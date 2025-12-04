About Cookies on This Site

Frigoriferi combinati

Quali sono le dimensioni giuste per te?

Interno cucina luminoso in tonalità beige con un frigorifero combinato LG argento incassato sul lato sinistro. A destra, un tavolo da pranzo con dei fiori sopra completa la scena.

Dimensioni e capacità

Esplora la guida di LG alle dimensioni dei frigoriferi combinati per scegliere la soluzione giusta: dai modelli compatti per single alle opzioni di grande capacità per famiglie in crescita. Progettato per adattarsi al tuo ambiente, alle tue esigenze e al tuo stile di vita.

Trova la capacità ideale per te

Frigorifero combinato LG bianco a piccola capacità in una cucina moderna. Una donna fa colazione a tavola con del cibo, mentre un cane sta dietro di lei guardandola.

Famiglia piccola

Il modello compatto con una capacità di 304–387 litri è adatto agli spazi ristretti e a 1-2 persone.

Ampio frigorifero combinato LG in grafite scuro con grande capacità per riporre gli alimenti in una cucina elegante. Un uomo sta cucinando mentre una donna posa un piatto pronto sul tavolo accanto al frigorifero.

Famiglia media

Il modello flessibile con una capacità di 506–530 litri è dotato di 3-4 contenitori per alimenti freschi e congelati.

Frigorifero combinato LG InstaView in una cucina luminosa. Lo sportello mostra del succo d’arancia all’interno. Un uomo cucina mentre due bambini con magliette verdi guardano la loro mamma.

Famiglia grande

Il modello spazioso con una capacità di 635–750 litri è adatto a 5 o più persone e dispone spazio di stoccaggio aperto.

Esplora i tipi di frigoriferi in base a dimensioni e stile della porta

Due frigoriferi combinati LG affiancati con le porte aperte. Il lato sinistro è completamente aperto, mentre il modello InstaView destro mostra i generi alimentari all’interno. In alto a sinistra compare il testo “Frigoriferi e congelatori in stile americano e multi-porta”.

Frigoriferi combinati in stile americano e multi porta

Frigorifero combinato LG nero con porte aperte, che mostra alimenti e bevande disposti in modo ordinato. Il testo “Frigoriferi e congelatori alti” appare in alto a sinistra.

Frigoriferi combinati alti

Dimensioni e capacità
Frigorifero combinato compatto di LG con porta trasparente illuminata di verde, che mostra le bottiglie d’acqua e i generi alimentari all’interno. Dietro il frigorifero c’è una cucina moderna dai toni bianchi.

Frigorifero combinato compatto di LG con porta trasparente illuminata di verde, che mostra le bottiglie d’acqua e i generi alimentari all’interno. Dietro il frigorifero c’è una cucina moderna dai toni bianchi.

Frigoriferi combinati alti

Famiglie piccole costituite da 1-2 persone

I frigoriferi combinati alti presentano un design sottile, con frigorifero nella parte superiore e congelatore nella parte inferiore, ideale per cucine di dimensioni ridotte. Nonostante la loro capacità compatta di 304-387 litri, offrono uno spazio verticale efficiente per riporre gli oggetti di uso quotidiano.

Famiglie piccole costituite da 1-2 persone Visualizza tutti i frigoriferi combinati alti
Frigorifero congelatore LG nero di medie dimensioni con porta InstaView e distributore d’acqua. Dietro di esso, sulla sinistra c’è un letto e sulla destra una cucina con piano cottura a induzione.

Frigorifero congelatore LG nero di medie dimensioni con porta InstaView e distributore d’acqua. Dietro di esso, sulla sinistra c’è un letto e sulla destra una cucina con piano cottura a induzione.

Frigoriferi combinati multi porta

Famiglie di medie dimensioni con 3-4 persone

I frigoriferi combinati multi porta offrono uno spazio flessibile per riporre gli alimenti, con una capacità media di 506-530 litri e un frigorifero a doppia porta nella parte superiore. I modelli slim da 835 mm di larghezza si adattano alle cucine standard, mentre quelli più larghi offrono spazio extra per le esigenze quotidiane della famiglia.

Famiglie di medie dimensioni con 3-4 persone Visualizza tutti i frigoriferi combinati multi porta
Frigorifero combinato LG di grandi dimensioni in stile americano in una cucina spaziosa. Dietro di essa, sulla destra c’è una dispensa con i piatti, sulla sinistra un piano cottura a induzione e sul retro un tavolo da pranzo.

Frigorifero combinato LG di grandi dimensioni in stile americano in una cucina spaziosa. Dietro di essa, sulla destra c’è una dispensa con i piatti, sulla sinistra un piano cottura a induzione e sul retro un tavolo da pranzo.

Frigoriferi combinati in stile americano

Famiglie grandi con 5 o più persone

I frigoriferi combinati in stile americano sono caratterizzati da un design side-by-side a due porte, con una capienza generosa compresa tra 635 e 750 litri. Offrono ampio spazio per alimenti freschi e surgelati, ideali per la frenetica vita familiare.

Famiglie grandi con 5 o più persone Visualizza tutti i frigoriferi combinati in stile americano

*La disponibilità del prodotto e le caratteristiche possono variare a seconda del modello. Consulta le pagine dei singoli prodotti per maggiori dettagli.

Confronto dei prodotti

Confronta le caratteristiche principali della gamma LG per scegliere il prodotto più adatto alla tua casa e al tuo stile di vita.

Table Caption
FeaturesAmerican StyleAmerican StyleMulti-DoorMulti-DoorTall Fridge
Vista frontale del modello GSXE90EVAD
GSXE90EVAD
Vista frontale del modello GSLV71PZTD
GSLV71PZTD
Vista frontale del modello GMV960NNME
GMV960NNME
Vista frontale del modello GMM41MSBEM
GMM41MSBEM
Vista frontale del modello GBG7190CEV
GBG7190CEV
null628635617474349

*Le specifiche sono soggette a variazioni. Controlla le singole schede prodotto per informazioni aggiornate.

FAQ sul Frigorifero combinato

Q.

Quali dimensioni deve avere il mio frigorifero combinato?

A.

La dimensione giusta del frigorifero combinato dipende dalle esigenze della tua famiglia e dallo spazio a disposizione. Una guida generale:

 

-I frigoriferi combinati alti (304-387 litri) sono ideali per una famiglia composta da 1-2 persone.

-I modelli Slim multi porta (506-530 litri) sono adatti a famiglie di 3-4 persone.

-Per famiglie numerose, prendi in considerazione i modelli multi porta o in stile americano che offrono una capacità di 635-750 litri.

 

Quando scegli la capacità giusta, pensa a quanto spesso fai la spesa, a quanto cibo fresco e surgelato conservi e allo spazio che hai in cucina.

Q.

Come misuro lo spazio a disposizione per un frigorifero combinato?

A.

Inizia misurando la profondità, la larghezza e l'altezza dello spazio in cui verrà collocato il frigorifero.

 

Profondità: misura dalla parete al bordo del piano di lavoro. Assicurati di lasciare spazio sufficiente per le porte, le maniglie e l’apertura delle porte (con le porte aperte a 90°). Lascia almeno 2,5 cm di spazio libero dietro il frigorifero per consentire la ventilazione.

 

Larghezza: misura lo spazio tra la parete e eventuali ripiani o armadietti. Se il frigorifero verrà posizionato accanto a una parete, lascia uno spazio aggiuntivo di 5-8 cm sul lato della cerniera in modo che la porta possa aprirsi completamente.

 

Altezza: misura dal pavimento al soffitto o alla parte inferiore dei pensili, soprattutto se lo spazio è limitato o se opti per un modello alto.

Q.

Cos’altro devo prendere in considerazione per l’installazione di un frigorifero?

A.

Prima della consegna, pianifica un percorso dalla porta d’ingresso alla cucina. Misura la larghezza e l’altezza di tutte le porte e dei corridoi per assicurarti che il nuovo frigorifero possa passare facilmente. Una volta misurato tutto e verificato che il percorso sia libero, sei pronto per programmare la consegna e goderti il nuovo frigorifero.