG OLED AI B6E est fixé au mur dans un espace de vie élégant, avec un design ultra fin avec des cadres étroits et il affiche un paysage aux couleurs de l’arc-en-ciel avec des formes de montagne superposées à l’écran.
Vue avant de 83 pouces (210 cm) | LG OLED AI B6 | 4K Smart TV | 2026 OLED83B6ELB
La vue avant de la LG OLED AI B6E, lancée en 2026, affiche une image de formes multicolores superposées, avec noir absolu, ainsi que le badge OLED TV n° 1 au monde pendant 13 ans.
La LG OLED AI B6E affichée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 83 pouces avec un écran de 1 842 mm de large, une hauteur globale de 1 055 mm et une profondeur ultra-fine de 52,9 mm sans pied.
LG OLED AI B6E montre un visuel solaire à écran partagé comparant un écran mat anti-glare avec son écran noir absolu pour une qualité d’image plus claire dans n’importe quelle lumière, soutenu par une certification UL Noir absolu visible.
Le processeur 4K AI alpha 8 Gen3 de LG OLED AI B6E brille sous la lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en valeur les performances de traitement de l’IA avec une NPU jusqu’à 5 fois plus rapide, un processeur 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus grande.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini™ et Microsoft Copilot™.
LG OLED AI B6E est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
Le LG Shield, appliqué à LG OLED AI B6E, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
LG OLED AI B6E pour un jeu ultra fluide et sans déchirures montre un jeu de course à grande vitesse en mouvement, avec une comparaison visuelle qui met en valeur un mouvement fluide de 120Hz avec les logos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM et HGiG en haut.
Le LG OLED AI B6E est fixé au mur dans un espace de vie élégant, avec un design ultra fin avec des cadres étroits et il affiche un paysage aux couleurs de l’arc-en-ciel avec des formes de montagne superposées à l’écran.

Fonctionnalités principales

  • Processeur α8 AI 4K Gen3 : traitement intelligent des objets, des formes et des textures, pour un rendu plus réaliste et plus profond
  • Perfect Black & Contrastes Infinis : Des couleurs réalistes, éclatantes et précises sous n’importe quelle lumière
  • Fluidité extrême : Jusqu’à 120Hz en 4K avec compatibilité G-SYNC™ et FreeSync Premium™ pour un jeu sans saccade ni flou
  • webOS : Expérience d’IA avancée, optimisée par Google Gemini™ et Microsoft Copilot™, et sécurisée par LG Shield
  • Dolby Vision & Dolby Atmos : Plongez au coeur de vos films, séries et documentaires préférés
Plus
Badge lauréat des du prix de l’innovation CES 2026 dans la catégorie Cybersécurité pour LG Shield

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2026

Plateforme LG Shield-Applied TV OS

Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle pour Multi-AI

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2026

Architecture multi-IA

Badge AVForums Editor’s Choice en tant que meilleur système de Smart TV pour 8 années consécutives, y compris 2025/26

AVForums Editor's Choice – Meilleur système Smart TV 2025/26

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV »

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Pourquoi choisir le LG OLED B6E ?

LG OLED AI B6E montre un visuel solaire à écran partagé comparant un écran mat antireflet avec son écran Perfect Black pour une qualité d’image plus claire, quelle que soit la luminosité.

Noir absolu, quelle que soit la luminosité

LG OLED AI B6E avec webOS multi-IA primé est présenté sur un arrière-plan sombre avec les logos Microsoft Copilot™ et Google Gemini™, indiquant la prise en charge des services liés à l’IA accessibles via l’interface TV.

Jeu imbattable en 4K 120Hz

LG OLED AI B6E avec webOS multi-IA primé est présenté sur un arrière-plan sombre avec les logos Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge des services liés à l’IA accessibles via l’interface TV.

webOS multi-IA primé

LG OLED AI B6E est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec un symbole AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Hub IA pour personnalisation

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Sécurisé par LG Shield

Comment la LG OLED B6E offre-t-elle une qualité d’image supérieure ?

La LG OLED B6E offre une qualité d’image 4K époustouflante avec une précision au niveau des pixels, garantissant un noir absolu, qu’il soit clair ou sombre autour de vous.

Avec le processeur alpha 8 AI 4K Gen3, il affine les détails 4K et les couleurs éclatantes et optimise le son pour une expérience visuelle exceptionnelle.

Noir parfait

Noir absolu, quelle que soit la luminosité

Profitez du noir absolu avec des niveaux de noir vérifiés UL qui ajoutent de la profondeur et de la clarté dans les pièces lumineuses et sombres.1)

LG OLED AI B6E montre un visuel solaire à écran partagé comparant un écran mat antireflet avec son écran Noir absolu pour une qualité d’image plus claire dans n’importe quelle lumière, soutenu par une certification UL Perfect Black visible.

Le LG OLED AI B6E est doté du Eyesafe RPF 40 du badge de certification UL, indiquant des performances de lumière bleue réduites vérifiées.

Le LG OLED AI B6E est doté du Eyesafe RPF 40 du badge de certification UL, indiquant des performances de lumière bleue réduites vérifiées.

Vérifié Eyesafe pour réduire la lumière bleue, chaque image reste facile à regarder2)

Processeur AI alpha 8 4K de 3ème génération

Moteur d’IA avancé avec des performances NPU X5.0 plus rapides

Notre processeur de nouvelle génération améliore les capacités de votre téléviseur, permettant à l’IA de fournir une expérience visuelle adaptée à vos préférences avec des détails 4K plus nets, un son plus riche et des couleurs éclatantes.3)

Le processeur alpha 8 AI 4K 3ème génération de LG OLED AI B6E brille de lumière bleue sur une carte de circuit imprimé, mettant en évidence les performances de traitement de l’IA avec un NPU jusqu’à 5,0 fois plus rapide, un processeur 10 % plus rapide et une capacité de mémoire 20 % plus grande.

Pourquoi choisir LG AI TV ?

LG AI TV optimise l’image et le son tout en rendant chaque jour plus simple grâce au hub AI personnalisé

En savoir plus sur LG AI TV

Remasterisation HDR IA

Améliorez chaque image pour une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et élève la qualité d’image SDR aux niveaux HDR pour des visuels plus riches et plus réalistes.

Découvrez 3 avantages remarquables de l’AI Hub

Recherche multi-IA avancée avec Google Gemini™ et Microsoft Copilot™

Dites simplement ce que vous recherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats plus larges et plus pertinents..7)

Obtenez des recommandations et des informations de contenu personnalisées

AI Concierge suggère du contenu et des mises à jour adaptés à vos centres d’intérêt. In This Scene fournit des recommandations et des informations pertinentes basées sur ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de rechercher et de créer des images.8)

LG AI TV reconnaît votre voix et vous dirige vers My Page spécialement conçue pour vous !

Sur My Page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil, de la météo, du calendrier et des widgets à vos résultats sportifs préférés.9)

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

webOS multi-IA primé

webOS primé désormais sécurisé par LG Shield

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV » 

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

LG Shield

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance

Les 7 technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce au stockage et à la gestion sécurisés des données, aux algorithmes de chiffrement sécurisés, à l’intégrité garantie des logiciels, à l’authentification des utilisateurs et au contrôle d’accès, à la transmission sécurisée des données, à la détection et à la réponse aux événements de sécurité et à la gestion sécurisée des mises à jour.11)

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance En savoir plus sur LG Shield

webOS Re:New Program

Mettez à niveau votre TV gratuitement pendant une période allant jusqu'à 5 ans12)

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

Protection Quad LG

Votre LG TV est conçue pour durer avec la protection Quad de LG

Du matériel au logiciel, votre LG TV est protégée. Les condensateurs protègent des hautes tensions, y compris la foudre, tandis que les semi-conducteurs protègent des surtensions. Le gel de silicone et les revêtements de protection protègent les processeurs de l’humidité et même vos données restent en sécurité avec LG Shield.

Télécommande AI Magic Remote

Libérez chaque expérience d’IA avec un seul bouton d’IA

Un seul bouton IA suffit pour accéder et contrôler toutes les interactions pilotées par IA. Avec une molette de défilement et une commande vocale instantanée, exécutez des commandes sans effort.13)

LG OLED AI B6E est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

LG OLED AI B6E est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Pourquoi choisir la TV gaming LG OLED ?

Jeu ultra-doux et sans déchirures

Lecture en 4K 120Hz avec G-Sync et compatible AMD FreeSync

Jusqu’à 120Hz pour une action plus nette et plus fluide dans chaque jeu. Compatible G-Sync et AMD FreeSync Premium maintiennent le mouvement stable et sans déchirures, tandis que le VRR et le retard d’affichage ultra-faible garantissent que chaque mouvement reste fluide et réactif, vous donnant un avantage clair à chaque match.14)

LG OLED AI B6E pour un gameplay ultra fluide et sans déchirures montre un jeu de course à grande vitesse en mouvement, avec une comparaison visuelle qui met en valeur les mouvements fluides de 120Hz avec les logos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM et HGiG en haut.

LG OLED AI B6E pour un gameplay ultra fluide et sans déchirures montre un jeu de course à grande vitesse en mouvement, avec une comparaison visuelle qui met en valeur les mouvements fluides de 120Hz avec les logos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM et HGiG en haut.

LG OLED AI B6E avec NVIDIA GeForce NOW affiche Borderlands 4 à l’écran avec un logo GeForce NOW, offrant un accès au Cloud Gaming dans l’interface TV.

LG OLED AI B6E avec NVIDIA GeForce NOW affiche Borderlands 4 à l’écran avec un logo GeForce NOW, offrant un accès au Cloud Gaming dans l’interface TV.

NVIDIA GeForce NOW

Le premier Cloud Gaming HDR 4K 120 Hz au monde

Jouez à des jeux HDR 4K 120 Hz sur votre TV, même sans appareil extra, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Alimenté par l’architecture NVIDIA Blackwell, profitez d’un Cloud Gaming haut de gamme avec les performances de la GeForce RTX 5080.15)

LG OLED AI B6E avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil intitulée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.

LG OLED AI B6E avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil intitulée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.

Latence Bluetooth ultra-faible

La première TV au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth ultra-basse latence

Profitez d’une latence ultra-faible et de hautes performances dans le Cloud Gaming grâce à la prise en charge du contrôleur Bluetooth ultra-faible latence, réduisant le retard d’entrée à moins de 2,5 ms. Profitez d’un contrôle fluide et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le cloud.16)

LG OLED AI B6E affiche le portail de jeu LG sur l’écran webOS, montrant un hub de jeu avec une interface en une étape qui fournit un accès à plusieurs applications de jeu via des services de Cloud Gaming tels que NVIDIA GeForce NOW et les applications webOS.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portail de jeu LG

Votre hub unique pour le jeu

Explorez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications webOS natives et bien plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette et rivalisez avec d’autres joueurs via le mode Challenge.17)

LG OLED AI B6E avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

LG OLED AI B6E avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres en fonction de votre jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu à l’aide du tableau de bord de jeu pour un contrôle rapide et en temps réel et de l’optimiseur de jeu pour affiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque session de jeu en toute simplicité.

Pourquoi LG OLED est-il un excellent choix pour les amateurs de design ?

Design ultra fin qui s’adapte à votre style de vie moderne

Avec ses cadres étroits et son profil ultra fin, l’écran est au centre, créant un look plus net et plus fluide. D’un bord à l’autre, le design semble ininterrompu, se fondant gracieusement dans votre espace.18)

Le LG OLED AI B6E est fixé au mur dans un espace de vie élégant, doté d’un design ultra fin avec des cadres étroits, et affiche un paysage aux couleurs de l’arc-en-ciel avec des formes de montagne superposées à l’écran.

Le LG OLED AI B6E est fixé au mur dans un espace de vie élégant, doté d’un design ultra fin avec des cadres étroits, et affiche un paysage aux couleurs de l’arc-en-ciel avec des formes de montagne superposées à l’écran.

Découvrez des chefs-d’œuvre illimités avec LG Gallery+

LG Gallery+

Créez votre espace avec plus de 5 000 contenus artistiques sélectionnés

LG Gallery+ vous permet d’accéder à d’innombrables œuvres d’art et contenus de nos partenaires tels que The National Gallery, MMCA, Magnum, etc. Rehaussez et personnalisez votre espace avec des œuvres d’art qui reflètent votre style.20)

LG OLED AI B6E avec LG Gallery+ affiche des œuvres d’art sélectionnées dans un intérieur domestique, avec « Champ de blé avec cyprès » de Vincent van Gogh au centre, ainsi que des références de musées partenaires et un message « 1 mois gratuit ».

LG OLED AI B6E is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.

LG OLED AI B6E montre une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

LG OLED AI B6E montre une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.23)

Le LG OLED AI B6E est fixé au mur sur un mur vert au-dessus d’une console rouge, affichant un tableau d’informations comprenant la météo, les résultats sportifs, le programmateur TV et le Home Hub.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Carte d’information

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.

Mode Galerie

Passez de la TV à l’art en toute transparence

Lorsque le mode Galerie est activé, votre TV peut continuer à économiser de l’énergie, même en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.32)

Contrôle luminosité auto.

Luminosité optimale, quelle que soit la lumière

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la sortie de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une vision claire et confortable dans n’importe quel environnement.24)

Capteur de mouvement

Réactif à votre présence

La détection de mouvement permet à votre TV de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.25)

LG Channels

Des divertissements infinis gratuits

LG Channels rassemble des contenus variés depuis les plateformes en direct et à la demande dans un seul hub, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenu que vous aimez.26)

LG OLED AI B6E with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Connectivité intelligente

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Home Hub rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez, contrôlez et interagissez en toute transparence avec vos appareils IoT domestiques sur Google Home et plus encore.27)

Un vrai cinéma, conservé dans les moindres détails

  • Dolby Vision et FILMMAKER Mode ambiant

    Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER Mode avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.28)

  • Dolby Atmos™ 

    En rendant le son sous forme d'objets audio immersifs à 360° plutôt que comme des canaux statiques, le système crée un environnement home cinema où les détails et la profondeur restent fidèles à la scène.

Immergez-vous dans chaque match

La barre de son LG rehausse chaque scène avec un son surround plus complet

WOW Orchestra

Système audio surround complet de la LG TV et de la barre de son synchronisées

En synchronisant le téléviseur et la barre de son, le système étend la profondeur et la directionnalité pour une expérience surround plus complète.31)

LG OLED AI B6E avec WOW Orchestra et WOWCAST affiche une scène de concert avec une barre de son sous l’écran, tandis que des ondes sonores graphiques s’étendent dans le salon pour transmettre un son surround synchronisé et sans fil.

LG OLED AI B6E avec WOW Orchestra et WOWCAST affiche une scène de concert avec une barre de son sous l’écran, tandis que des ondes sonores graphiques s’étendent dans le salon pour transmettre un son surround synchronisé et sans fil.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctionnalités d’assistance rendent le visionnage plus inclusif

Les LG TV sont conçues en gardant à l’esprit l’accessibilité avec des fonctionnalités telles que le filtre d’ajustement des couleurs, un guide de langue des signes et la prise en charge de la connectivité directe pour les appareils audio-assistés.

Clause de non-responsabilité

 

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement.

*Les spécifications et caractéristiques varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*Le compte LG et l’acceptation des Conditions générales pertinentes sont nécessaires pour accéder aux services et fonctionnalités intelligents basés sur le réseau, y compris les applications de streaming. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (par ex. via HDMI) et la TV terrestre/en direct (uniquement pour les TV avec tuners) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

1)*L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour offrir 100 % color fidelity, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.

*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour fournir des niveaux de noir ≤ 0,24 nits jusqu’à 500 lux, mesurés selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

 

2)*Les écrans LG OLED TV ont été certifiés Low Blue Light Platinum par UL.

 

3)*Par rapport au processeur alpha 8 AI 2025 4K Gen2 basé sur une comparaison des spécifications internes.

 

4)*AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

 

5)*Doit être activé via le menu du mode du son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

6)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

7)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

 

8)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

 

9)"*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

10)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

 

12)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

 

13)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

 

14)*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 120 Hz.

*NVIDIA G-sync compatible avec les cartes graphiques RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16. Les GPU plus anciens ne prennent pas en charge la compatibilité G-SYNC.

 *Les écrans LG OLED ont été certifiés par Intertek pour un « temps de réponse de 0,1 ms (gris-à-gris) et des performances de jeu qualifiées ».

*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

 

15)*Abonnement requis. Les services peuvent varier selon le programme d’adhésion.

*Disponible uniquement sur LG OLED W6, G6, C6 et MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon les pays.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

 

16)*La latence ultra-faible Bluetooth ne s’applique qu’à certaines LG TV 2026. La fonctionnalité du contrôleur ULL n’est prise en charge que lorsqu’il est connecté à des appareils compatibles.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

*Contrôleur de jeu vendu séparément.

 

17)*La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

 

18)*Les exigences d’installation peuvent différer.

 

19)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Le service est disponible via un abonnement payant. Version d'essai gratuite d'un mois avec connexion et enregistrement du mode de paiement. L’abonnement se renouvelle automatiquement vers un abonnement payant, sauf annulation avant la fin de la période d’essai. L’abonnement peut être annulé à tout moment pendant la période d’essai.

 

20)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

 

21)*16 profils différents sont fournis, avec des recommandations de contenu générées en faisant correspondre les données à chaque type de profil.

 

22)*La fonctionnalité d’IA générative n’est disponible que dans certaines régions ou certains modèles.

*Un abonnement inclut 20 crédits par mois. Un crédit permet de générer une image.

*En fonction des performances de l’appareil, de la taille du fichier et de la vitesse du réseau, la vitesse de transfert des fichiers de LG Link peut varier.

*Certaines extensions de fichiers peuvent ne pas être prises en charge par LG Link en fonction des spécifications de votre appareil.

*LG Link peut utiliser un périphérique de stockage externe lorsqu’il est utilisé conformément aux spécifications de mémoire du périphérique.

 

23)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

24)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

25)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

26)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

 

27)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

 

28)*FILMMAKER Ambient MODE is a trademark of UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE with Dolby Vision is supported.

*FILMMAKER Ambient MODE auto starts on AppleTV+ and Amazon Prime video app.

*FILMMAKER Ambient MODE works on models equipped with a light sensor.

 

29)*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

 

31)*La Soundbar peut être achetée séparément.

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

 

32)*L’économie d’énergie s’applique uniquement lorsque le mode Galerie et Always Ready sont activés. Si Always Ready est désactivé, le mode Galerie consommera la même quantité d’énergie que lorsque le téléviseur est allumé.

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Caractéristiques clés

  • Technologie d'écran - Technologie écran

    OLED 4K

  • Technologie d'écran - Taux de rafraichissement

    120 Hz natif (VRR 120 Hz)

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur

    Processeur Alpha 8 AI 4K Gen3

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - Compatibilité G-Sync (Nvidia)

    Oui

  • GAMING - Compatibilité FreeSync (AMD)

    Oui

  • AUDIO - Sortie Audio

    20W

  • AUDIO - Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Oui

  • Dimensions et poids - Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 842 x 1 055 x 52,9

  • Dimensions et poids - Poids TV sans pied (kg)

    26,7

Toutes les caractéristiques

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN

  • Technologie écran

    OLED 4K

  • Taux de rafraichissement

    120 Hz natif (VRR 120 Hz)

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur Alpha 8 AI 4K Gen3

  • AI Upscaling

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Auto Brightness Control

    Oui

  • Auto Calibration

    Oui

  • Dimming Technology (précision du rétroéclairage)

    Pixel Dimming

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Motion

    OLED Motion

  • Modes d'image

    9 modes

  • QFT (Transport rapide du cadre)

    Oui

  • QMS (Changement rapide de média)

    Oui

  • AI HDR Remastering

    Oui

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

  • AI Picture Pro

    Oui

GAMING

  • Compatibilité G-Sync (Nvidia)

    Oui

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (Jusqu'à 120Hz)

  • Temps de réponse

    Moins de 0.1ms

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Dashboard Gaming)

  • Compatibilité FreeSync (AMD)

    Oui

  • Dolby Vision Gaming (4K 120 Hz)

    Oui

SMART TV

  • Interface TV (OS)

    webOS 26

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

  • Works with Apple Airplay

    Oui

  • Compatible camera USB

    Oui

  • Application Smartphone

    Yes (LG ThinQ)

  • My Page

    Oui

  • Multi écran

    Oui

  • LG Gallery+

    Oui (disponibilité du service payant variable selon les pays)

  • LG Shield

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Oui

  • Toujours prêt (Always Ready)

    Oui

  • AI Voice ID

    Oui

  • AI Picture/Sound Wizard

    Oui

  • AI Magic Remote

    Intégré

  • AI Chatbot

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

AUDIO

  • Sortie Audio

    20W

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • Direction haut-parleurs

    Vers le bas

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • LG Sound Sync

    Oui

  • WOW Orchestra

    Oui

  • Dolby Atmos

    Oui

  • Clear Voice Pro

    Oui

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Oui

  • Codec Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Voir le manuel)

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtualisation 11.1.2)

  • AI Object Remastering

    Yes (AI Object Remastering Pro)

CONNECTIVITE

  • Port HDMI

    4 entrées HDMI (compatibles 4K 120 Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • Prise antenne

    2ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1ea

  • Port USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Port Ci+

    1ea

  • Port Ethernet

    1ea

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 842 x 1 055 x 52,9

  • Dimensions du carton (LxHxI mm)

    1 990 x 1 200 x 187

  • Poids carton (kg)

    37,9

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 842 x 1 084/1 144 x 300

  • Pied TV (Lxl mm)

    1 477 x 300

  • Poids TV sans pied (kg)

    26,7

  • Poids TV avec pied (kg)

    27,7

  • Support VESA (L x H mm)

    400 x 400

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Inférieure à 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    AI Magic Remote MR26GB (avec pavé numérique)

  • Cable d'alimentaion

    Oui (attaché)

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096762424

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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