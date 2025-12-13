LG 4K UHD Smart TV 65UA751C: Konektivitas lengkap dan hiburan premium untuk hotel - TKDN 45,6 %

TV LG UHD melampaui ekspektasi Anda setiap saat. Nikmati kualitas gambar yang realistis dan warna yang hidup dengan akurasi piksel empat kali lipat dibandingkan Full HD. Prosesor canggih LG meningkatkan resolusi ke kualitas asli, sementara 4K Super Upscaling memperbaiki resolusi, kecerahan, dan kejernihan. Warna yang cerah dan kecerahan yang tinggi membawa resolusi layar ke level baru. Rasakan kualitas gambar yang lebih tinggi dengan kontras yang lebih tajam berkat HDR10 Pro*.