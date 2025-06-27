Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Monitor Gaming UltraGear 34" | Serie G630A | 21:9 Curvo, WQHD, 240Hz, 1ms (GtG)
Monitor Gaming UltraGear 34" | Serie G630A | 21:9 Curvo, WQHD, 240Hz, 1ms (GtG)

Monitor Gaming UltraGear 34" | Serie G630A | 21:9 Curvo, WQHD, 240Hz, 1ms (GtG)

34G630A-B
Funzionalità principali

  • Monitor gaming 21:9 curvo con risoluzione WQHD 3440x1440
  • Refresh rate 240Hz (VRR) e tempo di risposta 1ms GtG
  • AMD FreeSync™ Premium, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
  • Speaker stereo integrati 5W x2 MaxxAudio, USB-C (15W)
  • VESA DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%, 1 miliardo di colori
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel
Logo UltraGear™ OLED GX6 con immagine del prodotto UltraGear.

Logo UltraGear™ OLED GX6 con immagine del prodotto UltraGear.

Born to Game

Immagine frontale del monitor da gioco in una stanza futuristica illuminata al neon.

Immagine frontale del monitor da gioco in una stanza futuristica illuminata al neon.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Panoramica delle caratteristiche di un monitor da gioco con: risoluzione 21:9 WQHD 3440x1440, gamma cromatica DCI-P3 al 95%, certificazione VESA DisplayHDR 400, frequenza di aggiornamento a 240Hz, tempo di risposta di 1ms (GtG) e tecnologia Adaptive Sync con supporto AMD FreeSync Premium.

Panoramica delle caratteristiche di un monitor da gioco con: risoluzione 21:9 WQHD 3440x1440, gamma cromatica DCI-P3 al 95%, certificazione VESA DisplayHDR 400, frequenza di aggiornamento a 240Hz, tempo di risposta di 1ms (GtG) e tecnologia Adaptive Sync con supporto AMD FreeSync Premium.

Display

Display

Vedi di più, vedi meglio
21:9 UltraWide, l'ideale per il gaming

Il monitor curvo 21:9 con risoluzione WQHD (3440x1440) offre un'esperienza immersiva e coinvolgente grazie ad una proporzione ottimizzata tra spazio verticale e orizzontale. È il formato ideale per gaming, streaming e multitasking.

Un monitor da 34 pollici 21:9 WQHD che mostra una scena di battaglia futuristica con gigantesche macchine robotiche in una città fantascientifica.

Un monitor da 34 pollici 21:9 WQHD che mostra una scena di battaglia futuristica con gigantesche macchine robotiche in una città fantascientifica.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

Immergiti nei colori, conquista la vittoria

Goditi un'esperienza di gioco incredibilmente realistica con immagini dai colori brillanti grazie alla copertura al 95% dello spazio colore DCI-P3 e al supporto HDR e VESA DisplayHDR™ 400.

Un monitor che mostra una scena di battaglia in una città futuristica con soldati corazzati armati di armi energetiche luminose sotto luci al neon.

Un monitor che mostra una scena di battaglia in una città futuristica con soldati corazzati armati di armi energetiche luminose sotto luci al neon.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

VELOCITA'

VELOCITA'

Un monitor che mostra una gara di motociclette ad alta velocità sulle strade di una città illuminata al neon, evidenziando la fluidità del movimento a 240Hz di frequenza di aggiornamento.

Azione di gioco fluida e veloce

Sprigiona tutta la potenza dei 240Hz per vivere immagini incredibilmente fluide e cristalline con motion blur minimizzato, e trasformare il gameplay in un’esperienza totale e travolgente.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

Conquista la vittoria a una velocità incredibile

Il tempo di risposta di solo 1ms (GtG) ti assicura transizioni rapidissime che migliorano la fluidità del gioco, per immagini vivide e realistiche, prive di sfocature e ghosting.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Seleziona 'Faster Mode' per ottenere 'Tempo di risposta 1ms'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

Immagini fluide in ogni momento

La sincronizzazione adattiva con tecnologia AMD FreeSync™ Premium minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.

Una scena di gioco di corse con una brillante auto sportiva verde in testa sul circuito, seguita da più vetture, sotto l’effetto della tecnologia AMD FreeSync Premium.

Una scena di gioco di corse con una brillante auto sportiva verde in testa sul circuito, seguita da più vetture, sotto l’effetto della tecnologia AMD FreeSync Premium.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

*Le prestazioni di questa caratteristica sono confrontate con prodotti che non hanno tecnologie di sincronizzazione.

Dynamic Action Sync

Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.

Black Stabilizer

La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.

Crosshair

Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.

FPS Counter

Che tu stia giocando, montando un video o guardando un film, ogni frame conta. Con il Contatore FPS avrai sempre dati in tempo reale, per tenere sotto controllo gli FPS.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

Design per veri gamer

Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Icona regolazione inclinazione verticale.

Tilt

-5° ~ 20°

Icona regolazione orientamento.

Swivel

-30° ~ +30°

Icona regolazione altezza.

Altezza

120mm

Icona appendibile a parete.

Appendibile a parete

100x100

Vista frontale e posteriore del monitor da gioco UltraGear™ 34G630A, con una scena di corsa futuristica mostrata sullo schermo.

Vista frontale e posteriore del monitor da gioco UltraGear™ 34G630A, con una scena di corsa futuristica mostrata sullo schermo.

Icona USB-C.

USB-C (PD 15W)

Icona HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Icona DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

with DSC

 
Icona speaker.

Speaker 5W x2

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

Stampa

Caratteristiche principali

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Risoluzione

    WQHD (3440x1440)

  • Tipologia di Pannello

    VA

  • Formato

    21:9 Curvo

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 95%

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Raggio di Curvatura

    1500R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240Hz

  • Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    808 x 392.5-512.5 x 235 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    980 x 475 x 170 mm

  • Peso con Stand [kg]

    7.3 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    5.3 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    10.5 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    VESA DisplayHDR™ 400

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • Auto Input Switch

  • PBP

    Sì (2PBP)

  • PIP

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    LG Switch

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x

  • DisplayPort

    1x

  • USB-C

    3x (2x down / 1x up)

  • USB-C (Power Delivery)

    15W

  • USB Upstream

    1x (3.2)

  • USB Downstream

    2x (3.2)

  • Uscita Cuffie

POWER

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

  • DisplayPort

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Dimensione Schermo [cm]

    86,4 cm

  • Risoluzione

    WQHD (3440x1440)

  • Tipologia di Pannello

    VA

  • Formato

    21:9 Curvo

  • Pixel Pitch [mm]

    0.07 x 0.23 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 95%

  • Numero di Colori

    1 miliardo

  • Contrasto (Tip.)

    4000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

  • Raggio di Curvatura

    1500R

AUDIO

  • Speaker

    Sì (5W x2)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 3 lati

  • OneClick Stand

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

