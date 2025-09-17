L’aggiornamento arricchisce il catalogo giochi su più fronti:

• Cloud gaming tramite Blacknut: la collaborazione con Blacknut, uno dei principali servizi di game streaming, ti permette di abbonarti direttamente a un singolo titolo a cui giocare in cloud. Tra questi rientrano: le trasposizioni di classici popolari come Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express e Chi vuol essere milionario?; titoli come Everdream Valley, dove insieme agli altri giocatori potrai divertirti a personalizzare gli abiti dei tuoi avatar, o Overcooked! 2, che mette alla prova le abilità di lavoro di squadra tra caos e divertimento in cucina. Spazio poi a una selezione di giochi che non richiedono l’uso di un controller, come The Jackbox Party Starter e Inua – A Story in Ice and Time.

• Giochi gratuiti con Play.Works: la nuova partnership con Play.Works, leader globale del gaming su Connected TV (CTV), porta direttamente sui TV e dispositivi con sistema webOS, una vasta gamma di titoli gratuiti come Wheel of Fortune, Tetris e PAC-MAN. Tra gli ultimi arrivati anche l’epico-avventuroso Temple Maze e Creature Mix, dove avrai la possibilità di combinare il DNA degli animali con l’AI dando vita a creature uniche.

L’aggiornamento è già disponibile su tutti gli Smart TV LG e le TV con sistema operativo webOS6.0, e rappresenta un significativo passo in avanti verso una piattaforma di gaming totalmente integrata, che migliora l’esperienza utente e porta sui TV un’ampia varietà di contenuti.

Per fare un’esperienza di gioco unica gli Smart TV OLED di LG sono la scelta ideale: l’inpunt lag, ovvero il ritardo tra il momento in cui il giocatore invia il segnale dal proprio controller e quello in cui l’azione viene visualizzata sullo schermo, è estremamente ridotto migliorando quindi le tue prestazioni. Con un input lag basso potrai, infatti, reagire più velocemente a ciò che accade sullo schermo, soprattutto per quei giochi che richiedono riflessi e decisioni rapide. Le schede video di ultima generazione sono in grado, inoltre, di modificare dinamicamente la velocità con cui i singoli fotogrammi vengono riprodotti, garantendo sessioni di gioco fluide e senza interruzioni.

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale in tutti i modelli LG permette, invece, di personalizzare la tua esperienza utente e migliorare la resa delle immagini più realistiche, e del suono, più immersivo.

Note:

1La funzione è disponibile sui TV LG OLED TV 2025 e sarà estesa ad altri modelli nel corso dell’anno.

2La promozione Xbox Wireless Controller è disponibile nei mercati dove è presente il Microsoft Store online.