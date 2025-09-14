Uno dei modi più efficaci per gestire i livelli di umidità nei giorni di pioggia è sfruttare la funzione di deumidificazione integrata nei climatizzatori. Questa modalità, disponibile nei modelli di ultima generazione, evita la formazione di condensa su infissi e pareti consentendo di ridurre l’umidità dell’aria senza abbassare eccessivamente la temperatura.

I condizionatori LG non fanno eccezione: la funzione deumidificatore presente su tutti i modelli consente di ridurre il tasso di umidità nell’aria. I modelli più moderni sono dotati inoltre di una funzione che permette di ridurre il tasso di umidità nell’aria, rendendola più respirabile e salubre. Questa modalità regola automaticamente la temperatura dell'ambiente e la velocità della ventola per mantenere un livello di umidità ottimale.