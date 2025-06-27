We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: Lavatrice 13kg Next AI DD™ | Serie X7 Classe A-40% + Asciugatrice 10kg Pompa di Calore
F4X7013TBB.RH10V9
Funzionalità principali
- [Lavatrice] Display Easy Circle Control: controlla i programmi, i consigli sull'uso e le opzioni di lavaggio direttamente sul display interattivo della manopola
- [Lavatrice] Programma AI Wash: l'Intelligenza Artificiale riconosce i tessuti e sceglie i movimenti di lavaggio più appropriati per preservare le fibre dei tuoi capi
- [Lavatrice] TurboWash 360: 4 getti di acqua con effetto doccia 3D per un pulito profondo in soli 39 minuti
- [Asciugatrice] Tecnologia Eco Hybrid: doppia modalità "Eco" e "Turbo" per scegliere se risparmiare energia oppure se asciugare in meno tempo i tuoi capi
- [Asciugatrice] Condensatore autopulente: i getti di acqua a pressione puliscono il condensatore a ogni ciclo, liberandoti dalla manutenzione e mantenendo le prestazioni sempre al top
- [Asciugatrice] Programma Allergy Care: riduce del 99,9% gli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori grazie al flusso costante di aria a 60°C
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Perché amerai la nostra lavatrice Next AI DD™?
Riconosce i tessuti per lavarli meglio
Il programma AI Wash imposta i movimenti più indicati per preservare le fibre
È facile da usare
Puoi controllare i programmi direttamente sul display interattivo della manopola
È super efficiente
Consuma il 40% in meno di una lavatrice in classe A
Salvaguarda il mare
Il programma Microplastic Care riduce del 60% le microplastiche che finiscono in mare
Il suo stile semplice ti conquisterà
*Il 40% più basso dell'indice di efficienza energetica rispetto allo standard minimo associato alla classe di efficienza energetica A per le lavatrici, definito dalla normativa europea 2019/2014.
AI Wash
L'Intelligenza Artificiale ottimizza il lavaggio
Grazie alla nostra tecnologia AI DD™ basata sul motore Direct Drive, il programma AI Wash riconosce la tipologia dei tessuti e sceglie i movimenti di lavaggio ottimali. In particolare, l'AI Wash permette di proteggere meglio i tessuti morbidi e di risparmiare energia. Così potrai indossare i tuoi capi preferiti più a lungo.
*Test effettuato da Intertek a novembre 2023, comparando il programma Al Wash con quello Cotone, usando un carico di 3kg di tessuti misti morbidi (camicie miste, T-Shirt, gonne di chiffon, pantaloncini in poliestere). Il test ha mostrato un miglioramento nella cura dei tessuti e nel consumo energetico del ciclo AI Wash (modello F4X7VYP15). I risultati potrebbero differire in base agli indumenti e all'ambiente di utilizzo.
Il riconoscimento dei tessuti con AI si attiva con un carico di bucato inferiore a 3kg. Non si attiva quando si utilizza l'opzione Vapore. Il programma AI Wash è da usare solo quando si lavano tipologie di tessuto similari usando un detersivo adatto e non tutte le tipologie di tessuto vengono riconosciute.
Programma Microplastic Care
Riduce l'emissione delle microplastiche del 60%
Forse non lo sai, ma ogni volta che lavi un capo composto da fibre sintetiche vengono rilasciate delle microplastiche derivanti dallo sfregamento dei tessuti. Microplastiche che finiscono nel mare con le acque di scarico e che, inevitabilmente, vengono mangiate anche dai pesci. Con il programma Microplastic Care, la nostra lavatrice utilizza dei movimenti specifici del cestello per ridurre l'emissione delle microplastiche del 60%. Perché il nostro obiettivo è di offrirti un lavaggio ottimale per i tuoi capi, ma anche quello di preservare il pianeta su cui viviamo.
*Test effettuati da Intertek a luglio 2023. Programma Microplastic Care con 3 kg di carico (giacca della tuta 100% poliestere) comparato al programma Misti sul modello F4Y7EYPBW, misurando la quantità di microplastiche filtrate da un filtro 20㎛. I risultati possono variare in base agli indumenti e all'ambiente.
Suggerimenti automatici
Si imposta da sola in base alle tue abitudini
Ciascuno di noi ha le proprie abitudini. E la nostra lavatrice le impara! Infatti, la lavatrice ti proporrà le opzioni e i programmi che usi più di frequente per facilitarti la vita. Ad esempio, dopo che usi 10 volte lo stesso lavaggio, apparirà per primo nella lista dei programmi. In più, quando usi delle opzioni per 3 volte consecutive su un programma, queste ti verranno proposte in automatico la volta successiva che usi quel programma.
TurboWash™360°
Lava a fondo risparmiando tempo ed energia
Risparmia tempo, acqua e fino al 28% di energia grazie ai 4 getti di acqua che lavano i capi con un effetto doccia 3D.
Lavatrice con la scritta 39 minuti nell'oblò.
Ti bastano solo 39 min per fare il bucato
Abbiamo a cuore il tuo tempo. Per questo abbiamo sviluppato il sistema TurboWash™ 360˚ che, grazie ai 4 getti di acqua diretti sui vestiti, ti permette di fare il bucato in soli 39 minuti.
*Testato da Intertek sulla base dello standard IEC 60456 : edizione 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5kg di carico IEC comparato al un ciclo Cotone tradizionale con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). I risultati possono variare a seconda dell'ambiente.
Lavaggio a vapore Steam™
Igienizza i tessuti
Sapevi che il lavaggio a vapore è due volte utile? Innanzitutto igienizza i tuoi capi, eliminando così germi, batteri e allergeni. In più, il vapore permette di distendere meglio le fibre in modo da migliorare l'efficacia del lavaggio.
Una donna e un bambino sdraiati sul letto.
*Il ciclo Allergy Care è stato approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) per la sua capacità di ridurre gli acari della polvere domestica.
Profumo+
Senti il profumo di pulito
La dolce fragranza del bucato appena fatto è più duratura grazie all'opzione Profumo+ che favorisce la penetrazione dell'ammorbidente nelle fibre.
Una donna annusa il profumo dei vestiti appena lavati grazie all'opzione Profumo+.
*Test effettuati da Intertek a febbraio 2024 comparando il ciclo Cotone con e senza opzione Profumo+ usando un carico da 3,5kg secondo le specifiche IEC. Il test ha dimostrato che l'opzione Profumo+ mantiene almeno il 100% di prodomo in più dopo 6 ore dal lavaggio.
*I risultati possono variare in base agli indumenti e all'ambiente.
*10 anni di garanzia sia sul motore Inverter che sul compressore Dual Inverter (Manodopera e intervento non sono inclusi nella garanzia).
*Nei primi 2 anni la lavasciuga è coperta dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore finale. In aggiunta, LG - dal terzo al decimo anno - offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul compressore Dual Inverter e sul motore Inverter. Il costo di ogni altra parte di ricambio e il costo della manodopera sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali.
*Il ciclo Allergy Care certificato da BAF (British Allergy Foundation) riduce del 99,9% gli acari della polvere domestica.
Certificato BAF
Riduce il 99.9% degli acari della polvere.
*Il livello di pulizia del condensatore può variare in base all'ambiente di utilizzo.
*La frequenza con cui viene eseguita la pulizia automatica del condensatore può variare in base alla quantità di bucato e alla quantità di umidità iniziale.
Asciugatura delicata
Ci prendiamo cura dei tuoi capi
I vestiti nell'asciugatrice si asciugano grazie al calore, ma se le temperature di asciugatura sono troppo alte i tuoi capi rischiano di danneggiarsi! La nostra asciugatrice utilizza temperature costanti e meno aggressive per evitare i rischi di restringimento o infeltrimento dei tessuti, in modo da mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche dei tuoi capi.
*Il risultato dell'asciugatura può essere influenzato dalla trama del tessuto.
- Lavatrice 13kg Next AI DD™ | Serie X7 Classe A-40% | 1400 giri, Easy Circle Control, Wi-Fi, AI Wash, Vapore, TurboWash | Black
- Asciugatrice 10kg Pompa di Calore Classe C Bianca
Caratteristiche principali
Capacità massima di lavaggio (kg)
13
Dimensioni (L x A x P) (mm)
600 x 850 x 615
Velocità massima di centrifuga (giri al minuto)
1.350
Autodosaggio del detersivo (ezDispense)
No
Steam
Sì
Antipiega
No
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
6 Motion DirectDrive
Sì
AI DD
Sì
Tipologia
Lavatrice a carica frontale
Segnale di fine ciclo
Sì
Centum System
No
Aggiungi capo
Sì
Autodosaggio del detersivo (ezDispense)
No
Riavvio automatico
Sì
Inverter DirectDrive
Sì
Sistema di rilevazione della schiuma
Sì
LoadSense
Sì
Steam
Sì
Illuminazione del cestello
No
Steam+
No
Piedini di livellamento
Sì
Cestello in acciaio inox
Sì
TurboWash 360
Sì
Cestello a bolle
Sì
Sensore delle vibrazioni
Sì
Sollevatori del cestello
Sollevatori slim in acciaio inox
Allacciamento idrico (acqua calda / fredda)
Solo fredda
Livello dell’acqua
Auto
Centrifuga massima selezionabile (giri/min)
1400
DESIGN E FINITURE
Colore
Matte Black
Materiale o finitura dell'oblò
Vetro temperato nero
CAPACITÀ
Capacità massima di lavaggio (kg)
13
COMANDI E DISPLAY
Partenza ritardata
3-19 ore
Tipologia
Manopola, tasti touch e display LED+LCD
Indicatore chiusura dell'oblò
Sì
Indicatore numerico
LCD
CONSUMI
Classe di efficienza energetica (lavaggio)
A
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Download programmi aggiuntivi
Sì
Controllo dei consumi
Sì
Avvio da remoto e controllo ciclo
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
Guida per la pulizia della vasca
Sì
Smart Pairing
Sì
PROGRAMMI
Piumini
Sì
Cotone
Sì
Baby Steam Care
Sì
AI Wash
Sì
Allergy Care (lavaggio)
Sì
Lavaggio automatico
No
Baby Care
No
Abbigliamento per neonati
No
Lenzuola
Sì
Lavaggio a freddo
Sì
Protezione dei colori
No
Cotone +
No
Speciale capi scuri
No
Delicati
Sì
Piumino
Sì
Sintetici
Sì
Eco 40-60
Sì
Cura delicata
No
Igiene
No
Intensivo 60
No
Misti
Sì
Outdoor
No
Rapido 14
Sì
Rapido 30
No
Lavaggio rapido
No
Lavaggio + asciugatura rapidi
No
Refresh
No
Risciacquo + centrifuga
Sì
Lavaggio silenzioso
Sì
Protezione pelle
No
Colletti e polsini
Sì
Solo centrifuga
Sì
Abbigliamento sportivo
Sì
Antimacchia
No
Refresh con vapore
No
Pulizia Vasca
Sì
TurboWash 39
Sì
TurboWash 49
No
TurboWash 59
No
Lavaggio + asciugatura
No
Lana (A mano / Lana)
Sì
OPZIONI
Wi-Fi
Sì
Aggiungi capo
Sì
Segnale acustico accensione e spegnimento
Sì
Blocco bambini
Sì
Arresto ritardato
Sì
Livello detergente
No
Illuminazione del cestello
No
Prelavaggio
Sì
Avvio da remoto
Sì
Risciacquo
Risciacquo+ & mantenimento / Risciacquo & mantenimento / Risciacquo++ / Risciacquo+ / Normale / No
Risciacquo + centrifuga
Sì
Risciacquo+
Sì
Livello ammorbidente
No
Centrifuga
1400 / 1200 / 1000 / 800 / 400 / No centrifuga
Steam
Sì
Temperatura
Freddo / 20 / 30 / 40 / 60 / 95℃
Pulizia vasca
Sì
TurboWash
Sì
Lavaggio
Sì
Antipiega
No
Lavaggio a freddo
No
Pulizia ugello ezDispense
No
ETICHETTA ENERGETICA (CICLO DI LAVAGGIO)
Consumo energetico per 100 cicli (kWh)
33
Premio ‘EU Ecolabel Award’
Sì
Durata in modalità left-on (min)
5
Eco 40-60 (Pieno carico) (kWh)
0,800
Eco 40-60 (Mezzo carico) (kWh)
0,370
Eco 40-60 (Quarto di carico) (kWh)
0,176
Classe di efficienza energetica
A
Velocità massima di centrifuga (giri al minuto)
1.350
Rumorosità in centrifuga in dBA (Classe)
71
Potenza assorbita (W) - Modalità OFF
0,5
Potenza assorbita (W) - Modalità ON
2,0
Classe di efficienza della centrifuga
B
Percentuale di umidità residua dopo la centrifuga (%)
53,9
Programma standard (solo lavaggio)
Eco 40-60
Durata (min) - (Pieno carico)
240
Durata (min) - (Mezzo carico)
180
Durata (min) - (Quarto di carico)
130
Capacità di lavaggio (kg)
13
Consumo acqua per ciclo (litri)
46
ACCESSORI
Compatibilità con LG TWINWash
No
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
660x890x705
Dimensioni (L x A x P) (mm)
600 x 850 x 615
Peso (kg)
73,0
Peso con imballo (kg)
77,0
Profondità compreso l'oblò (P') (mm)
655
Profondità con oblò aperto a 90˚ (P'') (mm)
1.145
CODICE EAN
Codice a barre
8806096118580
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
Caratteristiche principali
Colore
Bianco
Capacità massima di asciugatura (kg)
10
Dimensioni (L x A x P) (mm)
600 × 850 × 690
Classe di efficienza energetica (asciugatura)
C
Pompa di calore DUAL Inverter
Sì
Condensatore autopulente
Sì
Fonte di calore
Pompa di calore
Oblò reversibile
No
Smart Pairing (sincronizzazione con lavatrice LG)
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
Tutte le specifiche
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
660 x 920 x 702
Dimensioni (L x A x P) (mm)
600 × 850 × 690
Peso (kg)
58
Peso con imballo (kg)
63
DESIGN E FINITURE
Colore
Bianco
Materiale o finitura dell'oblò
Vetro temperato
CAPACITÀ
Capacità massima di asciugatura (kg)
10
COMANDI E DISPLAY
Tipologia
LED
Indicatore numerico
Sì
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tipologia
Asciugatrice standard
Condensatore autopulente
Sì
Segnale di fine ciclo
Sì
Dual Dry (EcoHybrid)
Sì
Pompa di calore DUAL Inverter
Sì
Indicatore svuotamento acqua
Sì
Fonte di calore
Pompa di calore
Motore inverter
Sì
Oblò reversibile
No
Sensore di asciugatura
Sì
Illuminazione del cestello
Sì
Piedini di livellamento
Sì
Cestello a bolle
Sì
CONSUMI
Classe di efficienza energetica (asciugatura)
C
PROGRAMMI
Allergy Care (asciugatrice)
Sì
Cotone
Sì
Cotone+
Sì
Delicati
Sì
Programma scaricato
Sì
Piumino
Sì
Easy Care
Sì
Tessuti misti
Sì
Rapido 30
Sì
Asciugatura su ripiano
Sì
Abbigliamento sportivo
Sì
Asciugamani
Sì
Aria calda
Sì
Lana
Sì
OPZIONI
Antipiega
Sì
Pulizia condensatore
Sì
Pulizia cestello
Sì
Livello asciugatura
Pronto stiro / Pronto armadio / Extra
Diminuisci durata
Sì
Aumenta durata
Sì
Segnale acustico accensione e spegnimento
Sì
Blocco bambini
Sì
Arresto ritardato
Sì
Illuminazione del cestello
Sì
Avvio da remoto
Sì
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Smart Pairing (sincronizzazione con lavatrice LG)
Sì
Download programmi aggiuntivi
Sì
Controllo dei consumi
Sì
Avvio da remoto e controllo ciclo
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
ACCESSORI
Kit tubo di scarico
Sì
Ripiano per asciugatura
Sì
Staffe per colonna bucato
Sì
ETICHETTA ENERGETICA (ASCIUGATURA)
Classe di efficienza di condensazione
A
Durata in modalità left-on (min)
10
Consumo energetico per il programma cotone standard a pieno carico (Edry) (kWh)
1.78
Consumo energetico per il programma cotone standard a pieno carico (Edry1/2) (kWh)
0.91
Consumo energetico annuo (kWh)
210
Efficienza di condensazione a pieno carico (%)
91
Efficienza di condensazione a mezzo carico (%)
91
Rumorosità (dBA)
62
Potenza assorbita (W) - Modalità OFF
0.49
Potenza assorbita (W) - Modalità ON
0.49
Durata (min) - (Pieno carico)
272
Durata (min) - (Mezzo carico)
142
Efficienza ponderata di condensazione (%)
91
Durata ponderata programma (min)
198
CODICE EAN
Codice a barre
8806091531100
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
