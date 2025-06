Giornata Mondiale dell’Ambiente: cos’è

Il 5 giugno si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Proclamata nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dell'istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, viene festeggiata ogni anno a partire dal 1974 con lo slogan Only One Earth. La sua missione? Ricordarci che le sfide ambientali non sono un tema del futuro: sono il presente. Ecco perché questa data si propone come un forte momento simbolico e concreto per fermarsi a riflettere sullo stato di salute del pianeta in cui viviamo.

Ogni azione conta. Ciascuno di noi è chiamato a fare la sua parte. Cittadini, aziende e istituzioni, nessuno escluso. Ma se è vero che le persone possono “lavorare” sulla riduzione della propria impronta carbonica, il ruolo principale spetta alle imprese. Non (o non soltanto) per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità e alle pratiche con cui vengono realizzati prodotti e servizi. Ma anche, e soprattutto, per contribuire in modo autentico alla salvaguardia del nostro ecosistema.