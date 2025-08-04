Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
TV LG QNED | 2025 | 75'' (189 cm) | 4K UHD | Processeur α8 AI 4K Gen2
75QNED86A6A EU.pdf
Classe énergétique : UE
TV LG QNED | 2025 | 75'' (189 cm) | 4K UHD | Processeur α8 AI 4K Gen2

LG 75QNED86A6A
  • LG TV LG QNED | 2025 | 75'' (189 cm) | 4K UHD | Processeur α8 AI 4K Gen2, LG 75QNED86A6A
  • LG TV LG QNED | 2025 | 75'' (189 cm) | 4K UHD | Processeur α8 AI 4K Gen2, LG 75QNED86A6A
Front view of LG QNED evo TV, LG QNED evo AI Logo on the top left corner of the TV. LG QNED evo TV depicts colorful paintlike textures coming together in green, red, yellow, blue and purple.
Slightly-angled right-facing side view of LG QNED evo TV.
Rear view of LG QNED evo TV.
Left-facing side view of LG QNED evo TV.
Front view and side view of LG QNED evo AI 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
The alpha 8 4K AI Processor lights up orange and pink, and colorful bolts of light shoot out from it. Short text describes how the alpha 8 4K AI Processor upscales visuals with stunning color and brightness.
Parrot on a tree branch in vivid color. Short text describes how AI Picture Pro analyzes each frame to enhance resolution, brightness, depth and clarity.
Splashes of paint burst from the floor up in red, orange, yellow, green, blue, and purple. Short text describes how LG’s color gamut technology replaces Quantum Dot to provide enhanced color reproduction rate.
A landscape image of a cave looking out to clear blue sky split down the middle with half the image faded out and the other half in sharp contrast. On the bottom left is a small image of how conventional LED lights are placed and on the right is a small image of how QNED evo lights are more intricately placed. Short text describes how Precision Dimming controls hundreds of dimming blocks for sharper picture quality.
A girl and a dog are seated in front of a LG QNED TV mounted on a wall depicting three elephants walking outwards above a LG Soundbar. The short text describes how every action is more thrilling on a massive screen.
On a TV screen is the webOS 25 home page filled with apps and entertainment content. By the TV is the LG AI Magic Remote, the AI button is highlighted as if activated by the user's voice. A speech bubble is beside it, switching to my account. The short text explains how users can now sync their voice to their personal profile for easier navigation and personalized recommendations.
On a TV screen is the webOS 25 home page filled with apps and entertainment content. By the TV is the LG AI Magic Remote, the AI button is highlighted as if activated by the user's voice. A speech bubble is beside it, switching to my account. The short text explains how users can now sync their voice to their personal profile for easier navigation and personalized recommendations.
Close-up of the LG AI Magic Remote glowing with four icons emerging from it. AI Button, Easy Guide, Home Hub, and Quick Access. The short text describes how the new remote allows users to navigate their TV easily.
LG TV LG QNED | 2025 | 75'' (189 cm) | 4K UHD | Processeur α8 AI 4K Gen2, LG 75QNED86A6A
LG TV LG QNED | 2025 | 75'' (189 cm) | 4K UHD | Processeur α8 AI 4K Gen2, LG 75QNED86A6A

Fonctionnalités principales

  • Rétroéclairage MiniLED, des petites LEDs gérées localement pour des images précises.
  • Technologie QNED : Couleurs éclatantes et luminosité intense.
  • La véritable expérience cinéma et gaming avec Dolby Vision, le VRR 144Hz et la compatibilité AMD FreeSync.
  • Processeur Alpha 8 AI 4K Gen2 : Pour des qualités d’image et de son sublimées grâce à l’IA.
  • Design ultra-fin
Plus

Cybersécurité

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025*

webOS Re:New Program

*Les CES Innovation Awards® se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA® (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

La LG QNED TV est légèrement inclinée vers la gauche et représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies en rouge, jaune, vert, bleu et violet. Derrière la TV se trouve le processeur alpha 8 4K AI émettant une lumière orange et rose. Le logo du LG QNED evo AI se trouve dans le coin en bas à gauche. L’arrière-plan est un dégradé de vert. Le texte est également visible, alimenté par le processeur LG alpha AI.

Découvrez des couleurs réinventées, pour une toute nouvelle expérience à grande échelle.

*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différents systèmes de reproduction des couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie de LG, remplaçant les points quantiques.

Qualité d'image webOS 25 Design Qualité du son Films et jeux sensationnels

Découvrez le rapide et puissant processeur alpha 8 AI de 2ème génération,  issu d’une décennie d’innovation

Le moteur AI de notre processeur est capable de reconnaître le genre du contenu pour optimiser les paramètres d'images en fonction. Profitez ainsi d'images profondes et détaillées.

Le processeur alpha 8 AI de 2ème génération s’illumine en violet et rose et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes. Le texte de l’image affiche environ 1,7 fois le traitement neuronal par IA NPU et 1,4 fois le fonctionnement plus rapide du processeur.

*Approximations. En comparaison aux TVs de la même année équipés du processeur Alpha 7. Comparaison réalisée en interne.

Découvrez la nouvelle technologie Dynamic QNED Color*

La nouvelle technologie de large palette de couleurs de LG remplaçant le Quantom Dot offre un meilleur taux de reproduction des couleurs.

Des éclaboussures de peinture éclatent en hauteur depuis le sol dans diverses couleurs.

Certification Intertrek pour un volume de couleurs à 100 % par rapport au DCI-P3.

Certifié 100% de Volume de Couleurs*

* Dynamic QNED Color = Technologie Couleurs Dynamiques QNED

*Le « Color Volume Gamut » (CVG)  de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, indépendamment mesuré par Intertek.

* Color Volume Gamut = Gamme de volume de couleurs

Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro*

AI Super Upscaling* et Dynamic Tone Mapping Pro*  analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

Des lignes s’animent sur une image très terne et presque grise d’un perroquet dans une forêt, comme si un superordinateur analysait les éléments dans le cadre. Un laser trace la silhouette du perroquet, puis il est amélioré pour être plus lumineux, plus net et plus coloré. L’arrière-plan se transforme également de gauche à droite avec un contraste, une profondeur et des couleurs désormais améliorés.

AI Picture Pro = Image Pro par IA

*Dynamic Tone Mapping Pro = Mappage dynamique des tons pro

*AI Super Upscaling = Super mise à l'échelle via IA

*AI Super Upscaling et Dynamic Tone Mapping Pro sont disponibles sur les gammes QNED93, QNED9M et QNED85/86/87.

*AI Picture Pro ne s’applique pas aux contenus protégés par un copyright.

*La qualité d’image des contenus mis à l’échelle peut varier selon la résolution du contenu source. 

MiniLED avec Gradation locale avancée

La technologie MiniLED, alimentée par le nouveau processeur IA alpha, offre un contraste ultra-précis et des détails réalistes sur la LG QNED evo.

Fleur holographique en 3D dans de nombreuses nuances différentes sur un fond noir. La définition et les détails de la fleur montrent la capacité de la MiniLED de QNED à produire des visuels aux couleurs, à la luminosité et au contraste exceptionnels.

*Les spécifications peuvent varier en pouces, modèles et régions.

*La technologie de variation de précision s’applique au modèle QNED85 100 pouces et la Gradation locale avancée s’applique aux modèles QNED85 86/75/65/55/50 pouces.

Precision Dimming

La technologie Precision Dimming* contrôle des centaines de blocks de rétroéclairagepour des images nettes dévoilantles moindres détails cachés des scènes

Une image de paysage d’une grotte donnant sur un ciel bleu clair, divisé au milieu, la moitié de l’image est estompée et l’autre moitié présente un contraste net. En bas à gauche se trouve une petite image de la façon dont les éclairages LED traditionnels sont placés et à droite se trouve une petite image de la façon dont les éclairages QNED evo sont placés, de manière plus complexe.

* Precision Dimming = Gradation de précision.

* Image simulée pour illustration.

*La technologie Precision Dimming s’applique au modèle 100QNED86, et la technologie Dimming Pro s’applique aux TVs 86/75/65/55/50 QNED85.

Les images de comparaison sont des images simulées à des fins illustratives.

LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération.

Sur un écran de LG QNED TV se trouve la page d’accueil webOS 25 remplie d’applications et de contenu de divertissement. La TV est équipée de la télécommande AI Magic Remote LG, le bouton IA est mis en évidence comme s’il était activé par la voix de l’utilisateur. Une bulle de texte se trouve à côté, passant à mon compte.

AI Voice ID avec Mon Profil vous reconnaît

AI Voice ID* de LG reconnaît la voix de chaque utilisateur lors d'une commande vocale et vous offre des recommandations personnalisées.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Picture Wizard. Des séries d’images sont affichées avec les sélections de l’utilisateur mises en évidence. Une icône de chargement apparaît avec une image de paysage affichée, en cours d’amélioration de gauche à droite.

Avec AI Picture Wizard*, créez l'image qui vous ressemble parmi jusqu'à 1,6 milliard de possibilités.

Des algorithmes avancés comprennent vos préférences en passant en revue avec vous jusqu'à 1,6 milliard images possibles. En fonction de vos choix, votre TV crée un mode image personnalisé, rien que pour vous.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Sound Wizard. Une série d’icônes de clips sonores en cours de sélection. On voit un chanteur de jazz et un joueur de saxophone, des ondes sonores représentant le son personnalisé animé sur l’ensemble du visuel.

Avec AI Sound Wizard*, créez votre son personnalisé

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions d'options possibles, l’IA crée le mode son qui vous ressemble.

* AI Picture Wizard = Assistant d'image personnalisé. AI Sound Wizard = Assistant de son personnalisé.

*AI Voice ID = Identifiant vocal via IA.

*Un contenu restreint peut être affiché selon la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de AI Voice ID peut varier selon le pays et la région et est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD à partir de webOS 24.

*Voice ID est disponible sur les Apps LG, le Game Portal, l’accueil ainsi que les rubriques Tableau de bord, Sport, Télétravail, Musique et sur l’assistant d’image personnalisé.

Trouvez des réponses instantanément grâce à la recherche vocale AI Search

La recherche vocale et son IA intégrée comprend vos demandes. La recherche vocale AI Search* vous répond avec des recommandations personnalisées.

Microsoft Copilot™ vous apporte des éléments supplémentaires.

Écran de LG TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des différents contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

*AI Search = Recherche vocale via IA.

*La recherche vocale via IA est disponible à partir des gammes UHD 2024.

Résolvez vos problématiques en temps réel avec AI Chatbot

Vous n'avez qu'à parler à votre TV et votre AI Chatbot* vous apporte son aide. Il comprend votre besoin pour vous apporter la réponse adaptée.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG QNED TV. Sur le côté gauche de l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur envoie un message au chatbot indiquant que l’écran est trop sombre et le chatbot propose des solutions à la demande.

*Une connexion à Internet est requise.
*Il est possible de lier AI Chatbot au service client et aux contacts sur mobile.

Découvrez vos fonctionnalités d’intelligence artificielle depuis le bouton AI de votre nouvelle télécommande AI Magic Remote*.

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote ! Avec sa molette et son pointeur à l’écran, utilisez la comme une souris et bénéficiez d'une navigation simple et rapide dans votre interface webOS.

On an LG QNED TV screen is the webOS 25 home page filled with apps and entertainment content. By the TV is the LG AI Magic Remote, the AI button is highlighted as if activated by the user's voice. A speech bubble is beside it, switching to my account.

Icône du bouton IA. C’est le logo unique IA de LG.

Bouton IA

La commande vocale AI répond à vos besoins

Icône de guide facile. Symbole d’un écran de TV avec un point d’interrogation au milieu.

Guide facile

Obtenez l’assistance dont vous avez besoin d’un simple clic

Icône Home Hub. Symbole d’une maison dans un cercle avec des points représentant des connexions intelligentes.

Home Hub

Contrôlez tous vos appareils depuis un tableau de bord unifié

Icône Quick Access (Accès rapide). Symbole d’un doigt pointeur tapant sur un symbole qui représente la commodité et la facilité d’utilisation.

Quick Access

Accédez à vos services préférés en un clic

*La télécommande AI Magic Remote est disponible à partir des gammes NanoCell 2025. 

*Une connexion internet est requise pour la pleine utilisation. 

Bénéficiez d'une évolution majeure de votre interface chaque année, avec le primé web:OS Re:New Program*

Continuez à profiter des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce à des évolutions anuelles.

*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.

*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).

*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.

*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.

TV Ultra Grande taille jusqu’à 100’’

Profitez de vos contenus cinéma, sport et jeux vidéo sur un téléviseur LG ultra grande taille.Plongez dans vos images en haute définition sur écran géant.

Une fille et un chien sont assis devant une LG QNED TV installée sur un mur représentant trois éléphants marchant vers l’extérieur au-dessus d’une LG Soundbar.

*Le QNED85 est disponible en différentes tailles d’écran jusqu’à 100 pouces, le 100QNED85 dispose d’un Design Cinema unique. 

Design ultra-fin

Son design fin apporte une touche raffinée à votre espace.

*Le design ultra-fin s’applique aux modèles QNED85 86/75/65/55/50 pouces.

AI Sound Pro avec virtualisation 11.1.2 canaux

* AI Clear Sound = Son clair via IA. AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

Rehaussez votre univers sonore avec la LG TV et la barre de son LG

*La barre de son est vendue séparément.
*L'interface du contrôle de la barre de son peut varier selon le modèle.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.  
*Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.
*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
*WOW Orchestra s’applique aux modèles QNED92, QNED9M et QNED85.

Synergy Bracket

Le support adapté positionne parfaitement votre barre de son LG, assurant un son optimal avec un style harmonieux.

*Le support adapté peut être associé aux modèles QNED85 86/75/65/55/50 pouces.
*La barre de son est venue séparemment.
*Le support adapté est fourni avec un support 1 pied ou 2 pieds, ce qui peut varier selon le pays/produit.

L'expérience de jeu ultime

Vivez une expérience de jeu optimale grâce au VRR 144 Hz et à la compatibilité AMD FreeSync Premium. Profitez de votre jeu sans décalage ni flou de mouvement.

Deux images d’une voiture dans un jeu vidéo côte à côte. Une image affiche beaucoup de flou de mouvement. L’autre est nette, avec une parfaite mise au point, présentant la fréquence d’images élevée de la LG QNED TV. Le logo VRR et un logo 144 Hz sont affichés dans le coin supérieur droit.

*Le QNED85 est doté des fonctionnalités FreeSync Premium, GeForce NOW, Portail de jeu, VRR, ALLM, eARC et HGiG.

*Les QNED85 100/86/75/65 pouces prennent en charge 144 Hz, les QNED85 55/50 pouces prennent en charge 120 Hz.

*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz. 

* HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

Dolby Vision et FILMMAKER Mode ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Un réalisateur face à un panneau de contrôle en train d’éditer le film « Killers of the Flower Moon » sur une LG QNED TV. En bas à gauche, on voit le logo Dolby Vision et le logo FILMMAKER MODE. Sous l’image se trouvent des logos pour Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV et LG Channels.

*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video. 

*Images simulées pour illustration. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Technologie écran

    QNED MiniLED 4K

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Dynamic QNED Color

  • Processeur

    Processeur α8 AI 4K Gen2

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Oui

  • Sortie Audio

    20W

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 677 x 965 x 30,9

  • Poids du TV sans pied

    33,3

Toutes les caractéristiques

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN

  • Technologie écran

    QNED MiniLED 4K

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Type de rétroéclairage

    Mini LED

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Dynamic QNED Color

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α8 AI 4K Gen2

  • AI Upscaling

    α8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

  • AI Brightness Control

    Oui

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • HFR (Haute cadence)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Dimming Technology

    Local Dimming

  • Motion

    Motion Pro

  • Modes d'image

    10 modes

  • AI Picture Pro

    Oui

  • Auto Calibration

    Oui

  • QMS (Changement rapide de média)

    Oui

GAMING

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Oui

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Dashboard Gaming)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (Jusqu'à 144Hz)

  • Dolby Vision pour le Gaming (4K 120Hz)

    Oui

SMART TV

  • Compatible avec Apple Airplay 2

    Oui

  • Interface TV (OS)

    webOS 25

  • Compatible camera USB

    Oui

  • AI Chatbot

    Oui

  • Toujours Prêt

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Google Home / Hub

    Oui

  • Home Hub

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Télécommande Magic Remote

    Intégré

  • Multi écran

    Oui

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

AUDIO

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui (Mise à niveau automatique du volume)

  • Compatible WiSA

    Oui (Jusqu'à 2.1 canaux)

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Compatible Bluetooth Surround

    Yes (Lecture bidirectionnelle)

  • Sortie Audio

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Oui

  • Codec Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir le manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 677 x 965 x 30,9

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 677 x 1 042/994 x 370

  • Dimensions du carton (LxHxI mm)

    1 820 x 1 205 x 228

  • Pied TV (Lxl mm)

    380 x 370

  • Poids du TV sans pied

    33,3

  • Poids TV avec pied (kg)

    41,5

  • Poids carton (kg)

    52,4

  • Support VESA (L x H mm)

    400 x 300

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096362006

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • Port Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1ea

  • Port Ci+

    1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)

  • Port HDMI

    4ea (prend en charge 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 ports))

  • Prise antenne

    2ea

  • Port USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Inférieure à 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

  • Câble d'alimentation

    Oui (détachable)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

