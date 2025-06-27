We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Condizionatore multisplit DUALCOOL Deluxe AI Air | 9000+9000+12000 BTU
Raffrescamento intelligente su misura per te
AI Air
Comfort senza limiti
con l'Intelligenza Artificiale
Imposta la posizione su LG ThinQ™, e AI Air1) controlla la temperatura interna per regolare il flusso d’aria e garantire un comfort ideale.
Soft Air
Flusso d'aria delicato e indiretto
Soft Air2) ottimizza la direzione del flusso d'aria per garantire un raffrescamento più confortevole. Personalizza la temperatura desiderata e vivi la freschezza delicata di un flusso d'aria gentile e indiretto.
DUAL Vane
Direzione ottimale del flusso d'aria, comfort a qualsiasi temperatura
Per un comfort ideale in qualsiasi stagione, la tecnologia DUAL Vane sul deflettore inferiore ottimizza la distribuzione del flusso d'aria nella stanza diffondendolo verso l'alto o verso il basso, più lontano e più velocamente 3) a seconda della modalità operativa.
Aria fresca in tutta la stanza
L’aria fresca viene percepita fino ad una distanza di 22 metri dall'unità, il 22% in più4) rispetto ai modelli precedenti.
Controllo automatico dell'umidità
Il giusto livello di umidità per il tuo relax
Non troppo umida, non troppo secca: l’aria al giusto livello di umidità aiuta a rilassarsi. Per questo, la funzione Comfort Humidity aiuta a mantenere il flusso d'aria alla giusta temperatura per il comfort desiderato5).
Comfort avanzato con la tecnologia DUAL Inverter Compressor
Condizionatore in pompa di calore per un riscaldamento confortevole
I condizionatori d'aria LG sono dotati di compressore DUAL Inverter a pompa di calore che ti permette di utilizzarli anche nella stagione invernale per riscaldare la tua casa.
Goditi ambienti caldi e confortevoli con un riscaldamento affidabile ed efficiente.
Riscaldamento a basso consumo energetico
I condizionatori in pompa di calore LG possono riscaldare gli ambienti in maniera affidabile e con bassi consumi energetici.
*TÜV Rheinland ha verificato che il DUAL Inverter Heat Pump™ (A13RJH) di LG consente di risparmiare più energia rispetto a un radiatore elettrico nelle condizioni di prova proposte.
*Data/Test: Data 10.2021 Camera di prova dell’ambiente domestico del condizionatore LG,
*Condizioni del test: 27,8 ㎡/ 66.7㎥, DB all’interno (12,0±0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%
*Modello/Metodo del test:
- A13RJH (LG DUAL Inverter Heat Pump(3500W, velocità della ventola alta, impostazione 29℃)
- Radiatore elettrico (3200W, velocità del ventilatore alta, temperatura massima)
- Radiatore elettrico a infrarossi (3000W, velocità del ventilatore alta, temperatura massima)
*Ogni campione è stato messo in funzione per un totale di 8 ore in condizioni di prova, il consumo energetico è stato misurato e confrontato.
*Risultato del test: LG Dual Inverter Heat Pump (A13RJH) consente di risparmiare fino al 66% di energia in più rispetto a un radiatore elettrico a infrarossi lontani e fino al 68% di energia in più rispetto a un radiatore nelle condizioni di test proposte.
*Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.
Riscaldamento con Intelligenza Artificiale
Riscalda rapidamente grazie all'Intelligenza Artificiale
Riscalda i tuoi ambienti il 6% più velocemente, per assicurarti comfort di cui hai bisogno grazie all'Intelligenza Artificiale.
*Data: 10.2023.
Condizioni del test: Camera di prova dell’ambiente domestico del condizionatore LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, modalità Jet, DB all’interno (33±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ impostazione modalità raffreddamento, DB all’interno (12±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ impostazione modalità riscaldamento
*Metodo del test: Misurare il tempo necessario per diminuire di 5℃ (per il raffreddamento) / aumentare di 5℃ (per il riscaldamento), dalla media della temperatura ambiente iniziale.
*Modello Test: S3-M12KL2MB (la precedente piattaforma LG con un unico deflettore), S3-M121L1C0 (la nuova piattaforma LG con DUAL Vane)
*Risultato del test: La nuova piattaforma LG (DUAL Vane) è dotata di una velocità fino al 23% in più in modalità di raffreddamento e al 6% in più in modalità di riscaldamento rispetto alla precedente piattaforma LG (con un unico deflettore) in base alle condizioni di test.
*Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.
Pulizia a 360°
AI Air ti assicura aria pulita
e priva di cattivi odori
Con LG ThinQ9) puoi impostare facilmente la pulizia automatica delle componenti interne del tuo condizionatore d'aria raggiungendo anche le aree più nascoste e di difficile accesso.
Auto Clean+
Asciugatura automatica dello scambiatore di calore
La funzione Auto Clean+10) asciuga automaticamente l'umidità all'interno del condizionatore, dopo il suo funzionamento, per garantire che sia sempre pulito. Il tempo di funzionamento è impostato automaticamente fino a 20 minuti in base alle condizioni di utilizzo dell'apparecchio. È possibile regolare il volume dell'aria per un'asciugatura più rapida e intensa o per un funzionamento più silenzioso.
Freeze Cleaning
Mantieni l'interno del condizionatore sempre pulito
Pulire gli spazi difficili da raggiungere come l'interno del condizionatore d'aria diventa semplice, grazie alla modalità Freeze Cleaning11). Questa funzione attiva un processo di pulizia attraverso il congelamento, scongelamento e asciugatura dello scambiatore di calore dell'unità interna per rimuovere efficacemente batteri, polvere, detriti e contaminanti che possono causare odori sgradevoli.
Smart air care
Una vita smart inizia
con l'app LG ThinQ™
Controlla e monitora le funzionalità del tuo condizionatore tramite la pratica app LG ThinQ™ 14).
Controllo facile con l'assistente vocale
Grazie all'assistente vocale puoi dire al tuo condizionatore quello di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno: dicendo "Accendi/spegni il condizionatore", lo speaker con Intelligienza Artificiale ascolterà la tua richiesta e accenderà/spegnerà l'apparecchio.
Controlla il tuo condizionatore ovunque ti trovi
L'app LG ThinQ™ ti consente di connetterti facilmente al tuo condizionatore come non avresti mai potuto fare prima d'ora. Accendi il condizionatore toccando semplicemente un pulsante..
Manutenzione efficiente del prodotto
LG ThinQ™ monitora costantemente il tuo condizionatore. Che si tratti di manutenzione quotidiana o di controllo dei consumi, l'app ti consente di monitorare il tuo prodotto con estrema facilità.
*Le immagini e i video di cui sopra sono stati realizzati e creati a scopo illustrativo per migliorare la comprensione. Possono esserci variazioni a seconda dell’ambiente d’installazione del prodotto.
* Note
1) AI Air
- AI Air può essere gestito tramite telecomando o LG ThinQ.
- AI Air è disponibile sia in modalità di raffrescamento che di riscaldamento.
- Durante l’utilizzo di AI Air, la velocità della ventola e la direzione del flusso d’aria vengono regolate automaticamente in base alla situazione e AI Air si spegne quando la direzione del flusso d’aria viene modificata.
- Prima di utilizzare AI Air, si consiglia di scattare una foto dell’ambiente con LG ThinQ o di impostare la posizione del condizionatore e degli occupanti della stanza
- Quando AI Air è in funzione, l'Intelligenza Artificiale rileva la posizione dell’occupante e attiva automaticamente il flusso d’aria diretto/indiretto.
- L'Intelligenza Artificiale rileva ad una distanza fino a 5 m, ma possono esserci differenze nella distanza di rilevamento a seconda dell’installazione e dell’ambiente di utilizzo del prodotto.
2) Soft Air
- In modalità Soft Air, l’uscita dell’aria dal deflettore inferiore è chiusa mentre l’uscita dell’aria dal diffusore frontale fornisce un flusso d’aria indiretto.
- Questa funzione è applicabile solo in modalità raffrescamento.
- Durante il funzionamento in modalità AI Air, la funzionalità Soft Air si attiva automaticamente in base all’ambiente.
- Per utilizzare soltanto la funzione Soft Air, è possibile attivarla manualmente con il telecomando o con LG ThinQ.
- La temperatura del flusso d'aria può essere impostata su LG ThinQ solo quando si utilizza la modalità Soft Air, non durante la modalità AI Air.
- Quando si utilizza solo la modalità Soft Air, la temperatura ambiente più bassa che si può impostare è 24°C.
3) DUAL Vane
- Data 10.2023.
- Condizioni del test: Camera di prova dell’ambiente domestico del condizionatore LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, modalità Jet, DB all’interno (33±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ impostazione modalità raffrescamento, DB all’interno (12±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ impostazione modalità riscaldamento.
- Metodo del test: Misurare il tempo necessario per diminuire di 5℃ (per il raffrescamento) / aumentare di 5℃ (per il riscaldamento), dalla media della temperatura ambiente iniziale.
- Modello Test: S3-M12KL2MB (la precedente piattaforma LG con un unico deflettore), S3-M121L1C0 (la nuova piattaforma LG con DUAL Vane)
- Risultato del test: La nuova piattaforma LG (DUAL Vane) è dotata di una velocità fino al 23% in più in modalità di raffrescamento e al 6% in più in modalità di riscaldamento rispetto alla precedente piattaforma LG (con un unico deflettore) in base alle condizioni di test.
- Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.
4) Il 22% in più
- Data: 12.2024, risultati della misurazione nel centro di Ricerca e sviluppo dei condizionatori LG.
- Condizioni del test: Altezza di installazione del prodotto 2,0 m, flusso d’aria in modalità ventilatore, angolo dei deflettori P1.
- Metodo del test: Utilizzando una sonda per la misurazione del flusso d’aria, le misurazioni sono state effettuate a intervalli di 0,2 m da 0,1 m a 1,7 m di altezza. La distanza massima di raggiungimento del flusso d’aria è stata determinata misurando la velocità del flusso d’aria per 180 secondi in ogni punto, considerando il flusso d’aria raggiunto se la velocità superava 0,25 m/s per più del 50% del tempo.
- Modello test: S3-Q24121D0 (la nuova piattaforma LG con DUAL Vane).
- Risultato del test: Nelle condizioni di prova proposte, la distanza massima della portata del flusso d’aria è stata confermata a oltre 22 metri.
- La portata del flusso d’aria della precedente piattaforma LG con un unico deflettore (S3-W18KL33A) è di 18 metri.
- Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.
5) Controllo automatico dell'umidità
- Il flusso d’aria cambia automaticamente in base all’ambiente di utilizzo.
- Questa funzione può essere utilizzata tramite il telecomando o LG ThinQ.
- Questa funzione consente di impostare solo la temperatura desiderata (l'umidità viene controllata automaticamente).
6) Sleep Timer+
- Sleep Timer+ regola automaticamente la temperatura analizzando i modelli di utilizzo durante il funzionamento in modalità sleep.
- Per utilizzare la funzione Sleep Timer+, è necessario impostarla per la prima volta tramite LG ThinQ.
- Sleep Timer+ può essere utilizzato solo in modalità di raffrescamento.
- L’intensità del flusso d’aria viene impostata automaticamente attraverso l’analisi dei modelli di utilizzo e può essere regolata tramite LG ThinQ.
- L’intervallo di temperatura impostato per lo Sleep Timer+ è di 22~28 °C.
7) kW Manager
- La funzione “kW Manager” è disponibile in tutte le modalità di funzionamento, tra cui raffrescamento, deumidificazione, sleep e persino modalità jet, ad eccezione della modalità riscaldamento.
- Durante il periodo impostato, l’elettricità accumulata viene monitorata e viene eseguita l’operazione di limitazione delle prestazioni (consumo di elettricità) per il periodo rimanente.
- Se l’elettricità accumulata aumenta a causa del superamento del tempo di utilizzo giornaliero, l’elettricità rimanente viene ricalcolata per ogni giorno di funzionamento del prodotto.
- Questa funzione può essere utilizzata solo tramite LG ThinQ.
- Se l’elettricità accumulata nel periodo impostato supera l’importo obiettivo, la funzione viene sbloccata e passa alla modalità di funzionamento generale con una notifica di LG ThinQ.
8) Rilevamento finestre aperte
- L’impostazione iniziale viene disattivata al momento della spedizione del prodotto. Questa funzione può essere impostata solo tramite LG ThinQ.
- La funzione “Rilevamento finestra aperta” è disponibile solo nella modalità di raffrescamento e riscaldamento.
- Questa funzionalità opera rilevando variazioni improvvise della temperatura ambiente in un breve lasso di tempo (quando viene rilevato un aumento di 1,5℃ o una diminuzione di 2,5℃ entro 5 minuti).
- La durata predefinita della modalità di risparmio energetico è di 10 minuti e può essere impostata fino a 60 minuti tramite LG ThinQ.
9) Pulizia a 360°
- La pulizia a 360° può essere attivata solo tramite LG ThinQ.
- Quando si utilizza la funzione All Cleaning, che genera acqua di condensa, le funzioni Freeze Cleaning e Auto Clean+ funzionano in sequenza.
- I modelli con funzione UV avranno il LED UV attivato durante l’operazione della funzione All Cleaning.
- La funzione può essere disattivata interrompendo il funzionamento o cambiando modalità/impostazioni con il telecomando.
- Il tempo di funzionamento della funzione può variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.
10) Auto Clean+
- Auto Clean+ avvia automaticamente la funzione Deumidificazione al termine dell’operazione di raffrescamento, come indicato dai residui rimasti sul prodotto.
- Auto Clean+ può funzionare automaticamente in modalità ventilatore per un massimo di 20 minuti, a seconda del precedente modello di utilizzo del raffrescamento, per aiutare a rimuovere l’umidità dallo scambiatore di calore.
- Le condizioni di asciugatura all’interno dell’apparecchio possono variare a seconda delle condizioni di temperatura e umidità dell’aria interna.
- Puoi selezionare l’intensità del flusso d’aria tramite LG ThinQ per regolare il flusso d’aria e il tempo di asciugatura.
- Auto Clean+ viene attivato alla consegna del prodotto e può essere utilizzato senza ulteriori impostazioni.
11) Freeze Cleaning
- TÜV Rheinland Korea, conferma che la modalità di pulizia tramite congelamento dell’evaporatore dei condizionatori LG è in grado di ridurre i batteri in base ai risultati dei test nella condizione di prova proposta. Relazione n. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
- Questo risultato è stato ottenuto in una relazione del test sul tasso di riduzione di Pseudomonas aeruginosa del 99,0% da un laboratorio riconosciuto a livello internazionale, che può variare a seconda dell'ambiente effettivo.
- Ente che ha eseguito il test: TÜV Rheinland
- Periodo del test: 2023. 04 ~ 05
- Modello Test: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK).
- Batteri del test: Tasso di riduzione dello “Pseudomonas aeruginosa” confermato fino al 99,0%
- Questa funzione può essere attivata solo tramite ThinQ.
- A seconda dell’ambiente, il tempo di funzionamento della modalità Freeze Cleaning può arrivare a 65 minuti.
12) Plasmaster™ Ionizer++
- The TÜV Rheinland ha verificato che il Plasmaster™ Ionizer++ rimuove fino al 99,9% dei batteri aderenti (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) in una stanza di prova di 30㎥. Il modello sottoposto al test era SW09BAJWAN. Il test non ha misurato l’efficienza nella rimozione dei batteri nel condizionatore, quindi, tale caratteristica può differire dalle condizioni di utilizzo reali.
- Intertek ha verificato che il Plasmaster™ Ionizer++ rimuove fino al 99,9% dei batteri aderenti (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) in una stanza di prova di 30㎥. Il modello sottoposto al test era SW09BAJWAN. Il test non ha misurato l’efficienza nella rimozione dei batteri nel condizionatore, quindi, tale caratteristica può differire dalle condizioni di utilizzo reali.
13) Allergy Filter
- Il filtro anti-allergeni certificato BAF elimina le sostanze responsabili delle allergie, come gli acari della polvere presenti nell’aria [Certificazione BAF]
- Autorità di certificazione: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
- Categoria di certificazione: Per ridurre l’esposizione agli allergeni degli acari della polvere domestica,
- Attiva: Funghi, acari della polvere domestica, muffe
- Licenza n.: 397 valido fino al: 31 dicembre 2025
14) LG ThinQ
- LG SmartThinQ è attualmente rinominata LG ThinQ™.
- Le funzionalità smart e il prodotto dell'assistente vocale possono variare in base al paese e al modello. Verificare con il proprio rivenditore locale o LG la disponibilità del servizio.
- Google e Google Home sono marchi commerciali di Google LLC.
- Amazon, Alexa, Echo e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc o delle sue affiliate.
- Il dispositivo altoparlante intelligente con abilitazione vocale non è incluso.
FAQ
-
Qual è l’impostazione della temperatura adatta per il mio condizionatore?
Quando si accende il condizionatore d’aria per la prima volta, occorre impostarlo su una temperatura bassa e selezionare un’impostazione di flusso d'aria forte per abbassare rapidamente la temperatura nella stanza. Una volta che la stanza si è raffrescata a sufficienza, la temperatura di 25℃ è ottimale per mantenere una casa fresca e risparmiare energia. La tecnologia DUAL Inverter Compressor™ consente un raffrescamento più rapido del 40%1) e un risparmio energetico fino al 70%2) in più rispetto ai modelli Non-inverter. 1)Verificato da TÜV: I condizionatori Inverter di LG (US-Q242K*) si raffreddano fino al 40% più velocemente rispetto ai condizionatori Non-inverter (TS-H2465DAO). *Temperatura iniziale (35℃ esterna, 33℃ interna), impostazione della temperatura (26℃). 2)Verificato da TÜV: I condizionatori Inverter della LG (US-Q242K*) risparmia fino al 70% più di energia rispetto al condizionatori non-inverter (TS-H2465DAO). *Temperatura iniziale (35℃ esterna, 33℃ interna), impostazione della temperatura (26℃), tempo di prova (8 ore).
-
Qual è la differenza tra un condizionatore inverter e un modello non-inverter?
I condizionatori inverter funzionano in modo più efficiente rispetto ai modelli non-inverter.
I condizionatori non-inverter sono dotati di compressori che lavorano alla stessa velocità indipendentemente dalla temperatura interna; si spengono quando viene raggiunta la temperatura desiderata e si riaccendono quando la temperatura sale.
I condizionatori inverter funzionano regolando la velocità del compressore più velocemente a temperature più elevate e più lentamente a temperature più basse, ciò significa che consentono di risparmiare più energia rispetto ai condizionatori non-inverter e consentono un raffrescamento più rapido e un funzionamento più silenzioso.
-
Come posso pulire e gestire il condizionatore?
Per assicurare un flusso d’aria pulito, senza odori e avere prestazioni elevate, il filtro deve essere pulito ogni due settimane. Lava il prefiltro con acqua tiepida o utilizza un detergente neutro per lo sporco più ostinato. Dopo il lavaggio con acqua, asciuga il prefiltro all’ombra, lontano dalla luce diretta del sole. Pulisci un filtro opzionale (filtro antipolveri ultrafini, filtro antipolveri sottili, filtro anti-allergeni ecc.) con un aspirapolvere o una spazzola morbida, ma non con acqua. Per una gestione più comoda dell’aria condizionata, è possibile utilizzare la funzione Auto Clean+1) che asciuga automaticamente l’interno del condizionatore quando lo si spegne2). 1)L’impostazione iniziale di Auto Clean+ richiede l’app ThinQ o il telecomando. Per maggiori dettagli, consultare il manuale fornito con il prodotto. 2) Quando il prodotto è spento, imposta automaticamente un tempo di asciugatura appropriato in base alle condizioni operative. Il tempo di asciugatura può arrivare a 30 minuti e può variare a seconda del prodotto. La funzione deve essere attivata al primo utilizzo. La funzione può subire modifiche senza preavviso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale allegato al prodotto.
-
Come posso ridurre la bolletta elettrica mentre uso il condizionatore?
Puoi risparmiare energia selezionando temperature appropriate per il raffrescamento e il riscaldamento mediante la pulizia regolare dei filtri per ridurre gli inutili sprechi di energia. Si consiglia di impostare il condizionatore a 25℃ per il raffrescamento e a 21℃ per il riscaldamento. Inoltre, l’utilizzo della funzione kW Manager dei climatizzatori LG consente di utilizzare la quantità di energia desiderata. Per utilizzare la funzione kW Manager è necessaria una connessione a ThinQ ed è disponibile solo sui modelli che la supportano. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale fornito con il prodotto.
-
Come si installa il condizionatore?
Tra i vari tipi di condizionatori, un tecnico professionista deve installare i condizionatori di tipo Split, perché il processo di installazione richiede la perforazione delle pareti per collegare le unità esterne e interne, nonché per il cablaggio elettrico.
-
I condizionatori LG sono in grado di riscaldare e raffreddare?
I condizionatori LG hanno funzioni sia di raffrescamento che di riscaldamento, quindi possono essere utilizzati tutto l’anno. I climatizzatori LG sfruttano la tecnologia della pompa di calore per fornire un riscaldamento efficiente.
-
Quanto è silenzioso il condizionatore?
Grazie alla tecnologia DUAL Inverter Compressor™ di LG, i climatizzatori inverter sono generalmente silenziosi. I modelli dotati della tecnologia DUAL Inverter Compressor™ di LG ottimizzano il rumore di funzionamento per mantenere un ambiente silenzioso. I livelli di rumorosità possono variare a seconda dei modelli, pertanto è consigliabile verificare le specifiche di rumorosità di ciascun modello prima dell’acquisto. In generale, i condizionatori inverter funzionano in modo più silenzioso rispetto ai condizionatori non-inverter.
-
Quali sono i vantaggi di DUAL Vane?
Le alette direzionali DUAL Vane offrono un comfort ideale in qualsiasi stagione, poiché disperdono il flusso d’aria sia verso l’alto sia verso il basso, arrivando più lontano a una maggiore velocità. Grazie alla tecnologia biomimetica, le alette direzionali DUAL Vane sono regolabili a 6 livelli e offrono un controllo personalizzato del flusso d’aria.
Il flusso d’aria può essere diretto sia dalla parte anteriore che da quella inferiore. I doppi deflettori sono in grado di inviare l’aria fredda verso l’alto, per un raffrescamento fino al 23% più rapido senza avere la sensazione di correnti d’aria, e di dirigere l’aria calda verso il basso, per un riscaldamento fino al 6% più rapido, evitando l’aria calda diretta.
*Data 10.2023.
Condizioni del test: Camera di prova dell’ambiente domestico del condizionatore LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, modalità Jet, DB all’interno (33±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ impostazione modalità raffrescamento, DB all’interno (12±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ impostazione modalità riscaldamento
*Metodo del test: Misurare il tempo necessario per diminuire di 5℃ (per il raffreddamento) / aumentare di 5℃ (per il riscaldamento), dalla media della temperatura ambiente iniziale.
*Modello Test: S3-M12KL2MB (la precedente piattaforma LG con un unico deflettore), S3-M121L1C0 (la nuova piattaforma LG con DUAL Vane)
*Risultato del test: La nuova piattaforma LG (DUAL Vane) è dotata di una velocità fino al 23% in più in modalità di raffreddamento e al 6% in più in modalità di riscaldamento rispetto alla precedente piattaforma LG (con un unico deflettore) in base alle condizioni di test.
*Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
