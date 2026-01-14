Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe E, 635L + Microonde NeoChef 25 litri, potenza 1000W

*UVnano (nome operativo: Self Care) è stato valutato da test di laboratorio da TÜV Rheinland utilizzando metodi di test interni per misurare la riduzione di batteri, come E. coli, S. aureus e P. aeruginosa, in campioni di acqua distillata dopo l'esposizione nel LED UV del prodotto per 10 minuti ogni ora, per un totale di 24 ore nel normale utilizzo domestico. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e dell'uso. Il prodotto non tratta né cura problemi di salute e non garantisce che l'acqua filtrata dal prodotto sia priva di contaminanti, come particelle microbiologiche, che influiscono sulla salute degli utenti. * Il nome UVnano è un composto delle parole UV (ultravioletto) e nano (unità di lunghezza).