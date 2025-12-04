We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W
27LX6TDGA.BOUNCE
()
Funzionalità principali
- [StanbyME] Schermo personale da 27'' super portatile: trasportalo sulla base o staccalo e goditi i tuoi film e serie TV dove vuoi con la batteria da 4 ore
- [StanbyME] App Let's Draw: sprigiona la tua creatività disegnando direttamente sullo schermo e usa le tue opere d'arte come fossero dei quadri
- [StanbyME] Vincitore del premio iF Design Award 2025: il design innovativo e versatile di StanbyME 2 darà ancora più prestigio al tuo arredamento
- [xboom] Tweeter a cupola realizzati da Peerless: immergiti in un suono nitido e coinvolgente, reso possibile dai doppi tweeter a cupola Peerless
- [xboom] Doppio radiatore passivo: potenzia i bassi per dare più corpo e profondità alla tua musica
- [xboom] AI Sound: l'Intelligenza Artificiale adatta il suono in base a ciò che stai ascoltando ed enfatizza i bassi o le voci
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Schermo super portatile
Il tuo intrattenimento ti segue ovunque
Su StanbyME 2 puoi goderti le tue serie TV preferite grazie ai principali servizi di streaming già inclusi. Puoi anche effettuare il mirroring dello schermo del tuo smartphone iOS o Android.
*Pe usare il mirroring, StanbyME 2 deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi dello smartphone.
*I servizi streaming richiedono un abbonamento separato
*LG StanbyME 2 è basato sulla piattaforma LG webOS per i TV. Nonostante abbia caratteristiche in comune con i tablet, non è compatibile con le app progettate per gli altri sistemi operativi.
Trasportalo, appendilo, staccalo
Lo schermo di StanbyME 2 è incredibilmente versatile. Puoi spostarlo da una stanza all'altra sulla sua base a stelo. Oppure staccarlo e appoggiarlo su una scrivania. E puoi perfino appenderlo!
*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente
*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.
*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.
*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.
Batteria integrata nello schermo
Vuoi portare lo schermo con te fuori casa? Staccalo dalla base a stelo e portalo dove preferisci. Con la batteria integrata puoi goderti fino a 4 ore di intrattenimento wireless.
*Fino a 4 ore di autonomia in modalità Eco/Risparmio energetico con la batteria interna. La durata della batteria può variare in base all'uso. Per la ricarica, è necessaria una fonte di alimentazione di almeno 65W. I dispositivi devono supportare la funzione USB PD.
*Fare attenzione a quando si trasporta lo schermo senza cover Folio, perché potrebbe graffiarsi. StanbyME2 non è resistente ad acqua e polvere. L'esposizione diretta e prolungata alla luce diretta del sole potrebbe causare scolorimento o problemi allo schermo.
*La Cover Folio e la tracolla sono venduti separatamente.
*Supporta le funzioni USB 2.0, USB-C PD e DP ALT.
*Per collegare altri dispositivi per l'uso come secondo schermo, il dispositivo sorgente deve supportare il protocollo DP ALT.
*I dispositivi MacOS e iOS supportano solo il mirroring e la ricarica.
*Le cuffie USB-C non sono compatibili.
*Video al solo scopo dimostrativo
will.i.am è l'Experiential Architect di xboom Bounce
Quella con will.i.am non è solo una collaborazione con un grande artista. Gli abbiamo chiesto infatti di ridefinire il marchio xboom in modo da elevare l'esperienza di ascolto grazie a un suono e uno stile completamente nuovi. Vincitore di ben 9 Grammy, will.i.am è senza dubbio una vera icona della cultura pop.
Tutti gli xboom by will.i.am sono perfezionati al livello professionale da will.i.am per offrirti un suono più equilibrato con un tono più caldo. Grazie all'esperienza nel campo della musica e della tecnologia, will.i.am ha ottimizzato xboom Bounce per un suono coinvolgente e dinamico con un beat che prende vita.
Sound UI
will.i.am si è occupato di ogni singolo suono
Ogni suono che accompagna il funzionamento del nuovo xboom - l'accensione e lo spegnimento, la connessione Bluetooth, la regolazione del volume e altro ancora - è stato pensato esclusivamente da will.i.am. L'innovativa Sound UI ti darà quel tocco di unicità anche mentre fai le operazioni più semplici.
will.i.am che lavora in studio guardando uno schermo posizionato sotto un microfono.
Tiene la tua testa in movimento
Senti il ritmo prendere vita attraverso i doppi radiatori passivi. I bassi vibreranno ancora di più per un beat da accompagnare con la testa.
*Video al solo scopo dimostrativo
I tweeter a cupola Peerless rendono il suono più dinamico
Il suono non è fatto solo da bassi potente. Per questo ci siamo affidati a Peerless - un produttore danese di unità audio di fascia alta dall'esperienza centenaria - per i doppi tweeter a cupola che danno al suono maggiore realismo e chiarezza e vivacità.
*Video al solo scopo dimostrativo
Ti presentiamo FYI RAiDiO, una rivoluzionaria esperienza radiofonica basata sull’intelligenza artificiale ideata dall’architetto sperimentale di LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO offre un’esperienza più smart e coinvolgente, con musica e notizie attraverso una varietà di personaggi creati dall’IA e stazioni basate sugli interessi.
Scopri i personaggi creati dall’IA: DJ diversi con background culturali e personalità unici
Prova la gioia di scegliere un DJ creato dall’IA che si adatti al tuo umore, al momento o all’atmosfera che ami.
Ogni personaggio apporta la propria prospettiva culturale e personalità uniche, offrendo non solo musica e notizie, ma anche il divertimento di scoprire diverse sfumature culturali attraverso il proprio stile e la propria espressività.
Notizie selezionate e musica senza interruzioni con audio di alta qualità
Scegli una stazione in base ai tuoi interessi per goderti notizie selezionate e musica illimitata, il tutto in un’esperienza integrata e senza interruzioni.
Ascolta chiaramente con il suono caratteristico di xboom, che crea tutte le note e ogni parola
*Lo schermo è simulato a scopo dimostrativo e potrebbe differire dall’utilizzo effettivo.
Accesso immediato a notizie, musica e al tuo DJ creato dall’IA
Un solo tocco per sbloccare un mondo di audio. Ascolta le ultime notizie, esplora i brani più in voga e fai conversazione con il tuo DJ intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Niente più scorrimento infinito: solo quello che vuoi
*Per utilizzare “My Button”, è necessario che entrambe le app LG ThinQ e FYI siano installate sullo smartphone.
1) Configura il pulsante My Button nell’app LG ThinQ.
2) Completa l’attivazione nell’app FYI per iniziare a utilizzare la funzione.
- StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS
- xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W | AI Lighting, 30 ore di autonomia, Resistente all'acqua (IP67)
Tutte le specifiche
SCHERMO
Retroilluminazione
Edge LED
Tipologia dello schermo
QHD
Risoluzione
QHD (2.560 x 1.440 pixel)
Refresh rate
50/60Hz nativi
ACCESSORI INCLUSI
Cavo di alimentazione
Sì (rimovibile)
Telecomando
Telecomando mini
IMMAGINE
Mappatura dinamica dei toni
Sì (Dynamic Tone Mapping Pro)
Processore
α8 con AI
Upscaling dell'immagine con AI
Upscaling della risoluzione
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Modalità immagine
8 preset
Controllo della luminosità con AI
Sì
SMART TV
Sistema operativo
webOS 24
Compatibile con webcam USB
Sì
AI Chatbot
Sì
Browser Internet
Sì
Google Cast
Sì
Riconoscimento vocale in vivavoce
Sì
Home Hub
Sì
Riconoscimento vocale intelligente
Sì (con l'app LG ThinQ)
LG Channels
Sì
Telecomando puntatore
Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)
App per smartphone
Sì (LG ThinQ)
Works with Apple Airplay
Sì
Compatibile con Apple Home
Sì
CODICE EAN
CODICE EAN
8806096527979
GAMING
Game Optimizer
Sì (con Game Dashboard)
ACCESSIBILITÀ
Scala di grigi
Sì
Contrasto elevato
Sì
Colori invertiti
Sì
AUDIO
Direzione dei diffusori
Laterali
WOW Orchestra
Sì (richiede speaker dedicati)
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 9.1.2 canali)
Nitidezza voce
Sì (con livellamento automatico del volume)
Bluetooth Surround Ready
Sì
Regolazione dell'acustica con AI
Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)
Codec Audio
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)
Potenza audio
10W
Dolby Atmos
Sì
Sound Mode Share
Sì
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni con la base (L x A x P mm)
623 x 1.265 x 398
Dimensioni senza base (L x A x P mm)
623 x 364 x 28,5
Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)
1.265 x 210 x 580
Base del TV (L x P mm)
398 x 398
Peso senza base (kg)
4,3
Peso con la base (kg)
15,2
Peso con l'imballo (kg)
21,0
ALIMENTAZIONE
Alimentazione (Tensione, Hz)
100~240V, 50-60Hz / Batteria interna (fino a 4 ore di autonomia)
Consumo in standby
Meno di 0,5W
CONNETTIVITÀ
Simplink (HDMI CEC)
Sì
Bluetooth
Sì (v5.1)
ARC (Audio Return Channel via HDMI)
eARC (ingresso HDMI 1)
Ingressi HDMI
1 con supporto di eARC
Ingressi USB
3 di cui 2 porte v2.0 e 1 solo per alimentazione 5V
Wi-Fi
Wi-Fi 5
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
Tutte le specifiche
GENERALE
Canali
2.1ch (Stereo)
Potenza
30 W + 5 W x 2
SPEAKER
Radiatore passivo
Si (2)
Dimensione dei tweeter
20 mm x 2
Tipologia dei tweeter
Cupola
Woofer
93 x 53 mm
FORMATI AUDIO
AAC
Sì
SBC
Sì
EQUALIZZATORE
AI Sound
Sì
Bass Boost
Sì
Personalizzato (tramite app)
Sì
Standard
Sì
CONNETTIVITÀ
Versione Bluetooth
5.4
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Multi point
Sì
Comandi vocali (Google assistant, Siri)
Sì
Resistenza all'acqua / schizzi
IP67
Indicatore della batteria
Sì
App Bluetooth per smartphone (Android / iOS)
Sì
Illuminazione
Sì
Party Link (Modo Duplo)
Sì
Party Link (Modo Múltiplo)
Sì
Vivavoce
Sì
Aggiornamento software over-the-air
Sì
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Laccetto
Sì
Cavo USB C
Sì
BATTERIA
Tempo di ricarica (ore)
3
Autonomia (ore)
30
ALIMENTAZIONE
Saída DC (USB tipo C)
Sì
USB C
Sì
CONSUMI
Acceso
20 W
Modalità Stand-by
0.3 W
DIMENSIONI (L X A X P)
Imballo
316,5 x 142,5 x 136,0 mm
Speaker
272 x 103 x 88 mm
PESO
Peso con imballo
2,04 kg
Peso
1,42 kg
CODICE EAN
Codice EAN
8806096327241
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
