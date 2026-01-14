About Cookies on This Site

Monitor gaming UltraGear OLED 34" | Serie GX900A | WQHD, 21:9 Curvo, 240Hz, 0,03ms

34GX900A_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
34GX900A_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor gaming UltraGear OLED 34" | Serie GX900A | WQHD, 21:9 Curvo, 240Hz, 0,03ms

34GX900A-B
Funzionalità principali

  • Monitor gaming OLED 21:9 curvo con risoluzione WQHD (3440x1440) HDR True Black 400
  • Immagini ultra-rapide con refresh rate 240Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG)
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync, VRR
  • Connettiti con PC e console con HDMI 2.1, DisplayPort e USB-C (65W)
  • Speaker Stereo integrati 7W x2
  • Regolazione Schermo: Altezza, Tilt, Swivel
Altro
DISPLAYVELOCITÁTECNOLOGIA
Immagine del logo UltraGear™ OLED GX9

L'OLED si mette in gioco.

Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ OLED 34GX900A.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

'Una panoramica delle caratteristiche di un monitor LG UltraGear che mostra il suo display OLED WQHD 21:9 con risoluzione 3440x1440, certificazione VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400, tempo di risposta ultra rapido di 0,03 ms (GtG) e frequenza di aggiornamento di 240 Hz, altoparlanti stereo DTS HeadPhone:X con potenza di uscita di 7 W per canale e connettività versatile con HDMI 2.1 e USB-C che supporta l’erogazione di potenza da 65 W.

DISPLAY

OLED 34" WQHD

21:9 Curvo

DisplayHDR True Black 400

VELOCITÁ

0.03ms (GtG) Response Time

& 240Hz Refresh Rate

USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

TECNOLOGIA

G-SYNC Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

USB-C (65W)

Tap anchor-display

OLED: nero perfetto, colori perfetti

Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva: ogni pixel si accende autonomamente per rendere luci e ombre ancora più definite. Il risultato è un'immagine dai colori realistici, nero che non sbiadisce e una resa senza paragoni. Il tutto su un ampio display da 34" in formato 21:9 curvo, per un'esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente.

Questo monitor animato mostra il display che cresce da QHD a WQHD.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

"Le immagini planetarie appaiono più luminose e nitide sui monitor LG OLED. "

Ancora più luminoso*

Illumina la strada verso la vittoria con una luminosità fino a 1300nit. Il display WOLED con tecnologia Micro Lens Aray+ (MLA+) ti regala immagini fino al 37,5% più luminose*, con colori vividi e realistici per un gaming coinvolgente e preciso anche in ambienti luminosi.

*Tra i monitor gaming LG OLED con MLA+. Sulla base delle specifiche pubblicate, la luminosità SDR è 37,5% più luminosa dei nostri modelli precedenti (27GR95QE, 45GR95QE).

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

Vedi di più, vedi meglio.
21:9 UltraWide, l’ideale per il gaming

Il monitor curvo OLED 21:9 offre un'esperienza immersiva e coinvolgente sia per il gaming che per i contenuti streaming, grazie ad una proporzione tra spazio verticale e orizzontale bilanciata e ottimizzata.

Il monitor curvo OLED 21:9 offre un'esperienza immersiva e coinvolgente con un rapporto di aspetto bilanciato e ottimizzato.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

800R, la curvatura ideale

Mettiti al centro del gioco. La curvatura da 800R amplia il tuo campo visivo periferico mantenendo luminosità e colori costanti, senza distorsioni. Così puoi vivere un'immersione totale nel gioco.

An animated video transitioning from a front view to a top view of a curved monitor.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*L’esperienza visiva potrebbe variare in base alla distanza dallo schermo e dalla posizione dell’utente.

Tuffati in un'esplosione di colori

VESA DisplayHDR True Black 400 offre neri profondi e uniformi in ogni scena, sia luminosa che scura. Con contrasto 1.500.000:1 e gamma cromatica DCI-P3 98.5% puoi vedere colori dai dettagli ancora più ricchi.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

*1.500.000:1 è il rapporto di contrasto al 25% APL (Average Picture Level; livello medio dell’immagine) il quale è indicato in percentuale e si riferisce al valore tra il livello del nero e il livello di riferimento per il bianco. 

Tripla certificazione UL
per il massimo comfort di gioco

Gioca quanto vuoi, al comfort dei tuoi occhi ci pensiamo noi. I display LG WOLED sono certificati Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL perchè minimizzano l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, senza intaccare la qualità delle immagini. E con la finitura antiriflesso puoi giocare senza in ogni condizione di luce.

Monitor da gaming curvo che mostra un personaggio robot in un’ambientazione futuristica, con certificazioni UL di seguito.

*Le immagini presentate sono simulate solo a scopo puramente illustrativo.

*I WOLED LG sono stati verificati come Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL.

*Numero del certificato: Schermo Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condizioni di UGR inferiori a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*La funzionalità di cui sopra può variare a seconda dell’ambiente o delle condizioni informatiche dell’utente.

Tap anchor-VELOCITÁ..

Tap anchor-VELOCITÁ..

Scena di gioco di corse con una risposta estremamente veloce di 0,03 ms (GtG) e una frequenza di aggiornamento rapida di 240 Hz.

240Hz e 0,03ms,
incredibile velocità

Grazie ai pixel autoilluminanti del pannello OLED puoi godere di un tempo di risposta di soli 0,03ms GtG e di un refresh rate a 240Hz, per un'esperienza di gioco fluida e veloce.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

Porta USB-C con power delivery 65W

Collega il tuo laptop al monitor tramite un cavo USB-C e ricaricalo con potenza fino a 65W, eliminando la necessità di un adattatore separato. Goditi la risoluzione WQHD e una frequenza di aggiornamento di 240Hz tramite DP 1.4 o HDMI 2.1, garantendo che il tuo gioco rimanga ininterrotto.

Un monitor da gaming da 34 pollici è posizionato al centro della scrivania, con vari dispositivi IT disposti intorno ad esso.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Per funzionare correttamente, è necessario un cavo USB-C per collegare la porta USB-C al monitor.

*Supporta fino a QHD@240Hz di frequenza di aggiornamento. Per funzionare correttamente, è necessaria una scheda grafica che supporti il cavo DP 1.4 o HDMI 2.1.

*La scheda grafica NON è inclusa nella confezione.

*I cavi USB-C, DP e HDMI sono inclusi nella confezione.

Immagini fluide in ogni momento

Dì addio a tearing e stuttering. Con compatibilità NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium e VESA AdaptiveSync™ questo monitor OLED offre immagini fluide e senza strappi, garantendo una perfetta sincronizzazione dei frame sia su PC che sulle console di nuova generazione.

Immagine di una macchina verde che corre su una pista.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Le prestazioni della funzionalità sono confrontate con quelle dei modelli che non applicano la tecnologia sync.

*Possono verificarsi errori o ritardi a seconda della connessione di rete.

Funzionalità di gioco avanzate

• Dynamic Action Sync riduce il ritardo di input per una risposta in tempo reale.

• Black Stabilizer illumina le scene buie, riduce il ritardo di input per una risposta in tempo reale.

• La funzione Crosshair aumenta la precisione, per una precisione mortale. 

• Il contatore FPS mostra il frame rate in tempo reale.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*La funzione Crosshair non è disponibile quando il contatore di FPS è attivo.

*Il contatore FPS può visualizzare un valore che supera la frequenza di aggiornamento massima del monitor.

*Contatore di FPS (Frame Per Second): Misurazione dei fotogrammi al secondo.

Gioco su console fluido e reattivo

LG UltraGear OLED offre un gameplay fluido e reattivo, sia per le azioni più frenetiche che per le esplorazioni più approfondite. Il supporto HDMI 2.1 garantisce compatibilità con una vasta gamma di console, garantendo movimenti fluidi, immagini realistiche e una profondità coinvolgente in ogni scena.

Un monitor da gaming curvo mostra un gioco di corse con una supercar rossa in una città illuminata al neon. Altre scene di gioco scorrono sullo schermo. Davanti è posizionato un controller bianco per console, che evidenzia il gioco.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Le console PS5 e Xbox supportano solo un formato 16:9, assicurati che le impostazioni dello schermo siano configurate correttamente per ottenere prestazioni di gioco ottimali.

Tap anchor-TECNOLOGIA

Tap anchor-TECNOLOGIA

Primo piano di un supporto per monitor con un cavo per cuffie collegato e il logo DTS Headphone X visualizzato.

Jack cuffie a 4 poli

Plugin per effetti sonori coinvolgenti

Divertiti a giocare mentre usi la chat vocale collegandoti con l’uscita cuffie a 4 poli. Inoltre, l’esperienza sarà ancora più coinvolgente grazie all’audio 3D di DTS Headphone:X e alle casse audio da 7W x2.

*Cuffie vendute separatamente.

Gameplay senza interruzioni grazie a LG Switch

L’app LG Switch trasforma il tuo schermo in un centro multitasking perfetto per lavoro, gaming e streaming. Dividi lo schermo fino a 11 sezioni, personalizza i layout di visualizzazione o avvia videochiamate con un solo tasto rapido.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

*To download the latest version of the LG Switch app, visit LG.com.

Tutorial app LG Switch

Regola facilmente le impostazioni del tuo monitor con l’app LG Switch.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Proteggi il tuo OLED con On-Screen Display

Attraverso On-Screen Display, puoi regolare la luminosità del tuo display OLED e attivare le impostazioni di protezione per prevenirela ritenzione delle immagini, permettendoti di godere più a lungo della qualità d’immagine superiore dell’OLED. Inoltre, puoi personalizzare facilmente la configurazione di gioco per prestazioni ottimali.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

Design pensato per i gamer

Crea il setup di gioco dei tuoi sogni. Il design senza cornici su 4 lati e l'illuminazione ambientale sul retro ti assicurano la massima immersività, mentre la base regolabile in altezza, inclinazione e orientamento ti consente di giocare nella posizione più confortevole possibile. Il supporto a L è stato progettato per ridurre gli ingombri sulla scrivania, per una postazione pulita ed efficiente.

Swivel adjustable icon.

Orientamento

Tilt adjustable icon.

Inclinazione

Height adjustable icon.

Altezza

Borderless design icon.

Design senza bordi

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Stampa

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    784.1 x 470.4-580.4 x 291.8 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    784.1 x 358.3 x 167.1 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    927 x 295 x 550 mm

  • Peso con Stand [kg]

    10.4 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    6.2 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    15.5 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ TRUE BLACK 400

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Calibrazione Hardware

    Sì (HW Calibration Ready)

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • Auto Input Switch

  • Illuminazione RGB LED

    Hexagon Lighting

  • PBP

    Sì (2PBP)

  • PIP

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    VESA Adaptive Sync

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.1)

  • DisplayPort

    1x (1.4 con DSC)

  • USB-C

    1x (65W)

  • USB Downstream

    2x (3.0)

  • Uscita Cuffie

    Sì (4 poli audio+mic)

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

    Sì (2.1)

  • USB-C

  • DisplayPort

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Dimensione Schermo [cm]

    86,2 cm

  • Risoluzione

    WQHD (3440x1440)

  • Tipologia di Pannello

    OLED

  • Formato

    21:9 Curvo

  • Pixel Pitch [mm]

    0.23mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m² / picco 1300 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 98,5%

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi

  • Color Bit

    10bit

  • Contrasto (Tip.)

    1500000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso, basso riverbero (Tripla certificazione UL)

  • Tempo di Risposta

    0,03ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

  • Raggio di Curvatura

    800R

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch App)

AUDIO

  • Speaker

    Sì (7W x2)

  • DTS HP:X

    Sì (4 poli)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 4 lati

  • OneClick Stand

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

