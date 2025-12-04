We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor smart 32" | Serie U721SA | 4K, HDR, webOS 24, USB-C
32U721SA-W
Funzionalità principali
- Un solo schermo, infinite possibilità: monitor smart con webOS 24
- Funzionalità AirPlay 2 e Screen Share per condividere dal tuo smartphone al monitor i tuoi contenuti preferiti
- Display 32" 4K HDR con USB-C (65W)
- Speaker stereo integrati 10W (5W + 5W)
- Compatibile con Telecomando Puntatore (non incluso nella confezione)
- Regolazione Schermo: Tilt
Eccellenza premiata
Uno schermo, infinite possibilità
Adattati a qualsiasi attività o ambiente con infinite possibilità. Grazie a webOS, puoi bilanciare perfettamente lavoro e intrattenimento. Vivi un’esperienza visiva straordinaria con un ampio display da 31,5 pollici e una qualità d’immagine 4K mozzafiato.
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*La tastiera e il mouse mostrati sopra non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
Display 4K 32"
Un grande display per lavorare e giocare
Il display 4K UHD (3840x2160) con una gamma cromatica DCI-P3 fino al 90% offre un rapporto di contrasto elevato e colori precisi. Permette di vivere un'immersione visiva, dall'intrattenimento all'elaborazione del lavoro.
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Luminosità: 250nit (Tip.), Color Gamut: DCI-P3 90% (Tip.)
webOS
Esperienza smart, anche senza PC
Il sistema operativo webOS ti regala un'esperienza da smart TV. Goditi le tue serie tv e i tuoi film preferiti con le app integrate come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, e accedi ai canali LG gratuiti, anche senza collegarti al PC. Inoltre, hai accesso a programmi di produttività come Microsoft 365 e Google Calendar.
Una foto che mostra vari contenuti su webOS.
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*I servizi di streaming integrati possono variare in base al Paese.
*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi correlati. I servizi separati non vengono forniti e potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento (acquistabili separatamente).
webOS aggiornato per 5 anni con il programma webOS Re:New
Resta aggiornato all'ultima versione di webOS e continua a godere delle sue straordinarie funzionalità. Con il programma webOS Re:New, hai garantiti 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo.
*I modelli LG Smart Monitor in uscita nel 2025 saranno dotati della versione webOS 24.
Questi modelli riceveranno in futuro l’aggiornamento a webOS 26, non a webOS 25.
*Aggiornamenti, funzioni, app e servizi possono variare a seconda del modello e della regione.
*Gli aggiornamenti webOS saranno disponibili fino a quattro volte in un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del prodotto, con disponibilità e tempistiche che possono differire per modello e area geografica.
webOS - Home Office
Produttività avanzata, anche senza PC
Accedi al tuo PC da remoto tramite il Monitor Smart e utilizza i servizi Home Office, senza collegarti al computer.
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*La tastiera, il mouse, le cuffie, il controller di gioco e la webcam (tipo Pogo) sopra menzionati non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*La funzione Remote PC è disponibile solo su PC con sistema operativo Windows 10 Pro o versioni successive.
*È necessaria una connessione Internet e l’abbonamento ai relativi servizi di streaming. Alcuni servizi di streaming possono richiedere un pagamento di abbonamento separato e non sono forniti (acquistabili separatamente).
*La funzionalità Remote PC è supportata su Windows 10 Pro o versioni successive ed è compatibile con PC di terze parti che supportano la connessione Remote PC, inclusi i modelli gram.
*I servizi supportati possono variare a seconda del Paese.
Il Gaming Portal è aperto
Il Gaming Portal è una piattaforma pensata per i gamer, che offre un’esperienza su misura con opzioni per selezionare i menu tramite gamepad o telecomando e supporto per la gamification personalizzata. Puoi tenere traccia di classifiche e punteggi tra i giocatori, accedendo facilmente a un’ampia gamma di titoli, dai giochi AAA a quelli social. Grazie alle partnership con i principali servizi di cloud gaming come GeForce NOW, Amazon Luna e presto anche Xbox Cloud, insieme ai giochi nativi disponibili come app su webOS, puoi giocare senza bisogno di console o dispositivi esterni, per un’esperienza di gioco definitiva.
*Il supporto al Gaming Portal può variare in base al Paese.
*Il supporto per i servizi di cloud gaming e i giochi all’interno del Gaming Portal può variare in base al paese.
*Alcuni servizi di gaming possono richiedere un abbonamento e un gamepad.
Gaming - Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate su LG Gaming Portal
Accedi a franchise leggendarie e gioca a nuovi titoli dal primo giorno tramite l’app Xbox disponibile nel Gaming Portal di LG.
Inizia subito lo streaming e porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore.*
Sport
Segui la tua squadra del cuore
webOS ti tiene aggiornato sulla tua squadra preferita con un servizio totalmente personalizzato. Ricevi le ultime novità o aggiornamenti sulle prossime partite, tutto sul tuo Monitor Smart.
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*La tastiera, il mouse, le cuffie e il controller di gioco sopra mostrati non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*È necessaria una connessione Internet e l’abbonamento ai relativi servizi di streaming. Alcuni servizi di streaming possono richiedere un abbonamento a pagamento e non sono forniti (acquistabili separatamente).
*La disponibilità del Gaming Portal può variare in base alla regione. Nelle regioni non supportate, gli utenti verranno reindirizzati all’attuale Gaming Hub.
*I servizi supportati possono differire a seconda del Paese.
*È necessaria una connessione Internet, un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e un controller di gioco Bluetooth compatibile. Xbox Cloud Gaming (Beta) richiede un abbonamento Game Pass Ultimate e un dispositivo supportato (entrambi venduti separatamente). Disponibile solo in alcune regioni (xbox.com/regions), dispositivi (xbox.com/cloud-devices) e giochi (xbox.com/play). Disponibile su determinati LG Smart Monitor con webOS 24 o versioni successive.
Luminosità automatica
Visione confortevole in ogni condizione di luce
Il controllo della luminosità rileva le fonti di luce presenti nello spazio circostante e regola automaticamente la luminosità dello schermo per offrire immagini nitide e chiare, sia di giorno che di notte.
L’immagine a sinistra mostra l’aspetto diurno con la funzione di regolazione della luminosità attiva, mentre l’immagine a destra mostra l’aspetto notturno con la stessa funzione.
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
Dynamic Tone Mapping
Le immagini prendono vita
Goditi le immagini così come dovrebbero essere: il Dynamic Tone Mapping regola luminosità e contrasto per offrirti dettagli ottimali e realismo sorprendente. Film e giochi prendono vita con un’immersione totale e una qualità sempre uniforme, su ogni contenuto.
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Disponibile solo con segnale video HDR.
USB-C
Un cavo, tantissime possibilità
La connessione USB-C consente di trasferire video, dati e ricarica con power delivery a 65W al laptop collegato, tutto con un solo cavo.
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*Per utilizzare le funzionalità ThinQ, è necessario installare l’applicazione “LG ThinQ” da Google Play Store o Apple App Store sullo smartphone e connettersi al Wi-Fi. Per istruzioni dettagliate sull’uso, consulta la sezione di aiuto dell’applicazione.
*Per registrare gli apparecchi nell’app LG ThinQ è necessario disporre di una connessione Internet wireless a casa.
*Le funzionalità effettive dell’app LG ThinQ possono variare a seconda del prodotto e del modello.
*Questo prodotto è registrato come TV nell’app LG ThinQ. Puoi modificare il nome del dispositivo registrato nell’app LG ThinQ.
*Attraverso l’app LG ThinQ, puoi utilizzare le funzioni di controllo del volume, puntatore e accensione.
Controllo vocale
Con l’app ThinQ puoi controllare il monitor da remoto con i comandi vocali tramite Alexa, trasformando LG Swing in un centro di controllo per intrattenimento e produttività. Inoltre, è compatibile con il Telecomando Puntatore*, per rendere la tua esperienza d'uso ancora più smart.
A woman is turning up the LG Smart Monitor Swing’s volume using a Magic Remote.
*Le immagini sono simulate per facilitare la comprensione delle funzioni e possono differire dall’uso reale.
*Per il corretto funzionamento, è necessario collegare l’LG Smart Monitor all’app ThinQ.
*Le immagini mostrate sullo schermo possono differire da quelle effettive dell’app. I servizi possono variare a seconda della regione/paese o della versione dell’app.
*È possibile modificare le impostazioni di lingua e regione tra 22 lingue per 146 paesi.
**Il telecomando è incluso nella confezione.
**Il Telecomando Puntatore è venduto separatamente e può variare a seconda del paese.
**La funzionalità Alexa è disponibile. Consultare le specifiche del prodotto per i dettagli.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Condividi contenuti direttamente dallo smartphone
Goditi i tuoi contenuti preferiti sull'ampio schermo 4k da 32" grazie alla condivisione semplice e immediata via AirPlay (per dispositivi Apple) e Screen Share (per dispositivi Android).
*Apple e i relativi marchi e loghi sono di proprietà Apple Inc. Le funzionalità supportate possono variare in base al Paese e alla regione.
*Per utilizzare AirPlay e HomeKit con questo monitor, si consiglia l’ultima versione di iOS, iPadOS o macOS. *Apple, AirPlay e HomeKit sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Il badge Works with Apple Home è un marchio registrato di Apple Inc.
*Screen Share: Supportato da Android o Windows 10 e oltre.
*Connetti il tuo dispositivo alla stessa rete del tuo monitor.
LG Switch app
LG Switch, il tuo alleato per la creatività
L’app LG Switch ottimizza il tuo monitor sia per lavoro che per svago. Personalizza la qualità dell’immagine e la luminosità con il wizard personalizzato. Inoltre, puoi dividere lo schermo in 6 configurazioni diverse e avviare la tua piattaforma di videochiamate, rendendo l’esperienza d'uso ancora più comoda.
Quick Control
Scopri la comodità del Quick Control sull’LG Smart Monitor, che offre un accesso semplice e immediato ai menu tramite azioni intuitive.
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
*L’app LG Switch è un’applicazione disponibile solo per PC.
*Per scaricare la versione più recente dell’app LG Switch, visita LG.com.
Tante opzioni di connettività
Una varietà di interfacce
Il nostro smart monitor offre 2 porte HDMI, 2 porte USB e una porta USB‑C compatibili con un’ampia gamma di dispositivi. Supporta inoltre un setup da scrivania ordinato, aiutandoti a sfruttare al meglio lo spazio di lavoro.
**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
Design ergonomico
Efficienza e comfort
Il design praticamente senza bordi del corpo sottile bianco, combinato con il supporto piatto e sottile, si integra perfettamente nel tuo ufficio o nella tua casa occupando uno spazio minimo. Consente un’esperienza di visione ottimale grazie alla comoda regolazione dell’inclinazione.
Monitor LG Smart su una scrivania con tastiera, mouse e tazza di caffè visti dall’alto, mostrato accanto a una vista laterale che evidenzia la regolazione dell’inclinazione.
*Immagini simulate per favorire la comprensione delle caratteristiche del prodotto. Può differire dall'utilizzo reale.
*Tilt: -5-15˚
Caratteristiche principali
Display - Dimensione Schermo [Pollici]
31,5"
Display - Risoluzione
UHD 4K (3840x2160)
Display - Tipologia di Pannello
VA
Display - Formato
16:9
Display - Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 90%
Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60Hz
Display - Tempo di Risposta
5ms (GtG)
Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display
Tilt
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
714.2 x 509.8 x 209.9 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
714.2 x 429.4 x 45.8 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
877 x 131 x 502 mm
Peso con Stand [kg]
6.6 kg
Peso senza Stand [kg]
5.3 kg
Peso con Imballo [kg]
9.2 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
Luminosità Automatica (Auto Brightness)
Sì
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
webOS 24, compatibile AirPlay 2 e Screen Share Miracast; Web Browser; connessione Wi-Fi, Bluetooth; compatibile con Telecomando Puntatore (da acquistare separatamente), app ThinQ
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x
USB-C
1x
USB-C (Power Delivery)
65W
USB Upstream
1x (via USB-C)
USB Downstream
2x
POWER
Tipo
Alimentatore esterno
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Adattatore
Sì
HDMI
Sì
USB-C
Sì
Telecomando
Sì (Telecomando Standard)
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
31,5"
Dimensione Schermo [cm]
80 cm
Risoluzione
UHD 4K (3840x2160)
Tipologia di Pannello
VA
Formato
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.18 mm
Luminosità (Min.) [cd/m²]
200 cd/m²
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 90%
Numero di Colori
1.07 miliardi di colori
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
Contrasto (Tip.)
3000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
5ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60Hz
Angolo di visione
178°/178°
AUDIO
Speaker
Stereo 5W x2
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Borderless 3 lati
Regolazioni Display
Tilt
Appendibile a Parete [mm]
Sì (100x100 mm)
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
