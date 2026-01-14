Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView | Classe E, 635L | Nero opaco + Microonde 25 litri, potenza 1000W | Nero

*Google e Google Home sono marchi di Google LLC.

*LG SmartThinQ ora è stato rinominato LG ThinQ.

*Le funzioni intelligenti e il prodotto dell'assistente vocale possono variare in base al paese e al modello. Verificare con il proprio rivenditore locale o LG la disponibilità del servizio.

*Il dispositivo smart speaker abilitato alla voce non è incluso.

*L'app LG ThinQ è compatibile con gli smartphone dotati di sistema operativo Android 7.0 e successivi o IOS 11.0 e successivi.