About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor smart 32" | Serie U721SA | 4K, HDR, webOS 24, USB-C
32U721SA EU (E).pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor smart 32" | Serie U721SA | 4K, HDR, webOS 24, USB-C

32U721SA EU (E).pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor smart 32" | Serie U721SA | 4K, HDR, webOS 24, USB-C

32U721SA-W
front view with remote control
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree side view
Left side view
Rear view
-15 degree rear view
Rear close-up view
Rear view
Rear view
Rear view
Rear view
Rear view
front view with remote control
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree side view
Left side view
Rear view
-15 degree rear view
Rear close-up view
Rear view
Rear view
Rear view
Rear view
Rear view

Funzionalità principali

  • Un solo schermo, infinite possibilità: monitor smart con webOS 24
  • Funzionalità AirPlay 2 e Screen Share per condividere dal tuo smartphone al monitor i tuoi contenuti preferiti
  • Display 32" 4K HDR con USB-C (65W)
  • Speaker stereo integrati 10W (5W + 5W)
  • Compatibile con Telecomando Puntatore (non incluso nella confezione)
  • Regolazione Schermo: Tilt
Altro

Eccellenza premiata

Un’immagine del logo del premio “CES 2025 Innovation Awards – Honoree”.

CES Innovation Awards - Honoree

webOS Re:New Program

in Cybersecurity

Un'immagine del logo av forums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

"webOS 24 offre un’esperienza smart elegante, veloce e facile da usare, con un’interfaccia fresca e ordinata."

 

Un'immagine del premio if design

iF Design Award - Vincitore

webOS 24 UX

I Premi CES Innovation si basano sui materiali descrittivi forniti ai giudici. La CTA non ha verificato l’accuratezza delle informazioni o delle affermazioni presentate e non ha testato il prodotto a cui è stato assegnato il premio.

LG Smart Monitor logo.

LG Smart Monitor logo.

Uno schermo, infinite possibilità

Adattati a qualsiasi attività o ambiente con infinite possibilità. Grazie a webOS, puoi bilanciare perfettamente lavoro e intrattenimento. Vivi un’esperienza visiva straordinaria con un ampio display da 31,5 pollici e una qualità d’immagine 4K mozzafiato.

L’immagine mostra un LG Smart Monitor posizionato su una scrivania. Sullo schermo si vedono contenuti che rappresentano sia attività lavorative sia momenti di intrattenimento, evidenziando la versatilità del monitor per lavoro e svago.

The picture shows a woman using a LG Smart Monitor Swing with a child, three people sharing a desk and looking at a LG Smart Monitor Swing, a man watching a LG Smart Monitor Swing screen with his dog, and another man doing his work on a LG Smart Monitor Swing.

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*La tastiera e il mouse mostrati sopra non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

Mostra un astronauta e un’immagine astratta dai colori vivaci in 4K UHD, mettendo in risalto la qualità e la profondità cromatica del display.

Display 4K 32"

Una foto che mostra la funzione di mirroring di un monitor smart.

Condividi dai tuoi dispositivi

Una foto che mostra un monitor smart collegato a un laptop tramite USB-C, che dimostra la ricarica e il trasferimento dati.

Massimizza la produttività con USB-C

Una foto che mostra i monitor smart LG in un ufficio e in una casa.

Servizi OTT con webOS

LG Smart Monitor visto dall'alto.

Design ergonomico

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Display 4K 32"

Un grande display per lavorare e giocare

Il display 4K UHD (3840x2160) con una gamma cromatica DCI-P3 fino al 90% offre un rapporto di contrasto elevato e colori precisi. Permette di vivere un'immersione visiva, dall'intrattenimento all'elaborazione del lavoro.

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Luminosità: 250nit (Tip.), Color Gamut: DCI-P3 90% (Tip.)

webOS

Esperienza smart, anche senza PC

Il sistema operativo webOS ti regala un'esperienza da smart TV. Goditi le tue serie tv e i tuoi film preferiti con le app integrate come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, e accedi ai canali LG gratuiti, anche senza collegarti al PC. Inoltre, hai accesso a programmi di produttività come Microsoft 365 e Google Calendar.

Una foto che mostra vari contenuti su webOS.

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*I servizi di streaming integrati possono variare in base al Paese.

*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi correlati. I servizi separati non vengono forniti e potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento (acquistabili separatamente).

webOS aggiornato per 5 anni con il programma webOS Re:New

Resta aggiornato all'ultima versione di webOS e continua a godere delle sue straordinarie funzionalità. Con il programma webOS Re:New, hai garantiti 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo.

*I modelli LG Smart Monitor in uscita nel 2025 saranno dotati della versione webOS 24.

Questi modelli riceveranno in futuro l’aggiornamento a webOS 26, non a webOS 25.

*Aggiornamenti, funzioni, app e servizi possono variare a seconda del modello e della regione.

*Gli aggiornamenti webOS saranno disponibili fino a quattro volte in un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del prodotto, con disponibilità e tempistiche che possono differire per modello e area geografica.

webOS - Home Office

Produttività avanzata, anche senza PC

Accedi al tuo PC da remoto tramite il Monitor Smart e utilizza i servizi Home Office, senza collegarti al computer.

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*La tastiera, il mouse, le cuffie, il controller di gioco e la webcam (tipo Pogo) sopra menzionati non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

*La funzione Remote PC è disponibile solo su PC con sistema operativo Windows 10 Pro o versioni successive.

*È necessaria una connessione Internet e l’abbonamento ai relativi servizi di streaming. Alcuni servizi di streaming possono richiedere un pagamento di abbonamento separato e non sono forniti (acquistabili separatamente).

*La funzionalità Remote PC è supportata su Windows 10 Pro o versioni successive ed è compatibile con PC di terze parti che supportano la connessione Remote PC, inclusi i modelli gram.

*I servizi supportati possono variare a seconda del Paese.

Il Gaming Portal è aperto

Il Gaming Portal è una piattaforma pensata per i gamer, che offre un’esperienza su misura con opzioni per selezionare i menu tramite gamepad o telecomando e supporto per la gamification personalizzata. Puoi tenere traccia di classifiche e punteggi tra i giocatori, accedendo facilmente a un’ampia gamma di titoli, dai giochi AAA a quelli social. Grazie alle partnership con i principali servizi di cloud gaming come GeForce NOW, Amazon Luna e presto anche Xbox Cloud, insieme ai giochi nativi disponibili come app su webOS, puoi giocare senza bisogno di console o dispositivi esterni, per un’esperienza di gioco definitiva.

*Il supporto al Gaming Portal può variare in base al Paese.

*Il supporto per i servizi di cloud gaming e i giochi all’interno del Gaming Portal può variare in base al paese.

*Alcuni servizi di gaming possono richiedere un abbonamento e un gamepad.

Gaming - Xbox Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate su LG Gaming Portal

Accedi a franchise leggendarie e gioca a nuovi titoli dal primo giorno tramite l’app Xbox disponibile nel Gaming Portal di LG.

Inizia subito lo streaming e porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore.*

Musica

Curato secondo i tuoi gusti

Goditi la tua musica preferita con gli speaker stereo integrati. webOS suggerisce canzoni in base alle tue preferenze, e ti facilita la ricerca di artisti e brani riprodotti di recente.

Sport

Segui la tua squadra del cuore

webOS ti tiene aggiornato sulla tua squadra preferita con un servizio totalmente personalizzato. Ricevi le ultime novità o aggiornamenti sulle prossime partite, tutto sul tuo Monitor Smart.

LG Fitness

Allenati a casa

Trasforma il tuo soggiorno in una palestra personale con LG Fitness. Goditi un’ampia gamma di allenamenti, monitora i tuoi progressi e raggiungi i tuoi obiettivi, tutto dal comfort del tuo divano.

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*La tastiera, il mouse, le cuffie e il controller di gioco sopra mostrati non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

*È necessaria una connessione Internet e l’abbonamento ai relativi servizi di streaming. Alcuni servizi di streaming possono richiedere un abbonamento a pagamento e non sono forniti (acquistabili separatamente).

*La disponibilità del Gaming Portal può variare in base alla regione. Nelle regioni non supportate, gli utenti verranno reindirizzati all’attuale Gaming Hub.

*I servizi supportati possono differire a seconda del Paese.

*È necessaria una connessione Internet, un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e un controller di gioco Bluetooth compatibile. Xbox Cloud Gaming (Beta) richiede un abbonamento Game Pass Ultimate e un dispositivo supportato (entrambi venduti separatamente). Disponibile solo in alcune regioni (xbox.com/regions), dispositivi (xbox.com/cloud-devices) e giochi (xbox.com/play). Disponibile su determinati LG Smart Monitor con webOS 24 o versioni successive.

Luminosità automatica

Visione confortevole in ogni condizione di luce

Il controllo della luminosità rileva le fonti di luce presenti nello spazio circostante e regola automaticamente la luminosità dello schermo per offrire immagini nitide e chiare, sia di giorno che di notte.

L’immagine a sinistra mostra l’aspetto diurno con la funzione di regolazione della luminosità attiva, mentre l’immagine a destra mostra l’aspetto notturno con la stessa funzione.

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Dynamic Tone Mapping

Le immagini prendono vita

Goditi le immagini così come dovrebbero essere: il Dynamic Tone Mapping regola luminosità e contrasto per offrirti dettagli ottimali e realismo sorprendente. Film e giochi prendono vita con un’immersione totale e una qualità sempre uniforme, su ogni contenuto.

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*Disponibile solo con segnale video HDR.

USB-C

Un cavo, tantissime possibilità

La connessione USB-C consente di trasferire video, dati e ricarica con power delivery a 65W al laptop collegato, tutto con un solo cavo.

Un laptop è collegato a un LG Smart Monitor tramite USB-C. Si sta caricando attraverso la connessione USB-C mentre visualizza lo stesso schermo.

Un laptop è collegato a un LG Smart Monitor tramite USB-C. Si sta caricando attraverso la connessione USB-C mentre visualizza lo stesso schermo.

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

The LG Smart Monitor Swing screen is showing the ThinQ Home Dashboard interface.

Home Dashboard ThinQ

Tieni tutto sotto controllo

La Home Dashboard di ThinQ rende tutto più semplice: controlla e gestisci lo stato dei tuoi elettrodomestici e dispositivi LG da un’unica schermata, comodamente con il telecomando.

*Per utilizzare le funzionalità ThinQ, è necessario installare l’applicazione “LG ThinQ” da Google Play Store o Apple App Store sullo smartphone e connettersi al Wi-Fi. Per istruzioni dettagliate sull’uso, consulta la sezione di aiuto dell’applicazione.

*Per registrare gli apparecchi nell’app LG ThinQ è necessario disporre di una connessione Internet wireless a casa.

*Le funzionalità effettive dell’app LG ThinQ possono variare a seconda del prodotto e del modello.

*Questo prodotto è registrato come TV nell’app LG ThinQ. Puoi modificare il nome del dispositivo registrato nell’app LG ThinQ.

*Attraverso l’app LG ThinQ, puoi utilizzare le funzioni di controllo del volume, puntatore e accensione.

Controllo vocale

Con l’app ThinQ puoi controllare il monitor da remoto con i comandi vocali tramite Alexa, trasformando LG Swing in un centro di controllo per intrattenimento e produttività. Inoltre, è compatibile con il Telecomando Puntatore*, per rendere la tua esperienza d'uso ancora più smart.

A woman is turning up the LG Smart Monitor Swing’s volume using a Magic Remote.

*Le immagini sono simulate per facilitare la comprensione delle funzioni e possono differire dall’uso reale.

*Per il corretto funzionamento, è necessario collegare l’LG Smart Monitor all’app ThinQ.

*Le immagini mostrate sullo schermo possono differire da quelle effettive dell’app. I servizi possono variare a seconda della regione/paese o della versione dell’app.

*È possibile modificare le impostazioni di lingua e regione tra 22 lingue per 146 paesi.

**Il telecomando è incluso nella confezione.

**Il Telecomando Puntatore è venduto separatamente e può variare a seconda del paese.

**La funzionalità Alexa è disponibile. Consultare le specifiche del prodotto per i dettagli.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Condividi contenuti direttamente dallo smartphone

Goditi i tuoi contenuti preferiti sull'ampio schermo 4k da 32" grazie alla condivisione semplice e immediata via AirPlay (per dispositivi Apple) e Screen Share (per dispositivi Android).

*Apple e i relativi marchi e loghi sono di proprietà Apple Inc. Le funzionalità supportate possono variare in base al Paese e alla regione.

*Per utilizzare AirPlay e HomeKit con questo monitor, si consiglia l’ultima versione di iOS, iPadOS o macOS. *Apple, AirPlay e HomeKit sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Il badge Works with Apple Home è un marchio registrato di Apple Inc.

*Screen Share: Supportato da Android o Windows 10 e oltre.

*Connetti il tuo dispositivo alla stessa rete del tuo monitor.

LG Switch app

LG Switch, il tuo alleato per la creatività

L’app LG Switch ottimizza il tuo monitor sia per lavoro che per svago. Personalizza la qualità dell’immagine e la luminosità con il wizard personalizzato. Inoltre, puoi dividere lo schermo in 6 configurazioni diverse e avviare la tua piattaforma di videochiamate, rendendo l’esperienza d'uso ancora più comoda.

Quick Control

Scopri la comodità del Quick Control sull’LG Smart Monitor, che offre un accesso semplice e immediato ai menu tramite azioni intuitive.

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

*L’app LG Switch è un’applicazione disponibile solo per PC.

*Per scaricare la versione più recente dell’app LG Switch, visita LG.com.

Tante opzioni di connettività

Una varietà di interfacce

Il nostro smart monitor offre 2 porte HDMI, 2 porte USB e una porta USB‑C compatibili con un’ampia gamma di dispositivi. Supporta inoltre un setup da scrivania ordinato, aiutandoti a sfruttare al meglio lo spazio di lavoro.

**Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Design ergonomico

Efficienza e comfort

Il design praticamente senza bordi del corpo sottile bianco, combinato con il supporto piatto e sottile, si integra perfettamente nel tuo ufficio o nella tua casa occupando uno spazio minimo. Consente un’esperienza di visione ottimale grazie alla comoda regolazione dell’inclinazione.

Monitor LG Smart su una scrivania con tastiera, mouse e tazza di caffè visti dall’alto, mostrato accanto a una vista laterale che evidenzia la regolazione dell’inclinazione.

*Immagini simulate per favorire la comprensione delle caratteristiche del prodotto. Può differire dall'utilizzo reale.

*Tilt: -5-15˚

Stampa

Caratteristiche principali

  • Display - Dimensione Schermo [Pollici]

    31,5"

  • Display - Risoluzione

    UHD 4K (3840x2160)

  • Display - Tipologia di Pannello

    VA

  • Display - Formato

    16:9

  • Display - Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 90%​

  • Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60Hz

  • Display - Tempo di Risposta

    5ms (GtG)

  • Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display

    Tilt

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    714.2 x 509.8 x 209.9 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    714.2 x 429.4 x 45.8 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    877 x 131 x 502 mm

  • Peso con Stand [kg]

    6.6 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    5.3 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    9.2 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • Luminosità Automatica (Auto Brightness)

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    webOS 24, compatibile AirPlay 2 e Screen Share Miracast; Web Browser; connessione Wi-Fi, Bluetooth; compatibile con Telecomando Puntatore (da acquistare separatamente), app ThinQ

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x

  • USB-C

    1x

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

  • USB Upstream

    1x (via USB-C)

  • USB Downstream

    2x

POWER

  • Tipo

    Alimentatore esterno

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

  • USB-C

  • Telecomando

    Sì (Telecomando Standard)

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    31,5"

  • Dimensione Schermo [cm]

    80 cm

  • Risoluzione

    UHD 4K (3840x2160)

  • Tipologia di Pannello

    VA

  • Formato

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.18 mm

  • Luminosità (Min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 90%​

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi di colori

  • Color Bit

    10bit (8bit+FRC)

  • Contrasto (Tip.)

    3000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    5ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

AUDIO

  • Speaker

    Stereo 5W x2

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Borderless 3 lati

  • Regolazioni Display

    Tilt

  • Appendibile a Parete [mm]

    Sì (100x100 mm)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli