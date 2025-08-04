We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TV LG QNED | 2025 | 50'' (126 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8
Fonctionnalités principales
- Rétroéclairage MiniLED, des petites LEDs gérées localement pour des images précises
- Technologie QNED : Couleurs éclatantes et luminosité intense
- La véritable expérience cinéma et gaming avec Dolby Vision, le VRR 120Hz et la compatibilité AMD FreeSync
- Processeur Alpha 8 AI 4K Gen2 : Pour des qualités d’image et de son sublimées grâce à l’IA
- Design ultra-fin
Cybersécurité
Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025
Programme webOS Re:New
*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différentes solutions de couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui remplace les points quantiques.
'Processeur alpha 8 AI de 2ème génération plus intelligent et plus rapide, issu d’une décennie d’innovation
Le moteur IA de notre processeur est capable de reconnaître le contenu par genre. Sur la base de ces informations, il offre les paramètres de qualité d’image les plus optimaux pour une meilleure profondeur et des détails plus précis.
*Comparé à la même année d’entrée de gamme Smart TV alpha 7 AI Processor de 8ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.
Toutes nouvelles couleurs
QNED dynamiques
La dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG remplaçant Quantum Dot offre un taux de reproduction des couleurs amélioré.
*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.
Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro
La mise à l’échelle supérieure IA et le mappage de tonalité dynamique analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.
*La mise à l’échelle supérieure IA et la cartographie tonale dynamique Pro s’appliquent aux modèles QNED92, QNED9M et QNED85.
*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.
*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.
Variation de précision
La technologie de variation de la précision contrôle des centaines de blocs de variation afin de produire l’image la plus nette possible et dévoiler les détails cachés.
*La variation de précision s’applique au modèle QNED85 100 pouces et la variation Pro s’applique aux modèles QNED85 86/75/65/55/50 pouces.
*Les images de comparaison sont simulées à des fins d’illustration uniquement.
La future génération de LG AI TV
*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.
*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Voice ID est disponible pour les Applis LG, Accueil, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Bureau à domicile, Musique, Jeux et PPW.
Trouvez des réponses instantanément grâce à la recherche par IA
L’intelligence vocale alimentée par IA intégrée comprend vos demandes. Posez des questions et obtenez des recommandations personnalisées qui répondent à vos besoins. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires avec Microsoft Copilot.
Écran de LG TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des différents contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
*La recherche par IA est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.
Résolvez les demandes en temps réel avec l’AI Chatbot
Demandez à votre propre AI Chatbot de répondre activement à vos demandes et de vous aider. Parlez simplement à votre TV car elle peut classifier vos souhaits et répondre en conséquence.
Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG QNED TV. Sur le côté gauche de l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur envoie un message au chatbot indiquant que l’écran est trop sombre et le chatbot propose des solutions à la demande.
*Une connexion à Internet est requise.
*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client et aux contacts mobiles.
Complétez votre AI experience avec la télécommande AI Magic Remote dotée d’un bouton IA dédié.
Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans aucun appareil supplémentaire ! Les fonctions de clic, de glisser-déposer simples mais efficaces rendent l’utilisation de webOS intuitive et conviviale.
*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
*Une connexion à Internet est requise.
*La reconnaissance vocale par IA est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
Nouvelle mise à jour chaque année avec le programme webOS Re:New primé
Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce aux mises à jour annuelles.
*Le nouveau programme webOS Re :New s’applique aux TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.
*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.
*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.
*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.
TV ultra large jusqu’à 100 pouces
Regardez tous vos films, sports et jeux préférés sur la TV LG ultra large. Faites l’expérience de la haute résolution sur un très grand écran.
*Le QNED85 est disponible dans un maximum de 100 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.
Design ultra-fin
Le design fin apporte une touche raffinée à votre espace.
*Le design ultra-fin s’applique aux modèles QNED85 86/75/65/55/50 pouces.
AI Sound Pro avec canaux virtuels 9.1.2
*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Améliorez votre univers sonore avec la LG TV et la LG Soundbar
*La Soundbar peut être achetée séparément.
*Le mode contrôle de la Sound Bar peut varier selon les modèles de sound bar.
*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
*Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.
*L’utilisation de la télécommande de LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
*WOW Orchestra s’applique aux modèles QNED92, QNED9M et QNED85.
Synergy Bracket
Le Synergy Bracket positionne parfaitement votre LG Soundbar, assurant un son optimal avec un style harmonieux.
*Le Synergy Bracket peut être associé aux modèles QNED85 86/75/65/55/50 pouces.
*La Soundbar peut être achetée séparément.
*Le Synergy Bracket est fourni avec un support 1 pied ou 2 pieds, ce qui peut varier selon le pays/produit.
Gameplay avancé
Vivez une expérience de jeu optimale grâce au VRR 144 Hz et à l’AMD FreeSync Premium. Profitez de votre jeu sans que des retards d’affichage ou le flou de mouvement n’entravent vos performances.
*Le QNED85 est doté des fonctionnalités FreeSync Premium, GeForce NOW, Portail de jeu, VRR, ALLM, eARC et HGiG.
*Les QNED85 100/86/75/65 pouces prennent en charge 144 Hz, les QNED85 55/50 pouces prennent en charge 120 Hz.
*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.
*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.
*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.
Dolby Vision et FILMMAKER Mode ambiant
Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.
*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus sont simulées.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
Caractéristiques clés
-
Technologie écran
QNED MiniLED 4K
-
Taux de rafraichissement
120Hz Natif
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
Dynamic QNED Color
-
Processeur
Processeur α8 AI 4K Gen2
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FreeSync Compatible (AMD)
Oui
-
Sortie Audio
20W
-
Diffusion haut-parleurs
2.0 canaux
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1 236 x 716 x 29,7
-
Poids du TV sans pied
15,5
Toutes les caractéristiques
TECHNOLOGIE D'ÉCRAN
-
Technologie écran
QNED MiniLED 4K
-
Résolution de l'écran
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Type de rétroéclairage
Mini LED
-
Taux de rafraichissement
120Hz Natif
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
Dynamic QNED Color
IMAGE (TRAITEMENT)
-
Processeur
Processeur α8 AI 4K Gen2
-
AI Upscaling
α8 AI Super Upscaling 4K
-
Dynamic Tone Mapping
Oui (Dynamic Tone Mapping Pro)
-
AI Genre Selection
Oui (SDR/HDR)
-
AI Brightness Control
Oui
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Oui
-
HFR (Haute cadence)
4K 120 fps (HDMI)
-
Dimming Technology
Local Dimming
-
Motion
Motion Pro
-
Modes d'image
10 modes
-
AI Picture Pro
Oui
-
Auto Calibration
Oui
-
QMS (Changement rapide de média)
Oui
GAMING
-
FreeSync Compatible (AMD)
Oui
-
Mode HGIG
Oui
-
Optimiseur de Jeu
Oui (Dashboard Gaming)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Oui
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Oui (Jusqu'à 120Hz)
-
Dolby Vision pour le Gaming (4K 120Hz)
Oui
SMART TV
-
Compatible avec Apple Airplay 2
Oui
-
Interface TV (OS)
webOS 25
-
Compatible camera USB
Oui
-
AI Chatbot
Oui
-
Toujours Prêt
Oui
-
Navigateur Internet
Oui
-
Google Cast
Oui
-
Google Home / Hub
Oui
-
Home Hub
Oui
-
Reconnaissance vocale intelligente
Oui
-
LG Channels
Oui
-
Télécommande Magic Remote
Intégré
-
Multi écran
Oui
-
Application Smartphone
Oui (LG ThinQ)
-
Voice ID
Oui
-
Compatible avec Apple Home
Oui
AUDIO
-
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)
-
Clear Voice Pro
Oui (Mise à niveau automatique du volume)
-
Compatible WiSA
Oui (Jusqu'à 2.1 canaux)
-
LG Sound Sync
Oui
-
Sound Mode Share
Oui
-
Sortie audio simultanée
Oui
-
Compatible Bluetooth Surround
Yes (Lecture bidirectionnelle)
-
Sortie Audio
20W
-
AI Acoustic Tuning
Oui
-
Codec Audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir le manuel)
-
Direction haut-parleurs
Vers le bas
-
Diffusion haut-parleurs
2.0 canaux
-
WOW Orchestra
Oui
ACCESSIBILITE
-
Contrastes élevés
Oui
-
Echelle de gris
Oui
-
Couleurs inversées
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1 236 x 716 x 29,7
-
Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)
1 236 x 786/746 x 260
-
Dimensions du carton (LxHxI mm)
1 360 x 810 x 187
-
Pied TV (Lxl mm)
500 x 260
-
Poids du TV sans pied
15,5
-
Poids TV avec pied (kg)
19,3
-
Poids carton (kg)
24,2
-
Support VESA (L x H mm)
300 x 300
CODE EAN
-
CODE EAN
8806096317914
CONNECTIVITE
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth
Yes (v 5.3)
-
Port Ethernet
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
Oui
-
Sortie audio numérique optique
1ea
-
Port Ci+
1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)
-
Port HDMI
4ea (prend en charge 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 ports))
-
Prise antenne
2ea
-
Port USB
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
POWER
-
Alimentation (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consommation en veille
Inférieure à 0.5W
ACCESSOIRES INCLUS
-
Télécommande
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)
-
Câble d'alimentation
Oui (détachable)
BROADCASTING
-
Reception TV analogique
Oui
-
Réception TV numérique
DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
Ce qu’ils en pensent
Trouver à proximité
Notre sélection pour vous
-
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
-
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
-
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
-
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
-
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
-
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
-
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
-
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
-
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
-
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
-
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
-
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider