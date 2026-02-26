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Frigorifero Multidoor | Classe E, 600L | Total No Frost, Cassetto Fresh Switch, Ripiani in vetro temperato | Silver
Frigorifero Multidoor | Classe E, 600L | Total No Frost, Cassetto Fresh Switch, Ripiani in vetro temperato | Silver
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Funzionalità principali
- FRESH Switch: scegli la temperatura ideale del cassetto nel frigo per conservare pesce e carne freschi, oppure frutta e verdura o bevande
- Multi Air Flow: l'aria fredda viene distribuita uniformemente grazie al pannello di diffusione con sistema di ventilazione laterale
- Total No Frost: migliora la conservazione degli alimenti grazie al flusso costante di aria fredda, senza la necessità di sbrinare il freezer
- Display esterno: tieni temperatura e funzioni speciali sotto controllo senza aprire la porta del frigo
- Illuminazione LED: il LED posto nella parte alta del frigo ti permette di vedere tutti gli alimenti con facilità
Total No Frost
Niente freezer da sbrinare
L'aria fredda circola uniformemente migliorando la conservazione degli alimenti ed evitando che si crei il ghiaccio nel freezer. Così non dovrai perdere tempo a sbrinarlo.
Frutta in scatole di plastica, metà congelata e l'altra metà no.
Multi Air Flow
Un freddo avvolgente
Questo sistema combina i vantaggi della tecnologia Total No Frost con il sistema di areazione diffusa Multi Air Flow, migliorando la conservazione degli alimenti grazie al flusso costante di aria fredda attraverso le bocchette poste ai lati del pannello posteriore. In questo modo l'aria non arriva direttamente sugli alimenti, ma li avvolge lateralmente, migliorandone la conservazione.
Ripiani in vetro temperato
|Resistenti anche con le pentole più pesanti, i ripiani in vetro temperato sono anche più facili da pulire ed evitano la diffusione dei cattivi odori.
*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design e il colore effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.
Domande frequenti (FAQ)
Q.
Qual è la dimensione di frigorifero più adatto a me?
A.
Non c'è una regola precisa per scegliere la dimensione del frigorifero. Naturalmente devi considerare lo spazio che hai in casa e il numero di persone che compongono il tuo nucleo famigliare. E poi devi considerare come utilizzi il frigorifero e quante volte fai la spesa. Per aiutarti a scegliere il modello e il tipo di frigorifero abbiamo creato per te un semplice configuratore che trovi a questo link: https://www.lg.com/it/frigoriferi/trova-il-frigorifero
Q.
Come posso migliorare la conservazione dei cibi?
A.
L'organizzazione degli alimenti nel frigorifero è importantissima per migliorare l'efficienza di conservazione. Ecco alcuni consigli utili che ti raccomandiamo di tenere a mente:
- Evita di riempire completamente il frigorifero e lascia dello spazio di areazione fra gli alimenti. Il freddo viene distribuito con dei flussi di aria fredda e se questa fatica a passare, gli alimenti si raffreddano meno efficacemente
- Assicurati di far ruotare gli alimenti periodicamente. Ti aiuterà anche a non dimenticarti alcuni prodotti che potrebbero nascondersi dietro a quelli più grandi
- Non aprire inutilmente le porte del frigorifero per evitare di disperdere il freddo al suo interno. A volte apriamo il frigorifero giusto per dare un'occhiata o semplicemente per noia, ma sono delle cattive abitudini.
- Il congelatore è più efficiente se è completamente pieno. Se hai pochi alimenti al suo interno, riempi gli spazi vuoti con i contenitori del ghiaccio da viaggio
Q.
Come faccio a ridurre gli odori nel frigorifero?
A.
Ecco alcuni consigli pratici che ti raccomandiamo di tenere a mente:
- Conserva il cibo preferibilmente in contenitori chiusi, oppure utilizza la pellicola trasparente o quella argentata per sigillare eventuali piatti o contenitori senza coperchio
- Verifica lo stato della verdura e della frutta che hai nel frigorifero e consuma quella che mostra dei segni di appassimento
- Pulisci regolarmente i ripiani e gli scomparti del frigorifero, anche se non ci sono macchie visibili
Q.
Come si imposta la temperatura del frigorifero?
A.
Hai a disposizione due modi per farlo:
1) Usando i comandi sul display del frigorifero
Sulla porta c'è un display che indica la temperatura impostata di frigo e freezer. Puoi impostarle in maniera indipendente semplicemente agendo sui tasti che trovi di fianco.
2) Usando l'app LG ThinQ sul tuo smartphone (se il modello supporta il Wi-Fi)
Se hai collegato il tuo frigorifero all'app LG ThinQ, puoi impostare la temperatura direttamente dal tuo smartphone. Puoi cambiare le temperature anche quando non sei a casa, perché l'app comunica con il tuo frigorifero tramite Internet.
Q.
Posso incassare questo frigorifero in un mobile?
A.
No, questo è un modello per la libera installazione ed è necessario garantire uno spazio di areazione ai lati per il corretto funzionamento.
Q.
Cosa significa Total No Frost? Come funziona?
A.
La tecnologia Total No Frost indica una tecnica che previene la formazione di ghiaccio sulle pareti del frigorifero e del freezer. Solitamente il ghiaccio si forma per via dell'umidità emessa dai cibi, che si condensa sulle pareti fredde o sulle serpentine di raffreddamento, trasformandosi poi in ghiaccio. Questo inconveniente è particolarmente fastidioso nel freezer, dove il ghiaccio provoca una diminuzione dello spazio disponibile e una diminuzione dell'efficienza di congelamento. Nel freezer, i nostri modelli hanno una serpentina aggiuntiva che scioglie il ghiaccio attorno a quella di raffreddamento a intervalli regolari, prevenendo così la formazione del ghiaccio.
Q.
Come si imposta la tipologia di alimenti del cassetto Fresh Switch?
A.
Puoi impostare la temperatura del cassetto zero gradi convertibile in base a cio che vuoi conservare. Ti basta premere il tasto Fresh Switch sul display esterno e selezionare una delle opzioni fra carne e pesce (temperatura intorno a 0°C), frutta e verdura oppure bevande e cibi secchi.
Q.
Quanti anni è garantito il frigorifero?
A.
La garanzia convenzionale LG è di 2 anni sul frigorifero.
Guida passo dopo passo
Installa il tuo nuovo frigorifero LG: veloce e semplice
Segui la nostra guida video semplice, passo dopo passo, per installare il tuo nuovo frigorifero LG French Door, inclusi disimballaggio, collegamenti, livellamento e allineamento delle porte. Inizia a conservare oggi stesso.
*Immagini basate su un modello 3D rappresentativo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale. I passaggi di installazione, i componenti o le caratteristiche possono variare in base al modello del prodotto e alle normative locali. Consultare sempre il manuale del prodotto per la sicurezza e le istruzioni specifiche del modello.
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
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