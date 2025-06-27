Condizionatore multisplit DUALCOOL Deluxe AI Air | 9000+9000+12000 BTU

Le alette direzionali DUAL Vane offrono un comfort ideale in qualsiasi stagione, poiché disperdono il flusso d’aria sia verso l’alto sia verso il basso, arrivando più lontano a una maggiore velocità. Grazie alla tecnologia biomimetica, le alette direzionali DUAL Vane sono regolabili a 6 livelli e offrono un controllo personalizzato del flusso d’aria.

Il flusso d’aria può essere diretto sia dalla parte anteriore che da quella inferiore. I doppi deflettori sono in grado di inviare l’aria fredda verso l’alto, per un raffrescamento fino al 23% più rapido senza avere la sensazione di correnti d’aria, e di dirigere l’aria calda verso il basso, per un riscaldamento fino al 6% più rapido, evitando l’aria calda diretta.

*Data 10.2023.

Condizioni del test: Camera di prova dell’ambiente domestico del condizionatore LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, modalità Jet, DB all’interno (33±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ impostazione modalità raffrescamento, DB all’interno (12±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ impostazione modalità riscaldamento

*Metodo del test: Misurare il tempo necessario per diminuire di 5℃ (per il raffreddamento) / aumentare di 5℃ (per il riscaldamento), dalla media della temperatura ambiente iniziale.

*Modello Test: S3-M12KL2MB (la precedente piattaforma LG con un unico deflettore), S3-M121L1C0 (la nuova piattaforma LG con DUAL Vane)

*Risultato del test: La nuova piattaforma LG (DUAL Vane) è dotata di una velocità fino al 23% in più in modalità di raffreddamento e al 6% in più in modalità di riscaldamento rispetto alla precedente piattaforma LG (con un unico deflettore) in base alle condizioni di test.

*Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.