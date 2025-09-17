We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
L’hub di gioco di LG si arricchisce: nuovi giochi, nuove funzioni utili e un supporto per cloud gaming in 4K a 120Hz grazie all’app GeForce NOW. Disponibile da agosto 2025 in oltre 30 paesi l’aggiornamento offre accesso a un ampio catalogo di titoli: dai giochi nativi per webOS alle più importanti produzioni tripla-A, e rende l’esperienza utente sempre più fluida grazie a nuove pratiche funzioni. Scopri tutte le novità in questo articolo!
Nuove sezioni e interfaccia più intelligente
L’aggiornamento rilasciato da LG per il suo Gaming Portal, l’hub di gaming integrato negli Smart TV e Smart Monitor LG che ti permette di accedere direttamente a tantissimi titoli, offre un’esperienza completamente rinnovata e più fruibile a partire da un’interfaccia più semplice e intuitiva, fino all’arricchimento del sistema grazie a nuove sezioni e tab. Ecco quali:
• Gioca con il gamepad: grazie a questa nuova sezione del menu puoi selezionare il tuo servizio di cloud gaming preferito, tra cui Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid e Xbox Game Pass Ultimate, e giocare collegando direttamente un gamepad al televisore, senza bisogno di console o dispositivi esterni. La collaborazione con NVIDIA1 rende inoltre i TV LG i primi al mondo a supportare il cloud gaming in 4K a 120 Hz con HDR tramite l’app nativa GeForce NOW, alzando così l’asticella per i contenuti in streaming immersivi ad alte prestazioni.
• Consigliati per te: la nuova tab ti indirizzerà verso promozioni o opzioni di acquisto, come la tab Game Pad che offre uno sconto del 20% sull’acquisto di un controller Xbox Wireless.2
• High Score Challenge: la nuova funzione pensata per chi ama la competizione, è disponibile nella sezione All Games per i giochi di diversi partner, tra cui Couchplay e Playworks e ti consente di sfidare altri utenti sui punteggi più alti in giochi selezionati (come Color Mash).
Nuovi titoli disponibili: catalogo più ampio e variegato
Con oltre 4.000 titoli in cloud e 600 giochi gratuiti, la libreria del Gaming Portal continua a arricchirsi con nuove avventure, disponibili sia in modalità single player che multiplayer, offrendo funzionalità sempre più pensate per l’utente. Il Gaming Portal evolve costantemente, trasformandosi in un vero hub all-in-one per i gamer e ottimizzando l’esperienza di gioco in streaming su TV e dispositivi WebOS.
I nuovi giochi disponibili
L’aggiornamento arricchisce il catalogo giochi su più fronti:
• Cloud gaming tramite Blacknut: la collaborazione con Blacknut, uno dei principali servizi di game streaming, ti permette di abbonarti direttamente a un singolo titolo a cui giocare in cloud. Tra questi rientrano: le trasposizioni di classici popolari come Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express e Chi vuol essere milionario?; titoli come Everdream Valley, dove insieme agli altri giocatori potrai divertirti a personalizzare gli abiti dei tuoi avatar, o Overcooked! 2, che mette alla prova le abilità di lavoro di squadra tra caos e divertimento in cucina. Spazio poi a una selezione di giochi che non richiedono l’uso di un controller, come The Jackbox Party Starter e Inua – A Story in Ice and Time.
• Giochi gratuiti con Play.Works: la nuova partnership con Play.Works, leader globale del gaming su Connected TV (CTV), porta direttamente sui TV e dispositivi con sistema webOS, una vasta gamma di titoli gratuiti come Wheel of Fortune, Tetris e PAC-MAN. Tra gli ultimi arrivati anche l’epico-avventuroso Temple Maze e Creature Mix, dove avrai la possibilità di combinare il DNA degli animali con l’AI dando vita a creature uniche.
L’aggiornamento è già disponibile su tutti gli Smart TV LG e le TV con sistema operativo webOS6.0, e rappresenta un significativo passo in avanti verso una piattaforma di gaming totalmente integrata, che migliora l’esperienza utente e porta sui TV un’ampia varietà di contenuti.
Per fare un’esperienza di gioco unica gli Smart TV OLED di LG sono la scelta ideale: l’inpunt lag, ovvero il ritardo tra il momento in cui il giocatore invia il segnale dal proprio controller e quello in cui l’azione viene visualizzata sullo schermo, è estremamente ridotto migliorando quindi le tue prestazioni. Con un input lag basso potrai, infatti, reagire più velocemente a ciò che accade sullo schermo, soprattutto per quei giochi che richiedono riflessi e decisioni rapide. Le schede video di ultima generazione sono in grado, inoltre, di modificare dinamicamente la velocità con cui i singoli fotogrammi vengono riprodotti, garantendo sessioni di gioco fluide e senza interruzioni.
L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale in tutti i modelli LG permette, invece, di personalizzare la tua esperienza utente e migliorare la resa delle immagini più realistiche, e del suono, più immersivo.
Note:
1La funzione è disponibile sui TV LG OLED TV 2025 e sarà estesa ad altri modelli nel corso dell’anno.
2La promozione Xbox Wireless Controller è disponibile nei mercati dove è presente il Microsoft Store online.