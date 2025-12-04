Monitor smart 32" | Serie U721SA | 4K, HDR, webOS 24, USB-C

*Apple e i relativi marchi e loghi sono di proprietà Apple Inc. Le funzionalità supportate possono variare in base al Paese e alla regione.

*Per utilizzare AirPlay e HomeKit con questo monitor, si consiglia l’ultima versione di iOS, iPadOS o macOS. *Apple, AirPlay e HomeKit sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Il badge Works with Apple Home è un marchio registrato di Apple Inc.

*Screen Share: Supportato da Android o Windows 10 e oltre.

*Connetti il tuo dispositivo alla stessa rete del tuo monitor.