Come usare l'asciugatrice al meglio

In primavera, quando le allergie sono più diffuse è fondamentale eliminare pollini e acari dai tessuti. Per farlo è importante intervenire già in fase di lavaggio utilizzando lavatrici di ultima generazione, come i modelli dotati della funzione Allergy Care di LG, un programma che sfrutta il vapore per rinfrescare, igienizzare e pulire a fondo i capi. Il ciclo Allergy Care crea, infatti, sfrutta acqua e calore per disinfettare la biancheria in modo delicato eliminando il 99,9% degli acari della polvere e degli allergeni che si fissano sugli indumenti1.

Il lavaggio a vapore è più delicato di quello classico con acqua, ma ugualmente efficace: l’acqua vaporizzata viene trattenuta tra le fibre tessili, le rinfresca in modo delicato svolgendo le stesse funzioni del normale lavaggio. Anche le asciugatrici dotate di programmi intelligenti per eliminare pollini, acari o batteri giocano però un ruolo significativo: l’aria calda infatti agisce in profondità, rimuovendo gli allergeni eventualmente sopravvissuti al lavaggio e migliorando così l’igiene dei capi.

La soluzione ideale in questi casi è affidarsi alle colonne bucato LG , un unico elettrodomestico che combina lavatrice e asciugatrice insieme una sopra l’altra in una soluzione salvaspazio. Tutti i comandi sono organizzati in un unico pannello touch, mentre l'asciugatrice imposta automaticamente il programma migliore in base al bucato che hai appena fatto. I due dispositivi, inoltre, si sincronizzano in modo da ottimizzare il preriscaldamento e risparmiare tempo.