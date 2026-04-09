Condizionatore monosplit LG ARTCOOL Black | 12000 BTU | AI Air, Soft Air, DUAL Vane

1)AI Air

- AI Air può essere gestito tramite telecomando o LG ThinQ.

- AI Air è disponibile sia in modalità di raffrescamento che di riscaldamento.

- Durante l’utilizzo di AI Air, la velocità della ventola e la direzione del flusso d’aria vengono regolate automaticamente in base alla situazione e AI Air si spegne quando la direzione del flusso d’aria viene modificata.

- Prima di utilizzare AI Air, si consiglia di scattare una foto dell’ambiente con LG ThinQ o di impostare la posizione del condizionatore e degli occupanti della stanza.

- Quando AI Air è in funzione, l'Intelligenza Artificiale rileva la posizione dell’occupante e attiva automaticamente il flusso d’aria diretto/indiretto.

- L'Intelligenza Artificiale rileva ad una distanza fino a 5 m, ma possono esserci differenze nella distanza di rilevamento a seconda dell’installazione e dell’ambiente di utilizzo del prodotto.

2)Sensore di presenza

- Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite il telecomando o LG ThinQ.

- Il sensore di presenza funziona solo in modalità di raffrescamento e riscaldamento.

- Il sensore di presenza rileva fino a una distanza di 5 metri. A seconda delle condizioni di utilizzo, il campo di rilevamento del sensore potrebbe ridursi.

- Il tempo necessario per la rilevazione di assenza di persone può essere impostato da 20 a 120 minuti tramite LG ThinQ (predefinito 20 minuti).

3)Soft Air

-In modalità Soft Air, l’uscita dell’aria dal deflettore inferiore è chiusa mentre l’uscita dell’aria dal diffusore frontale fornisce un flusso d’aria indiretto.

- Questa funzione è applicabile solo in modalità raffrescamento.

- Durante il funzionamento in modalità AI Air, la funzionalità Soft Air si attiva automaticamente in base all’ambiente.

- Per utilizzare soltanto la funzione Soft Air, è possibile attivarla manualmente con il telecomando o con LG ThinQ.

-La temperatura del flusso d'aria può essere impostata su LG ThinQ solo quando si utilizza la modalità Soft Air, non durante la modalità AI Air.

- Quando si utilizza solo la modalità Soft Air, la temperatura ambiente più bassa che si può impostare è 24°C.

4)DUAL Vane

- Data 10.2023.

- Condizioni del test: Camera di prova dell’ambiente domestico del condizionatore LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, modalità Jet, DB all’interno (33±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ impostazione modalità raffrescamento, DB all’interno (12±0,3),℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ impostazione modalità riscaldamento

- Metodo del test: Misurare il tempo necessario per diminuire di 5℃ (per il raffrescamento) / aumentare di 5℃ (per il riscaldamento), dalla media della temperatura ambiente iniziale.

- Modello Test: S3-M12KL2MB (la precedente piattaforma LG con un unico deflettore), S3-M121L1C0 (la nuova piattaforma LG con DUAL Vane)

- Risultato del test: La nuova piattaforma LG (DUAL Vane) è dotata di una velocità fino al 23% in più in modalità di raffrescamento e al 6% in più in modalità di riscaldamento rispetto alla precedente piattaforma LG (con un unico deflettore) in base alle condizioni di test.

- Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.

5)Il 22% in più

- Data: 12.2024, risultati della misurazione nel centro di Ricerca e sviluppo dei condizionatori LG,

- Condizioni del test: Altezza di installazione del prodotto 2,0 m, flusso d’aria in modalità ventilatore, angolo dei deflettori P1.

- Metodo del test: Utilizzando una sonda per la misurazione del flusso d’aria, le misurazioni sono state effettuate a intervalli di 0,2 m da 0,1 m a 1,7 m di altezza. La distanza massima di raggiungimento del flusso d’aria è stata determinata misurando la velocità del flusso d’aria per 180 secondi in ogni punto, considerando il flusso d’aria raggiunto se la velocità superava 0,25 m/s per più del 50% del tempo.

- Modello test: S3-Q24121D0 (la nuova piattaforma LG con DUAL Vane)

- Risultato del test: Nelle condizioni di prova proposte, la distanza massima della portata del flusso d’aria è stata confermata a oltre 22 metri.

- La portata del flusso d’aria della precedente piattaforma LG con un unico deflettore (S3-W18KL33A) è di 18 metri.

- Il risultato delle prestazioni può variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.

6)Controllo automatico dell'umidità

- Il flusso d’aria cambia automaticamente in base all’ambiente di utilizzo.

- Questa funzione può essere utilizzata tramite il telecomando o LG ThinQ.

- Questa funzione consente di impostare solo la temperatura desiderata (l'umidità viene controllata automaticamente).

7)Sleep Timer+

- Sleep Timer+ regola automaticamente la temperatura analizzando i modelli di utilizzo durante il funzionamento in modalità sleep.

- Per utilizzare la funzione Sleep Timer+, è necessario impostarla per la prima volta tramite LG ThinQ.

- Sleep Timer+ può essere utilizzato solo in modalità di raffrescamento.

- L’intensità del flusso d’aria viene impostata automaticamente attraverso l’analisi dei modelli di utilizzo e può essere regolata tramite LG ThinQ.

- L’intervallo di temperatura impostato per lo Sleep Timer+ è di 22~28 °C.

8)kW Manager

- La funzione “kW Manager” è disponibile in tutte le modalità di funzionamento, tra cui raffrescamento, deumidificazione, sleep e persino modalità jet, ad eccezione della modalità riscaldamento.

- Durante il periodo impostato, l’elettricità accumulata viene monitorata e viene eseguita l’operazione di limitazione delle prestazioni (consumo di elettricità) per il periodo rimanente.

- Se l’elettricità accumulata aumenta a causa del superamento del tempo di utilizzo giornaliero, l’elettricità rimanente viene ricalcolata per ogni giorno di funzionamento del prodotto.

- Questa funzione può essere utilizzata solo tramite LG ThinQ.

- Se l’elettricità accumulata nel periodo impostato supera l’importo obiettivo, la funzione viene sbloccata e passa alla modalità di funzionamento generale con una notifica di LG ThinQ.

9)Rilevamento finestra aperta

- L’impostazione iniziale viene disattivata al momento della spedizione del prodotto. Questa funzione può essere impostata solo tramite LG ThinQ.

- La funzione “Rilevamento finestra aperta” è disponibile solo nella modalità di raffrescamento e riscaldamento.

- Questa funzionalità opera rilevando variazioni improvvise della temperatura ambiente in un breve lasso di tempo (quando viene rilevato un aumento di 1,5℃ o una diminuzione di 2,5℃ entro 5 minuti).

- La durata predefinita della modalità di risparmio energetico è di 10 minuti e può essere impostata fino a 60 minuti tramite LG ThinQ.

10)All Cleaning

-La funzione All Cleaning può essere attivata solo tramite LG ThinQ.

- Quando si utilizza la funzione All Cleaning, che genera acqua di condensa, le funzioni Freeze Cleaning e Auto Clean+ funzionano in sequenza.

- I modelli con funzione UV avranno il LED UV attivato durante l’operazione della funzione All Cleaning.

- La funzione può essere disattivata interrompendo il funzionamento o cambiando modalità/impostazioni con il telecomando.

- Il tempo di funzionamento della funzione può variare a seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo.

11)Auto Clean+

- Auto Clean+ avvia automaticamente la funzione Deumidificazione al termine dell’operazione di raffrescamento, come indicato dai residui rimasti sul prodotto.

- Auto Clean+ può funzionare automaticamente in modalità ventilatore per un massimo di 20 minuti, a seconda del precedente modello di utilizzo del raffrescamento, per aiutare a rimuovere l’umidità dallo scambiatore di calore.

- Le condizioni di asciugatura all’interno dell’apparecchio possono variare a seconda delle condizioni di temperatura e umidità dell’aria interna.

- Puoi selezionare l’intensità del flusso d’aria tramite LG ThinQ per regolare il flusso d’aria e il tempo di asciugatura.

- Auto Clean+ viene attivato alla consegna del prodotto e può essere utilizzato senza ulteriori impostazioni.

12)Freeze Cleaning

- TÜV Rheinland Korea, conferma che la modalità di pulizia tramite congelamento dell’evaporatore dei condizionatori LG è in grado di ridurre i batteri in base ai risultati dei test nella condizione di prova proposta. Relazione n. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

- Questo risultato è stato ottenuto in una relazione del test sul tasso di riduzione di Pseudomonas aeruginosa del 99,0% da un laboratorio riconosciuto a livello internazionale, che può variare a seconda dell'ambiente effettivo.

- Ente che ha eseguito il test: TÜV Rheinland

- Periodo del test: 2023. 04 ~ 05

- Modello Test: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

- Batteri del test: Tasso di riduzione dello “Pseudomonas aeruginosa” confermato fino al 99,0%

- Questa funzione può essere attivata solo tramite ThinQ.

- A seconda dell’ambiente, il tempo di funzionamento della modalità Freeze Cleaning può rrivare a 65 minuti.

13)Plasmaster™ Ionizer++

- The TÜV Rheinland ha verificato che il Plasmaster™ Ionizer++ rimuove fino al 99,9% dei batteri aderenti (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) in una stanza di prova di 30㎥. Il modello sottoposto al test era SW09BAJWAN. Il test non ha misurato l’efficienza nella rimozione dei batteri nel condizionatore, quindi, tale caratteristica può differire dalle condizioni di utilizzo reali.

- Intertek ha verificato che il Plasmaster™ Ionizer++ rimuove fino al 99,9% dei batteri aderenti (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) in una stanza di prova di 30㎥. Il modello sottoposto al test era SW09BAJWAN. Il test non ha misurato l’efficienza nella rimozione dei batteri nel condizionatore, quindi, tale caratteristica può differire dalle condizioni di utilizzo reali.

14)Allergy Filter

- Il filtro anti-allergeni certificato BAF elimina le sostanze responsabili delle allergie, come gli acari della polvere presenti nell’aria.

[Certificazione BAF]

- Autorità di certificazione: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

- Categoria di certificazione: Per ridurre l’esposizione agli allergeni degli acari della polvere domestica,

- Attiva: Funghi, acari della polvere domestica, muffe

- Licenza n.: 397 valido fino al: 31 dicembre 2025

15)LG ThinQ

- LG SmartThinQ è attualmente rinominata LG ThinQ™.

- Le funzionalità smart e il prodotto dell'assistente vocale possono variare in base al paese e al modello. Verificare con il proprio rivenditore locale o LG la disponibilità del servizio.

- Google e Google Home sono marchi commerciali di Google LLC.

- Amazon, Alexa, Echo e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc o delle sue affiliate.

- Il dispositivo altoparlante intelligente con abilitazione vocale non è incluso.