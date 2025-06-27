Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS
27LX6TDGA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS

27LX6TDGA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS

27LX6TDGA
Vista frontale di StanbyME 2 sullo stand a stelo
Immagine orientata verso sinistra di StanbyME 2
Schermi LG StanbyME 2 esposti in un moderno soggiorno. Uno è su supporto, uno è appeso alla parete e un altro è posizionato su un tavolo con la cover folio.
Persona che sposta il proprio LG StanbyME 2 grazie al supporto con ruote. Il testo evidenzia lo schermo super portatile con 4 ore di riproduzione wireless e porta USB-C.
LG StanbyME 2 appeso alla parete con Motion Art Screen attivo. La funzione Mood Maker mostra un'opera d'arte, evidenziando come il dispositivo possa arricchire lo spazio con stile.
LG StanbyME 2 su un tavolo con la funzione Let's Draw attiva. Una persona disegna con il dito sul touchscreen. Il testo parla dell'uso creativo dello schermo come tela digitale e della funzione Always On Display.
Gruppo di amici che gioca a un gioco da tavolo sullo schermo LG StanbyME 2. È evidenziata la funzione Big Tablet Screen. Il testo parla dell'interazione diretta tramite touchscreen.
LG StanbyME 2 con una mano che interagisce con il touchscreen. Il testo sottolinea la facilità di connessione con altri dispositivi.
Logo iF Design Award 2025. Vincitore del premio per il design.
Ragazza con il suo cucciolo guarda uno show sull'LG StanbyME 2. Lo schermo è posizionato come un tablet grazie alla cover folio.
Dimensioni di StanbyME 2
Dettaglio delle rotelle sotto la base di StanbyME 2
Dettaglio dell'aggancio posteriore dello schermo di StanbyME 2
Immagine frontale di StanbyME 2 con schermo ruotato di 90°
Immagine posteriore di StanbyME 2
Vista frontale di StanbyME 2 sullo stand a stelo
Immagine orientata verso sinistra di StanbyME 2
Schermi LG StanbyME 2 esposti in un moderno soggiorno. Uno è su supporto, uno è appeso alla parete e un altro è posizionato su un tavolo con la cover folio.
Persona che sposta il proprio LG StanbyME 2 grazie al supporto con ruote. Il testo evidenzia lo schermo super portatile con 4 ore di riproduzione wireless e porta USB-C.
LG StanbyME 2 appeso alla parete con Motion Art Screen attivo. La funzione Mood Maker mostra un'opera d'arte, evidenziando come il dispositivo possa arricchire lo spazio con stile.
LG StanbyME 2 su un tavolo con la funzione Let's Draw attiva. Una persona disegna con il dito sul touchscreen. Il testo parla dell'uso creativo dello schermo come tela digitale e della funzione Always On Display.
Gruppo di amici che gioca a un gioco da tavolo sullo schermo LG StanbyME 2. È evidenziata la funzione Big Tablet Screen. Il testo parla dell'interazione diretta tramite touchscreen.
LG StanbyME 2 con una mano che interagisce con il touchscreen. Il testo sottolinea la facilità di connessione con altri dispositivi.
Logo iF Design Award 2025. Vincitore del premio per il design.
Ragazza con il suo cucciolo guarda uno show sull'LG StanbyME 2. Lo schermo è posizionato come un tablet grazie alla cover folio.
Dimensioni di StanbyME 2
Dettaglio delle rotelle sotto la base di StanbyME 2
Dettaglio dell'aggancio posteriore dello schermo di StanbyME 2
Immagine frontale di StanbyME 2 con schermo ruotato di 90°
Immagine posteriore di StanbyME 2

Funzionalità principali

  • Schermo personale da 27'' super portatile: trasportalo sulla base o staccalo e goditi i tuoi film e serie TV dove vuoi con la batteria da 4 ore
  • Mood Maker: personalizza sfondi e temi per esprimere il tuo stato d'animo e trasformalo in un complemento d'arredo come fosse una cornice digitale
  • App Let's Draw: sprigiona la tua creatività disegnando direttamente sullo schermo e usa le tue opere d'arte come fossero dei quadri
  • Giochi da tavolo: ideale per divertirti in compagnia di amici o in famiglia giocando a scacchi, memory e altri giochi scaricabili dallo store webOS
  • Connettività HDMI e USB-C: puoi usarlo come secondo monitor per lavorare, oppure per giocare con una console o condividere lo schermo dello smartphone
  • Vincitore del premio iF Design Award 2025: il design innovativo e versatile di StanbyME 2 darà ancora più prestigio al tuo arredamento
Altro
Logo IF Design Award

iF Design Award - Vincitore

StanbyME 2

LG StanbyME 2 in soggiorno moderno: uno su supporto, uno a parete, uno su tavolo con cover folio.

LG StanbyME 2
Libera il tuo mondo

Schermo super portatileMotion Art Screen Tablet gigante

Schermo super portatile

Il tuo intrattenimento ti segue ovunque

Su StanbyME 2 puoi goderti le tue serie TV preferite grazie ai principali servizi di streaming già inclusi. Puoi anche effettuare il mirroring dello schermo del tuo smartphone iOS o Android.

LG StanbyME 2 al centro con vari servizi OTT disposti intorno.

*Pe usare il mirroring, StanbyME 2 deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi dello smartphone.

*I servizi streaming richiedono un abbonamento separato

*LG StanbyME 2 è basato sulla piattaforma LG webOS per i TV. Nonostante abbia caratteristiche in comune con i tablet, non è compatibile con le app progettate per gli altri sistemi operativi.

Trasportalo, appendilo, staccalo

Lo schermo di StanbyME 2 è incredibilmente versatile. Puoi spostarlo da una stanza all'altra sulla sua base a stelo. Oppure staccarlo e appoggiarlo su una scrivania. E puoi perfino appenderlo!

Donna su balcone guarda contenuti su LG StanbyME 2 con supporto regolabile e ruote.
LG StanbyME 2 in vari ambienti: su supporto mobile, appeso alla parete o usato come tablet con cover folio.

*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente

*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.

*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

Batteria integrata nello schermo

Vuoi portare lo schermo con te fuori casa? Staccalo dalla base a stelo e portalo dove preferisci. Con la batteria integrata puoi goderti fino a 4 ore di intrattenimento wireless.

Dettaglio di LG StanbyME 2 mentre viene staccato, poi trasportato da una modella con cover folio e tracolla.

*Fino a 4 ore di autonomia in modalità Eco/Risparmio energetico con la batteria interna. La durata della batteria può variare in base all'uso. Per la ricarica, è necessaria una fonte di alimentazione di almeno 65W. I dispositivi devono supportare la funzione USB PD.

*Fare attenzione a quando si trasporta lo schermo senza cover Folio, perché potrebbe graffiarsi. StanbyME2 non è resistente ad acqua e polvere. L'esposizione diretta e prolungata alla luce diretta del sole potrebbe causare scolorimento o problemi allo schermo.
*La Cover Folio e la tracolla sono venduti separatamente.

Dettaglio del cavo USB-C collegato al display LG StanbyME 2.

C'è anche la porta USB-C

StanbyME 2 è al passo coi tempi in termini di connettività. Con la porta USB-C puoi collegarlo a un PC oppure ricaricarlo in tutta semplicità.

*Supporta le funzioni USB 2.0, USB-C PD e DP ALT.

*Per collegare altri dispositivi per l'uso come secondo schermo, il dispositivo sorgente deve supportare il protocollo DP ALT.

*I dispositivi MacOS e iOS supportano solo il mirroring e la ricarica.

*Le cuffie USB-C non sono compatibili.

Motion Art

Col Mood Maker crei l'atmosfera con l'arte in movimento

StanbyME 2 si trasforma in un photo frame per esprimere il tuo stile con vari temi personalizzabili. Puoi scegliere fra diversi tipi di orologio, schermate meteo, giradischi e altro ancora.

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con contenuti artistici in stile poster sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Scritta "Poster artistici per ravvivare la tua stanza"

Scritta "Poster artistici per ravvivare la tua stanza"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con contenuti Art Poster sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Un tocco retrò per la tua musica"

Titolo "Un tocco retrò per la tua musica"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in vari ambienti, con grafiche di giradischi musicale sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Dai vita alla tua voglia di natura"

Titolo "Dai vita alla tua voglia di natura"

LG StanbyME 2 appeso alla parete in diversi ambienti, con foto di paesaggi visualizzate sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Titolo "Un orologio di design"

Titolo "Un orologio di design"

LG StanbyME 2 in vari ambienti con orologi e calendari a tema visualizzati sullo schermo

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.

Logo Vincitore iF Design Award 2025

Il suo design ti lascia a bocca aperta

StanbyME 2 non è solo uno schermo portatile. È un complemento d'arredo che ha già ricevuto premi rinomati per il suo design e la sua praticità.

Un tablet gigante

Dai spazio alla tua creatività con Let's Draw

Il disegno è la tua passione? Sul display touch di StanbyME 2 ti puoi mettere all'opera e mostrare a tutti la tua fantasia sullo schermo Always On.

Una persona che disegna sullo schermo di StanbyME 2

°Penna non inclusa. StanbyME 2 è compatibile con penne grafiche di terze parti da acquistare separatamente. Verifica la compatibilità con il prodotto prima di procedere con l'acquisto.

Un dito che tocca lo schermo di StanbyME 2.

Si usa con un dito

Lo schermo da 27 pollici si usa proprio con un tablet: con le dita! Puoi disegnare, giocare, trascinare, selezionare ciò che vuoi usando il dito. Semplice, vero?

*La disponibilità delle app varia in base al Paese. Alcune app potrebbero essere a pagamento.

Ideale per i giochi da tavolo

Con giochi come Memory, Million Marble, Trova le differenze, scacchi e molto altri ancora, StanbyME 2 ti dà tantissime opportunità di svagarti con gli amici e la famiglia.

Tre scene in soggiorno moderno mostrano LG StanbyME 2 usato per giochi da tavolo da tre gruppi diversi

*La disponibilità delle app varia in base al Paese. Alcune app potrebbero essere a pagamento.

Puoi collegarlo ad altri dispositivi via HDMI e USB

StanbyME 2 diventa il tuo secondo schermo per collegare un'ampia gamma di dispositivi. Dai monitor ai PC, dai set-top box alle console, passando anche per il tuo smartphone.

Uno StanbyME 2 collegato a un PC su cui c'è una presentazione di lavoro.

*Cavi HDMI, USB e altri accessori venduti separatamente

Una donna che fa yoga usando lo StanbyME 2 come riferimento per la propria posa.

Perfetto per videochiamate, allenamenti e altro ancora

Collega la Smart Cam e StanbyME 2 diventa il tuo partner perfetto per gestire le videochiamate, oppure per allenarti seguendo con precisione il tuo personal trainer.

*La Smart Cam è venduta separatamente

Riconoscimento vocale in vivavoce

Ti serve qualcosa ma sei lontano dallo schermo? Ti basta dire "Hi, LG" e StanbyME 2 ascolterà i tuoi comandi vocali per usare le app, cercare contenuti e molto altro ancora.

*Per usare il riconoscimento vocale in vivavoce è necessario attivare l'apposita funzione e acconsentire al trattamento dei dati personali.

*La qualità del riconoscimento vocale varia in base all'ambiente e può essere influenzata da fattori quali la distanza, il rumore di fondo e le condizioni di utilizzo.

Telecomando ad aggancio magnetico

Puoi anche usare StanbyME 2 in maniera più tradizionale, usando il pratico telecomando in dotazione. E grazie al magnete, puoi agganciarlo allo schermo così non rischi di perderlo in giro per la casa.

Aggiornamenti garantiti per 5 anni con il premiato webOS Re:New Program

StanbyME 2 è progettato per durare nel tempo. Ti garantiamo infatti 4 aggiornamenti del sistema operativo webOS nel corso dei prossimi 5 anni, per ricevere nuove funzionalità e tenere l'esperienza d'uso al passo coi tempi.

*Il programma webOS Re:New prevede un totale di 4 aggiornamenti webOS nell'arco di cinque anni.

*I cinque anni si contano dall'anno in cui il prodotto è stato immesso sul mercato globale per la prima volta e non dalla data di acquisto del prodotto.

*Gli aggiornamenti potrebbero introdurre modifiche a funzionalità esistenti. Alcuni aggiornamenti di funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello.

Chip LG Alpha 8 AI visibile su piastra meccanica illuminata in arancione, con logo LG ben in evidenza.

Uno schermo più definito, un processore più potente

Su StanbyME 2 puoi goderti i tuoi contenuti con una qualità eccezionale, grazie allo schermo da 27'' QHD con il 30% di definizione in più rispetto al FullHD e al potente processore α8 con AI.

l'AI Brightness regola la luminosità dello schermo

Lo schermo rileva l'illuminazione ambientale della stanza e regola automaticamente la luminosità dello schermo per offrirti le migliori condizioni di visione.

StanbyME 2 montato sulla parete in una scena divisa in due, chiara e scura, per mostrare l'AI Brightness.

L'AI Sound Pro ti dà un suono cinematografico

*La funzione AI Clear Sound deve essere attivata dal menu.

*La resa sonora può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.

Onde sonore che partono da StanbyME 2 con i loghi Dolby Vision e Dolby Atmos.

Il cinema diventa portatile con il Dolby Vision & Dolby Atmos

Lo schermo di StanbyME 2 è piccolo rispetto a quello di un cinema, ma l'esperienza è tutta lì: col Dolby Vision hai colori profondi e il Dolby Atmos ti dà un audio avvolgente dagli speaker laterali

*Tutti gli accessori mostrati in questa pagina - fatta eccezione per il telecomando con supporto magnetico - sono venduti separatamente (Folio Cover, tracolla, appendino e Smart Cam).

*Tutte le immagini sono simulate al solo scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

*I servizi mostrati possono variare in base al Paese, alle applicazioni e alle restrizioni dovute al consenso sul trattamento dei dati personali.

Stampa

Tutte le specifiche

SCHERMO

  • Retroilluminazione

    Edge LED

  • Tipologia dello schermo

    QHD

  • Risoluzione

    QHD (2.560 x 1.440 pixel)

  • Refresh rate

    50/60Hz nativi

ACCESSORI INCLUSI

  • Cavo di alimentazione

    Sì (rimovibile)

  • Telecomando

    Telecomando mini

IMMAGINE

  • Mappatura dinamica dei toni

    Sì (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Processore

    α8 con AI

  • Upscaling dell'immagine con AI

    Upscaling della risoluzione

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Modalità immagine

    8 preset

  • Controllo della luminosità con AI

SMART TV

  • Sistema operativo

    webOS 24

  • Compatibile con webcam USB

  • AI Chatbot

  • Browser Internet

  • Google Cast

  • Riconoscimento vocale in vivavoce

  • Home Hub

  • Riconoscimento vocale intelligente

    Sì (con l'app LG ThinQ)

  • LG Channels

  • Telecomando puntatore

    Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)

  • App per smartphone

    Sì (LG ThinQ)

  • Works with Apple Airplay

  • Compatibile con Apple Home

CODICE EAN

  • CODICE EAN

    8806096527979

GAMING

  • Game Optimizer

    Sì (con Game Dashboard)

ACCESSIBILITÀ

  • Scala di grigi

  • Contrasto elevato

  • Colori invertiti

AUDIO

  • Direzione dei diffusori

    Laterali

  • WOW Orchestra

    Sì (richiede speaker dedicati)

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 9.1.2 canali)

  • Nitidezza voce

    Sì (con livellamento automatico del volume)

  • Bluetooth Surround Ready

  • Regolazione dell'acustica con AI

    Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)

  • Codec Audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

  • Potenza audio

    10W

  • Dolby Atmos

  • Sound Mode Share

DIMENSIONI E PESO

  • Dimensioni con la base (L x A x P mm)

    623 x 1.265 x 398

  • Dimensioni senza base (L x A x P mm)

    623 x 364 x 28,5

  • Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

    1.265 x 210 x 580

  • Base del TV (L x P mm)

    398 x 398

  • Peso senza base (kg)

    4,3

  • Peso con la base (kg)

    15,2

  • Peso con l'imballo (kg)

    21,0

ALIMENTAZIONE

  • Alimentazione (Tensione, Hz)

    100~240V, 50-60Hz / Batteria interna (fino a 4 ore di autonomia)

  • Consumo in standby

    Meno di 0,5W

CONNETTIVITÀ

  • Simplink (HDMI CEC)

  • Bluetooth

    Sì (v5.1)

  • ARC (Audio Return Channel via HDMI)

    eARC (ingresso HDMI 1)

  • Ingressi HDMI

    1 con supporto di eARC

  • Ingressi USB

    3 di cui 2 porte v2.0 e 1 solo per alimentazione 5V

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 5

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli