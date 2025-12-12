About Cookies on This Site

Smart TV LG QNED AI QNED81 4K 2025 55 pouces
55QNED81A6A EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Smart TV LG QNED AI QNED81 4K 2025 55 pouces

LG 55QNED81A6A
Vidéo de présentation du qned80 USP.
Vue avant de 55 pouces (139 cm) | LG QNED AI QNED80 | 4K Smart TV | 2025 55QNED80A6A
Vue arrière de la LG QNED80 TV
Vue latérale orientée vers la gauche de la LG QNED80 TV
Vue avant et latérale de la Smart TV LG QNED AI QNED80 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
Le processeur alpha 7 AI de 8ème génération s’illumine en jaune et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes.
Des éclaboussures de peinture éclatent en hauteur depuis le sol dans diverses couleurs. Certification Intertrek pour un volume de couleurs à 100 % par rapport au DCI-P3. Le titre parle de la nouvelle technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui vous permet de profiter de couleurs éclatantes à l’écran.
Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé. Le titre évoque la façon dont la technologie de mise à l’échelle supérieure 4K améliore la résolution, la luminosité et la clarté.
Vue de l’intérieur d’une grotte avec une vue vers son entrée donnant sur un ciel bleu et l’horizon. L’ensemble de la scène est divisé en deux pour montrer la capacité de la gradation locale avancée de la QNED. D’un côté, les couleurs et les détails sont délavés et les visuels semblent troubles. L’étiquette indique : « LED traditionnel ». L’autre côté offre des noirs exceptionnels, un contraste, une luminosité et des couleurs améliorés. L’étiquette indique Gradation locale avancée. Le titre parle de la façon dont la technologie de Gradation locale avancée offre une image plus nette.
Une famille est assise sur un canapé face à une LG QNED TV installée sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar, avec une petite fille pointant un écran représentant deux dauphins. Le titre évoque la façon dont chaque scène d’action est plus palpitante sur un très grand écran.
Télécommande LG AI Magic Remote avec le bouton IA en surbrillance. Autour d’elle se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la télécommande LG AI Magic Remote complète votre AI Experience avec un bouton dédié à l’IA et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il vous suffit de pointer et cliquer.
Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.
Fonctionnalités principales

  • Toute nouvelle palette de couleurs incroyablement riche Dynamic QNED
  • Qualité d’image 4K, son visuel et surround sublimé du processeur alpha 7 4K AI de 8ème génération
  • Nouveau bouton AI, commandes vocales, molette de navigation et pointure à l’écran sur la télécommande AI Magic Remote
  • La technologie de variation de la précision garantit une image plus nette et révèle les moindres détails
  • Haute résolution sur un grand écran de TV ultra large
Plus

Les images utilisées dans la présentation du produit ci-dessous sont fournies uniquement à des fins d’illustration. Référez-vous à la galerie d’images en haut de la page pour une représentation exacte du produit.

Cybersécurité

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025*

webOS Re:New Program

*Les CES Innovation Awards® se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA® (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

LG QNED TV sur un fond sombre et coloré. À l’écran se trouve une œuvre d’art lumineuse et colorée qui présente la technologie de couleurs QNED et la capacité d’afficher un large spectre de couleurs avec un contraste important. Le logo LG QNED AI est visible. Le titre lit : Chaque couleur est redéfinie avec Dynamic QNED Color.

Chaque couleur est redéfinie avec Dynamic QNED Color

*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différents systèmes de reproduction des couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie de LG, remplaçant les points quantiques.

Qualité de l’imagewebOS 25DesignQualité du sonFilms et jeux spectaculairesLG Gallery+

Toutes nouvelles couleurs QNED dynamiques

La nouvelle technologie de large palette de couleurs de LG remplaçant le Quantom Dot offre un meilleur taux de reproduction des couleurs.

Des éclaboussures de peinture éclatent en hauteur depuis le sol dans diverses couleurs.

Certification Intertrek pour un volume de couleurs à 100 % par rapport au DCI-P3.

Certifié 100% de Volume de Couleurs* avec LG QNED

* Dynamic QNED Color = Technologie Couleurs Dynamiques QNED

*Le « Color Volume Gamut » (CVG) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, indépendamment mesuré par Intertek.

* Color Volume Gamut = Gamme de volume de couleurs

Découvrez le processeur AI alpha 7 de 8ème génération, puissant et intelligent

Grâce à des améliorations significatives des performances, le traitement plus rapide du processeur alpha 7 AI de 8ème génération offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur grandement améliorées*.

Le processeur alpha 7 AI de 8ème génération s’illumine en jaune et des éclairs de couleur fusent de celui-ci.

*Comparé à la Smart TV LG entrée de gamme de la même année avec alpha 5 AI Processor de 6ème génération, basé sur une comparaison des spécifications internes.

La technologie de mise à l’échelle supérieure 4K IA donne vie à chaque image

Le processeur puissant de LG optimise la résolution de l'image. Profitez d’une mise à l’échelle supérieure 4K avec une résolution, une luminosité et une clarté optimisées.

Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé.

*La qualité de l’image après mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

Gradation locale avancée

Le contrôle précis de la luminosité de l'Advanced local Dimming* vous permet de percevoir chaque détail avec clarté.

Vue de l’intérieur d’une grotte avec une vue vers son entrée donnant sur un ciel bleu et l’horizon. L’ensemble de la scène est divisé en deux pour montrer la capacité de la gradation locale avancée de la QNED. D’un côté, les couleurs et les détails sont délavés et les visuels semblent troubles. L’étiquette indique : « LED traditionnel ». L’autre côté offre des noirs exceptionnels, un contraste, une luminosité et des couleurs améliorés. L’étiquette indique Gradation locale avancée.

*Les images de comparaison sont simulées à des fins d’illustration uniquement.

LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération.

En savoir plus

Découvrez vos fonctionnalités d’intelligence artificielle
depuis le bouton AI de votre nouvelle télécommande AI Magic Remote*.

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote ! Avec sa molette et son pointeur à l’écran, utilisez la comme une souris et bénéficiez d'une navigation simple et rapide dans votre interface webOS.

*AI Magic Remote = Télécommande magique AI. Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

Une famille de quatre personnes est réunie autour d’une LG AI TV. Un cercle apparaît autour de la personne qui tient la télécommande, montrant son nom. Cela montre comment AI Voice ID reconnaît la signature vocale de chaque utilisateur. L’interface webOS montre ensuite comment l’IA change de compte automatiquement et recommande du contenu personnalisé.

AI Voice ID

AI Voice ID* de LG reconnaît la voix de chaque utilisateur lors d'une commande vocale et vous offre des recommandations personnalisées.

*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*AI Voice ID = Reconnaissance vocale via IA. Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

Gros plan d’une LG QNED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

AI Search

Recherchez ce que vous voulez. La recherche vocale et son IA intégrée comprend vos demandes. La recherche vocale AI Search* vous répond avec des recommandations personnalisées.

Microsoft Copilot™ vous apporte des éléments supplémentaires.

* AI Search = Recherche vocale via IA.La recherche par IA est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.

*Une connexion à Internet est requise.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement.

AI Chatbot

Vous n'avez qu'à parler à votre TV via votre télécommande AI Magic Remote et votre AI Chatbot* vous apporte son aide. Il comprend votre besoin pour vous apporter la réponse adaptée.

*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.

AI Concierge

Une simple clic sur le bouton IA de votre télécommande ouvre votre AI Concierge qui fournit des mots clés et des recommandations personnalisés en fonction de vos dernières recherches et de vos derniers contenus regardés.

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Picture Wizard. Des séries d’images sont affichées avec les sélections de l’utilisateur mises en évidence. Une icône de chargement apparaît avec une image de paysage affichée, en cours d’amélioration de gauche à droite.

AI Picture Wizard*

Des algorithmes avancés comprennent vos préférences en passant en revue avec vous jusqu'à 1,6 milliard images possibles. En fonction de vos choix, votre TV crée un mode image personnalisé, rien que pour vous.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Sound Wizard. Une série d’icônes de clips sonores en cours de sélection. On voit un chanteur de jazz et un joueur de saxophone, des ondes sonores représentant le son personnalisé animé sur l’ensemble du visuel.

AI Sound Wizard*

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions d'options possibles, l’IA crée le mode son qui vous ressemble.

*AI Picture/Sound Wizard = Mode image/son personnalisé via IA.

Logo et nom du programme webOS Re:New avec le badge du lauréat du prix de l’innovation CES 2025 à côté.

Bénéficiez d'une évolution majeure de votre
interface chaque année, avec le primé web:OS Re:New Program*

Continuez à profiter des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce à des évolutions anuelles. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.

*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.

*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).

*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.

*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.

Avec un abonnement LG Gallery+, découvrez plus de 4 000 contenus pour créer votre espace personnalisé

*Le contenu disponible peut varier selon le pays.

*Le contenu fourni est susceptible d’être modifié.

*4 000 contenus sont disponibles uniquement dans les pays où webOS Pay est pris en charge (Corée, États-Unis, Royaume-Uni et certains pays de l’UE).

*Un abonnement au service LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

*Une version d’essai gratuite d’un mois est proposée exclusivement aux clients avec un abonnement.

Personnalisez votre espace selon vos goûts en choisissant parmi un contenu varié

Parcourez une vaste bibliothèque de contenus. Découvrez une sélection variée de visuels, entre art, jeux, paysages et plus, le tout en un seul endroit.

Profitez d’œuvres d’art de renommée mondiale dans votre espace

Interior of a sophisticated home. Lots of different artworks are displayed. On the center wall is an LG TV with popular artwork on the screen. The TV looks like a painting from a museum.

Entourez-vous de la beauté de la nature

Intérieur d’une maison de campagne. Une énorme LG TV fixée au mur affiche une magnifique œuvre d’art naturelle sur son écran. La TV ressemble à une photographie suspendue au mur.

Ajoutez une touche moderne à votre déco avec des illustrations numériques et 3D

Intérieur d’une maison élégante et colorée. Une LG TV est fixée au mur. Sur l’écran se trouve une œuvre d’art moderne et colorée. L’illustration sur la TV ajoute de la personnalité à la déco intérieure générale de l’espace.

Créez une atmosphère amusante grâce à du contenu varié

Dans une salle de jeu à la maison, une énorme LG TV est fixée au mur. Sur son écran se trouvent des illustrations du jeu Assassin’s Creed Shadows.

Personnalisez votre espace d’innombrables façons

Personnalisez votre galerie d’accueil avec votre choix de musique, de visuels et plus encore. Choisissez ce que vous souhaitez afficher sur votre TV en fonction de vos préférences actuelles.

Synchronisez la musique et les visuels selon vos envies

Associez de la musique de fond à des visuels pour créer l’ambiance qui vous plaît Choisissez parmi des musiques prédéfinies ou connectez votre appareil mobile via Bluetooth pour lire vos propres morceaux.

Découvrez comment une LG TV peut être configurée pour écouter de la musique d’ambiance synchronisée avec les visuels.
À partir de l’écran d’accueil d’une LG TV, le processus de réglage de vos préférences pour obtenir du contenu sélectionné automatiquement est affiché. Choisissez entre différents types de contenu et recevez du profil personnalisé.

Un contenu sélectionné automatiquement selon vos goûts

Votre TV apprend à connaître vos goûts et préférences. En répondant à une série de questions, votre TV peut commencer à vous proposer des œuvres d’art qui correspondent à vos préférences.

*16 profils différents sont fournis, avec des recommandations de contenu générées en faisant correspondre les données à chaque type de profil.

Une LG TV murale avec un téléphone portable au premier plan. Le processus de configuration de Google Photos sur la LG TV est présenté.

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.

*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

Le panneau d’informations est affiché sur une LG TV fixée au mur. Différentes fonctionnalités sont affichées : mises à jour météo, alertes sportives, programmation de TV, Home Hub et Google Agenda.

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.

*L’accès à Google Agenda nécessite un compte Google.

Le processus d’utilisation des commandes vocales pour utiliser la fonction IA générative de LG Gallery+ est présenté. À partir de l’invite initiale, l’illustration créée est affichée ainsi que d’autres types d’invites et d’illustrations qui en ont résulté.

Au-delà de la sélection, créez vos illustrations rêvées avec la véritable IA générative de Google Gemini

Au-delà du contenu existant, créez de l’art exactement comme vous l’imaginiez avec Google Gemini optimisé par Google Image. Avec un abonnement, vous pouvez simplement dire à votre TV ce que vous voulez et elle génère des œuvres d’art pour vous.

*Un abonnement inclut 20 crédits par mois. Un crédit permet de générer une image.

*Lors du lancement, le service ne sera disponible que dans 7 pays (Corée, États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie).

Les paramètres intelligents s’adaptent aux changements de votre environnement

Always Ready et économiseur d’écran

Tout en économisant de l’énergie, vous pouvez toujours profiter et afficher vos illustrations ou images sélectionnées via Gallery+ lorsque la TV est éteinte ou n’est pas utilisée pendant longtemps, ce qui la transforme en toile numérique.

AI Brightness Control

Les capteurs intégrés de votre TV détectent la lumière et ajustent la luminosité de l’écran en conséquence pour garantir une visualisation optimisée quel que soit l’éclairage.

Capteur de mouvement

La détection de mouvement permet à votre TV de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.

*Économiseur d’écran disponible avec un abonnement.

*L’économiseur d’écran s’active par défaut après 3 minutes sans lecture vidéo ou activité de la télécommande. Les utilisateurs peuvent ajuster la durée à 10, 20 ou 30 minutes.

*Le contenu vidéo et la musique d’arrière-plan ne sont pas pris en charge en mode économiseur d’écran.

*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles M5 et G5.

TV Ultra Grande Taille

Profitez de vos contenus cinéma, sport et jeux vidéo sur un téléviseur LG ultra grande taille. Plongez dans vos images en haute définition sur écran géant.

Une famille est assise sur un canapé face à une LG QNED TV installée sur un mur, avec une petite fille pointant un écran représentant deux dauphins.

*Le QNED80 est disponible dans un maximum de 86 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.

Design ultra-fin

Son design fin apporte une touche raffinée à votre espace.

Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro

*AI Sound Pro = Son Pro via IA.

*AI Clear Sound = Son clair via IA. AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.

* Dynamic Sound Booster = Amplificateur de son dynamique.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Enrichissez votre son avec la LG TV et la LG Soundbar

Contrôlez facilement votre son grâce à la WOW Interface

Réglez facilement les paramètres de votre barre de son depuis votre TV.

La LG Soundbar se trouve sous la LG QNED TV. Sur l’écran de TV se trouve l’interface utilisateur pour les commandes de volume de la Soundbar et de la TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément.

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*Les modèles de Soundbar compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

Support de barre de son adapté*

Le support adapté positionne parfaitement votre barre de son LG, assurant un son optimal avec un style harmonieux.

*La barre de son est venue séparemment.

*Le support adapté est fourni avec un support 1 pied ou 2 pieds, ce qui peut varier selon le pays/produit. Il est vendu séparemment.

L'expérience de jeu ultime

Vivez une expérience de jeu optimale grâce au VRR. Profitez de votre jeu sans décalage ni flou de mouvement.

Des mains tenant la manette devant un écran montrant un jeu vidéo de voiture de course. Le logo VRR se trouve dans le coin en haut à gauche. Le logo Nvidia GeForce Now et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 60 Hz.

FILMMAKER MODE™ ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE™ avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les images aussi près que possible de leur forme originale.

Un réalisateur face à un panneau de contrôle en train d’éditer le film « Killers of the Flower Moon » sur une LG QNED TV. En bas à gauche de l’image, on voit un logo FILMMAKER MODE™.

*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video. Ces applications peuvent nécessiter un abonnement.

*Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*Les détails du produit affichés sur l’image peuvent différer.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*La télécommande AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé en fonction de la taille, du modèle et de la région de votre TV.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

