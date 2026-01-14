We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming UltraGear OLED 32" | Serie GX870A | 4K 240Hz / FHD 480Hz (Dual Mode), 0,03ms (GtG), USB-C
Monitor Gaming UltraGear OLED 32" | Serie GX870A | 4K 240Hz / FHD 480Hz (Dual Mode), 0,03ms (GtG), USB-C
Funzionalità principali
- Monitor gaming OLED 32" 4K (3840x2160) HDR True Black 400
- Dual Mode: gioca in 4K a 240Hz oppure in FHD a 480Hz
- G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, VRR
- Tempo di risposta 0,03ms (GtG)
- Speaker integrati 7Wx2, USB-C (90W), HDMI 2.1, DP 2.1
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’utilizzo reale.
Domina le tue battaglie sul display OLED 4K da 32"
Lo straordinario display OLED 4K da 32 pollici ti offre immagini incredibilmente nitide e dettagliate, per un'esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente.
Na ekranie 32-calowego monitora gamingowego OLED 4K przedstawiono scenę w klimacie fantasy z wojownikiem stojącym przed mistycznym zamkiem. U góry widnieje hasło „Wyrazistość 4K, która daje Ci pełną kontrolę z OLED”, podkreślające zalety klarowności i szczegółowości obrazu. Dodatkowy tekst akcentuje rozdzielczość 3840×2160 oraz immersyjną jakość obrazu, jaką oferuje technologia OLED.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’utilizzo reale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Sulla base delle specifiche pubblicate, la luminosità SDR è 37,5% più luminosa dei nostri modelli precedenti (27GR95QE, 45GR95QE).
Nero perfetto, colori perfetti
Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva. Ogni istante di gioco prende vita grazie al display OLED, con neri profondi e colori brillanti anche nelle scene più buie. VESA DisplayHDR True Black 400, DCI-P3 98,5% e contrasto 1.500.000:1 ti assicurano immagini incredibilmente realistiche.
Futurystyczni opancerzeni wojownicy walczący bronią energetyczną w neonowo oświetlonym mieście.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’utilizzo reale.
Dual Mode:risoluzione o refresh rate,sei tu a scegliere
Scegli il miglior setup di frequenza e risoluzione in base a cosa stai giocando grazie alla funzione Dual Mode certificata VESA. Puoi passare senza interruzioni dal 4K a 240Hz, per giochi graficamente ricchi, al FHD a 480Hz, per le azioni più frenetiche, e scegliere la tua dimensione dello schermo preferita semplicemente premendo il tasto fisico dedicato.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le prestazioni del “Dual Mode” possono variare a seconda del tipo di gioco, delle specifiche grafiche del computer e delle configurazioni.
DP 2.1, l'ultima frontiera del gaming
La nuova connessione DisplayPort 2.1 fissa un nuovo standard per il gaming offrendo velocità di trasferimento ultra-rapide per un gameplay ad alto refresh rate senza compromessi. Goditi immagini più nitide grazie al supporto per risoluzioni più elevate, latenza praticamente nulla e reattività immediata, dandoti il vantaggio per dominare. Il monitor è inoltre dotato di due porte HDMI 2.1 e una porta USB Type-C con Power Delivery da 90W.
Futurystyczny motocyklista wyłaniający się z ekranu monitora, otoczony dynamicznymi neonowymi smugami światła, z kablem DP 2.1 na pierwszym planie.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
* I cavi DP, HDMI e USB sono inclusi nella confezione.
* La scheda grafica non è inclusa nella confezione.
Azione di gioco fluida e veloce
Sprigiona tutta la potenza dei 240Hz per vivere immagini incredibilmente fluide e cristalline con motion blur minimizzato, e trasformare il gameplay in un’esperienza totale e travolgente.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’utilizzo reale.
*Seleziona ’Faster Mode’ per ottenere ‘1ms Response Time’. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Immagini fluide in ogni momento
La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC® e tecnologie AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA AdapriveSync™ minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.
Obraz przedstawia porównanie ekranu w trybie podzielonym: po lewej stronie widok z kokpitu futurystycznego myśliwca z wyłączoną technologią synchronizacji – zniekształcony, z efektem tearingu i zacięciami. Po prawej ta sama scena jest płynna i wyraźna, z jasnymi smugami ruchu, dzięki włączonej synchronizacji. Nagłówek „Certyfikowany zgodnie z uznanym standardem technologicznym” podkreśla certyfikację AMD FreeSync™ Premium oraz NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le prestazioni di questa caratteristica sono confrontate con prodotti che non hanno tecnologie di sincronizzazione.
*Errori o ritardi possono avvenire in base alla connessione di rete.
Dynamic Action Sync
Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.
Black Stabilizer
La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Massimo coinvolgimento con gli speaker integrati
Vivi un suono ricco e potente grazie agli altoparlanti da 7 W x 2 con DTS® Virtual:X™, che aumentano il tuo livello di immersione. Per un’esperienza più personale, collega un headset tramite l’uscita cuffie a 4 poli e goditi un audio 3D realistico con DTS Headphone:X. Questo rappresenta un vantaggio fondamentale nei giochi FPS, dove la comunicazione di squadra e la percezione direzionale del suono sono essenziali durante la chat vocale.
Smukły monitor gamingowy ustawiony na nowoczesnym biurku wyświetla dynamiczną grę wyścigową z udziałem dwóch sportowych samochodów – czerwonego i niebieskiego – pędzących przez tętniący życiem tunel. Zestaw znajduje się przed dużymi oknami z widokiem na panoramę miasta o zachodzie słońca. Po prawej stronie stoi komputer gamingowy, a całość uzupełniają graficzne wizualizacje fal dźwiękowych podkreślające immersyjne efekty audio.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Headset venduto separatamente.
Gameplay senza interruzioni grazie a LG Switch
L’app LG Switch trasforma il tuo schermo in un centro multitasking perfetto per lavoro, gaming e streaming. Dividi lo schermo fino a 11 sezioni, personalizza i layout di visualizzazione, avvia videochiamate con un solo tasto rapido o gestisci la funzione Dual Mode.
*Questo video ha solo scopo illustrativo e potrebbe non rispecchiare le specifiche effettive del prodotto 32GX870A.
*La funzione LG Switch richiede il download del software e del manuale da LG.com per un utilizzo corretto.
*Headset venduto separatamente.
Design pensato per i gamer
Il design minimalista senza cornici si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
714.1 x 510.9-620.9 x 249.8 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
714.1 x 411.8 x 65.0 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
973 x 183 x 544 mm
Peso con Stand [kg]
9.8 kg
Peso senza Stand [kg]
5.6 kg
Peso con Imballo [kg]
13.9 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ True Black 400
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Calibrazione Hardware
Sì (HW Calibration Ready)
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
User Defined Key
Sì
Auto Input Switch
Sì
Illuminazione RGB LED
Sì (Unity Hexagon Lighting)
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
Dual Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz), VESA Adaptive Sync, VESA ClearMR 13000, Live Color Low Blue Light
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.1)
DisplayPort
1x (2.1 DSC UHBR 13.5)
USB-C
1x (90W)
USB Downstream
2x (3.0)
Uscita Cuffie
Sì (4 poli, DTS Headphone:X, DTS Virtual:X)
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Adattatore
Sì
HDMI
Sì (2.1)
USB-C
Sì
DisplayPort
Sì (2.1)
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
31,5"
Risoluzione
UHD 4K (3840x2160)
Tipologia di Pannello
OLED
Formato
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.18 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m² / picco 1300 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 98.5%
Numero di Colori
1.07 miliardi
Color Bit
10bit
Contrasto (Tip.)
1500000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso, basso riverbero
Tempo di Risposta
0,03ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
4K a 240Hz / FHD 480Hz (Dual Mode)
Angolo di visione
178°/178°
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
Dual Controller
Sì
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch App)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 4 lati
Regolazioni Display
Altezza, Tilt, Swivel, Pivot
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.