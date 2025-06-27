We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming UltraGear 34" | Serie G630A | 21:9 Curvo, WQHD, 240Hz, 1ms (GtG)
Funzionalità principali
- Monitor gaming 21:9 curvo con risoluzione WQHD 3440x1440
- Refresh rate 240Hz (VRR) e tempo di risposta 1ms GtG
- AMD FreeSync™ Premium, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
- Speaker stereo integrati 5W x2 MaxxAudio, USB-C (15W)
- VESA DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%, 1 miliardo di colori
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Vedi di più, vedi meglio
21:9 UltraWide, l'ideale per il gaming
Il monitor curvo 21:9 con risoluzione WQHD (3440x1440) offre un'esperienza immersiva e coinvolgente grazie ad una proporzione ottimizzata tra spazio verticale e orizzontale. È il formato ideale per gaming, streaming e multitasking.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall'esperienza di utilizzo reale.
Immergiti nei colori, conquista la vittoria
Goditi un'esperienza di gioco incredibilmente realistica con immagini dai colori brillanti grazie alla copertura al 95% dello spazio colore DCI-P3 e al supporto HDR e VESA DisplayHDR™ 400.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Conquista la vittoria a una velocità incredibile
Il tempo di risposta di solo 1ms (GtG) ti assicura transizioni rapidissime che migliorano la fluidità del gioco, per immagini vivide e realistiche, prive di sfocature e ghosting.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Seleziona 'Faster Mode' per ottenere 'Tempo di risposta 1ms'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Immagini fluide in ogni momento
La sincronizzazione adattiva con tecnologia AMD FreeSync™ Premium minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le prestazioni di questa caratteristica sono confrontate con prodotti che non hanno tecnologie di sincronizzazione.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Design per veri gamer
Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Caratteristiche principali
Dimensione Schermo [Pollici]
34"
Risoluzione
WQHD (3440x1440)
Tipologia di Pannello
VA
Formato
21:9 Curvo
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 95%
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Raggio di Curvatura
1500R
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240Hz
Tempo di Risposta
1ms (GtG)
Regolazioni Display
Altezza, Tilt, Swivel
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
808 x 392.5-512.5 x 235 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
808 x 363.92 x 107.11 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
980 x 475 x 170 mm
Peso con Stand [kg]
7.3 kg
Peso senza Stand [kg]
5.3 kg
Peso con Imballo [kg]
10.5 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
VESA DisplayHDR™ 400
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
Auto Input Switch
Sì
PBP
Sì (2PBP)
PIP
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
LG Switch
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x
DisplayPort
1x
USB-C
3x (2x down / 1x up)
USB-C (Power Delivery)
15W
USB Upstream
1x (3.2)
USB Downstream
2x (3.2)
Uscita Cuffie
Sì
POWER
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Adattatore
Sì
HDMI
Sì
DisplayPort
Sì
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
34"
Dimensione Schermo [cm]
86,4 cm
Risoluzione
WQHD (3440x1440)
Tipologia di Pannello
VA
Formato
21:9 Curvo
Pixel Pitch [mm]
0.07 x 0.23 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 95%
Numero di Colori
1 miliardo
Contrasto (Tip.)
4000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
1ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240Hz
Angolo di visione
178°/178°
Raggio di Curvatura
1500R
AUDIO
Speaker
Sì (5W x2)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 3 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza, Tilt, Swivel
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ




I nostri consigli
