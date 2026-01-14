About Cookies on This Site

Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView | Classe E, 635L | Nero opaco + Microonde 25 litri, potenza 1000W | Nero

Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView | Classe E, 635L | Nero opaco + Microonde 25 litri, potenza 1000W | Nero

Funzionalità principali

  • [Frigorifero] Instaview™: bussa due volte sul vetro e guarda cosa c'è in frigo senza aprire la porta principale
  • [Frigorifero] FRESH Balancer™: regola l'umidità del cassetto in modo da conservare frutta o verdura in maniera ottimale
  • [Frigorifero] Dispenser di acqua e ghiaccio: acqua fresca e ghiaccio in cubetti o tritato sempre pronti a portata di mano
  • [Microonde] Tecnologia Smart Inverter: cottura più rapida e uniforme
  • [Microonde] Cottura a vapore: accessori dedicati per una cottura con meno grassi
  • [Microonde] Programma "Fermentazione": produci lo yogurt in casa
Foto frontale del frigorifero LG GSGV80EPLL

GSGV80EPLL

Frigorifero Side-by-Side InstaView | Classe E, 635L | Wi-Fi, Dispenser con allaccio, Fresh Balancer, No frost | Nero opaco
GSGV80EPLL.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

MH6535GDS

Microonde 25 litri, potenza 1000W | Cottura a vapore, Smart Inverter, Nero
Sfondo bianco

Tecnologia InstaView™

Bussa e scopri la freschezza

Quante volte ti è capitato di aprire il frigorifero anche solo per guardare cosa ti è rimasto? Con la tecnologia InstaView™ ti basta bussare due volte sul vetro per vedere cos'hai all'interno del frigo. Una soluzione comoda che ti permette anche di risparmiare energia, perché eviterai di aprire inutilmente il frigorifero limitando le dispersioni di aria fredda.

*Rispetto a un frigorifero LG Side by Side tradizionale senza InstaView™.

Sfondo bianco
LINEAR Cooling™

Mantiene gli alimenti più freschi più a lungo

Grazie al controllo preciso della temperatura, la tecnologia Linear Cooling™ contribuisce a mantenere il sapore dei prodotti freschi più a lungo fino a 7 giorni*, riducendo le variazioni di temperatura.

*In base ai risultati dei test TÜV Rheinland utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare il tempo necessario per ottenere un tasso di perdita di peso del 5% per il cavolo cinese sullo scaffale nello scomparto dei prodotti freschi del modello LGE LinearCooling GSXV91NSAE. Il risultato può variare durante l'uso effettivo.

Frigorifero LG con porta in vetro, vista interna illuminata con cibi freschi, a sinistra dispenser acqua.
DoorCooling+™

Raffreddamento rapido

Le bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero ristabiliscono più velocemente la temperatura ideale per conservare la freschezza degli alimenti.

*Basato sui risultati dei test TÜV Rheinland che utilizzano il metodo di test interno di LG, confrontando il tempo di caduta della temperatura del contenitore dell'acqua posizionato nel cestello superiore tra i modelli DoorCooling+™ e Non-DoorCooling+™. Solo modelli applicabili.
*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*La funzione DoorCooling+ è attiva soltanto quando la porta del frigo è chiusa. Quando si apre la porta, il flusso di aria fredda si interrompe automaticamente.

Si mostra una mano che seleziona l’indicatore dell’umidita.
Fresh Balancer™

Ottimizzazione dell'umidità

Il FRESH Balancer™ attraverso l'utilizzo dei selettori permette di mantenere sempre l'umidità ottimale per frutta e verdura in base alla modalità impostata.

*Capacità netta di 635 litri misurata in base allo standard UE.

Tutto sotto controllo ovunque ti trovi

L'app LG ThinQ™ ti consente di connetterti facilmente al tuo frigorifero per gestirlo da remoto. Attiva "Express Freeze" con un semplice tocco.

Chiedi aiuto al tuo assistente vocale

Interagisci con il tuo frigorifero, parlarci attraverso il tuo assistente vocale. Chiedi ad esempio di attivare la funzione Express Freeze.

Diagnosi e manutenzione immediate

Monitora il tuo frigorifero, controlla consume energetici ed effettua la diagnosi con LG ThinQ.

*Google e Google Home sono marchi di Google LLC.
*LG SmartThinQ ora è stato rinominato LG ThinQ.
*Le funzioni intelligenti e il prodotto dell'assistente vocale possono variare in base al paese e al modello. Verificare con il proprio rivenditore locale o LG la disponibilità del servizio.
*Il dispositivo smart speaker abilitato alla voce non è incluso.
*L'app LG ThinQ è compatibile con gli smartphone dotati di sistema operativo Android 7.0 e successivi o IOS 11.0 e successivi.

LG NeoChef™: semplice e versatile

Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.

Tecnologia LG Smart Inverter

Piatti gustosi e sani grazie al riscaldamento uniforme

Per garantirti una cottura più uniforme delle tue pietanze, il nostro forno NeoChef implementa la tecnologia Smart Inverter che mantiene costante l'emissione delle microonde. A differenza dei sistemi tradizionali - che emettono le microonde a intermittenza -, il nostro sistema Smart Inverter contribuisce a mantenere la temperatura di riscaldamento costante, dosando le microonde in base alla cottura e al programma che scegli. Grazie a questo sistema hai anche più opzioni per la cottura dei tuoi piatti, che saranno ancora più buoni!

*Per sistema tradizionale a microonde si intende un forno a microonde LG senza tecnologia Smart Inverter.

Riscaldamento e scongelamento uniformi

Mai più cibi congelati o surriscaldati

Quante volte ti è capitato di riscaldare una pietanza nel forno a microonde e di trovare parti ancora fredde mentre la mangiavi? Oppure di scongelare un cibo ma di non riuscire a farlo in maniera uniforme? Grazie alla tecnologia Smart Inverter, queste situazioni saranno una cosa del passato! Questa tecnologia, infatti, controlla con precisione la temperatura per riscaldare gli alimenti e scongelarli in modo uniforme.
Cottura rapida

La cottura è ancora più rapida

Il nostro forno NeoChef ti permette di cuocere fino a 1,5 volte più rapidamente le tue pietanze, perché la tecnologia Smart Inverter riesce a controllare la potenza di cottura in modo più preciso e dettagliato, migliorando la distribuzione del calore. Così risparmi tempo e mangi meglio.
Sistema LG Infrared Heating™

Tanti piatti, cucinati a puntino

Il nostro forno NeoChef non è un semplice forno a microonde: ti offre molto di più! Grazie al sistema LG Infrared Heating™, che sfrutta la luce a infrarossi per ottenere una temperatura più alta in meno tempo, puoi cucinare in maniera semplice e rapida un gran numero di pietanze.

Icona di un grill

Grill

Icona della frittura

Frittura

Icona della fermentazione

Fermentazione

Croccanti fuori e succosi dentro

Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.

Una frittura più sana

Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.

Da oggi, lo yogurt lo fai tu

Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.

      Facile da usare

      Un forno a microonde pensato per te

      Mostra una mano che pulisce la superficie interna di LG NeoChef™

      EasyClean™

      Facile e veloce da pulire

      Mostra il piatto girevole con gli 8 punti di stabilità.

      Piatto girevole stabile

      Mostra LG NeoChef™ con la lampada led interna accesa.

      Illuminazione interna più forte

      Mostra un grande piatto all’interno di LG NeoChef™.

      Più spazio interno, meno ingombro

      Caratteristiche principali

      CAPACITÀ - Capacità totale (litri)

      635

      DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)

      913 x 1.790 x 735

      PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno)

      350

      CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica

      E

      PRESTAZIONI - Tipo di compressore

      Compressore Smart Inverter

      CARATTERISTICHE - InstaView™

      CARATTERISTICHE - Door-in-Door

      No

      DISPENSER ACQUA E GHIACCIO - Allacciamento all’impianto idraulico

      FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ

      DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte

      Essence Matte Black

      CARATTERISTICHE BASE

      Tipologia di prodotto

      Side by Side

      Profondità standard/piano

      Profondità piano

      Classe di efficienza energetica

      E

      CARATTERISTICHE

      Door Cooling+™

      Door-in-Door

      No

      LINEAR Cooling

      InstaView™

      Dispenser con igienizzazione UVnano

      No

      CAPACITÀ

      Capacità totale (litri)

      635

      Capacità del congelatore (litri)

      190

      Capacità del frigorifero (litri)

      416

      Capacità del congelatore 2 stelle (litri)

      15

      Volume dispenser ghiaccio (litri)

      14

      COMANDI E DISPLAY

      Avviso porta aperta

      Display LED interno

      Display LED

      Express Freeze

      Blocco bambini

      DESIGN E FINITURE

      Materiale delle porte

      PCM

      Finitura e colore delle porte

      Essence Matte Black

      Metal Fresh

      No

      Tipologia di maniglie

      Tasca Spray

      PRESTAZIONI

      Tipo di compressore

      Compressore Smart Inverter

      Consumo energetico (kWh/anno)

      350

      Classe climatica

      T

      Rumorosità (dB)

      36

      Classe di rumorosità

      C

      FUNZIONI SMART

      Smart Diagnosis

      Wi-Fi con app ThinQ

      COMPARTO FRIGO

      Balconcini trasparenti

      4

      Illuminazione interna

      LED superiore

      Ripiani in vetro temperato

      3

      Vano snack e piccoli alimenti sulla porta

      No

      Cassetto frutta e verdura

      2

      Multi-Air Flow

      Filtro Pure N Fresh

      No

      Fresh Converter

      No

      COMPARTO FREEZER

      Balconcini trasparenti

      2

      Illuminazione interna

      LED superiore

      Ripiani in vetro temperato

      3

      Cassetti

      2 trasparenti

      DISPENSER ACQUA E GHIACCIO

      Fabbricatore manuale del ghiaccio

      No

      Dispenser di sola acqua

      No

      Allacciamento all’impianto idraulico

      Dispenser di acqua e ghiaccio

      Cubetti e ghiaccio tritato

      Fabbricatore automatico del ghiaccio

      Sì (sistema Spaceplus)

      DIMENSIONI E PESO

      Peso con imballo (kg)

      148

      Dimensioni (L x A x P) (mm)

      913 x 1.790 x 735

      Peso (kg)

      138

      Profondità senza porte (mm)

      620

      Profondità con la maniglia (mm)

      735

      Altezza della struttura (mm)

      1.750

      Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)

      1.790

      CODICE EAN

      Codice a barre

      8806084428387

      INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

      estensione
      EU Energy label 2019(GSGV80EPLL)
      estensione
      Product information sheet (GSGV80EPLL)
      estensione
      GPSR Safety Information(GSGV80EPLL)
      MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
      CARATTERISTICHE BASE

      Tipologia di installazione

      Libera installazione

      Volume cavità (litri)

      25

      Sistema di cottura

      Microonde + Grill

      Tipo di forno

      Microonde

      FUNZIONI AGGIUNTIVE

      Blocco bambini

      EasyClean

      Impostazione orario

      CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE

      Potenza assorbita (microonde + grill) (W)

      1450

      Potenza assorbita grill (W)

      900

      Potenza assorbita microonde (W)

      1150

      Potenza (W)

      1000

      Volume cavità (litri)

      25

      Diametro del piatto girevole (mm)

      292

      COMANDI

      Display

      LED

      Posizione dei comandi

      A destra della porta

      Tipologia dei comandi

      Pannello touch

      MODALITÀ DI COTTURA

      Scongelamento

      Grill

      Scongelamento inverter

      Scioglimento

      Lievitazione

      Cottura arrosto

      Ammorbidimento

      Cottura a vapore

      DESIGN E FINITURE

      Design interno

      Smalto antibatterico

      Colore della porta

      Nero

      Colore

      Nero

      DIMENSIONI / PESO

      Dimensioni interne del forno (L x A x P) (mm)

      322 x 228 x 335

      Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

      540 x 294 x 417

      Dimensioni (L x A x P) (mm)

      476 x 272 x 389

      Peso (kg)

      9.9

      ENERGIA / CONSUMI

      Alimentazione (V/Hz)

      230 / 50

      ACCESSORI

      Scodella per cottura a vapore

      Manuale d'uso

      CODICE EAN

      Codice EAN

      8806087908824

      INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

      estensione
      GPSR Safety Information(MH6535GDS)
      MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

      Cosa dicono i nostri clienti

