Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe E, 635L + Microonde NeoChef 25 litri, potenza 1000W

GSXV90MBAE.pdf
Classe energetica : UE
RF
GSXV90MBAE.pdf
Classe energetica : UE
RF

Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe E, 635L + Microonde NeoChef 25 litri, potenza 1000W

GSXV90MBAE.MH6565
Foto frontale kit GSXV90MBAE.MH6565
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE aperto
Mano che bussa sul vetro del frigorifero per vedere cosa c'è all'interno
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE aperto con alimenti
Cassetto FRESH Balancer frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Dispenser con UVnano frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Foto frontale microonde MH6565CPW
Foto frontale microonde MH6565CPW aperto
Foto microonde MH6565CPW semiaperto
Foto microonde MH6565CPW con vista dal basso
Foto microonde MH6565CPW semiaperto con vista dall'alto
Foto frontale kit GSXV90MBAE.MH6565
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE aperto
Mano che bussa sul vetro del frigorifero per vedere cosa c'è all'interno
Foto frontale frigorifero Side by Side GSXV90MBAE aperto con alimenti
Cassetto FRESH Balancer frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Dispenser con UVnano frigorifero Side by Side GSXV90MBAE
Foto frontale microonde MH6565CPW
Foto frontale microonde MH6565CPW aperto
Foto microonde MH6565CPW semiaperto
Foto microonde MH6565CPW con vista dal basso
Foto microonde MH6565CPW semiaperto con vista dall'alto

Funzionalità principali

  • [Frigorifero] InstaView Door-in-Door™: guarda cosa c'è in frigo e accedi facilmente ai cibi senza aprire la porta principale, evitando dispersioni di aria fredda
  • [Frigorifero] Door & Linear Cooling™: raffredda più rapidamente il frigorifero e mantiene la temperatura costante per conservare i tuoi cibi più a lungo
  • [Frigorifero] Dispenser con UVnano: igienizza il beccuccio del dispenser dell'acqua ogni ora eliminando il 99,9% dei batteri con l'azione dei raggi ultravioletti
  • [Microonde] Tecnologia Smart Inverter: cottura più rapida e uniforme
  • [Microonde] 1000W di potenza e 25 litri di capacità
  • [Microonde] Funzione Grill: rende i cibi più croccanti fuori e succosi dentro
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale del frigorifero LG GSXV90MBAE

GSXV90MBAE

Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe E, 635L | Wi-Fi, Dispenser con allaccio, UVnano, No frost | Acciaio
GSXV90MBAE.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Foto frontale del microonde LG MH6565CPW

MH6565CPW

Microonde NeoChef 25 litri, potenza 1000W | Frittura leggera, Grill, Lievitazione, Ricette, Smart Inverter | Inox nero
Un video mostra una donna che si avvicina al suo frigorifero InstaView e bussa due volte. L'interno si illumina e lei può vedere il contenuto del suo frigorifero senza aprire la porta. La vista si ingrandisce per mettere a fuoco le bevande nella porta e poi si rimpicciolisce per vedere la donna da dietro mentre apre la porta e prende un drink.
InstaView Door-in-Door™

Bussa e scopri la freschezza

Con due semplici tocchi il pannello si illumina svelando il contenuto del frigorifero. Grazie alla tecnologia Door-in-Door™ accedi facilmente ai tuoi alimenti senza aprire la porta. Inoltre, la visuale dei nuovi frigoriferi LG Side by Side e’ aumentata del 23%*. Riduci le dispersioni di aria fredda per alimenti freschi più a lungo.

*Rispetto al tradizionale Side by Side InstaViewThinQ™ di LG (GSX971NEAE).

Un video ravvicinato di acqua che gocciola da una lattuga verde croccante è accanto a un video ravvicinato di acqua che cade su pomodori rossi freschi, è accanto a un video di mirtilli bagnati luminosi che si muovono.
LINEAR Cooling™

Mantiene gli alimenti più freschi più a lungo

Grazie al controllo preciso della temperatura, la tecnologia Linear Cooling™ contribuisce a mantenere il sapore dei prodotti freschi più a lungo fino a 7 giorni*, riducendo le variazioni di temperatura.

*In base ai risultati dei test TÜV Rheinland utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare il tempo necessario per ottenere un tasso di perdita di peso del 5% per il cavolo cinese sullo scaffale nello scomparto dei prodotti freschi del modello LGE LinearCooling GSXV91NSAE. Il risultato può variare durante l'uso effettivo.

La vista frontale di un frigorifero InstaView nero con la luce all'interno. Il contenuto del frigorifero può essere visto attraverso lo sportello di InstaView. Raggi di luce blu illuminano il contenuto della funzione DoorCooling.
DoorCooling ™

Raffreddamento rapido

Le bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero ristabiliscono più velocemente la temperatura ideale per conservare la freschezza degli alimenti.

*Basato sui risultati dei test TÜV Rheinland che utilizzano il metodo di test interno di LG, confrontando il tempo di caduta della temperatura del contenitore dell'acqua posizionato nel cestello superiore tra i modelli DoorCooling+™ e Non-DoorCooling+™. Solo modelli applicabili.
*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*DoorCooling+™ dovrebbe fermarsi quando si apre la porta.

Viene mostrato un drink dispenser in funzione che eroga acqua e elimina batteri attraverso il fascio di luce UV nano.
UV Nano™

Freschezza Pura

Il LED UV integrato nel drink dispenser assicura acqua fresca e pulita ogni ora. Riduci fino al 99.9% di batteri*.

*UVnano (nome operativo: Self Care) è stato valutato da test di laboratorio da TÜV Rheinland utilizzando metodi di test interni per misurare la riduzione di batteri, come E. coli, S. aureus e P. aeruginosa, in campioni di acqua distillata dopo l'esposizione nel LED UV del prodotto per 10 minuti ogni ora, per un totale di 24 ore nel normale utilizzo domestico. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e dell'uso. Il prodotto non tratta né cura problemi di salute e non garantisce che l'acqua filtrata dal prodotto sia priva di contaminanti, come particelle microbiologiche, che influiscono sulla salute degli utenti. * Il nome UVnano è un composto delle parole UV (ultravioletto) e nano (unità di lunghezza).

Si mostra una mano che seleziona l’indicatore dell’umidita.
Fresh Balancer™

Ottimizzazione dell'umidità

Il FRESH Balancer™ attraverso l'utilizzo dei selettori permette di mantenere sempre l'umidità ottimale per frutta e verdura in base alla modalità impostata.
Si mostra l interno del frigorifero dove alcune frecce in azzurro indicano la maggiore capacita dell’elettrodomestico.
Grandi Capacità

Maggiore capacità interna

Fino a 635 litri per poter conservare al meglio i tuoi alimenti*.

LG NeoChef™: semplice e versatile

Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.

Tecnologia LG Smart Inverter

Piatti gustosi e sani grazie al riscaldamento uniforme

Per garantirti una cottura più uniforme delle tue pietanze, il nostro forno NeoChef implementa la tecnologia Smart Inverter che mantiene costante l'emissione delle microonde. A differenza dei sistemi tradizionali - che emettono le microonde a intermittenza -, il nostro sistema Smart Inverter contribuisce a mantenere la temperatura di riscaldamento costante, dosando le microonde in base alla cottura e al programma che scegli. Grazie a questo sistema hai anche più opzioni per la cottura dei tuoi piatti, che saranno ancora più buoni!

*Per sistema tradizionale a microonde si intende un forno a microonde LG senza tecnologia Smart Inverter.

Riscaldamento e scongelamento uniformi

Mai più cibi congelati o surriscaldati

Quante volte ti è capitato di riscaldare una pietanza nel forno a microonde e di trovare parti ancora fredde mentre la mangiavi? Oppure di scongelare un cibo ma di non riuscire a farlo in maniera uniforme? Grazie alla tecnologia Smart Inverter, queste situazioni saranno una cosa del passato! Questa tecnologia, infatti, controlla con precisione la temperatura per riscaldare gli alimenti e scongelarli in modo uniforme.
Cottura rapida

La cottura è ancora più rapida

Il nostro forno NeoChef ti permette di cuocere fino a 1,5 volte più rapidamente le tue pietanze, perché la tecnologia Smart Inverter riesce a controllare la potenza di cottura in modo più preciso e dettagliato, migliorando la distribuzione del calore. Così risparmi tempo e mangi meglio.
Sistema LG Infrared Heating™

Tanti piatti, cucinati a puntino

Il nostro forno NeoChef non è un semplice forno a microonde: ti offre molto di più! Grazie al sistema LG Infrared Heating™, che sfrutta la luce a infrarossi per ottenere una temperatura più alta in meno tempo, puoi cucinare in maniera semplice e rapida un gran numero di pietanze.
Icona di un grill

Grill

Icona della frittura

Frittura

Icona della fermentazione

Fermentazione

Croccanti fuori e succosi dentro

Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.

Una frittura più sana

Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.

Da oggi, lo yogurt lo fai tu

Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.

Mostra una bistecca grigliata con LG NeoChef™
Mostra uno spicchio di patata fritto con LG NeoChef™
Mostra uno yogurt fermentato con LG NeoChef™
Mostra una bistecca grigliata con LG NeoChef™
Croccanti fuori e succosi dentro
Mostra uno spicchio di patata fritto con LG NeoChef™
Una frittura più sana
Mostra uno yogurt fermentato con LG NeoChef™
Da oggi, lo yogurt lo fai tu
Mostra una bistecca grigliata con LG NeoChef™
Croccanti fuori e succosi dentro

Croccanti fuori e succosi dentro

Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.

Mostra uno spicchio di patata fritto con LG NeoChef™
Una frittura più sana

Una frittura più sana

Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.

Mostra uno yogurt fermentato con LG NeoChef™
Da oggi, lo yogurt lo fai tu

Da oggi, lo yogurt lo fai tu

Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.

*Gli accessori per la cottura al vapore possono variare in base al Paese e al prodotto.

 

*Tutti i video che vedi in questa pagina hanno uno scopo puramente illustrativo.
*Il prodotto, funzionalità e prestazioni possono variare in base al Paese e alla versione del prodotto stesso.

Facile da usare

Un forno a microonde pensato per te

Mostra una mano che pulisce la superficie interna di LG NeoChef™

EasyClean™

Facile e veloce da pulire

Mostra il piatto girevole con gli 8 punti di stabilità.

Piatto girevole stabile

Mostra LG NeoChef™ con la lampada led interna accesa.

Illuminazione interna più forte

Mostra un grande piatto all’interno di LG NeoChef™.

Più spazio interno, meno ingombro

Caratteristiche principali

CAPACITÀ - Capacità totale (litri)

635

DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm)

913 x 1790 x 735

PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno)

348

CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica

E

PRESTAZIONI - Tipo di compressore

Lineare Inverter

CARATTERISTICHE - InstaView™

CARATTERISTICHE - Door-in-Door

FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ

DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte

Metal Sorbet

Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE BASE

Tipologia di prodotto

Sìde by Sìde

Classe di efficienza energetica

E

CARATTERISTICHE

Door Cooling+™

Door-in-Door

LINEAR Cooling

InstaView™

Porte reversibili

No

Dispenser con igienizzazione UVnano

CAPACITÀ

Capacità totale (litri)

635

Capacità del congelatore (litri)

219

Capacità del frigorifero (litri)

416

DESIGN E FINITURE

Finitura e colore delle porte

Metal Sorbet

Metal Fresh

Tipologia di maniglie

Integrate orizzontali

COMANDI E DISPLAY

Avviso porta aperta

Display LED interno

Express Freeze

Blocco bambini

PRESTAZIONI

Tipo di compressore

Lineare Inverter

Consumo energetico (kWh/anno)

348

Classe climatica

T

Rumorosità (dB)

36

Classe di rumorosità

C

COMPARTO FRIGO

Balconcini trasparenti

4

Illuminazione interna

LED

Ripiani in vetro temperato

3

Vano snack e piccoli alimenti sulla porta

Cassetto frutta e verdura

Cassetto con griglia salvafreschezza

Ripiano portabottiglie

Cassetto Zero gradi

No

Multi-Air Flow

Folding Shelf

No

Filtro Pure N Fresh

No

Fresh Balancer

Fresh Converter

No

COMPARTO FREEZER

Balconcini trasparenti

2

Illuminazione interna

LED

Ripiani in vetro temperato

3

Cassetti

2

DISPENSER ACQUA E GHIACCIO

Fabbricatore manuale del ghiaccio

No

Dispenser di sola acqua

No

Dispenser di acqua e ghiaccio

Fabbricatore automatico del ghiaccio

Sì (Sìstema Spaceplus)

Modalità di fornitura dell'acqua

Allacciamento idrico

FUNZIONI SMART

Smart Diagnosis

Wi-Fi con app ThinQ

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L x A x P) (mm)

913 x 1790 x 735

Peso (kg)

137

Profondità senza porte (mm)

620

Profondità con la maniglia (mm)

735

Altezza della struttura (mm)

1750

Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)

1790

Peso con imballo (kg)

148

CODICE EAN

Codice a barre

8806091423207

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
EU Energy label 2019(GSXV90MBAE)
estensione
Product information sheet (GSXV90MBAE)
estensione
GPSR Safety Information(GSXV90MBAE)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE BASE

Apertura della porta

Laterale (cerniere a sinistra)

EasyClean

Tipologia di installazione

Libera installazione

Colore

Acciaio scuro opaco

Volume cavità (litri)

25

Sistema di cottura

Grill

Tipo di forno

Microonde

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Segnale acustico fine cottura

EasyClean

Timer

Impostazione orario

Blocco comandi

Cottura temporizzata

CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE

Potenza assorbita (microonde + grill) (W)

1450

Potenza assorbita grill (W)

900

Potenza assorbita microonde (W)

1150

Potenza (W)

1000

Volume cavità (litri)

25

Smart Inverter

Diametro del piatto girevole (mm)

292

COMANDI

Display

LED

Posizione dei comandi

Destra

Tipologia dei comandi

Pannello touch e manopola

MODALITÀ DI COTTURA

Scongelamento

Grill

Scongelamento inverter

Scioglimento

Lievitazione

Cottura arrosto

Ammorbidimento

Riscaldamento

DESIGN E FINITURE

Colore

Acciaio scuro opaco

Display

LED

DIMENSIONI / PESO

Dimensioni interne (L x A x P) (mm)

322 x 228 x 335

Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

540 x 294 x 417

Dimensioni (L x A x P) (mm)

476 x 272 x 389

Peso (kg)

0,9

Larghezza (mm)

476

ACCESSORI

Piatto crispy

Manuale d'uso

CODICE EAN

Codice EAN

8806091072306

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(MH6565CPW)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

