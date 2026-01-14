About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor Gaming UltraGear OLED 32" | Serie GX870A | 4K 240Hz / FHD 480Hz (Dual Mode), 0,03ms (GtG), USB-C

32GX870A_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
32GX870A_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor Gaming UltraGear OLED 32" | Serie GX870A | 4K 240Hz / FHD 480Hz (Dual Mode), 0,03ms (GtG), USB-C

32GX870A-B
Widok z przodu
Widok z boku pod kątem -15°
Widok z boku pod kątem +15°
Widok z boku
Widok z tyłu z włączonym podświetleniem
Widok z tyłu z wyłączonym podświetleniem
Tylny widok perspektywiczny
Widok z przodu monitora z opuszczoną podstawą
Widok z boku pod kątem +15° (monitor pochylony)
Widok z boku pochylonego monitora
Widok z góry
Widok z góry monitora obróconego o +30°
Widok z góry monitora obróconego o -30°
Zbliżenie tylnego emblematu
Zbliżenie portów
Widok z przodu
Widok z boku pod kątem -15°
Widok z boku pod kątem +15°
Widok z boku
Widok z tyłu z włączonym podświetleniem
Widok z tyłu z wyłączonym podświetleniem
Tylny widok perspektywiczny
Widok z przodu monitora z opuszczoną podstawą
Widok z boku pod kątem +15° (monitor pochylony)
Widok z boku pochylonego monitora
Widok z góry
Widok z góry monitora obróconego o +30°
Widok z góry monitora obróconego o -30°
Zbliżenie tylnego emblematu
Zbliżenie portów

Funzionalità principali

  • Monitor gaming OLED 32" 4K (3840x2160) HDR True Black 400
  • Dual Mode: gioca in 4K a 240Hz oppure in FHD a 480Hz
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, VRR
  • Tempo di risposta 0,03ms (GtG)
  • Speaker integrati 7Wx2, USB-C (90W), HDMI 2.1, DP 2.1
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Altro
Widok z przodu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX870A.

Widok z przodu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX870A.



L'OLED si mette in gioco.

Widok z przodu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX870A.

Widok z przodu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX870A.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’utilizzo reale.

Pięć kluczowych funkcji monitora gamingowego zaprezentowanych w układzie kolażu. Lewy górny róg: scena z gry fantasy z podpisem „32'' OLED 4K 3840×2160”. Prawy górny róg: futurystyczni wojownicy walczący pod tekstem „DCI-P3 98,5% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ True Black 400”. Lewy dolny róg: podkreślenie „Dual-Mode 4K UHD 240Hz – FHD 480Hz” na tle podzielonej sceny fantasy. Środek dolny: napis „0,03 ms (GtG)” na obrazie wyścigowym w dynamicznej scenerii. Prawy dolny róg: grafika wyścigu motocyklowego z podpisem „DisplayPort 2.1”.
Słowo „DISPLAY” w dużych gradientowych literach, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienkim obramowaniem wychodzącym z lewej strony.

Domina le tue battaglie sul display OLED 4K da 32"

Lo straordinario display OLED 4K da 32 pollici ti offre immagini incredibilmente nitide e dettagliate, per un'esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente.

Na ekranie 32-calowego monitora gamingowego OLED 4K przedstawiono scenę w klimacie fantasy z wojownikiem stojącym przed mistycznym zamkiem. U góry widnieje hasło „Wyrazistość 4K, która daje Ci pełną kontrolę z OLED”, podkreślające zalety klarowności i szczegółowości obrazu. Dodatkowy tekst akcentuje rozdzielczość 3840×2160 oraz immersyjną jakość obrazu, jaką oferuje technologia OLED.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’utilizzo reale.

Obrazy planet na monitorach LG OLED są jeszcze jaśniejsze i bardziej wyraziste.

OLED con tecnologia MLA+ per immagini più brillanti

Illumina la strada verso la vittoria con una luminosità fino a 1300nit. Il display WOLED con tecnologia Micro Lens Aray+ (MLA+) ti regala immagini fino al 37,5% più luminose*, con colori vividi e realistici per un gaming coinvolgente e preciso anche in ambienti con molta luce.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Sulla base delle specifiche pubblicate, la luminosità SDR è 37,5% più luminosa dei nostri modelli precedenti (27GR95QE, 45GR95QE).

Nero perfetto, colori perfetti

Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva. Ogni istante di gioco prende vita grazie al display OLED, con neri profondi e colori brillanti anche nelle scene più buie. VESA DisplayHDR True Black 400, DCI-P3 98,5% e contrasto 1.500.000:1 ti assicurano immagini incredibilmente realistiche.

Futurystyczni opancerzeni wojownicy walczący bronią energetyczną w neonowo oświetlonym mieście.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’utilizzo reale.

Słowo „SPEED” w dużych gradientowych literach, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienkim obramowaniem wychodzącym z lewej strony.

Dual Mode:risoluzione o refresh rate,sei tu a scegliere

Scegli il miglior setup di frequenza e risoluzione in base a cosa stai giocando grazie alla funzione Dual Mode certificata VESA. Puoi passare senza interruzioni dal 4K a 240Hz, per giochi graficamente ricchi, al FHD a 480Hz, per le azioni più frenetiche, e scegliere la tua dimensione dello schermo preferita semplicemente premendo il tasto fisico dedicato.

Ekran gamingowy Dual-Mode prezentujący dwa tryby obrazu: po lewej stronie rycerz w ciemnej zbroi w mglistej leśnej scenerii z podpisem „240Hz 4K UHD”, a po prawej czerwony samochód rajdowy pędzący po zakurzonej trasie z podpisem „480Hz FHD”. Tło łączy chłodne i ciepłe tonacje, podkreślając wszechstronność wysokiej częstotliwości odświeżania.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Le prestazioni del “Dual Mode” possono variare a seconda del tipo di gioco, delle specifiche grafiche del computer e delle configurazioni.

DP 2.1, l'ultima frontiera del gaming

La nuova connessione DisplayPort 2.1 fissa un nuovo standard per il gaming offrendo velocità di trasferimento ultra-rapide per un gameplay ad alto refresh rate senza compromessi. Goditi immagini più nitide grazie al supporto per risoluzioni più elevate, latenza praticamente nulla e reattività immediata, dandoti il vantaggio per dominare. Il monitor è inoltre dotato di due porte HDMI 2.1 e una porta USB Type-C con Power Delivery da 90W.

Futurystyczny motocyklista wyłaniający się z ekranu monitora, otoczony dynamicznymi neonowymi smugami światła, z kablem DP 2.1 na pierwszym planie.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

* I cavi DP, HDMI e USB sono inclusi nella confezione.  

* La scheda grafica non è inclusa nella confezione.

Azione di gioco fluida e veloce

Sprigiona tutta la potenza dei 240Hz per vivere immagini incredibilmente fluide e cristalline con motion blur minimizzato, e trasformare il gameplay in un’esperienza totale e travolgente.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’utilizzo reale.

*Seleziona ’Faster Mode’ per ottenere ‘1ms Response Time’. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

Słowo „TECHNOLOGY” w dużych gradientowych literach, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienkim obramowaniem wychodzącym z lewej strony.

Immagini fluide in ogni momento

La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC® e tecnologie AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA AdapriveSync™ minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.

Obraz przedstawia porównanie ekranu w trybie podzielonym: po lewej stronie widok z kokpitu futurystycznego myśliwca z wyłączoną technologią synchronizacji – zniekształcony, z efektem tearingu i zacięciami. Po prawej ta sama scena jest płynna i wyraźna, z jasnymi smugami ruchu, dzięki włączonej synchronizacji. Nagłówek „Certyfikowany zgodnie z uznanym standardem technologicznym” podkreśla certyfikację AMD FreeSync™ Premium oraz NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Poziomy baner prezentujący trzy certyfikaty synchronizacji obrazu w grach, od lewej: NVIDIA G-SYNC, VESA Certified AdaptiveSync oraz AMD FreeSync Premium Pro. Grafika podkreśla kompatybilność z wieloma technologiami adaptive sync, zapewniającymi płynniejszą rozgrywkę.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

*Le prestazioni di questa caratteristica sono confrontate con prodotti che non hanno tecnologie di sincronizzazione.

*Errori o ritardi possono avvenire in base alla connessione di rete.

Dynamic Action Sync

Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.

Black Stabilizer

La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.

Crosshair

Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Massimo coinvolgimento con gli speaker integrati

Vivi un suono ricco e potente grazie agli altoparlanti da 7 W x 2 con DTS® Virtual:X™, che aumentano il tuo livello di immersione. Per un’esperienza più personale, collega un headset tramite l’uscita cuffie a 4 poli e goditi un audio 3D realistico con DTS Headphone:X. Questo rappresenta un vantaggio fondamentale nei giochi FPS, dove la comunicazione di squadra e la percezione direzionale del suono sono essenziali durante la chat vocale.

Smukły monitor gamingowy ustawiony na nowoczesnym biurku wyświetla dynamiczną grę wyścigową z udziałem dwóch sportowych samochodów – czerwonego i niebieskiego – pędzących przez tętniący życiem tunel. Zestaw znajduje się przed dużymi oknami z widokiem na panoramę miasta o zachodzie słońca. Po prawej stronie stoi komputer gamingowy, a całość uzupełniają graficzne wizualizacje fal dźwiękowych podkreślające immersyjne efekty audio.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Headset venduto separatamente.

Gameplay senza interruzioni grazie a LG Switch

L’app LG Switch trasforma il tuo schermo in un centro multitasking perfetto per lavoro, gaming e streaming. Dividi lo schermo fino a 11 sezioni, personalizza i layout di visualizzazione, avvia videochiamate con un solo tasto rapido o gestisci la funzione Dual Mode.

Krótki film prezentujący funkcję LG Switch w monitorach LG UltraGear™, ukazujący płynne przełączanie źródeł sygnału oraz rozszerzoną kontrolę użytkownika dla zoptymalizowanej rozgrywki w monitorach UltraGear z linii 2025.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Questo video ha solo scopo illustrativo e potrebbe non rispecchiare le specifiche effettive del prodotto 32GX870A.

*La funzione LG Switch richiede il download del software e del manuale da LG.com per un utilizzo corretto.

Le câble d’écouteurs 4 pôles est connecté au moniteur.

Plugin per effetti sonori immersivi

Goditi i tuoi giochi mentre parli in chat vocale collegandoti tramite l’uscita cuffie a 4 poli. Inoltre, puoi provare un’esperienza ancora più immersiva grazie al suono 3D virtuale con DTS Headphone:X.

*Headset venduto separatamente.

Design pensato per i gamer

Il design minimalista senza cornici si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Ikona obrotu.

Swivel

-30°~30°

Ikona pochyłu.

Tilt

-8°~15°

Ikona regulacji wysokości.

Altezza

110 mm

Ikona Pivot.

Pivot

'In senso orario

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 32GX870A, z futurystyczną sceną wyścigową wyświetlaną na ekranie.
Ikona USB-C

1x USB-C™ (PD 90W)

Ikona HDMI.

2x HDMI™ 2.1

Ikona Displayport.

1x DisplayPort2.1

con DSC

Ikona głośnika.

Speaker 7Wx2

con DTS® Virtual:X™

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Stampa

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    714.1 x 510.9-620.9 x 249.8 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    714.1 x 411.8 x 65.0 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    973 x 183 x 544 mm

  • Peso con Stand [kg]

    9.8 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    5.6 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    13.9 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ True Black 400

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Calibrazione Hardware

    Sì (HW Calibration Ready)

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • User Defined Key

  • Auto Input Switch

  • Illuminazione RGB LED

    Sì (Unity Hexagon Lighting)

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    Dual Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz), VESA Adaptive Sync, VESA ClearMR 13000, Live Color Low Blue Light

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.1)

  • DisplayPort

    1x (2.1 DSC UHBR 13.5)

  • USB-C

    1x (90W)

  • USB Downstream

    2x (3.0)

  • Uscita Cuffie

    Sì (4 poli, DTS Headphone:X, DTS Virtual:X)

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

    Sì (2.1)

  • USB-C

  • DisplayPort

    Sì (2.1)

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    31,5"

  • Risoluzione

    UHD 4K (3840x2160)

  • Tipologia di Pannello

    OLED

  • Formato

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.18 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m² / picco 1300 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 98.5%

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi

  • Color Bit

    10bit

  • Contrasto (Tip.)

    1500000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso, basso riverbero

  • Tempo di Risposta

    0,03ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    4K a 240Hz / FHD 480Hz (Dual Mode)

  • Angolo di visione

    178°/178°

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch App)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 4 lati

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel, Pivot

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli