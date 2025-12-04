We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigoriferi combinati alti
Famiglie piccole costituite da 1-2 persone
I frigoriferi combinati alti presentano un design sottile, con frigorifero nella parte superiore e congelatore nella parte inferiore, ideale per cucine di dimensioni ridotte. Nonostante la loro capacità compatta di 304-387 litri, offrono uno spazio verticale efficiente per riporre gli oggetti di uso quotidiano.