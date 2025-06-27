We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
StanbyME 2 Schermo super portatile da 27'' Touchscreen webOS
Funzionalità principali
- Schermo personale da 27'' super portatile: trasportalo sulla base o staccalo e goditi i tuoi film e serie TV dove vuoi con la batteria da 4 ore
- Mood Maker: personalizza sfondi e temi per esprimere il tuo stato d'animo e trasformalo in un complemento d'arredo come fosse una cornice digitale
- App Let's Draw: sprigiona la tua creatività disegnando direttamente sullo schermo e usa le tue opere d'arte come fossero dei quadri
- Giochi da tavolo: ideale per divertirti in compagnia di amici o in famiglia giocando a scacchi, memory e altri giochi scaricabili dallo store webOS
- Connettività HDMI e USB-C: puoi usarlo come secondo monitor per lavorare, oppure per giocare con una console o condividere lo schermo dello smartphone
- Vincitore del premio iF Design Award 2025: il design innovativo e versatile di StanbyME 2 darà ancora più prestigio al tuo arredamento
Schermo super portatile
Il tuo intrattenimento ti segue ovunque
Su StanbyME 2 puoi goderti le tue serie TV preferite grazie ai principali servizi di streaming già inclusi. Puoi anche effettuare il mirroring dello schermo del tuo smartphone iOS o Android.
*Pe usare il mirroring, StanbyME 2 deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi dello smartphone.
*I servizi streaming richiedono un abbonamento separato
*LG StanbyME 2 è basato sulla piattaforma LG webOS per i TV. Nonostante abbia caratteristiche in comune con i tablet, non è compatibile con le app progettate per gli altri sistemi operativi.
Trasportalo, appendilo, staccalo
Lo schermo di StanbyME 2 è incredibilmente versatile. Puoi spostarlo da una stanza all'altra sulla sua base a stelo. Oppure staccarlo e appoggiarlo su una scrivania. E puoi perfino appenderlo!
*La cover Folio, la tracolla e l'appendino sono accessori venduti separatamente
*La mobilità sulla base dipende dal pavimento. Non trascinarlo all'aperto, perché le superfici con asperità potrebbero danneggiare la base e compromettere le rotelle sottostanti.
*Lo schermo si può orientare nei seguenti modi: rotazione Rotazione ±90°, Inclinazione verticale ±25 e inclinazione orizzontale ±90°.
*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.
Batteria integrata nello schermo
Vuoi portare lo schermo con te fuori casa? Staccalo dalla base a stelo e portalo dove preferisci. Con la batteria integrata puoi goderti fino a 4 ore di intrattenimento wireless.
*Fino a 4 ore di autonomia in modalità Eco/Risparmio energetico con la batteria interna. La durata della batteria può variare in base all'uso. Per la ricarica, è necessaria una fonte di alimentazione di almeno 65W. I dispositivi devono supportare la funzione USB PD.
*Fare attenzione a quando si trasporta lo schermo senza cover Folio, perché potrebbe graffiarsi. StanbyME2 non è resistente ad acqua e polvere. L'esposizione diretta e prolungata alla luce diretta del sole potrebbe causare scolorimento o problemi allo schermo.
*La Cover Folio e la tracolla sono venduti separatamente.
*Supporta le funzioni USB 2.0, USB-C PD e DP ALT.
*Per collegare altri dispositivi per l'uso come secondo schermo, il dispositivo sorgente deve supportare il protocollo DP ALT.
*I dispositivi MacOS e iOS supportano solo il mirroring e la ricarica.
*Le cuffie USB-C non sono compatibili.
Motion Art
Col Mood Maker crei l'atmosfera con l'arte in movimento
StanbyME 2 si trasforma in un photo frame per esprimere il tuo stile con vari temi personalizzabili. Puoi scegliere fra diversi tipi di orologio, schermate meteo, giradischi e altro ancora.
*Consigliamo di utilizzare solo l'appendino ufficiale LG. Durante l'installazione a muro, considera la tipologia del muro per prevenire che il prodotto cada. Consulta il manuale di d'uso per ulteriori informazioni.
Un tablet gigante
Dai spazio alla tua creatività con Let's Draw
Il disegno è la tua passione? Sul display touch di StanbyME 2 ti puoi mettere all'opera e mostrare a tutti la tua fantasia sullo schermo Always On.
°Penna non inclusa. StanbyME 2 è compatibile con penne grafiche di terze parti da acquistare separatamente. Verifica la compatibilità con il prodotto prima di procedere con l'acquisto.
*La disponibilità delle app varia in base al Paese. Alcune app potrebbero essere a pagamento.
Ideale per i giochi da tavolo
Con giochi come Memory, Million Marble, Trova le differenze, scacchi e molto altri ancora, StanbyME 2 ti dà tantissime opportunità di svagarti con gli amici e la famiglia.
*La disponibilità delle app varia in base al Paese. Alcune app potrebbero essere a pagamento.
Puoi collegarlo ad altri dispositivi via HDMI e USB
StanbyME 2 diventa il tuo secondo schermo per collegare un'ampia gamma di dispositivi. Dai monitor ai PC, dai set-top box alle console, passando anche per il tuo smartphone.
*Cavi HDMI, USB e altri accessori venduti separatamente
*La Smart Cam è venduta separatamente
Riconoscimento vocale in vivavoce
Ti serve qualcosa ma sei lontano dallo schermo? Ti basta dire "Hi, LG" e StanbyME 2 ascolterà i tuoi comandi vocali per usare le app, cercare contenuti e molto altro ancora.
*Per usare il riconoscimento vocale in vivavoce è necessario attivare l'apposita funzione e acconsentire al trattamento dei dati personali.
*La qualità del riconoscimento vocale varia in base all'ambiente e può essere influenzata da fattori quali la distanza, il rumore di fondo e le condizioni di utilizzo.
Telecomando ad aggancio magnetico
Puoi anche usare StanbyME 2 in maniera più tradizionale, usando il pratico telecomando in dotazione. E grazie al magnete, puoi agganciarlo allo schermo così non rischi di perderlo in giro per la casa.
Aggiornamenti garantiti per 5 anni con il premiato webOS Re:New Program
StanbyME 2 è progettato per durare nel tempo. Ti garantiamo infatti 4 aggiornamenti del sistema operativo webOS nel corso dei prossimi 5 anni, per ricevere nuove funzionalità e tenere l'esperienza d'uso al passo coi tempi.
*Il programma webOS Re:New prevede un totale di 4 aggiornamenti webOS nell'arco di cinque anni.
*I cinque anni si contano dall'anno in cui il prodotto è stato immesso sul mercato globale per la prima volta e non dalla data di acquisto del prodotto.
*Gli aggiornamenti potrebbero introdurre modifiche a funzionalità esistenti. Alcuni aggiornamenti di funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello.
l'AI Brightness regola la luminosità dello schermo
Lo schermo rileva l'illuminazione ambientale della stanza e regola automaticamente la luminosità dello schermo per offrirti le migliori condizioni di visione.
L'AI Sound Pro ti dà un suono cinematografico
*La funzione AI Clear Sound deve essere attivata dal menu.
*La resa sonora può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
*Tutti gli accessori mostrati in questa pagina - fatta eccezione per il telecomando con supporto magnetico - sono venduti separatamente (Folio Cover, tracolla, appendino e Smart Cam).
*Tutte le immagini sono simulate al solo scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.
*I servizi mostrati possono variare in base al Paese, alle applicazioni e alle restrizioni dovute al consenso sul trattamento dei dati personali.
Tutte le specifiche
SCHERMO
Retroilluminazione
Edge LED
Tipologia dello schermo
QHD
Risoluzione
QHD (2.560 x 1.440 pixel)
Refresh rate
50/60Hz nativi
ACCESSORI INCLUSI
Cavo di alimentazione
Sì (rimovibile)
Telecomando
Telecomando mini
IMMAGINE
Mappatura dinamica dei toni
Sì (Dynamic Tone Mapping Pro)
Processore
α8 con AI
Upscaling dell'immagine con AI
Upscaling della risoluzione
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Modalità immagine
8 preset
Controllo della luminosità con AI
Sì
SMART TV
Sistema operativo
webOS 24
Compatibile con webcam USB
Sì
AI Chatbot
Sì
Browser Internet
Sì
Google Cast
Sì
Riconoscimento vocale in vivavoce
Sì
Home Hub
Sì
Riconoscimento vocale intelligente
Sì (con l'app LG ThinQ)
LG Channels
Sì
Telecomando puntatore
Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)
App per smartphone
Sì (LG ThinQ)
Works with Apple Airplay
Sì
Compatibile con Apple Home
Sì
CODICE EAN
CODICE EAN
8806096527979
GAMING
Game Optimizer
Sì (con Game Dashboard)
ACCESSIBILITÀ
Scala di grigi
Sì
Contrasto elevato
Sì
Colori invertiti
Sì
AUDIO
Direzione dei diffusori
Laterali
WOW Orchestra
Sì (richiede speaker dedicati)
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 9.1.2 canali)
Nitidezza voce
Sì (con livellamento automatico del volume)
Bluetooth Surround Ready
Sì
Regolazione dell'acustica con AI
Predisposto (richiede il telecomando puntatore venduto separatamente)
Codec Audio
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)
Potenza audio
10W
Dolby Atmos
Sì
Sound Mode Share
Sì
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni con la base (L x A x P mm)
623 x 1.265 x 398
Dimensioni senza base (L x A x P mm)
623 x 364 x 28,5
Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)
1.265 x 210 x 580
Base del TV (L x P mm)
398 x 398
Peso senza base (kg)
4,3
Peso con la base (kg)
15,2
Peso con l'imballo (kg)
21,0
ALIMENTAZIONE
Alimentazione (Tensione, Hz)
100~240V, 50-60Hz / Batteria interna (fino a 4 ore di autonomia)
Consumo in standby
Meno di 0,5W
CONNETTIVITÀ
Simplink (HDMI CEC)
Sì
Bluetooth
Sì (v5.1)
ARC (Audio Return Channel via HDMI)
eARC (ingresso HDMI 1)
Ingressi HDMI
1 con supporto di eARC
Ingressi USB
3 di cui 2 porte v2.0 e 1 solo per alimentazione 5V
Wi-Fi
Wi-Fi 5
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
