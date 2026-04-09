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Condizionatore monosplit LG ARTCOOL Black | 9000 BTU | AI Air, Soft Air, DUAL Vane

Condizionatore monosplit LG ARTCOOL Black | 9000 BTU | AI Air, Soft Air, DUAL Vane

AA09SB
Vista frontale di Condizionatore monosplit LG ARTCOOL Black | 9000 BTU | AI Air, Soft Air, DUAL Vane AA09SB
Foto frontale condizionatore AA09SB con deflettori aperti.
Flusso d'aria condizionatore AA09SB.
AI Air condizionatore AA09SB
DUAL Vane condizionatore AA09SB
Pulizia a 360° condizionatore AA09SB
Foto ambientata condizionatore AA09SB
Foto con angolatura dal basso condizionatore AA09SB
Foto con angolatura dal basso condizionatore AA09SB e deflettori aperti
Dettaglio condizionatore AA09SB
Foto condizionatore AA09SB
Telecomando condizionatore AA09SB
Vista frontale di Condizionatore monosplit LG ARTCOOL Black | 9000 BTU | AI Air, Soft Air, DUAL Vane AA09SB
Foto frontale condizionatore AA09SB con deflettori aperti.
Flusso d'aria condizionatore AA09SB.
AI Air condizionatore AA09SB
DUAL Vane condizionatore AA09SB
Pulizia a 360° condizionatore AA09SB
Foto ambientata condizionatore AA09SB
Foto con angolatura dal basso condizionatore AA09SB
Foto con angolatura dal basso condizionatore AA09SB e deflettori aperti
Dettaglio condizionatore AA09SB
Foto condizionatore AA09SB
Telecomando condizionatore AA09SB

Funzionalità principali

  • Climatizzatore inverter a pompa di calore: raffresca e riscalda la tua casa con la tecnologia LG
  • Pre-Cool & Heat, regola la temperatura prima di arrivare a casa
  • AI Air, direziona il flusso d’aria in modo delicato e naturale
  • DUAL Vane, per un raffrescamento rapido
  • kW Manager, gestisci l'energia in modo intelligente
Altro
Design moderno ed elegante AI AirDUAL VaneAll Cleaning
LG ARTCOOL AI Black condizionatore di design nero con finitura opaca e funzioni con Intelligenza Artificiale.

Raffrescamento intelligente,
realizzato ad arte

Il condizionatore LG ARTCOOL AI Black raffresca gli ambienti con eleganza.

Design moderno ed elegante

LG AI Air regola automaticamente il flusso d'aria per la comodità degli utenti.

AI Air

LG Dual Vane, aletta direzionale posizionata all'interno del prodotto per un flusso d'aria diretto.

DUAL Vane

La tecnologia All Cleaning prevede una pulizia automatica di tutte le parti interne al prodotto difficili da raggiungere.

All Cleaning

Un design ispirato all’arte moderna

 

Caratterizzato da un'elegante finitura opaca, funge da elemento centrale di design, donando raffinatezza e stile al tuo ambiente.

Il climatizzatore LG ARTCOOL AI Black è mostrato da vicino per evidenziare l'eleganza del prodotto con la sua finitura opaca.
LG ARTCOOL AI Black può essere installato in qualsiasi spazio della tua abitazione.

Modernità per esaltare
il tuo ambiente

La raffinata finitura opaca rende il condizionatore LG ARTCOOL AI Black
adatto a tutti gli spazi, dando un tocco di modernità agli ambienti.

LG ARTCOOL AI Black e il flusso d'aria delicato e indiretto, per un comfort ideale.

Dove il comfort incontra
la vita quotidiana

Dall'alba al tramonto, il tuo spazio può offrirti il massimo comfort grazie a un flusso d'aria delicato e indiretto gestito automaticamente con l'Intelligenza Artificiale.

AI Air

Raffrescamento personalizzato grazie all’Intelligenza Artificiale

AI Air1)individua la tua posizione, controlla la temperatura e regola il flusso d'aria per garantirti un ambiente confortevole proprio come piace a te.

Il condizionatore LG con il sensore di presenza riesce a percepire le persone per attivare automaticamente il flusso d'aria.

Il condizionatore percepisce l'assenza di persone nella stanza e attiva il risparmio energetico automaticamente.

Sensore di presenza

Quando esci dalla stanza, si attiva il risparmio energetico automatico

Se non viene rilevato alcun movimento per 20 minuti, si attiva automaticamente la modalità di risparmio energetico2).

Il condizionatore regola automaticamente il getto del flusso d'aria in base alla tua presenza nella stanza.

Sensore di presenza

Il comfort su misura per te

L'intelligenza Artificiale analizza le condizioni ambientali della stanza e impara le tue abitudini di utilizzo del condizionatore d'aria regalandoti sempre l'ambiente perfetto per te.

Soft Air

Flusso d'aria delicato e indiretto

Soft Air3) ottimizza la direzione del flusso d'aria per garantire un raffrescamento più confortevole. Personalizza la temperatura desiderata e vivi la freschezza delicata di un flusso d'aria gentile e indiretto.

DUAL Vane

Direzione ottimale del flusso d'aria, comfort a qualsiasi temperatura

 

Per un comfort ideale in qualsiasi stagione, la tecnologia DUAL Vane sul deflettore inferiore ottimizza la distribuzione del flusso d'aria nella stanza diffondendolo verso l'alto o verso il basso, più lontano e più velocemente4) a seconda della modalità operativa.

La tecnologia LG DUAL Vane direziona efficacemente il flusso d'aria sia in raffrescamento che in riscaldamento.

Aria fresca in tutta la
stanza

L'aria fresca viene percepita fino ad una distanza di 22 metri dall'unità, il 22% in più5) rispetto ai modelli precedenti.

Raffrescamento più
rapido

Le doppie alette DUAL Vane inviano l'aria fredda verso l'alto per raffrescare il 23% più velocemente4) senza fastidiosi getti d'aria diretti.

Controllo automatico dell'umidità

Il giusto livello di umidità
per il tuo relax

 

Non troppo umida, non troppo secca: l'aria al giusto livello di umidità aiuta a rilassarsi. Per questo, la funzione Comfort Humidity aiuta a mantenere il flusso d'aria alla giusta temperatura per il comfort desiderato6).

Il condizionatore con il controllo automatico dell'umidità controlla il flusso d'aria e rende l'ambiente più confortevole.
Le persone dormono sonni tranquilli grazie al condizionatore che gestisce automaticamente e silenziosamente il flusso d'aria.

Sleep Timer+

Modalità Sleep personalizzata in base alle tue abitudini

Sleep Timer+7) memorizza le tue preferenze di temperatura e flusso d'aria nelle ore notturne impostando automaticamente il flusso d'aria, per assicurarti un sonno riposante e rigenerante.

Comfort avanzato con la tecnologia DUAL Inverter Compressor

Condizionatore in pompa di calore per un riscaldamento confortevole

 

I condizionatori d'aria LG sono dotati di compressore DUAL Inverter a pompa di calore che ti permette di utilizzarli anche nella stagione invernale per riscaldare la tua casa. Goditi ambienti caldi e confortevoli con un riscaldamento affidabile ed efficiente.

Un flusso d'aria caldo fluisce fuori dal condizionatore in pompa di calore.

Riscaldamento a basso consumo energetico

I condizionatori in pompa di calore LG possono riscaldare gli ambienti in maniera affidabile e con bassi consumi energetici.

*TÜV Rheinland ha verificato che il DUAL Inverter Heat Pump™ (A13RJH) di LG consente di risparmiare più energia rispetto a un radiatore elettrico nelle condizioni di prova proposte.

*Data/Test: Data 10.2021 Camera di prova dell’ambiente domestico del condizionatore LG,

*Condizioni del test: 27,8 ㎡/ 66.7㎥, DB all’interno (12,0±0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%

*Modello/Metodo del test:

 - A13RJH (LG DUAL Inverter Heat Pump(3500W, velocità della ventola alta, impostazione 29℃)

 - Radiatore elettrico (3200W, velocità del ventilatore alta, temperatura massima)

 - Radiatore elettrico a infrarossi (3000W, velocità del ventilatore alta, temperatura massima)

*Ogni campione è stato messo in funzione per un totale di 8 ore in condizioni di prova, il consumo energetico è stato misurato e confrontato.

*Risultato del test: LG Dual Inverter Heat Pump (A13RJH) consente di risparmiare fino al 66% di energia in più rispetto a un radiatore elettrico a infrarossi lontani e fino al 68% di energia in più rispetto a un radiatore nelle condizioni di test proposte. 

*Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.

Riscaldamento con Intelligenza Artificiale

Riscalda rapidamente grazie all'Intelligenza Artificiale

 

Riscalda i tuoi ambienti il 6% più velocemente, per assicurarti comfort di cui hai bisogno grazie all'Intelligenza Artificiale.

Una donna si code il caldo che crea il suo condizionatore.

*Data: 2023.10.

*Condizioni di prova: camera di prova per climatizzatori LG in ambiente domestico, 20,9 m²/50,1 m³, modalità Jet, temperatura interna DB (33±0,3) °C/ RH (60±5)%, esterno DB (35±0,3)℃/ RH (50±5)% Impostazione 18℃ in modalità raffreddamento, interno DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, esterno DB (7±0,3)℃/ RH (87±5)% Impostazione 30℃ in modalità riscaldamento

*Metodo di prova: misurazione del tempo necessario per abbassare di 5℃ (per il raffreddamento)/aumentare di 5℃ (per il riscaldamento) la temperatura media iniziale della stanza.

*Modello di prova: S3-M12KL2MB (precedente piattaforma LG - aletta singola), S3-M121L1C0 (nuova piattaforma LG - aletta doppia)

*Risultato del test: la nuova piattaforma LG (doppia pala) è fino al 23% più veloce in modalità raffreddamento e al 6% più veloce in modalità riscaldamento rispetto alla piattaforma precedente LG (pala singola) in base alle condizioni di test.

*I risultati delle prestazioni possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.

Pulizia a 360°

AI Air ti assicura aria pulita e
priva di cattivi odori

 

Con LG ThinQ10) puoi impostare facilmetne la pulizia automatica delle componenti interne del tuo condizionatore d'aria raggiungendo anche le aree più nascoste e di difficile accesso.

La funzione All Cleaning pulisce e asciuga l'interno del condizionatore prima che i batteri stazionino al suo interno.

Auto Clean+

Asciugatura automatica dello scambiatore di calore

La funzione Auto Clean+11) asciuga automaticamente l'umidità all'interno del condizionatore, dopo il suo funzionamento, per garantirne la pulizia. Il tempo di funzionamento è impostato automaticamente fino a 20 minuti. È possibile regolare il volume dell'aria per un'asciugatura più rapida e intensa o per un funzionamento più silenzioso.

Freeze Cleaning

Mantieni l'interno del condizionatore sempre pulito

La funzione Freeze Cleaning12) attiva un processo di pulizia attraverso il congelamento, scongelamento e asciugatura dello scambiatore di calore dell'unità interna per rimuovere efficacemente batteri, polvere, detriti e contaminanti che possono causare odori sgradevoli.

Smart air care

Una vita smart inizia
con l'app LG ThinQ™

 

Controlla e monitora le funzionalità del tuo condizionatore tramite la pratica app LG ThinQ™™15).

Controllo facile con l'assistente vocale

Grazie all'assistente vocale puoi dire al tuo condizionatore quello di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno: dicendo "Accendi/spegni il condizionatore", lo speaker con Intelligienza Artificiale ascolterà la tua richiesta e accenderà/spegnerà l'apparecchio.

Controlla il tuo condizionatore ovunque ti trovi

L'app LG ThinQ™ ti consente di connetterti facilmente al tuo condizionatore come non avresti mai potuto fare prima d'ora. Accendi il condizionatore toccando semplicemente un pulsante.

Manutenzione efficiente del prodotto

LG ThinQ™ monitora costantemente il tuo condizionatore. Che si tratti di manutenzione quotidiana o di controllo dei consumi, l'app ti consente di monitorare il tuo prodotto con estrema facilità.

Icona dell'assistente vocale
Icona del controllo remoto
Icona della connessione
Un uomo accende il condizionatore tramite assistente vocale.
Due uomini guardano un telefono con l'app LG ThinQ che controlla facilmente il condizionatore.
Una donna controlla l'applicazione LG ThinQ controllando la funziona kW Manager che monitora l'energia tramite il suo telefono.
Un uomo accende il condizionatore tramite assistente vocale.

Controllo facile con l'assistente vocale

Grazie all'assistente vocale puoi dire al tuo condizionatore quello di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno: dicendo "Accendi/spegni il condizionatore", lo speaker con Intelligienza Artificiale ascolterà la tua richiesta e accenderà/spegnerà l'apparecchio.

Due uomini guardano un telefono con l'app LG ThinQ che controlla facilmente il condizionatore.

Controlla il tuo condizionatore ovunque ti trovi

L'app LG ThinQ™ ti consente di connetterti facilmente al tuo condizionatore come non avresti mai potuto fare prima d'ora. Accendi il condizionatore toccando semplicemente un pulsante.

Una donna controlla l'applicazione LG ThinQ controllando la funziona kW Manager che monitora l'energia tramite il suo telefono.

Manutenzione efficiente del prodotto

LG ThinQ™ monitora costantemente il tuo condizionatore. Che si tratti di manutenzione quotidiana o di controllo dei consumi, l'app ti consente di monitorare il tuo prodotto con estrema facilità.

*Le immagini e i video sono a scopo puramente illustrativo. Il prodotto reale potrebbe differire da quello in foto.

* Note

  

1)AI Air

 - AI Air può essere gestito tramite telecomando o LG ThinQ.

 - AI Air è disponibile sia in modalità di raffrescamento che di riscaldamento.

 - Durante l’utilizzo di AI Air, la velocità della ventola e la direzione del flusso d’aria vengono regolate automaticamente in base alla situazione e AI Air si spegne quando la direzione del flusso d’aria viene modificata.

 - Prima di utilizzare AI Air, si consiglia di scattare una foto dell’ambiente con LG ThinQ o di impostare la posizione del condizionatore e degli occupanti della stanza.

 - Quando AI Air è in funzione, l'Intelligenza Artificiale rileva la posizione dell’occupante e attiva automaticamente il flusso d’aria diretto/indiretto.

 - L'Intelligenza Artificiale rileva ad una distanza fino a 5 m, ma possono esserci differenze nella distanza di rilevamento a seconda dell’installazione e dell’ambiente di utilizzo del prodotto.

 

2)Sensore di presenza

- Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite il telecomando o LG ThinQ.

 - Il sensore di presenza funziona solo in modalità di raffrescamento e riscaldamento.

 - Il sensore di presenza rileva fino a una distanza di 5 metri. A seconda delle condizioni di utilizzo, il campo di rilevamento del sensore potrebbe ridursi.

 - Il tempo necessario per la rilevazione di assenza di persone può essere impostato da 20 a 120 minuti tramite LG ThinQ (predefinito 20 minuti).

 

3)Soft Air

-In modalità Soft Air, l’uscita dell’aria dal deflettore inferiore è chiusa mentre l’uscita dell’aria dal diffusore frontale fornisce un flusso d’aria indiretto.

 - Questa funzione è applicabile solo in modalità raffrescamento.

 - Durante il funzionamento in modalità AI Air, la funzionalità Soft Air si attiva automaticamente in base all’ambiente.

 - Per utilizzare soltanto la funzione Soft Air, è possibile attivarla manualmente con il telecomando o con LG ThinQ.

 -La temperatura del flusso d'aria può essere impostata su LG ThinQ solo quando si utilizza la modalità Soft Air, non durante la modalità AI Air.

 - Quando si utilizza solo la modalità Soft Air, la temperatura ambiente più bassa che si può impostare è 24°C.

 

4)DUAL Vane

 - Data 10.2023.

 - Condizioni del test: Camera di prova dell’ambiente domestico del condizionatore LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, modalità Jet, DB all’interno (33±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ impostazione modalità raffrescamento, DB all’interno (12±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ impostazione modalità riscaldamento

 - Metodo del test: Misurare il tempo necessario per diminuire di 5℃ (per il raffrescamento) / aumentare di 5℃ (per il riscaldamento), dalla media della temperatura ambiente iniziale.

 - Modello Test: S3-M12KL2MB (la precedente piattaforma LG con un unico deflettore), S3-M121L1C0 (la nuova piattaforma LG con DUAL Vane)

 - Risultato del test: La nuova piattaforma LG (DUAL Vane) è dotata di una velocità fino al 23% in più in modalità di raffrescamento e al 6% in più in modalità di riscaldamento rispetto alla precedente piattaforma LG (con un unico deflettore) in base alle condizioni di test.

 - Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.

 

5)Il 22% in più

  - Data: 12.2024, risultati della misurazione nel centro di Ricerca e sviluppo dei condizionatori LG,

 - Condizioni del test: Altezza di installazione del prodotto 2,0 m, flusso d’aria in modalità ventilatore, angolo dei deflettori P1.

 - Metodo del test: Utilizzando una sonda per la misurazione del flusso d’aria, le misurazioni sono state effettuate a intervalli di 0,2 m da 0,1 m a 1,7 m di altezza. La distanza massima di raggiungimento del flusso d’aria è stata determinata misurando la velocità del flusso d’aria per 180 secondi in ogni punto, considerando il flusso d’aria raggiunto se la velocità superava 0,25 m/s per più del 50% del tempo.

 - Modello test: S3-Q24121D0 (la nuova piattaforma LG con DUAL Vane)

 - Risultato del test: Nelle condizioni di prova proposte, la distanza massima della portata del flusso d’aria è stata confermata a oltre 22 metri.

 - La portata del flusso d’aria della precedente piattaforma LG con un unico deflettore (S3-W18KL33A) è di 18 metri.

 - Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.

 

6)Controllo automatico dell'umidità

 - Il flusso d’aria cambia automaticamente in base all’ambiente di utilizzo.

 - Questa funzione può essere utilizzata tramite il telecomando o LG ThinQ.

 - Questa funzione consente di impostare solo la temperatura desiderata (l'umidità viene controllata automaticamente).

 

7)Sleep Timer+

 - Sleep Timer+ regola automaticamente la temperatura analizzando i modelli di utilizzo durante il funzionamento in modalità sleep.

 - Per utilizzare la funzione Sleep Timer+, è necessario impostarla per la prima volta tramite LG ThinQ.

 - Sleep Timer+ può essere utilizzato solo in modalità di raffrescamento.

 - L’intensità del flusso d’aria viene impostata automaticamente attraverso l’analisi dei modelli di utilizzo e può essere regolata tramite LG ThinQ.

 - L’intervallo di temperatura impostato per lo Sleep Timer+ è di 22~28 °C.

 

8)kW Manager

 - La funzione “kW Manager” è disponibile in tutte le modalità di funzionamento, tra cui raffrescamento, deumidificazione, sleep e persino modalità jet, ad eccezione della modalità riscaldamento.

 - Durante il periodo impostato, l’elettricità accumulata viene monitorata e viene eseguita l’operazione di limitazione delle prestazioni (consumo di elettricità) per il periodo rimanente.

 - Se l’elettricità accumulata aumenta a causa del superamento del tempo di utilizzo giornaliero, l’elettricità rimanente viene ricalcolata per ogni giorno di funzionamento del prodotto. 

 - Questa funzione può essere utilizzata solo tramite LG ThinQ.

 - Se l’elettricità accumulata nel periodo impostato supera l’importo obiettivo, la funzione viene sbloccata e passa alla modalità di funzionamento generale con una notifica di LG ThinQ.

 

9)Rilevamento finestra aperta

 - L’impostazione iniziale viene disattivata al momento della spedizione del prodotto. Questa funzione può essere impostata solo tramite LG ThinQ.

 - La funzione “Rilevamento finestra aperta” è disponibile solo nella modalità di raffrescamento e riscaldamento.

 - Questa funzionalità opera rilevando variazioni improvvise della temperatura ambiente in un breve lasso di tempo (quando viene rilevato un aumento di 1,5℃ o una diminuzione di 2,5℃ entro 5 minuti).

 - La durata predefinita della modalità di risparmio energetico è di 10 minuti e può essere impostata fino a 60 minuti tramite LG ThinQ.

 

10)All Cleaning

 -La funzione All Cleaning può essere attivata solo tramite LG ThinQ.

- Quando si utilizza la funzione All Cleaning, che genera acqua di condensa, le funzioni Freeze Cleaning e Auto Clean+ funzionano in sequenza.

 - I modelli con funzione UV avranno il LED UV attivato durante l’operazione della funzione All Cleaning.

 - La funzione può essere disattivata interrompendo il funzionamento o cambiando modalità/impostazioni con il telecomando.

 - Il tempo di funzionamento della funzione può variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.

 

11)Auto Clean+

 - Auto Clean+ avvia automaticamente la funzione Deumidificazione al termine dell’operazione di raffrescamento, come indicato dai residui rimasti sul prodotto.

 - Auto Clean+ può funzionare automaticamente in modalità ventilatore per un massimo di 20 minuti, a seconda del precedente modello di utilizzo del raffrescamento, per aiutare a rimuovere l’umidità dallo scambiatore di calore.

 - Le condizioni di asciugatura all’interno dell’apparecchio possono variare a seconda delle condizioni di temperatura e umidità dell’aria interna.

 - Puoi selezionare l’intensità del flusso d’aria tramite LG ThinQ per regolare il flusso d’aria e il tempo di asciugatura.

 - Auto Clean+ viene attivato alla consegna del prodotto e può essere utilizzato senza ulteriori impostazioni.

 

12)Freeze Cleaning

 - TÜV Rheinland Korea, conferma che la modalità di pulizia tramite congelamento dell’evaporatore dei condizionatori LG è in grado di ridurre i batteri in base ai risultati dei test nella condizione di prova proposta. Relazione n. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

 

 - Questo risultato è stato ottenuto in una relazione del test sul tasso di riduzione di Pseudomonas aeruginosa del 99,0% da un laboratorio riconosciuto a livello internazionale, che può variare a seconda dell'ambiente effettivo.

 - Ente che ha eseguito il test: TÜV Rheinland

 - Periodo del test: 2023. 04 ~ 05

 - Modello Test: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

 - Batteri del test: Tasso di riduzione dello “Pseudomonas aeruginosa” confermato fino al 99,0%

 - Questa funzione può essere attivata solo tramite ThinQ.

 - A seconda dell’ambiente, il tempo di funzionamento della modalità Freeze Cleaning può rrivare a 65 minuti.

 

13)Plasmaster™ Ionizer++

- The TÜV Rheinland ha verificato che il Plasmaster™ Ionizer++ rimuove fino al 99,9% dei batteri aderenti (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) in una stanza di prova di 30㎥. Il modello sottoposto al test era SW09BAJWAN. Il test non ha misurato l’efficienza nella rimozione dei batteri nel condizionatore, quindi, tale caratteristica può differire dalle condizioni di utilizzo reali. 

 - Intertek ha verificato che il Plasmaster™ Ionizer++ rimuove fino al 99,9% dei batteri aderenti (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) in una stanza di prova di 30㎥. Il modello sottoposto al test era SW09BAJWAN. Il test non ha misurato l’efficienza nella rimozione dei batteri nel condizionatore, quindi, tale caratteristica può differire dalle condizioni di utilizzo reali.

 

14)Allergy Filter

  - Il filtro anti-allergeni certificato BAF elimina le sostanze responsabili delle allergie, come gli acari della polvere presenti nell’aria.

 [Certificazione BAF]

 - Autorità di certificazione: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK) 

 - Categoria di certificazione: Per ridurre l’esposizione agli allergeni degli acari della polvere domestica, 

 - Attiva: Funghi, acari della polvere domestica, muffe 

 - Licenza n.: 397 valido fino al: 31 dicembre 2025

 

15)LG ThinQ

- LG SmartThinQ è attualmente rinominata LG ThinQ™.

 - Le funzionalità smart e il prodotto dell'assistente vocale possono variare in base al paese e al modello. Verificare con il proprio rivenditore locale o LG la disponibilità del servizio.

 - Google e Google Home sono marchi commerciali di Google LLC.

 - Amazon, Alexa, Echo e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc o delle sue affiliate.

 - Il dispositivo altoparlante intelligente con abilitazione vocale non è incluso.

FAQ

Qual è l'impostazione della temperatura adatta per il mio condizionatore?

Quando si accende il condizionatore d’aria per la prima volta, occorre impostarlo su una temperatura bassa e selezionare un’impostazione di flusso d'aria forte per abbassare rapidamente la temperatura nella stanza. Una volta che la stanza si è raffrescata a sufficienza, la temperatura di 25℃ è ottimale per mantenere una casa fresca e risparmiare energia. La tecnologia DUAL Inverter Compressor™ consente un raffrescamento più rapido del 40%1) e un risparmio energetico fino al 70%2) in più rispetto ai modelli Non-inverter. 1)Verificato da TÜV: I condizionatori Inverter di LG (US-Q242K*) si raffreddano fino al 40% più velocemente rispetto ai condizionatori Non-inverter (TS-H2465DAO). *Temperatura iniziale (35℃ esterna, 33℃ interna), impostazione della temperatura (26℃). 2)Verificato da TÜV: I condizionatori Inverter della LG (US-Q242K*) risparmia fino al 70% più di energia rispetto al condizionatori non-inverter (TS-H2465DAO). *Temperatura iniziale (35℃ esterna, 33℃ interna), impostazione della temperatura (26℃), tempo di prova (8 ore).

Qual è la differenza tra un condizionatore inverter e un modello non-inverter?

I condizionatori inverter funzionano in modo più efficiente rispetto ai modelli non-inverter. I condizionatori non-inverter sono dotati di compressori che lavorano alla stessa velocità indipendentemente dalla temperatura interna; si spengono quando viene raggiunta la temperatura desiderata e si riaccendono quando la temperatura sale. I condizionatori inverter funzionano regolando la velocità del compressore più velocemente a temperature più elevate e più lentamente a temperature più basse, ciò significa che consentono di risparmiare più energia rispetto ai condizionatori non-inverter e consentono un raffrescamento più rapido e un funzionamento più silenzioso.

Come posso pulire il condizionatore?

Per assicurare un flusso d’aria pulito, senza odori e avere prestazioni elevate, il filtro deve essere pulito ogni due settimane. Lava il prefiltro con acqua tiepida o utilizza un detergente neutro per lo sporco più ostinato. Dopo il lavaggio con acqua, asciuga il prefiltro all’ombra, lontano dalla luce diretta del sole. Pulisci un filtro opzionale (filtro antipolveri ultrafini, filtro antipolveri sottili, filtro anti-allergeni ecc.) con un aspirapolvere o una spazzola morbida, ma non con acqua. Per una gestione più comoda dell’aria condizionata, è possibile utilizzare la funzione Auto Clean+1) che asciuga automaticamente l’interno del condizionatore quando lo si spegne2). 1)L’impostazione iniziale di Auto Clean+ richiede l’app ThinQ o il telecomando. Per maggiori dettagli, consultare il manuale fornito con il prodotto. 2) Quando il prodotto è spento, imposta automaticamente un tempo di asciugatura appropriato in base alle condizioni operative. Il tempo di asciugatura può arrivare a 30 minuti e può variare a seconda del prodotto. La funzione deve essere attivata al primo utilizzo. La funzione può subire modifiche senza preavviso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale allegato al prodotto.

Come posso ridurre la bolletta elettrica mentre uso il condizionatore?

Puoi risparmiare energia selezionando temperature appropriate per il raffrescamento e il riscaldamento mediante la pulizia regolare dei filtri per ridurre gli inutili sprechi di energia. Si consiglia di impostare il condizionatore a 25℃ per il raffrescamento e a 21℃ per il riscaldamento. Inoltre, l’utilizzo della funzione kW Manager dei climatizzatori LG consente di utilizzare la quantità di energia desiderata. Per utilizzare la funzione kW Manager è necessaria una connessione a ThinQ ed è disponibile solo sui modelli che la supportano. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale fornito con il prodotto.

Come si installa il condizionatore?

Tra i vari tipi di condizionatori, un tecnico professionista deve installare i condizionatori di tipo Split, perché il processo di installazione richiede la perforazione delle pareti per collegare le unità esterne e interne, nonché per il cablaggio elettrico.

I condizionatori LG sono in grado di riscaldare e raffreddare?

I condizionatori LG hanno funzioni sia di raffrescamento che di riscaldamento, quindi possono essere utilizzati tutto l’anno. I climatizzatori LG sfruttano la tecnologia della pompa di calore per fornire un riscaldamento efficiente.

Quanto è silenzioso il condizionatore?

Grazie alla tecnologia DUAL Inverter Compressor™ di LG, i climatizzatori inverter sono generalmente silenziosi. I modelli dotati della tecnologia DUAL Inverter Compressor™ di LG ottimizzano il rumore di funzionamento per mantenere un ambiente silenzioso. I livelli di rumorosità possono variare a seconda dei modelli, pertanto è consigliabile verificare le specifiche di rumorosità di ciascun modello prima dell’acquisto. In generale, i condizionatori inverter funzionano in modo più silenzioso rispetto ai condizionatori non-inverter.

Quali sono i vantaggi di DUAL Vane?

Grazie alla tecnologia DUAL Inverter Compressor™ di LG, i climatizzatori inverter sono generalmente silenziosi. I modelli dotati della tecnologia DUAL Inverter Compressor™ di LG ottimizzano il rumore di funzionamento per mantenere un ambiente silenzioso. I livelli di rumorosità possono variare a seconda dei modelli, pertanto è consigliabile verificare le specifiche di rumorosità di ciascun modello prima dell’acquisto. In generale, i condizionatori inverter funzionano in modo più silenzioso rispetto ai condizionatori non-inverter.

Quali sono i vantaggi di DUAL Vane?

Le alette direzionali DUAL Vane offrono un comfort ideale in qualsiasi stagione, poiché disperdono il flusso d’aria sia verso l’alto sia verso il basso, arrivando più lontano a una maggiore velocità. Grazie alla tecnologia biomimetica, le alette direzionali DUAL Vane sono regolabili a 6 livelli e offrono un controllo personalizzato del flusso d’aria. Il flusso d’aria può essere diretto sia dalla parte anteriore che da quella inferiore. I doppi deflettori sono in grado di inviare l’aria fredda verso l’alto, per un raffrescamento fino al 23% più rapido senza avere la sensazione di correnti d’aria, e di dirigere l’aria calda verso il basso, per un riscaldamento fino al 6% più rapido, evitando l’aria calda diretta. *Data 10.2023. Condizioni del test: Camera di prova dell’ambiente domestico del condizionatore LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, modalità Jet, DB all’interno (33±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ impostazione modalità raffrescamento, DB all’interno (12±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ impostazione modalità riscaldamento * Metodo del test: Misurare il tempo necessario per diminuire di 5℃ (per il raffreddamento) / aumentare di 5℃ (per il riscaldamento), dalla media della temperatura ambiente iniziale. *Modello Test: S3-M12KL2MB (la precedente piattaforma LG con un unico deflettore), S3-M121L1C0 (la nuova piattaforma LG con DUAL Vane) *Risultato del test: La nuova piattaforma LG (DUAL Vane) è dotata di una velocità fino al 23% in più in modalità di raffreddamento e al 6% in più in modalità di riscaldamento rispetto alla precedente piattaforma LG (con un unico deflettore) in base alle condizioni di test. *Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.

Cosa offre questo prodotto?
  • Design moderno ed elegante di colore nero e finitura opaca.
  • Climatizzatore con Intelligenza Artificiale integrata e controllo adattivo del flusso d'aria. 
  • Controllo automatico dell'umidità: gestisce l'umidità mantenendo la temperatura desiderata per un comfort ideale.
Chi trae vantaggio da questo prodotto?
  • Utenti alla ricerca di un climatizzatore a parete dal design accattivante. 
  • Famiglie alla ricerca di un sistema di climatizzazione intelligente basato sull'intelligenza artificiale.
  • Proprietari di immobili che apprezzano sia l'estetica che il comfort avanzato dell'aria.
Dove è consigliabile utilizzare questo prodotto?
  • Soggiorni e camere da letto che richiedono una finitura visiva di alta qualità. 
  • Interni residenziali moderni con un'estetica di design curata. 
  • Spazi interni in cui un efficiente controllo della pompa di calore e del flusso d'aria garantisce un clima confortevole.
Quando è utile questo prodotto?
  • Durante le stagioni umide che richiedono un equilibrio tra temperatura e umidità. 
  • Nell'uso quotidiano, dove è preferibile un comfort interno costante. 
  • Quando il controllo intelligente tramite app migliora la comodità quotidiana.
Perchè scegliere LG ARTCOOL AI Black?
  • Per il design e la sua finitura opaca, progettata per ridurre al minimo il riverbero della luce e per migliorare l'estetica degl interni.
  • Per la funzione AI Air che monitora la temperatura per regolare le condizioni operative con il flusso d'aria. 
  • Per il deflettore con tecnologia DUAL Vane che diffonde il flusso d'aria dall'alto verso il basso, più lontano e più velocemente.
Come funziona questo prodotto?
  • Utilizza la tecnologia inverter per un basso consumo energetico Integra la tecnologia AI per garantire un comfort costante con un flusso d'aria ottimale. 
  • Monitora l'umidità e regola il funzionamento per garantire un equilibrio dell'aria interna.
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Tutte le specifiche

INFORMAZIONI GENERALI

  • Capacità di raffrescamento nominale/min (W)

    2.500 / 890

  • Consumo energetico annuale in raffrescamento nominale/min (W)

    510 / 160

  • Capacità di riscaldamento max (W)

    5.500

  • Capacità di riscaldamento nominale/min. (W)

    3.200 / 650

  • Consumo energetico annuale in riscaldamento nominale/min (KWh)

    640 / 160

  • Dimensioni unità interna L x A x P (mm)

    935x307x235

  • Capacità di raffrescamento max (W)

    4.000

  • Peso unità interna (kg)

    14,3

  • Dimensioni unità esterna L x A x P (mm)

    770 x 545 x 288

  • Peso unità esterna (kg)

    29,9

  • Tipo prodotto

    Parete

  • Tensione di ingresso nominale (V / Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Tipo refrigerante

    R32

  • Tipo di condizionatore

    H/P

  • Peso unità interna (lb.)

    31,5

  • Peso unità esterna (lb.)

    65,9

  • Tipo prodotto II

    Inverter

  • Pressione acustica (raffreddamento) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    47 / 40 / 35 / 27 / 19

  • Livello di pressione sonora (Riscaldamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))

    48 / 40 / 35 / 27 / 0

RAFFRESCAMENTO

  • Flusso d'aria principale

    Alto-Basso/Sinistra-Destra

  • Gestione flusso d’aria (Sinistra / Destra)

  • Gestione flusso d’aria (Su / Giù)

    Sì (6 livelli)

  • Velocità ventola

    6 livelli

  • Raffrescamento rapido

  • AI Air

  • Aria di conforto

  • Soft Air

PURIFICAZIONE DELL’ARIA

  • Visualizzazione stato qualità dell’aria

    Non disponibile

  • Ionizzatore

  • Sensore PM1.

    Non disponibile

DEUMIDIFICAZIONE

  • Deumidificazione

  • Sensore umidità

  • Controllo dell'umidità comfort

RISCALDAMENTO

  • Riscaldamento a bassa temperatura

  • Riscaldamento rapido

RISPARMIO ENERGETICO

  • Controllo Attivo della Capacità

  • Energy Display

  • Classificazione energetica

    A+++

  • Monitoraggio consumi energetici

  • Risparmio energetico (Raffrescamento)

    Non disponibile

  • Classe di Efficienza Energetica in Raffreddamento

    A+++

  • Classe di Efficienza Energetica in Riscaldamento

    A+++

  • ICA (I control Ampere)

    Non disponibile

  • kW Manager

  • SENSORE DI PRESENZA.

  • Rilevamento finestra aperta

    Si(solo con l'app ThinQ)

PRATICITÀ D'USO

  • Riavvio automatico

  • Modalità ventilazione

  • Rumorosità ridotta

  • Programmazione On / Off (24ore)

  • Telecomando

  • Programmazione

  • Smart Diagnosis

  • Wi-Fi con app LG ThinQ

  • Controllo vocale (dispositivo di terze parti)

    Non disponibile

  • Sonno profondo

    Non disponibile

  • Alettone Doppio

  • Allarme pulizia filtro

    Non disponibile

  • Commutazione forzata

  • Rilevamento presenza di persone

  • Pre‑raffreddamento, Riscaldamento

  • Timer sonno+

  • Comfort di Riposo nelle Notti Tropicali

    Non disponibile

DESIGN

  • Colore (Struttura)

    Nero

  • Display

    88 Nascosto

  • Colore (Interno)

    Nero

FILTRO

  • Filtro antiallergico (Allergy Filter)

  • Filtro polveri sottili

    Non disponibile

  • Filtro antipolvere ultra fine

    Non disponibile

IGIENE

  • Pulizia Completa

  • Pulizia automatica (Auto cleaning)

  • Pulizia automatica+

  • Pulizia scambiatore di calore

UNITÀ ESTERNA

  • Codice modello unità esterna

    S3UM091LRC0

CODICE EAN

  • Bar Code

    8806096792674

CONFORMITÀ

  • Mese di lancio (AAAA-MM)

    2025-03

  • Produttore (Importatore)

    LG Electronics

  • Nome modello prodotto

    S3-M091LMC0

  • Tipo prodotto + Nome modello

    Wall Mounted & AA09SB

RAC B2B FUNZIONE

  • PI485 Modulo

  • Dry Contact

  • controllo remoto cablato

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

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