We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe E, 635L + Microonde NeoChef 25 litri, potenza 1000W
Funzionalità principali
- [Frigorifero] InstaView Door-in-Door™: guarda cosa c'è in frigo e accedi facilmente ai cibi senza aprire la porta principale, evitando dispersioni di aria fredda
- [Frigorifero] Door & Linear Cooling™: raffredda più rapidamente il frigorifero e mantiene la temperatura costante per conservare i tuoi cibi più a lungo
- [Frigorifero] Dispenser con UVnano: igienizza il beccuccio del dispenser dell'acqua ogni ora eliminando il 99,9% dei batteri con l'azione dei raggi ultravioletti
- [Microonde] Tecnologia Smart Inverter: cottura più rapida e uniforme
- [Microonde] 1000W di potenza e 25 litri di capacità
- [Microonde] Funzione Grill: rende i cibi più croccanti fuori e succosi dentro
*Rispetto al tradizionale Side by Side InstaViewThinQ™ di LG (GSX971NEAE).
*In base ai risultati dei test TÜV Rheinland utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare il tempo necessario per ottenere un tasso di perdita di peso del 5% per il cavolo cinese sullo scaffale nello scomparto dei prodotti freschi del modello LGE LinearCooling GSXV91NSAE. Il risultato può variare durante l'uso effettivo.
*Basato sui risultati dei test TÜV Rheinland che utilizzano il metodo di test interno di LG, confrontando il tempo di caduta della temperatura del contenitore dell'acqua posizionato nel cestello superiore tra i modelli DoorCooling+™ e Non-DoorCooling+™. Solo modelli applicabili.
*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*DoorCooling+™ dovrebbe fermarsi quando si apre la porta.
*UVnano (nome operativo: Self Care) è stato valutato da test di laboratorio da TÜV Rheinland utilizzando metodi di test interni per misurare la riduzione di batteri, come E. coli, S. aureus e P. aeruginosa, in campioni di acqua distillata dopo l'esposizione nel LED UV del prodotto per 10 minuti ogni ora, per un totale di 24 ore nel normale utilizzo domestico. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e dell'uso. Il prodotto non tratta né cura problemi di salute e non garantisce che l'acqua filtrata dal prodotto sia priva di contaminanti, come particelle microbiologiche, che influiscono sulla salute degli utenti. * Il nome UVnano è un composto delle parole UV (ultravioletto) e nano (unità di lunghezza).
LG NeoChef™: semplice e versatile
Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.
Piatti gustosi e sani grazie al riscaldamento uniforme
*Per sistema tradizionale a microonde si intende un forno a microonde LG senza tecnologia Smart Inverter.
Mai più cibi congelati o surriscaldati
La cottura è ancora più rapida
Tanti piatti, cucinati a puntino
Croccanti fuori e succosi dentro
Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.
Una frittura più sana
Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.
Da oggi, lo yogurt lo fai tu
Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.
Croccanti fuori e succosi dentro
Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.
Una frittura più sana
Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.
Da oggi, lo yogurt lo fai tu
Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.
*Gli accessori per la cottura al vapore possono variare in base al Paese e al prodotto.
*Tutti i video che vedi in questa pagina hanno uno scopo puramente illustrativo.
*Il prodotto, funzionalità e prestazioni possono variare in base al Paese e alla versione del prodotto stesso.
Un forno a microonde pensato per te
- Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe E, 635L | Wi-Fi, Dispenser con allaccio, UVnano, No frost | Acciaio
- Microonde NeoChef 25 litri, potenza 1000W | Frittura leggera, Grill, Lievitazione, Ricette, Smart Inverter | Inox nero
Caratteristiche principali
CAPACITÀ - Capacità totale (litri)
635
DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)
913 x 1790 x 735
PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno)
348
CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica
E
PRESTAZIONI - Tipo di compressore
Lineare Inverter
CARATTERISTICHE - InstaView™
Sì
CARATTERISTICHE - Door-in-Door
Sì
FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ
Sì
DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte
Metal Sorbet
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Tipologia di prodotto
Sìde by Sìde
Classe di efficienza energetica
E
CARATTERISTICHE
Door Cooling+™
Sì
Door-in-Door
Sì
LINEAR Cooling
Sì
InstaView™
Sì
Porte reversibili
No
Dispenser con igienizzazione UVnano
Sì
CAPACITÀ
Capacità totale (litri)
635
Capacità del congelatore (litri)
219
Capacità del frigorifero (litri)
416
DESIGN E FINITURE
Finitura e colore delle porte
Metal Sorbet
Metal Fresh
Sì
Tipologia di maniglie
Integrate orizzontali
COMANDI E DISPLAY
Avviso porta aperta
Sì
Display LED interno
Sì
Express Freeze
Sì
Blocco bambini
Sì
PRESTAZIONI
Tipo di compressore
Lineare Inverter
Consumo energetico (kWh/anno)
348
Classe climatica
T
Rumorosità (dB)
36
Classe di rumorosità
C
COMPARTO FRIGO
Balconcini trasparenti
4
Illuminazione interna
LED
Ripiani in vetro temperato
3
Vano snack e piccoli alimenti sulla porta
Sì
Cassetto frutta e verdura
Sì
Cassetto con griglia salvafreschezza
Sì
Ripiano portabottiglie
Sì
Cassetto Zero gradi
No
Multi-Air Flow
Sì
Folding Shelf
No
Filtro Pure N Fresh
No
Fresh Balancer
Sì
Fresh Converter
No
COMPARTO FREEZER
Balconcini trasparenti
2
Illuminazione interna
LED
Ripiani in vetro temperato
3
Cassetti
2
DISPENSER ACQUA E GHIACCIO
Fabbricatore manuale del ghiaccio
No
Dispenser di sola acqua
No
Dispenser di acqua e ghiaccio
Sì
Fabbricatore automatico del ghiaccio
Sì (Sìstema Spaceplus)
Modalità di fornitura dell'acqua
Allacciamento idrico
FUNZIONI SMART
Smart Diagnosis
Sì
Wi-Fi con app ThinQ
Sì
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni (L x A x P) (mm)
913 x 1790 x 735
Peso (kg)
137
Profondità senza porte (mm)
620
Profondità con la maniglia (mm)
735
Altezza della struttura (mm)
1750
Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)
1790
Peso con imballo (kg)
148
CODICE EAN
Codice a barre
8806091423207
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Tutte le specifiche
CARATTERISTICHE BASE
Apertura della porta
Laterale (cerniere a sinistra)
EasyClean
Sì
Tipologia di installazione
Libera installazione
Colore
Acciaio scuro opaco
Volume cavità (litri)
25
Sistema di cottura
Grill
Tipo di forno
Microonde
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Segnale acustico fine cottura
Sì
EasyClean
Sì
Timer
Sì
Impostazione orario
Sì
Blocco comandi
Sì
Cottura temporizzata
Sì
CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE
Potenza assorbita (microonde + grill) (W)
1450
Potenza assorbita grill (W)
900
Potenza assorbita microonde (W)
1150
Potenza (W)
1000
Volume cavità (litri)
25
Smart Inverter
Sì
Diametro del piatto girevole (mm)
292
COMANDI
Display
LED
Posizione dei comandi
Destra
Tipologia dei comandi
Pannello touch e manopola
MODALITÀ DI COTTURA
Scongelamento
Sì
Grill
Sì
Scongelamento inverter
Sì
Scioglimento
Sì
Lievitazione
Sì
Cottura arrosto
Sì
Ammorbidimento
Sì
Riscaldamento
Sì
DESIGN E FINITURE
Colore
Acciaio scuro opaco
Display
LED
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni interne (L x A x P) (mm)
322 x 228 x 335
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)
540 x 294 x 417
Dimensioni (L x A x P) (mm)
476 x 272 x 389
Peso (kg)
0,9
Larghezza (mm)
476
ACCESSORI
Piatto crispy
Sì
Manuale d'uso
Sì
CODICE EAN
Codice EAN
8806091072306
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.