LG 4K UHD Smart TV 50UA751C: Konektivitas lengkap dan hiburan premium untuk hotel - TKDN 47,90%

50UA751C0SA
Tampilan depan dengan gambar konten di layar
Tampilan depan
-45 derajat tampilan samping
-90 derajat tampilan samping
+45 derajat tampilan samping
Pandangan belakang
Fitur Utama

  • Resolusi: 3.840 x 2.160 (4K UHD)
  • Google Cast
  • AirPlay
  • Netflix
Lebih banyak

Smart TV 4K UHD

Sebuah televisi dipasang di atas rak yang terletak dekat dinding di dalam kamar hotel, dan layarnya cerah dan jernih.

* Semua gambar di halaman ini hanya untuk tujuan ilustrasi.

4K UHD, Tampilan yang Menawan dalam Resolusi Ultra Tinggi

TV LG UHD melampaui ekspektasi Anda setiap saat. Nikmati kualitas gambar yang realistis dan warna yang hidup dengan akurasi piksel empat kali lipat dibandingkan Full HD. Prosesor canggih LG meningkatkan resolusi ke kualitas asli, sementara 4K Super Upscaling memperbaiki resolusi, kecerahan, dan kejernihan. Warna yang cerah dan kecerahan yang tinggi membawa resolusi layar ke level baru. Rasakan kualitas gambar yang lebih tinggi dengan kontras yang lebih tajam berkat HDR10 Pro*.

Pemandangan yang ditampilkan di layar TV ditampilkan dengan sangat jelas, seolah-olah nyata.

* HDR10 Pro adalah teknologi yang dikembangkan oleh LG Electronics berdasarkan standar kualitas gambar HDR10.

Dapatkan Konektivitas Penuh dari TV Anda

Tampilkan aplikasi Anda langsung ke layar TV Anda. Nikmati konten dari iPhone atau perangkat Android Anda di layar TV LG dengan mudah menggunakan Apple AirPlay dan Chromecast yang sudah terintegrasi.

Seorang tamu hotel sedang mentransmisikan konten dari smartphone ke TV dalam kamar menggunakan teknologi transmisi nirkabel seperti AirPlay dan Google Cast.

Mudah diakses melalui aplikasi Netflix

Nikmati beragam konten video dari Netflix di UA751C dengan solusi Pro:Centric. Rasakan kenyamanan di kamar Anda dan layanan streaming yang menawarkan ribuan pilihan.

Konten hotel, termasuk aplikasi Netflix, ditampilkan di televisi di kamar hotel.

* Diperlukan keanggotaan Netflix.

Kedalaman yang ramping untuk tampilan yang elegan

Dengan desain yang ramping, seri UA751C terintegrasi dengan mulus ke dalam interior, memberikan kesan modern kepada tamu.

UA751C dipasang dengan mulus di dalam kamar hotel, dan tampilan samping ditampilkan untuk menonjolkan desainnya yang ramping.

* Untuk layar berukuran 65 inci hingga 43 inci

Semua Spesifikasi

Untuk mengakses lebih banyak dokumentasi teknis dan sumber daya, silakan kunjungi Portal Mitra LG B2B.