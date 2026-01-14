We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView | Classe E, 635L | Nero opaco + Microonde 25 litri, potenza 1000W | Nero
Funzionalità principali
- [Frigorifero] Instaview™: bussa due volte sul vetro e guarda cosa c'è in frigo senza aprire la porta principale
- [Frigorifero] FRESH Balancer™: regola l'umidità del cassetto in modo da conservare frutta o verdura in maniera ottimale
- [Frigorifero] Dispenser di acqua e ghiaccio: acqua fresca e ghiaccio in cubetti o tritato sempre pronti a portata di mano
- [Microonde] Tecnologia Smart Inverter: cottura più rapida e uniforme
- [Microonde] Cottura a vapore: accessori dedicati per una cottura con meno grassi
- [Microonde] Programma "Fermentazione": produci lo yogurt in casa
*Rispetto a un frigorifero LG Side by Side tradizionale senza InstaView™.
*In base ai risultati dei test TÜV Rheinland utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare il tempo necessario per ottenere un tasso di perdita di peso del 5% per il cavolo cinese sullo scaffale nello scomparto dei prodotti freschi del modello LGE LinearCooling GSXV91NSAE. Il risultato può variare durante l'uso effettivo.
*Basato sui risultati dei test TÜV Rheinland che utilizzano il metodo di test interno di LG, confrontando il tempo di caduta della temperatura del contenitore dell'acqua posizionato nel cestello superiore tra i modelli DoorCooling+™ e Non-DoorCooling+™. Solo modelli applicabili.
*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*La funzione DoorCooling+ è attiva soltanto quando la porta del frigo è chiusa. Quando si apre la porta, il flusso di aria fredda si interrompe automaticamente.
*Capacità netta di 635 litri misurata in base allo standard UE.
Tutto sotto controllo ovunque ti trovi
L'app LG ThinQ™ ti consente di connetterti facilmente al tuo frigorifero per gestirlo da remoto. Attiva "Express Freeze" con un semplice tocco.
Chiedi aiuto al tuo assistente vocale
Diagnosi e manutenzione immediate
*Google e Google Home sono marchi di Google LLC.
*LG SmartThinQ ora è stato rinominato LG ThinQ.
*Le funzioni intelligenti e il prodotto dell'assistente vocale possono variare in base al paese e al modello. Verificare con il proprio rivenditore locale o LG la disponibilità del servizio.
*Il dispositivo smart speaker abilitato alla voce non è incluso.
*L'app LG ThinQ è compatibile con gli smartphone dotati di sistema operativo Android 7.0 e successivi o IOS 11.0 e successivi.
LG NeoChef™: semplice e versatile
Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.
Piatti gustosi e sani grazie al riscaldamento uniforme
*Per sistema tradizionale a microonde si intende un forno a microonde LG senza tecnologia Smart Inverter.
Mai più cibi congelati o surriscaldati
La cottura è ancora più rapida
Tanti piatti, cucinati a puntino
Croccanti fuori e succosi dentro
Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.
Una frittura più sana
Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.
Da oggi, lo yogurt lo fai tu
Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.
*Gli accessori per la cottura al vapore possono variare in base al Paese e al prodotto.
*Tutti i video che vedi in questa pagina hanno uno scopo puramente illustrativo.
*Il prodotto, funzionalità e prestazioni possono variare in base al Paese e alla versione del prodotto stesso.
Un forno a microonde pensato per te
- Frigorifero Side-by-Side InstaView | Classe E, 635L | Wi-Fi, Dispenser con allaccio, Fresh Balancer, No frost | Nero opaco
- Microonde 25 litri, potenza 1000W | Cottura a vapore, Smart Inverter, Nero
Caratteristiche principali
CAPACITÀ - Capacità totale (litri)
635
DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)
913 x 1.790 x 735
PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno)
350
CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica
E
PRESTAZIONI - Tipo di compressore
Compressore Smart Inverter
CARATTERISTICHE - InstaView™
Sì
CARATTERISTICHE - Door-in-Door
No
DISPENSER ACQUA E GHIACCIO - Allacciamento all’impianto idraulico
Sì
FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ
Sì
DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte
Essence Matte Black
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Tipologia di prodotto
Side by Side
Profondità standard/piano
Profondità piano
Classe di efficienza energetica
E
CARATTERISTICHE
Door Cooling+™
Sì
Door-in-Door
No
LINEAR Cooling
Sì
InstaView™
Sì
Dispenser con igienizzazione UVnano
No
CAPACITÀ
Capacità totale (litri)
635
Capacità del congelatore (litri)
190
Capacità del frigorifero (litri)
416
Capacità del congelatore 2 stelle (litri)
15
Volume dispenser ghiaccio (litri)
14
COMANDI E DISPLAY
Avviso porta aperta
Sì
Display LED interno
Display LED
Express Freeze
Sì
Blocco bambini
Sì
DESIGN E FINITURE
Materiale delle porte
PCM
Finitura e colore delle porte
Essence Matte Black
Metal Fresh
No
Tipologia di maniglie
Tasca Spray
PRESTAZIONI
Tipo di compressore
Compressore Smart Inverter
Consumo energetico (kWh/anno)
350
Classe climatica
T
Rumorosità (dB)
36
Classe di rumorosità
C
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
COMPARTO FRIGO
Balconcini trasparenti
4
Illuminazione interna
LED superiore
Ripiani in vetro temperato
3
Vano snack e piccoli alimenti sulla porta
No
Cassetto frutta e verdura
2
Multi-Air Flow
Sì
Filtro Pure N Fresh
No
Fresh Converter
No
COMPARTO FREEZER
Balconcini trasparenti
2
Illuminazione interna
LED superiore
Ripiani in vetro temperato
3
Cassetti
2 trasparenti
DISPENSER ACQUA E GHIACCIO
Fabbricatore manuale del ghiaccio
No
Dispenser di sola acqua
No
Allacciamento all’impianto idraulico
Sì
Dispenser di acqua e ghiaccio
Cubetti e ghiaccio tritato
Fabbricatore automatico del ghiaccio
Sì (sistema Spaceplus)
DIMENSIONI E PESO
Peso con imballo (kg)
148
Dimensioni (L x A x P) (mm)
913 x 1.790 x 735
Peso (kg)
138
Profondità senza porte (mm)
620
Profondità con la maniglia (mm)
735
Altezza della struttura (mm)
1.750
Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)
1.790
CODICE EAN
Codice a barre
8806084428387
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Tipologia di installazione
Libera installazione
Volume cavità (litri)
25
Sistema di cottura
Microonde + Grill
Tipo di forno
Microonde
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Blocco bambini
Sì
EasyClean
Sì
Impostazione orario
Sì
CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE
Potenza assorbita (microonde + grill) (W)
1450
Potenza assorbita grill (W)
900
Potenza assorbita microonde (W)
1150
Potenza (W)
1000
Volume cavità (litri)
25
Diametro del piatto girevole (mm)
292
COMANDI
Display
LED
Posizione dei comandi
A destra della porta
Tipologia dei comandi
Pannello touch
MODALITÀ DI COTTURA
Scongelamento
Sì
Grill
Sì
Scongelamento inverter
Sì
Scioglimento
Sì
Lievitazione
Sì
Cottura arrosto
Sì
Ammorbidimento
Sì
Cottura a vapore
Sì
DESIGN E FINITURE
Design interno
Smalto antibatterico
Colore della porta
Nero
Colore
Nero
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni interne del forno (L x A x P) (mm)
322 x 228 x 335
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
540 x 294 x 417
Dimensioni (L x A x P) (mm)
476 x 272 x 389
Peso (kg)
9.9
ENERGIA / CONSUMI
Alimentazione (V/Hz)
230 / 50
ACCESSORI
Scodella per cottura a vapore
Sì
Manuale d'uso
Sì
CODICE EAN
Codice EAN
8806087908824
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
