TV LG QNED | 2025 | 50'' (126 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8

LG 55QNED87A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 50'' (126 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 55QNED87A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 50'' (126 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 55QNED87A6B
Vue avant de la TV LG QNED evo, logo LG QNED evo Al, dans le coin supérieur. La TV LG QNED evo représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies.
Vue latérale légèrement orientée vers la droite de la TV LG QNED evo
Vue arrière de la TV LG QNED evo
Vue latérale orientée vers la gauche de la TV LG QNED evo
Vue avant et latérale de la Smart TV LG QNED evo AI 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
Le processeur alpha 8 AI de 2ème génération s’illumine en violet et rose et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image affiche environ 1,7 fois le traitement neuronal par IA NPU et 1,4 fois le fonctionnement plus rapide du processeur.
Des éclaboussures de peinture éclatent en hauteur depuis le sol dans diverses couleurs. Certification Intertrek pour un volume de couleurs à 100 % par rapport au DCI-P3. Le titre parle de la nouvelle technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui vous permet de profiter de couleurs éclatantes à l’écran.
Un perroquet sur une branche d’arbre dans des couleurs éclatantes. Le titre évoque la façon dont LG Al Picture Pro a apporté des améliorations visuelles impressionnantes à la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté de la scène.
Une image de paysage d’une grotte donnant sur un ciel bleu clair, divisé au milieu, la moitié de l’image est estompée et l’autre moitié présente un contraste net. En bas à gauche se trouve une petite image de la façon dont les éclairages LED traditionnels sont placés et à droite se trouve une petite image de la façon dont les éclairages LG sont placés, de manière plus complexe. Le titre parle de la façon dont la technologie de variation de la précision offre une image plus nette.
Une fille et un chien sont assis devant une LG QNED TV installée sur un mur représentant trois éléphants marchant vers l’extérieur au-dessus d’une LG Soundbar. Le titre évoque la façon dont chaque scène d’action est plus palpitante sur un très grand écran.
Sur un écran de LG QNED TV se trouve la page d’accueil webOS 25 remplie d’applications et de contenu de divertissement. La TV est équipée de la télécommande AI Magic Remote LG, le bouton IA est mis en évidence comme s’il était activé par la voix de l’utilisateur. Une bulle de texte se trouve à côté, passant à mon compte. Le texte court explique comment les utilisateurs peuvent désormais synchroniser leur voix à leur profil personnel pour profiter d’une navigation plus facile et de recommandations personnalisées.
Télécommande AI Magic Remote LG au premier plan. L’icône du bouton AI est mise en évidence. En arrière-plan, se trouve l’interface utilisateur webOS de LG. Le curseur de la souris indique que la télécommande est utilisée. Le texte explique comment les fonctions et contrôles de la télécommande facilitent la navigation sur webOS.
Une fille et un chien sont assis devant une LG QNED TV installée sur un mur représentant trois éléphants marchant vers l’extérieur au-dessus d’une LG Soundbar. Le titre évoque la façon dont chaque scène d’action est plus palpitante sur un très grand écran.
LG TV LG QNED | 2025 | 50'' (126 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 55QNED87A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 50'' (126 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 55QNED87A6B

Fonctionnalités principales

  • Rétroéclairage MiniLED, des petites LEDs gérées localement pour des images précises
  • Technologie QNED : Couleurs éclatantes et luminosité intense
  • La véritable expérience cinéma et gaming avec Dolby Vision, le VRR 120Hz et la compatibilité AMD FreeSync
  • Processeur Alpha 8 AI 4K Gen2 : Pour des qualités d’image et de son sublimées grâce à l’IA
  • Design ultra-fin
Plus

Cybersécurité

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025

Programme webOS Re:New

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

La LG QNED TV est légèrement inclinée vers la gauche et représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies en rouge, jaune, vert, bleu et violet. Derrière la TV se trouve le processeur alpha 8 4K AI émettant une lumière orange et rose. Le logo du LG QNED evo AI se trouve dans le coin en bas à gauche. L’arrière-plan est un dégradé de vert. Le texte est également visible, alimenté par le processeur LG alpha AI.


Toutes les couleurs redéfinies pour une vision immersive à
grande échelle

*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différentes solutions de couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui remplace les points quantiques.

Qualité de l’image webOS 25 Design Qualité du son Films et jeux spectaculaires

'Processeur alpha 8 AI de 2ème génération plus intelligent et plus rapide, issu d’une décennie d’innovation

Le moteur IA de notre processeur est capable de reconnaître le contenu par genre. Sur la base de ces informations, il offre les paramètres de qualité d’image les plus optimaux pour une meilleure profondeur et des détails plus précis.

Le processeur alpha 8 AI de 2ème génération s’illumine en violet et rose et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image affiche environ 1,7 fois le traitement neuronal par IA NPU et 1,4 fois le fonctionnement plus rapide du processeur.

*Comparé à la même année d’entrée de gamme Smart TV alpha 7 AI Processor de 8ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.

Toutes nouvelles couleurs
QNED dynamiques

La dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG remplaçant Quantum Dot offre un taux de reproduction des couleurs amélioré.

Des éclaboussures de peinture éclatent en hauteur depuis le sol dans diverses couleurs.

Certification Intertrek pour un volume de couleurs à 100 % par rapport au DCI-P3.

Volume de couleur certifié à 100 % avec
LG QNED evo

*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro

La mise à l’échelle supérieure IA et le mappage de tonalité dynamique analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

Des lignes s’animent sur une image très terne et presque grise d’un perroquet dans une forêt, comme si un superordinateur analysait les éléments dans le cadre. Un laser trace la silhouette du perroquet, puis il est amélioré pour être plus lumineux, plus net et plus coloré. L’arrière-plan se transforme également de gauche à droite avec un contraste, une profondeur et des couleurs désormais améliorés.

*La mise à l’échelle supérieure IA et la cartographie tonale dynamique Pro s’appliquent aux modèles QNED92, QNED9M et QNED85.
*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.
*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

Variation de précision

La technologie de variation de la précision contrôle des centaines de blocs de variation afin de produire l’image la plus nette possible et dévoiler les détails cachés.

Une image de paysage d’une grotte donnant sur un ciel bleu clair, divisé au milieu, la moitié de l’image est estompée et l’autre moitié présente un contraste net. En bas à gauche se trouve une petite image de la façon dont les éclairages LED traditionnels sont placés et à droite se trouve une petite image de la façon dont les éclairages QNED evo sont placés, de manière plus complexe.

*La variation de précision s’applique au modèle QNED85 100 pouces et la variation Pro s’applique aux modèles QNED85 86/75/65/55/50 pouces.
*Les images de comparaison sont simulées à des fins d’illustration uniquement. 

La future génération de LG AI TV

Sur un écran de LG QNED TV se trouve la page d’accueil webOS 25 remplie d’applications et de contenu de divertissement. La TV est équipée de la télécommande AI Magic Remote LG, le bouton IA est mis en évidence comme s’il était activé par la voix de l’utilisateur. Une bulle de texte se trouve à côté, passant à mon compte.

AI Voice ID avec My Profile se synchronise avec vous

AI Voice ID de LG connaît la signature vocale unique de chaque utilisateur et offre des recommandations personnalisées dès que vous l’allumez et parlez.

*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.
*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Voice ID est disponible pour les Applis LG, Accueil, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Bureau à domicile, Musique, Jeux et PPW.

Trouvez des réponses instantanément grâce à la recherche par IA

L’intelligence vocale alimentée par IA intégrée comprend vos demandes. Posez des questions et obtenez des recommandations personnalisées qui répondent à vos besoins. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires avec Microsoft Copilot.

Écran de LG TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des différents contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

*La recherche par IA est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.

Résolvez les demandes en temps réel avec l’AI Chatbot

Demandez à votre propre AI Chatbot de répondre activement à vos demandes et de vous aider. Parlez simplement à votre TV car elle peut classifier vos souhaits et répondre en conséquence.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG QNED TV. Sur le côté gauche de l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur envoie un message au chatbot indiquant que l’écran est trop sombre et le chatbot propose des solutions à la demande.

*Une connexion à Internet est requise.
*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client et aux contacts mobiles.

Complétez votre AI experience avec la télécommande AI Magic Remote dotée d’un bouton IA dédié.

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans aucun appareil supplémentaire ! Les fonctions de clic, de glisser-déposer simples mais efficaces rendent l’utilisation de webOS intuitive et conviviale.

On an LG QNED TV screen is the webOS 25 home page filled with apps and entertainment content. By the TV is the LG AI Magic Remote, the AI button is highlighted as if activated by the user's voice. A speech bubble is beside it, switching to my account.

Icône du bouton IA. C’est le logo unique IA de LG.

Bouton IA

L’IA se fusionne à votre voix pour répondre à vos besoins

Icône de guide facile. Symbole d’un écran de TV avec un point d’interrogation au milieu.

Guide facile

Obtenez l’assistance dont vous avez besoin d’un simple clic

Icône Home Hub. Symbole d’une maison dans un cercle avec des points représentant des connexions intelligentes.

Home Hub

Contrôlez tous vos appareils depuis un tableau de bord unifié

Icône Quick Access (Accès rapide). Symbole d’un doigt pointeur tapant sur un symbole qui représente la commodité et la facilité d’utilisation.

Quick Access

Accédez instantanément à vos choix préférés en un clic

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
*Une connexion à Internet est requise.
*La reconnaissance vocale par IA est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

Nouvelle mise à jour chaque année avec le programme webOS Re:New primé

Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce aux mises à jour annuelles.

*Le nouveau programme webOS Re :New s’applique aux TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.
*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.
*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.
*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.

TV ultra large jusqu’à 100 pouces

Regardez tous vos films, sports et jeux préférés sur la TV LG ultra large. Faites l’expérience de la haute résolution sur un très grand écran.

Une fille et un chien sont assis devant une LG QNED TV installée sur un mur représentant trois éléphants marchant vers l’extérieur au-dessus d’une LG Soundbar.

*Le QNED85 est disponible dans un maximum de 100 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.

Design ultra-fin

Le design fin apporte une touche raffinée à votre espace.

*Le design ultra-fin s’applique aux modèles QNED85 86/75/65/55/50 pouces.

AI Sound Pro avec canaux virtuels 9.1.2

*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

Améliorez votre univers sonore avec la LG TV et la LG Soundbar

*La Soundbar peut être achetée séparément.
*Le mode contrôle de la Sound Bar peut varier selon les modèles de sound bar.
*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.  
*Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.
*L’utilisation de la télécommande de LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
*WOW Orchestra s’applique aux modèles QNED92, QNED9M et QNED85.

Synergy Bracket

Le Synergy Bracket positionne parfaitement votre LG Soundbar, assurant un son optimal avec un style harmonieux.

*Le Synergy Bracket peut être associé aux modèles QNED85 86/75/65/55/50 pouces.
*La Soundbar peut être achetée séparément.
*Le Synergy Bracket est fourni avec un support 1 pied ou 2 pieds, ce qui peut varier selon le pays/produit.

Gameplay avancé

Vivez une expérience de jeu optimale grâce au VRR 144 Hz et à l’AMD FreeSync Premium. Profitez de votre jeu sans que des retards d’affichage ou le flou de mouvement n’entravent vos performances.

Deux images d’une voiture dans un jeu vidéo côte à côte. Une image affiche beaucoup de flou de mouvement. L’autre est nette, avec une parfaite mise au point, présentant la fréquence d’images élevée de la LG QNED TV. Le logo VRR et un logo 144 Hz sont affichés dans le coin supérieur droit.

*Le QNED85 est doté des fonctionnalités FreeSync Premium, GeForce NOW, Portail de jeu, VRR, ALLM, eARC et HGiG.
*Les QNED85 100/86/75/65 pouces prennent en charge 144 Hz, les QNED85 55/50 pouces prennent en charge 120 Hz.
*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.
*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.
*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

Dolby Vision et FILMMAKER Mode ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Un réalisateur face à un panneau de contrôle en train d’éditer le film « Killers of the Flower Moon » sur une LG QNED TV. En bas à gauche, on voit le logo Dolby Vision et le logo FILMMAKER MODE. Sous l’image se trouvent des logos pour Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV et LG Channels.

*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video. 

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus sont simulées.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Technologie écran

    QNED MiniLED 4K

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Dynamic QNED Color

  • Processeur

    Processeur α8 AI 4K Gen2

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Oui

  • Sortie Audio

    20W

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 236 x 716 x 29,7

  • Poids du TV sans pied

    15,5

Toutes les caractéristiques

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN

  • Technologie écran

    QNED MiniLED 4K

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Type de rétroéclairage

    Mini LED

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Dynamic QNED Color

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α8 AI 4K Gen2

  • AI Upscaling

    α8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

  • AI Brightness Control

    Oui

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • HFR (Haute cadence)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Dimming Technology

    Local Dimming

  • Motion

    Motion Pro

  • Modes d'image

    10 modes

  • AI Picture Pro

    Oui

  • Auto Calibration

    Oui

  • QMS (Changement rapide de média)

    Oui

GAMING

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Oui

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Dashboard Gaming)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (Jusqu'à 120Hz)

  • Dolby Vision pour le Gaming (4K 120Hz)

    Oui

SMART TV

  • Compatible avec Apple Airplay 2

    Oui

  • Interface TV (OS)

    webOS 25

  • Compatible camera USB

    Oui

  • AI Chatbot

    Oui

  • Toujours Prêt

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Google Home / Hub

    Oui

  • Home Hub

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Télécommande Magic Remote

    Intégré

  • Multi écran

    Oui

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

AUDIO

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui (Mise à niveau automatique du volume)

  • Compatible WiSA

    Oui (Jusqu'à 2.1 canaux)

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Compatible Bluetooth Surround

    Yes (Lecture bidirectionnelle)

  • Sortie Audio

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Oui

  • Codec Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir le manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 236 x 716 x 29,7

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 236 x 786/746 x 260

  • Dimensions du carton (LxHxI mm)

    1 360 x 810 x 187

  • Pied TV (Lxl mm)

    500 x 260

  • Poids du TV sans pied

    15,5

  • Poids TV avec pied (kg)

    19,3

  • Poids carton (kg)

    24,2

  • Support VESA (L x H mm)

    300 x 300

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096317914

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • Port Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1ea

  • Port Ci+

    1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)

  • Port HDMI

    4ea (prend en charge 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 ports))

  • Prise antenne

    2ea

  • Port USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Inférieure à 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

  • Câble d'alimentation

    Oui (détachable)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

