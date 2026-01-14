We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor gaming UltraGear OLED 34" | Serie GX900A | WQHD, 21:9 Curvo, 240Hz, 0,03ms
Funzionalità principali
- Monitor gaming OLED 21:9 curvo con risoluzione WQHD (3440x1440) HDR True Black 400
- Immagini ultra-rapide con refresh rate 240Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG)
- G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync, VRR
- Connettiti con PC e console con HDMI 2.1, DisplayPort e USB-C (65W)
- Speaker Stereo integrati 7W x2
- Regolazione Schermo: Altezza, Tilt, Swivel
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
DISPLAY
OLED 34" WQHD
21:9 Curvo
DisplayHDR True Black 400
VELOCITÁ
0.03ms (GtG) Response Time
& 240Hz Refresh Rate
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
TECNOLOGIA
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
USB-C (65W)
OLED: nero perfetto, colori perfetti
Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva: ogni pixel si accende autonomamente per rendere luci e ombre ancora più definite. Il risultato è un'immagine dai colori realistici, nero che non sbiadisce e una resa senza paragoni. Il tutto su un ampio display da 34" in formato 21:9 curvo, per un'esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Tra i monitor gaming LG OLED con MLA+. Sulla base delle specifiche pubblicate, la luminosità SDR è 37,5% più luminosa dei nostri modelli precedenti (27GR95QE, 45GR95QE).
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Vedi di più, vedi meglio.
21:9 UltraWide, l’ideale per il gaming
Il monitor curvo OLED 21:9 offre un'esperienza immersiva e coinvolgente sia per il gaming che per i contenuti streaming, grazie ad una proporzione tra spazio verticale e orizzontale bilanciata e ottimizzata.
Il monitor curvo OLED 21:9 offre un'esperienza immersiva e coinvolgente con un rapporto di aspetto bilanciato e ottimizzato.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
800R, la curvatura ideale
Mettiti al centro del gioco. La curvatura da 800R amplia il tuo campo visivo periferico mantenendo luminosità e colori costanti, senza distorsioni. Così puoi vivere un'immersione totale nel gioco.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*L’esperienza visiva potrebbe variare in base alla distanza dallo schermo e dalla posizione dell’utente.
Tuffati in un'esplosione di colori
VESA DisplayHDR True Black 400 offre neri profondi e uniformi in ogni scena, sia luminosa che scura. Con contrasto 1.500.000:1 e gamma cromatica DCI-P3 98.5% puoi vedere colori dai dettagli ancora più ricchi.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*1.500.000:1 è il rapporto di contrasto al 25% APL (Average Picture Level; livello medio dell’immagine) il quale è indicato in percentuale e si riferisce al valore tra il livello del nero e il livello di riferimento per il bianco.
Tripla certificazione UL
per il massimo comfort di gioco
Gioca quanto vuoi, al comfort dei tuoi occhi ci pensiamo noi. I display LG WOLED sono certificati Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL perchè minimizzano l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, senza intaccare la qualità delle immagini. E con la finitura antiriflesso puoi giocare senza in ogni condizione di luce.
Monitor da gaming curvo che mostra un personaggio robot in un’ambientazione futuristica, con certificazioni UL di seguito.
*Le immagini presentate sono simulate solo a scopo puramente illustrativo.
*I WOLED LG sono stati verificati come Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL.
*Numero del certificato: Schermo Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condizioni di UGR inferiori a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*La funzionalità di cui sopra può variare a seconda dell’ambiente o delle condizioni informatiche dell’utente.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Porta USB-C con power delivery 65W
Collega il tuo laptop al monitor tramite un cavo USB-C e ricaricalo con potenza fino a 65W, eliminando la necessità di un adattatore separato. Goditi la risoluzione WQHD e una frequenza di aggiornamento di 240Hz tramite DP 1.4 o HDMI 2.1, garantendo che il tuo gioco rimanga ininterrotto.
Un monitor da gaming da 34 pollici è posizionato al centro della scrivania, con vari dispositivi IT disposti intorno ad esso.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Per funzionare correttamente, è necessario un cavo USB-C per collegare la porta USB-C al monitor.
*Supporta fino a QHD@240Hz di frequenza di aggiornamento. Per funzionare correttamente, è necessaria una scheda grafica che supporti il cavo DP 1.4 o HDMI 2.1.
*La scheda grafica NON è inclusa nella confezione.
*I cavi USB-C, DP e HDMI sono inclusi nella confezione.
Immagini fluide in ogni momento
Dì addio a tearing e stuttering. Con compatibilità NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium e VESA AdaptiveSync™ questo monitor OLED offre immagini fluide e senza strappi, garantendo una perfetta sincronizzazione dei frame sia su PC che sulle console di nuova generazione.
Immagine di una macchina verde che corre su una pista.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le prestazioni della funzionalità sono confrontate con quelle dei modelli che non applicano la tecnologia sync.
*Possono verificarsi errori o ritardi a seconda della connessione di rete.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Il nostro monitor è stato testato da NVIDIA ed è ufficialmente convalidato come monitor compatibile con G-SYNC®, in grado di offrire un’ottima esperienza di gioco con una riduzione significativa di tearing o stuttering.
VESA certified AdaptiveSync
Dotato della certificazione VESA AdaptiveSync Display, è progettato per il gaming con frequenze di aggiornamento notevolmente più elevate e bassa latenza. Goditi immagini di gioco più fluide, senza tearing, e una riproduzione video priva di sfarfallii.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Con la tecnologia FreeSync™ Premium Pro, i giocatori possono vivere un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni anche nei titoli ad alta risoluzione e ritmo veloce. Riduce in modo significativo il tearing e lo stuttering dello schermo.
Funzionalità di gioco avanzate
• Dynamic Action Sync riduce il ritardo di input per una risposta in tempo reale.
• Black Stabilizer illumina le scene buie, riduce il ritardo di input per una risposta in tempo reale.
• La funzione Crosshair aumenta la precisione, per una precisione mortale.
• Il contatore FPS mostra il frame rate in tempo reale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*La funzione Crosshair non è disponibile quando il contatore di FPS è attivo.
*Il contatore FPS può visualizzare un valore che supera la frequenza di aggiornamento massima del monitor.
*Contatore di FPS (Frame Per Second): Misurazione dei fotogrammi al secondo.
Gioco su console fluido e reattivo
LG UltraGear OLED offre un gameplay fluido e reattivo, sia per le azioni più frenetiche che per le esplorazioni più approfondite. Il supporto HDMI 2.1 garantisce compatibilità con una vasta gamma di console, garantendo movimenti fluidi, immagini realistiche e una profondità coinvolgente in ogni scena.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le console PS5 e Xbox supportano solo un formato 16:9, assicurati che le impostazioni dello schermo siano configurate correttamente per ottenere prestazioni di gioco ottimali.
*Cuffie vendute separatamente.
Gameplay senza interruzioni grazie a LG Switch
L’app LG Switch trasforma il tuo schermo in un centro multitasking perfetto per lavoro, gaming e streaming. Dividi lo schermo fino a 11 sezioni, personalizza i layout di visualizzazione o avvia videochiamate con un solo tasto rapido.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*To download the latest version of the LG Switch app, visit LG.com.
Tutorial app LG Switch
Regola facilmente le impostazioni del tuo monitor con l’app LG Switch.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Proteggi il tuo OLED con On-Screen Display
Attraverso On-Screen Display, puoi regolare la luminosità del tuo display OLED e attivare le impostazioni di protezione per prevenirela ritenzione delle immagini, permettendoti di godere più a lungo della qualità d’immagine superiore dell’OLED. Inoltre, puoi personalizzare facilmente la configurazione di gioco per prestazioni ottimali.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Design pensato per i gamer
Crea il setup di gioco dei tuoi sogni. Il design senza cornici su 4 lati e l'illuminazione ambientale sul retro ti assicurano la massima immersività, mentre la base regolabile in altezza, inclinazione e orientamento ti consente di giocare nella posizione più confortevole possibile. Il supporto a L è stato progettato per ridurre gli ingombri sulla scrivania, per una postazione pulita ed efficiente.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
784.1 x 470.4-580.4 x 291.8 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
784.1 x 358.3 x 167.1 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
927 x 295 x 550 mm
Peso con Stand [kg]
10.4 kg
Peso senza Stand [kg]
6.2 kg
Peso con Imballo [kg]
15.5 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Calibrazione Hardware
Sì (HW Calibration Ready)
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
Auto Input Switch
Sì
Illuminazione RGB LED
Hexagon Lighting
PBP
Sì (2PBP)
PIP
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
VESA Adaptive Sync
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.1)
DisplayPort
1x (1.4 con DSC)
USB-C
1x (65W)
USB Downstream
2x (3.0)
Uscita Cuffie
Sì (4 poli audio+mic)
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Adattatore
Sì
HDMI
Sì (2.1)
USB-C
Sì
DisplayPort
Sì
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
34"
Dimensione Schermo [cm]
86,2 cm
Risoluzione
WQHD (3440x1440)
Tipologia di Pannello
OLED
Formato
21:9 Curvo
Pixel Pitch [mm]
0.23mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m² / picco 1300 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 98,5%
Numero di Colori
1.07 miliardi
Color Bit
10bit
Contrasto (Tip.)
1500000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso, basso riverbero (Tripla certificazione UL)
Tempo di Risposta
0,03ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240Hz
Angolo di visione
178°/178°
Raggio di Curvatura
800R
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
Dual Controller
Sì
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch App)
AUDIO
Speaker
Sì (7W x2)
DTS HP:X
Sì (4 poli)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 4 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza, Tilt, Swivel
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
