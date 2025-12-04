About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm| Classe E, 375 L| AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost|Prime Silver
GBBSJ20EPY.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm| Classe E, 375 L| AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost|Prime Silver

GBBSJ20EPY.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Frigorifero combinato Fit & Max 60 cm| Classe E, 375 L| AI Inverter, Wi-Fi, Door Cooling, Total No Frost|Prime Silver

GBBSJ20EPY
Foto frontale frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto frontale frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto frontale frigorifero combinato GBBSJ20EPY aperto con alimenti
Caratterisitica FIT&MAX frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Caratterisitica aperutra a filo muro frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Caratterisitica AI Imverter frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Caratterisitica Door+Linear cooling frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Caratterisitica Total NO frost frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Motore inverter frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Dimensioni del frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto frigorifero combinato GBBSJ20EPY aperto e vuoto
Foto frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto laterale frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto posteriore frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto frontale frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto frontale frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto frontale frigorifero combinato GBBSJ20EPY aperto con alimenti
Caratterisitica FIT&MAX frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Caratterisitica aperutra a filo muro frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Caratterisitica AI Imverter frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Caratterisitica Door+Linear cooling frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Caratterisitica Total NO frost frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Motore inverter frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Dimensioni del frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto frigorifero combinato GBBSJ20EPY aperto e vuoto
Foto frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto laterale frigorifero combinato GBBSJ20EPY
Foto posteriore frigorifero combinato GBBSJ20EPY

Funzionalità principali

  • Fit & Max: si adatta perfettamente alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza.
  • Apertura porte a filo muro: hai finalmente un frigo grande da 60 cm che si installa facilmente anche vicino alla parete, senza urti o ingombri.
  • AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
  • Door & Linear Cooling™: raffredda più rapidamente il frigorifero e mantiene la temperatura costante per conservare i tuoi cibi più a lungo
  • Fresh Zone: due pratici cassetti per riporre comodamente frutta e verdura
  • Porte reversibili: a seconda del tuo arredamento, puoi decidere di cambiare il verso di apertura delle porte
Altro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo.

Frigorifero combinato nero LG (GBBSJ20DPY) incassato in mobili accanto a piano con piano a induzione e finestra a destra.

LG Fit & Max: grande dentro, perfetto fuori

Frigorifero combinato LG (GBBSJ20DPY) a filo in mobili, con frecce che indicano superfici superiore, laterale e frontale.

Apertura porte a filo muro

Frigorifero LG (GBBSJ20DPY) con smartphone che mostra l’app ThinQ e icona AI azzurra luminosa accanto al frigorifero.

Funzioni AI Inverter

Interno del frigorifero LG (GBBSJ20DPY) con ripiani pieni di frutta, verdura con flusso d’aria dal lato sinistro.

Massima freschezza con Door & Linear Cooling

Frigorifero LG (GBBSJ20DPY) aperto con vano superiore, alimenti nei cassetti e frecce che evidenziano l’ampio interno.

Interno Smart flex con ripiani regolabili e comparti salva-spazio

Frigorífico combinado LG (GBBSJ20DPY) com a porta direita aberta a 110 graus, mostrando uma dobradiça curva na parte superior, alinhada com a parede cinzenta do armário adjacente.

Máxima abertura

Concebido para se adaptar a todas as cozinhas

Abra bem a porta, mesmo perto da parede ou em espaços apertados, com máxima abertura

LG fridge freezer (GBBS726CPY) top view split image left with text Conventional hinge hitting wall right with text Zero Clearance hinges opening freely

*To ensure proper door operation, a minimum clearance of 4mm between the sides of the refrigerator and the wall is required.

*If the clearance is less than 4mm, the door may not open fully or may interfere with the wall, potentially affecting product performance.

*Product images are for illustrative purposes only and may differ from actual product.

Design con porte piatte

Dai un look moderno alla tua cucina

Il nostro frigorifero arricchirà il tuo ambiente con uno stile essenziale. Le sue porte sono completamente piatte: un design che si abbinerà perfettamente al tuo arredamento.

Frigorifero nero opaco LG (GBBSJ20DPY), con cantinetta a sinistra e piano cottura con utensili a destra.

*Product images are for illustrative purposes only and may differ from actual product.

Frigorífico combinado LG (GBBSJ20DPY) à esquerda em armários cinza mármore à direita em armários escuros ao lado das prateleiras e utensílios de cozinha

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Funzioni intelligenti AI Inverter

Con LG ThinQ™ ottimizza i consumi e raffredda piu veloce

Frigorifero LG (GBBW726AMB) in soggiorno con vista notturna, grafica “AI Saving Mode” e grafico delle variazioni energetiche.

Funzione intelligente AI Saving Mode

Ti fa risparmiare energia

Attiva dall’app ThinQ la funzione AI Saving Mode e lascia che il frigo faccia il resto. L’intelligenza artificiale capisce quando lo usi meno, alza di 1 °C la temperatura e riduce i consumi.

*Product images are for illustrative purposes only and may differ from actual product.

LG bottom freezer (GBBS726CPY) beside light grey cabinets in living space with river view overlaid with graph and AI Fresh icon

Funzione intelligente AI Fresh

Mantiene i cibi
sempre freschi

AI Fresh impara le tue abitudini e anticipa i momenti di uso più intenso, abbassando la temperatura di 1 °C due ore prima. Così mantiene gli alimenti sempre freschi, riducendo sprechi e pensieri.

*Nel caso in cui la temperatura di impostazione della stanza frigorifero sia 1℃ o 2℃, questa funzione non verrà attivata.

Raffreddamento costante LINEAR Cooling™

Fino a 7 giorni di freschezza

La tecnologia Linear Cooling™ mantiene la temperatura costante, con fluttuazioni di solo ±0,5°C2. Così puoi conservare i cibi più a lungo preservandone la freschezza.

LG fridge freezer (GBBS726CPY) graphic showing wilted tomato after 7 days with red fluctuation graph and text ±1.0°C

LinearCooling™

LG fridge freezer (GBBS726CPY) graphic showing wilted tomato after 7 days with red fluctuation graph and text ±1.0°C

Conventional

*Sulla base dei risultati dei test TÜV Rheinland effettuati utilizzando il metodo di test interno di LG, confrontando il tasso di riduzione del peso delle verdure tra il modello con raffreddamento lineare e il modello senza raffreddamento lineare, il modello con raffreddamento lineare ha mostrato un tasso di riduzione del peso inferiore.

Frigorifero LG (GBBW726AMB) aperto, con aria che fluisce dalla bocchetta sinistra ai cestelli porta frutta e bottiglie.

Raffreddamento veloce DoorCooling+™

Raffredda il frigo più velocemente

Le bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero ristabiliscono più velocemente la temperatura ideale per conservare la freschezza degli alimenti.

*Product images are for illustrative purposes only and may differ from actual product.

Disclaimer

1)LG ThinQ™

-Per utilizzare le funzionalità di ThinQ, è necessario installare l'app 'LG ThinQ' dal Google Play Store o dall'Apple App Store sul proprio smartphone e connettersi al Wi-Fi. App LG ThinQ™ disponibile su smartphone compatibili con Android 9.0 o versioni successive, iOS 16.0 o versioni successive. Telefono e Wi-Fi domestico È richiesta la connessione dati e la registrazione del prodotto con LG ThinQ™.

-Le funzioni di LG ThinQ™ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.

2) AI Saving Mode

-La modalità di risparmio AI può essere regolata in due fasi (fino all'1% per la fase 1 e fino al 5% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classificazione energetica e delle specifiche del prodotto.

-Il tasso di risparmio dell'intelligenza artificiale per ogni fase può variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo.

-I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti:

1.Modello di prova: GBBW322CEV

2.Condizioni di prova: Congelatore a -18°C, Frigorifero a 3°C, Nessun carico

3. Condizioni di installazione: Temperatura ambiente a 25°C, umidità al 55%

4.Metodo di prova: apertura di 8 ore, nessuna apertura di 16 ore Tempi di apertura totali durante gli orari di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ciascuna fase della modalità di risparmio AI nell'arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico di 24 ore e confrontati.

5. Quando si utilizza la modalità di salvataggio AI, il ciclo di rimozione del gelo e la velocità del compressore possono essere regolati in base all'ambiente circostante. L'applicazione della fase 2 può comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.

6. I risultati dei test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di test specificato, ma possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo effettivo.

7. La modalità di salvataggio tramite intelligenza artificiale è supportata solo tramite l'app LG ThinQ e LG ThinQ potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.

3)Convertitore FRESH™

-È possibile modificare l'impostazione della temperatura premendo il pulsante di selezione. Esistono tre diverse modalità: Carne (-3℃), Pesce (0℃) e Formaggio (2℃)

-Basato sui risultati dei test interni di LG, utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare la fluttuazione della temperatura media nel vano FRESHConverter+™ con impostazione Nessun carico e 25℃.

-I risultati possono variare a seconda delle variazioni della temperatura esterna o dell'impostazione della temperatura interna.

Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

FAQ

Q.

Qual è la dimensione di frigorifero più adatto a me?

A.

Non c'è una regola precisa per scegliere la dimensione del frigorifero. Naturalmente devi considerare lo spazio che hai in casa e il numero di persone che compongono il tuo nucleo famigliare. E poi devi considerare come utilizzi il frigorifero e quante volte fai la spesa. Per aiutarti a scegliere il modello e il tipo di frigorifero abbiamo creato per te un semplice configuratore che trovi a questo link: https://www.lg.com/it/frigoriferi/trova-il-frigorifero

Q.

Come posso migliorare la conservazione dei cibi?

A.

L'organizzazione degli alimenti nel frigorifero è importantissima per migliorare l'efficienza di conservazione. Ecco alcuni consigli utili che ti raccomandiamo di tenere a mente:

- Evita di riempire completamente il frigorifero e lascia dello spazio di areazione fra gli alimenti. Il freddo viene distribuito con dei flussi di aria fredda e se questa fatica a passare, gli alimenti si raffreddano meno efficacemente

- Assicurati di far ruotare gli alimenti periodicamente. Ti aiuterà anche a non dimenticarti alcuni prodotti che potrebbero nascondersi dietro a quelli più grandi

- Non aprire inutilmente le porte del frigorifero per evitare di disperdere il freddo al suo interno. A volte apriamo il frigorifero giusto per dare un'occhiata o semplicemente per noia, ma sono delle cattive abitudini.

- Il congelatore è più efficiente se è completamente pieno. Se hai pochi alimenti al suo interno, riempi gli spazi vuoti con i contenitori del ghiaccio da viaggio

Q.

Come faccio a ridurre gli odori nel frigorifero?

A.

Ecco alcuni consigli pratici che ti raccomandiamo di tenere a mente:

- Conserva il cibo preferibilmente in contenitori chiusi, oppure utilizza la pellicola trasparente o quella argentata per sigillare eventuali piatti o contenitori senza coperchio

- Verifica lo stato della verdura e della frutta che hai nel frigorifero e consuma quella che mostra dei segni di appassimento

- Pulisci regolarmente i ripiani e gli scomparti del frigorifero, anche se non ci sono macchie visibili

Q.

Come si imposta la temperatura del frigorifero?

A.

Hai a disposizione due modi per farlo:

 

1) Usando i comandi all'interno del frigorifero

All'interno del frigorifero, nella parte superiore della cornice, c'è un display che indica la temperatura impostata di frigo e freezer. Puoi impostarle in maniera indipendente semplicemente agendo sui tasti che trovi di fianco.

 

2) Usando l'app LG ThinQ sul tuo smartphone (se il modello supporta il Wi-Fi)

Se hai collegato il tuo frigorifero all'app LG ThinQ, puoi impostare la temperatura direttamente dal tuo smartphone. Puoi cambiare le temperature anche quando non sei a casa, perché l'app comunica con il tuo frigorifero tramite Internet.

Q.

Posso incassare questo frigorifero in un mobile?

A.

No, questo è un modello per la libera installazione ed è necessario garantire uno spazio di areazione ai lati per il corretto funzionamento.

Q.

Cosa significa Total No Frost? Come funziona?

A.

La tecnologia Total No Frost indica una tecnica che previene la formazione di ghiaccio sulle pareti del frigorifero e del freezer. Solitamente il ghiaccio si forma per via dell'umidità emessa dai cibi, che si condensa sulle pareti fredde o sulle serpentine di raffreddamento, trasformandosi poi in ghiaccio. Questo inconveniente è particolarmente fastidioso nel freezer, dove il ghiaccio provoca una diminuzione dello spazio disponibile e una diminuzione dell'efficienza di congelamento. Nel freezer, i nostri modelli hanno una serpentina aggiuntiva che scioglie il ghiaccio attorno a quella di raffreddamento a intervalli regolari, prevenendo così la formazione del ghiaccio.

Q.

Che differenza c'è fra il cassetto Fresh Balancer e il cassetto Fresh Converter?

A.

Il cassetto Fresh Balancer è utile per conservare frutta e verdura e, a seconda di ciò che metti, puoi impostare il grado di umidità ideale spostando il relativo selettore.

 

Il cassetto Fresh Converter, invece, è un cassetto "zero gradi" convertibile. Usando l'apposito selettore, puoi destinare il cassetto alla conservazione della carne fresca, del pesce fresco oppure delle verdure.

Q.

Quando apro la porta, non sento l'aria uscire dalle bocchette superiori in corrispondenza della porta. È normale?

A.

Il sistema DoorCooling+ funziona solo quando la porta del frigorifero è chiusa. Per evitare inutili dispersioni di aria fredda, questo sistema si disattiva automaticamente quando apri la porta del frigorifero.

Q.

Quanti anni è garantito il frigorifero?

A.

La garanzia convenzionale LG è di 2 anni sul frigorifero.

Il compressore Smart Inverter, invece, ha 10 anni di garanzia.

 

Nei primi 2 anni il frigorifero è coperto dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui godi in quanto consumatore finale. In aggiunta, LG - ﻿dal terzo al decimo anno - ti offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul compressore Lineare Inverter. Il costo di ogni altra parte di ricambio, il costo della manodopera e il costo di intervento sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali (quindi sono esclusi gli acquisti come partita IVA, azienda o altro).

I nostri consigli