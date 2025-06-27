Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe + Microonde 25 litri, potenza 1000W
GSXV90MBAE.pdf
Classe energetica : UE
RF

Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe + Microonde 25 litri, potenza 1000W

GSXV90MBAE.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Offerta Kit Esclusivo: Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe + Microonde 25 litri, potenza 1000W

GSXV90MBAE.MHGDS
Foto frontale frigorifero e microonde GSXV90MBAE.MHGDS
Foto frontale frigorifero GSXV90MBAE
Cassetto FRESH Balancer frigorifero GSXV90MBAE
Toc Toc frigorifero GSXV90MBAE
Interno con alimenti frigorifero GSXV90MBAE
InstaView Door-in-Door frigorifero GSXV90MBAE
Foto laterale frigorifero GSXV90MBAE
Foto posteriore frigorifero GSXV90MBAE
Foto microonde MH6535GDS
Foto microonde MH6535GDS con sportello aperto
Focus funzionalità microonde MH6535GDS
Vista dall'alto con sportello aperto microonde MH6535GDS
Funzionalità principali

  • [Frigorifero] InstaView Door-in-Door™: guarda cosa c'è in frigo e accedi facilmente ai cibi senza aprire la porta principale, evitando dispersioni di aria fredda
  • [Frigorifero] Dispenser con UVnano: igienizza il beccuccio del dispenser dell'acqua ogni ora eliminando il 99,9% dei batteri con l'azione dei raggi ultravioletti
  • [Frigorifero] FRESH Balancer™: regola l'umidità del cassetto in modo da conservare frutta o verdura in maniera ottimale
  • [Microonde] Tecnologia Smart Inverter: cottura più rapida e uniforme
  • [Microonde] Funzione Grill: rende i cibi più croccanti fuori e succosi dentro
  • [Microonde] Programma "Fermentazione": produci lo yogurt in casa
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale del frigorifero LG GSXV90MBAE

GSXV90MBAE

Frigorifero Side-by-Side InstaView Door-in-Door | Classe E, 635L | Wi-Fi, Dispenser con allaccio, UVnano, No frost | Acciaio

GSXV90MBAE.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

MH6535GDS

Microonde 25 litri, potenza 1000W | Cottura a vapore, Smart Inverter, Nero

Un video mostra una donna che si avvicina al suo frigorifero InstaView e bussa due volte. L'interno si illumina e lei può vedere il contenuto del suo frigorifero senza aprire la porta. La vista si ingrandisce per mettere a fuoco le bevande nella porta e poi si rimpicciolisce per vedere la donna da dietro mentre apre la porta e prende un drink.
InstaView Door-in-Door™

Bussa e scopri la freschezza

Con due semplici tocchi il pannello si illumina svelando il contenuto del frigorifero. Grazie alla tecnologia Door-in-Door™ accedi facilmente ai tuoi alimenti senza aprire la porta. Inoltre, la visuale dei nuovi frigoriferi LG Side by Side e’ aumentata del 23%*. Riduci le dispersioni di aria fredda per alimenti freschi più a lungo.

*Rispetto al tradizionale Side by Side InstaViewThinQ™ di LG (GSX971NEAE).

Un video ravvicinato di acqua che gocciola da una lattuga verde croccante è accanto a un video ravvicinato di acqua che cade su pomodori rossi freschi, è accanto a un video di mirtilli bagnati luminosi che si muovono.
LINEAR Cooling™

Mantiene gli alimenti più freschi più a lungo

Grazie al controllo preciso della temperatura, la tecnologia Linear Cooling™ contribuisce a mantenere il sapore dei prodotti freschi più a lungo fino a 7 giorni*, riducendo le variazioni di temperatura.

*In base ai risultati dei test TÜV Rheinland utilizzando il metodo di test interno di LG per misurare il tempo necessario per ottenere un tasso di perdita di peso del 5% per il cavolo cinese sullo scaffale nello scomparto dei prodotti freschi del modello LGE LinearCooling GSXV91NSAE. Il risultato può variare durante l'uso effettivo.

La vista frontale di un frigorifero InstaView nero con la luce all'interno. Il contenuto del frigorifero può essere visto attraverso lo sportello di InstaView. Raggi di luce blu illuminano il contenuto della funzione DoorCooling.
DoorCooling ™

Raffreddamento rapido

Le bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero ristabiliscono più velocemente la temperatura ideale per conservare la freschezza degli alimenti.

*Basato sui risultati dei test TÜV Rheinland che utilizzano il metodo di test interno di LG, confrontando il tempo di caduta della temperatura del contenitore dell'acqua posizionato nel cestello superiore tra i modelli DoorCooling+™ e Non-DoorCooling+™. Solo modelli applicabili.
*Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*DoorCooling+™ dovrebbe fermarsi quando si apre la porta.

Viene mostrato un drink dispenser in funzione che eroga acqua e elimina batteri attraverso il fascio di luce UV nano.
UV Nano™

Freschezza Pura

Il LED UV integrato nel drink dispenser assicura acqua fresca e pulita ogni ora. Riduci fino al 99.9% di batteri*.

*UVnano (nome operativo: Self Care) è stato valutato da test di laboratorio da TÜV Rheinland utilizzando metodi di test interni per misurare la riduzione di batteri, come E. coli, S. aureus e P. aeruginosa, in campioni di acqua distillata dopo l'esposizione nel LED UV del prodotto per 10 minuti ogni ora, per un totale di 24 ore nel normale utilizzo domestico. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni ambientali e dell'uso. Il prodotto non tratta né cura problemi di salute e non garantisce che l'acqua filtrata dal prodotto sia priva di contaminanti, come particelle microbiologiche, che influiscono sulla salute degli utenti. * Il nome UVnano è un composto delle parole UV (ultravioletto) e nano (unità di lunghezza).

Si mostra una mano che seleziona l’indicatore dell’umidita.
Fresh Balancer™

Ottimizzazione dell'umidità

Il FRESH Balancer™ attraverso l'utilizzo dei selettori permette di mantenere sempre l'umidità ottimale per frutta e verdura in base alla modalità impostata.
Si mostra l interno del frigorifero dove alcune frecce in azzurro indicano la maggiore capacita dell’elettrodomestico.
Grandi Capacità

Maggiore capacità interna

Fino a 635 litri per poter conservare al meglio i tuoi alimenti*.

*635L: in base allo standard UE, 635L è la capacità del modello LGE GSXV91NSAE.
27 cu.ft:Based on North America standard, 27 cu.ft is capacity of LGE model LRS.
*2706.

LG NeoChef™: semplice e versatile

Mostra LG NeoChef™ all’interno di una cucina.

Tecnologia LG Smart Inverter

Piatti gustosi e sani grazie al riscaldamento uniforme

Per garantirti una cottura più uniforme delle tue pietanze, il nostro forno NeoChef implementa la tecnologia Smart Inverter che mantiene costante l'emissione delle microonde. A differenza dei sistemi tradizionali - che emettono le microonde a intermittenza -, il nostro sistema Smart Inverter contribuisce a mantenere la temperatura di riscaldamento costante, dosando le microonde in base alla cottura e al programma che scegli. Grazie a questo sistema hai anche più opzioni per la cottura dei tuoi piatti, che saranno ancora più buoni!

*Per sistema tradizionale a microonde si intende un forno a microonde LG senza tecnologia Smart Inverter.

Riscaldamento e scongelamento uniformi

Mai più cibi congelati o surriscaldati

Quante volte ti è capitato di riscaldare una pietanza nel forno a microonde e di trovare parti ancora fredde mentre la mangiavi? Oppure di scongelare un cibo ma di non riuscire a farlo in maniera uniforme? Grazie alla tecnologia Smart Inverter, queste situazioni saranno una cosa del passato! Questa tecnologia, infatti, controlla con precisione la temperatura per riscaldare gli alimenti e scongelarli in modo uniforme.
Cottura rapida

La cottura è ancora più rapida

Il nostro forno NeoChef ti permette di cuocere fino a 1,5 volte più rapidamente le tue pietanze, perché la tecnologia Smart Inverter riesce a controllare la potenza di cottura in modo più preciso e dettagliato, migliorando la distribuzione del calore. Così risparmi tempo e mangi meglio.
Sistema LG Infrared Heating™

Tanti piatti, cucinati a puntino

Il nostro forno NeoChef non è un semplice forno a microonde: ti offre molto di più! Grazie al sistema LG Infrared Heating™, che sfrutta la luce a infrarossi per ottenere una temperatura più alta in meno tempo, puoi cucinare in maniera semplice e rapida un gran numero di pietanze.

Icona di un grill

Grill

Icona della frittura

Frittura

Icona della fermentazione

Fermentazione

Croccanti fuori e succosi dentro

Col sistema Infrared Heating™ puoi cucinare i piatti con uno sfizioso effetto grigliatura, per renderli croccanti e succosi al tempo stesso.

Una frittura più sana

Gustati una frittura più sana e con meno grassi, cucinando i cibi con la funzione grill invece di immergerli nell'olio.

Da oggi, lo yogurt lo fai tu

Prepara uno yogurt sano e gustoso grazie alla cottura di precisione a bassa temperatura che favorisce la fermentazione del latte.

      *Gli accessori per la cottura al vapore possono variare in base al Paese e al prodotto.

       

      *Tutti i video che vedi in questa pagina hanno uno scopo puramente illustrativo.
      *Il prodotto, funzionalità e prestazioni possono variare in base al Paese e alla versione del prodotto stesso.

      Caratteristiche principali

      Capacità totale (litri)

      635

      Dimensioni (L x A x P) (mm)

      913 x 1790 x 735

      Consumo energetico (kWh/anno)

      348

      Classe di efficienza energetica

      E

      Tipo di compressore

      Lineare Inverter

      InstaView™

      Door-in-Door

      Wi-Fi con app ThinQ

      Finitura e colore delle porte

      Metal Sorbet

      CARATTERISTICHE BASE

      Tipologia di prodotto

      Sìde by Sìde

      Classe di efficienza energetica

      E

      CARATTERISTICHE

      Door Cooling+™

      Door-in-Door

      LINEAR Cooling

      InstaView™

      Porte reversibili

      No

      Dispenser con igienizzazione UVnano

      CAPACITÀ

      Capacità totale (litri)

      635

      Capacità del congelatore (litri)

      219

      Capacità del frigorifero (litri)

      416

      DESIGN E FINITURE

      Finitura e colore delle porte

      Metal Sorbet

      Metal Fresh

      Tipologia di maniglie

      Integrate orizzontali

      COMANDI E DISPLAY

      Avviso porta aperta

      Display LED interno

      Express Freeze

      Blocco bambini

      PRESTAZIONI

      Tipo di compressore

      Lineare Inverter

      Consumo energetico (kWh/anno)

      348

      Classe climatica

      T

      Rumorosità (dB)

      36

      Classe di rumorosità

      C

      COMPARTO FRIGO

      Balconcini trasparenti

      4

      Illuminazione interna

      LED

      Ripiani in vetro temperato

      3

      Vano snack e piccoli alimenti sulla porta

      Cassetto frutta e verdura

      Cassetto con griglia salvafreschezza

      Ripiano portabottiglie

      Cassetto Zero gradi

      No

      Multi-Air Flow

      Folding Shelf

      No

      Filtro Pure N Fresh

      No

      Fresh Balancer

      Fresh Converter

      No

      COMPARTO FREEZER

      Balconcini trasparenti

      2

      Illuminazione interna

      LED

      Ripiani in vetro temperato

      3

      Cassetti

      2

      DISPENSER ACQUA E GHIACCIO

      Fabbricatore manuale del ghiaccio

      No

      Dispenser di sola acqua

      No

      Dispenser di acqua e ghiaccio

      Fabbricatore automatico del ghiaccio

      Sì (Sìstema Spaceplus)

      Modalità di fornitura dell'acqua

      Allacciamento idrico

      FUNZIONI SMART

      Smart Diagnosis

      Wi-Fi con app ThinQ

      DIMENSIONI E PESO

      Dimensioni (L x A x P) (mm)

      913 x 1790 x 735

      Peso (kg)

      137

      Profondità senza porte (mm)

      620

      Profondità con la maniglia (mm)

      735

      Altezza della struttura (mm)

      1750

      Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm)

      1790

      Peso con imballo (kg)

      148

      CODICE EAN

      Codice a barre

      8806091423207

      INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

      estensione
      EU Energy label 2019(GSXV90MBAE)
      estensione
      Product information sheet (GSXV90MBAE)
      estensione
      GPSR Safety Information(GSXV90MBAE)
      MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
      CARATTERISTICHE BASE

      Volume cavità (litri)

      25

      Sistema di cottura

      Microonde + Grill

      Tipo di forno

      Microonde

      FUNZIONI AGGIUNTIVE

      Blocco bambini

      EasyClean

      Impostazione orario

      CARATTERISTICHE FORNO A MICROONDE

      Potenza assorbita (microonde + grill) (W)

      1450

      Potenza assorbita grill (W)

      900

      Potenza assorbita microonde (W)

      1150

      Potenza (W)

      1000

      Volume cavità (litri)

      25

      Diametro del piatto girevole (mm)

      292

      COMANDI

      Display

      LED

      Posizione dei comandi

      A destra della porta

      Tipologia dei comandi

      Pannello touch

      MODALITÀ DI COTTURA

      Scongelamento

      Grill

      Scongelamento inverter

      Scioglimento

      Lievitazione

      Cottura arrosto

      Ammorbidimento

      Cottura a vapore

      DESIGN E FINITURE

      Design interno

      Smalto antibatterico

      Colore della porta

      Nero

      Colore

      Nero

      DIMENSIONI / PESO

      Dimensioni interne del forno (L x A x P) (mm)

      322 x 228 x 335

      Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

      540 x 294 x 417

      Dimensioni (L x A x P) (mm)

      476 x 272 x 389

      Peso (kg)

      9.9

      ENERGIA / CONSUMI

      Alimentazione (V/Hz)

      230 / 50

      ACCESSORI

      Scodella per cottura a vapore

      Manuale d'uso

      CODICE EAN

      Codice EAN

      8806087908824

      INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

      estensione
      GPSR Safety Information(MH6535GDS)
      MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

