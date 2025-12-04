About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W
27LX6TDGA EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W

27LX6TDGA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W

27LX6TDGA.BOUNCE
LG Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W, 27LX6TDGA.BOUNCE
LG Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W, 27LX6TDGA.BOUNCE

Funzionalità principali

  • [StanbyME] Schermo personale da 27'' super portatile: trasportalo sulla base o staccalo e goditi i tuoi film e serie TV dove vuoi con la batteria da 4 ore
  • [StanbyME] App Let's Draw: sprigiona la tua creatività disegnando direttamente sullo schermo e usa le tue opere d'arte come fossero dei quadri
  • [StanbyME] Vincitore del premio iF Design Award 2025: il design innovativo e versatile di StanbyME 2 darà ancora più prestigio al tuo arredamento
  • [xboom] Tweeter a cupola realizzati da Peerless: immergiti in un suono nitido e coinvolgente, reso possibile dai doppi tweeter a cupola Peerless
  • [xboom] Doppio radiatore passivo: potenzia i bassi per dare più corpo e profondità alla tua musica
  • [xboom] AI Sound: l'Intelligenza Artificiale adatta il suono in base a ciò che stai ascoltando ed enfatizza i bassi o le voci
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Immagine frontale di LG StanbyME 2 27LX6TDGA schermo super portatile da 27'' con batteria

27LX6TDGA

StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS
27LX6TDGA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista frontale dello speaker xboom Bounce

BOUNCE

xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W | AI Lighting, 30 ore di autonomia, Resistente all'acqua (IP67)

Schermo super portatile

Il tuo intrattenimento ti segue ovunque

Su StanbyME 2 puoi goderti le tue serie TV preferite grazie ai principali servizi di streaming già inclusi. Puoi anche effettuare il mirroring dello schermo del tuo smartphone iOS o Android.

LG StanbyME 2 al centro con vari servizi OTT disposti intorno.

*Pe usare il mirroring, StanbyME 2 deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi dello smartphone.

*I servizi streaming richiedono un abbonamento separato

*LG StanbyME 2 è basato sulla piattaforma LG webOS per i TV. Nonostante abbia caratteristiche in comune con i tablet, non è compatibile con le app progettate per gli altri sistemi operativi.

Trasportalo, appendilo, staccalo

Lo schermo di StanbyME 2 è incredibilmente versatile. Puoi spostarlo da una stanza all'altra sulla sua base a stelo. Oppure staccarlo e appoggiarlo su una scrivania. E puoi perfino appenderlo!

Donna su balcone guarda contenuti su LG StanbyME 2 con supporto regolabile e ruote.
LG StanbyME 2 in vari ambienti: su supporto mobile, appeso alla parete o usato come tablet con cover folio.

*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente

*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.

*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

Batteria integrata nello schermo

Vuoi portare lo schermo con te fuori casa? Staccalo dalla base a stelo e portalo dove preferisci. Con la batteria integrata puoi goderti fino a 4 ore di intrattenimento wireless.

Dettaglio di LG StanbyME 2 mentre viene staccato, poi trasportato da una modella con cover folio e tracolla.

*Fino a 4 ore di autonomia in modalità Eco/Risparmio energetico con la batteria interna. La durata della batteria può variare in base all'uso. Per la ricarica, è necessaria una fonte di alimentazione di almeno 65W. I dispositivi devono supportare la funzione USB PD.

*Fare attenzione a quando si trasporta lo schermo senza cover Folio, perché potrebbe graffiarsi. StanbyME2 non è resistente ad acqua e polvere. L'esposizione diretta e prolungata alla luce diretta del sole potrebbe causare scolorimento o problemi allo schermo.
*La Cover Folio e la tracolla sono venduti separatamente.

Dettaglio del cavo USB-C collegato al display LG StanbyME 2.

C'è anche la porta USB-C

StanbyME 2 è al passo coi tempi in termini di connettività. Con la porta USB-C puoi collegarlo a un PC oppure ricaricarlo in tutta semplicità.

*Supporta le funzioni USB 2.0, USB-C PD e DP ALT.

*Per collegare altri dispositivi per l'uso come secondo schermo, il dispositivo sorgente deve supportare il protocollo DP ALT.

*I dispositivi MacOS e iOS supportano solo il mirroring e la ricarica.

*Le cuffie USB-C non sono compatibili.

Will.i.am, vestito di bianco e con occhiali da sole, tiene xboom Bounce proprio accanto al viso.

Will.i.am, vestito di bianco e con occhiali da sole, tiene xboom Bounce proprio accanto al viso.

Suono esclusivo xboom realizzato da will.i.am

Ti presentiamo il nuovo xboom Bounce, creato in collaborazione con will.i.am. Sperimenta il suono creato da esperti, che si concretizza in uno stile unico.

*Video al solo scopo dimostrativo

will.i.am è l'Experiential Architect di xboom Bounce

Quella con will.i.am non è solo una collaborazione con un grande artista. Gli abbiamo chiesto infatti di ridefinire il marchio xboom in modo da elevare l'esperienza di ascolto grazie a un suono e uno stile completamente nuovi. Vincitore di ben 9 Grammy, will.i.am è senza dubbio una vera icona della cultura pop.

Tutti gli xboom by will.i.am sono perfezionati al livello professionale da will.i.am per offrirti un suono più equilibrato con un tono più caldo. Grazie all'esperienza nel campo della musica e della tecnologia, will.i.am ha ottimizzato xboom Bounce per un suono coinvolgente e dinamico con un beat che prende vita.

Sound UI

will.i.am si è occupato di ogni singolo suono

Ogni suono che accompagna il funzionamento del nuovo xboom - l'accensione e lo spegnimento, la connessione Bluetooth, la regolazione del volume e altro ancora - è stato pensato esclusivamente da will.i.am. L'innovativa Sound UI ti darà quel tocco di unicità anche mentre fai le operazioni più semplici.

will.i.am che lavora in studio guardando uno schermo posizionato sotto un microfono.

Tiene la tua testa in movimento

Senti il ritmo prendere vita attraverso i doppi radiatori passivi. I bassi vibreranno ancora di più per un beat da accompagnare con la testa.

*Video al solo scopo dimostrativo

I tweeter a cupola Peerless rendono il suono più dinamico

Il suono non è fatto solo da bassi potente. Per questo ci siamo affidati a Peerless - un produttore danese di unità audio di fascia alta dall'esperienza centenaria - per i doppi tweeter a cupola che danno al suono maggiore realismo e chiarezza e vivacità.

*Video al solo scopo dimostrativo

will.i.am in bianco e nero con titolo a lato.

will.i.am in bianco e nero con titolo a lato.

Ti presentiamo FYI RAiDiO, una rivoluzionaria esperienza radiofonica basata sull’intelligenza artificiale ideata dall’architetto sperimentale di LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO offre un’esperienza più smart e coinvolgente, con musica e notizie attraverso una varietà di personaggi creati dall’IA e stazioni basate sugli interessi.

Scopri i personaggi creati dall’IA: DJ diversi con background culturali e personalità unici

Prova la gioia di scegliere un DJ creato dall’IA che si adatti al tuo umore, al momento o all’atmosfera che ami.

Ogni personaggio apporta la propria prospettiva culturale e personalità uniche, offrendo non solo musica e notizie, ma anche il divertimento di scoprire diverse sfumature culturali attraverso il proprio stile e la propria espressività.

Notizie selezionate e musica senza interruzioni con audio di alta qualità

Scegli una stazione in base ai tuoi interessi per goderti notizie selezionate e musica illimitata, il tutto in un’esperienza integrata e senza interruzioni.

Ascolta chiaramente con il suono caratteristico di xboom, che crea tutte le note e ogni parola

*Lo schermo è simulato a scopo dimostrativo e potrebbe differire dall’utilizzo effettivo.

Accesso immediato a notizie, musica e al tuo DJ creato dall’IA

Un solo tocco per sbloccare un mondo di audio. Ascolta le ultime notizie, esplora i brani più in voga e fai conversazione con il tuo DJ intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Niente più scorrimento infinito: solo quello che vuoi

*Per utilizzare “My Button”, è necessario che entrambe le app LG ThinQ e FYI siano installate sullo smartphone.

1) Configura il pulsante My Button nell’app LG ThinQ.

2) Completa l’attivazione nell’app FYI per iniziare a utilizzare la funzione.

Stampa

Tutte le specifiche

SCHERMO

Retroilluminazione

Edge LED

Tipologia dello schermo

QHD

Risoluzione

QHD (2.560 x 1.440 pixel)

Refresh rate

50/60Hz nativi

ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione

Sì (rimovibile)

Telecomando

Telecomando mini

IMMAGINE

Mappatura dinamica dei toni

Sì (Dynamic Tone Mapping Pro)

Processore

α8 con AI

Upscaling dell'immagine con AI

Upscaling della risoluzione

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Modalità immagine

8 preset

Controllo della luminosità con AI

SMART TV

Sistema operativo

webOS 24

Compatibile con webcam USB

AI Chatbot

Browser Internet

Google Cast

Riconoscimento vocale in vivavoce

Home Hub

Riconoscimento vocale intelligente

Sì (con l'app LG ThinQ)

LG Channels

Telecomando puntatore

Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Works with Apple Airplay

Compatibile con Apple Home

CODICE EAN

CODICE EAN

8806096527979

GAMING

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

ACCESSIBILITÀ

Scala di grigi

Contrasto elevato

Colori invertiti

AUDIO

Direzione dei diffusori

Laterali

WOW Orchestra

Sì (richiede speaker dedicati)

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 9.1.2 canali)

Nitidezza voce

Sì (con livellamento automatico del volume)

Bluetooth Surround Ready

Regolazione dell'acustica con AI

Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

Potenza audio

10W

Dolby Atmos

Sound Mode Share

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

623 x 1.265 x 398

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

623 x 364 x 28,5

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

1.265 x 210 x 580

Base del TV (L x P mm)

398 x 398

Peso senza base (kg)

4,3

Peso con la base (kg)

15,2

Peso con l'imballo (kg)

21,0

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz / Batteria interna (fino a 4 ore di autonomia)

Consumo in standby

Meno di 0,5W

CONNETTIVITÀ

Simplink (HDMI CEC)

Bluetooth

Sì (v5.1)

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 1)

Ingressi HDMI

1 con supporto di eARC

Ingressi USB

3 di cui 2 porte v2.0 e 1 solo per alimentazione 5V

Wi-Fi

Wi-Fi 5

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(27LX6TDGA)
estensione
EU Energy label 2019(27LX6TDGA)
estensione
Product information sheet (27LX6TDGA)
estensione
GPSR Safety Information(27LX6TDGA)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

2.1ch (Stereo)

Potenza

30 W + 5 W x 2

SPEAKER

Radiatore passivo

Si (2)

Dimensione dei tweeter

20 mm x 2

Tipologia dei tweeter

Cupola

Woofer

93 x 53 mm

FORMATI AUDIO

AAC

SBC

EQUALIZZATORE

AI Sound

Bass Boost

Personalizzato (tramite app)

Standard

CONNETTIVITÀ

Versione Bluetooth

5.4

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Multi point

Comandi vocali (Google assistant, Siri)

Resistenza all'acqua / schizzi

IP67

Indicatore della batteria

App Bluetooth per smartphone (Android / iOS)

Illuminazione

Party Link (Modo Duplo)

Party Link (Modo Múltiplo)

Vivavoce

Aggiornamento software over-the-air

ACCESSORI

Garanzia

Laccetto

Cavo USB C

BATTERIA

Tempo di ricarica (ore)

3

Autonomia (ore)

30

ALIMENTAZIONE

Saída DC (USB tipo C)

USB C

CONSUMI

Acceso

20 W

Modalità Stand-by

0.3 W

DIMENSIONI (L X A X P)

Imballo

316,5 x 142,5 x 136,0 mm

Speaker

272 x 103 x 88 mm

PESO

Peso con imballo

2,04 kg

Peso

1,42 kg

CODICE EAN

Codice EAN

8806096327241

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(BOUNCE)
estensione
WEB INFO(BOUNCE)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli