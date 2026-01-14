Monitor gaming UltraGear OLED 34" | Serie GX900A | WQHD, 21:9 Curvo, 240Hz, 0,03ms

Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva: ogni pixel si accende autonomamente per rendere luci e ombre ancora più definite. Il risultato è un'immagine dai colori realistici, nero che non sbiadisce e una resa senza paragoni. Il tutto su un ampio display da 34" in formato 21:9 curvo, per un'esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente.