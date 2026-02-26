Frigorifero Multidoor | Classe E, 600L | Total No Frost, Cassetto Fresh Switch, Ripiani in vetro temperato | Silver

Non c'è una regola precisa per scegliere la dimensione del frigorifero. Naturalmente devi considerare lo spazio che hai in casa e il numero di persone che compongono il tuo nucleo famigliare. E poi devi considerare come utilizzi il frigorifero e quante volte fai la spesa. Per aiutarti a scegliere il modello e il tipo di frigorifero abbiamo creato per te un semplice configuratore che trovi a questo link: https://www.lg.com/it/frigoriferi/trova-il-frigorifero

