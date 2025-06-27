We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming UltraGear 32" | Serie G600A | QHD, Curvo, 180Hz, 1ms (GtG)
Funzionalità principali
- Monitor gaming 32" con risoluzione QHD (2560x1440)
- Refresh rate 180Hz e tempo di risposta 1ms GtG
- Display curvo (1000R)
- AMD FreeSync™, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
- Compatibile HDR 10, sRGB 99%, 16.7 milioni di colori
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.
Chiarezza assoluta. Controllo totale.
Ogni immagine prende vita con il display QHD (2560x1440) da 32 pollici. I dettagli sono incredibili, i colori nitidi e brillanti, per una profondità e un realismo senza precedenti. Puoi immergerti completamente nell'azione e tenere sotto controllo ogni dettaglio.
Questa è un’immagine dello schermo UltraGear che mostra la schermata di gioco.
Eccezionale resa dei colori
Goditi immagini dai colori vividi e realistici grazie alla copertura al 99% dello spazio colore sRGB e al supporto ad HDR 10.
Conquista la vittoria a una velocità incredibile
Il tempo di risposta di solo 1ms (GtG) ti assicura transizioni rapidissime che migliorano la fluidità del gioco, per immagini vivide e realistiche, prive di sfocature e ghosting.
*Seleziona 'Faster Mode' per ottenere 'Tempo di Risposta 1ms'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Immagini fluide in ogni momento
La sincronizzazione adattiva con tecnologia AMD FreeSync™ minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.
Un personaggio cavaliere con un mantello rosso, che impugna un grande scudo e una spada; lo schermo a sinistra è diviso in due e appare sfocato, mentre quello a destra è nitido. In basso a destra è presente il logo AMD FreeSync.
Dynamic Action Sync
Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.
Black Stabilizer
La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.
Crosshair
Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.
Design pensato per i gamer
Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e orientamento ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.
Caratteristiche principali
Display - Dimensione Schermo [Pollici]
31,5"
Display - Risoluzione
Quad HD (2560x1440)
Display - Tipologia di Pannello
VA
Display - Formato
16:9 Curvo
Display - Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
180Hz
Display - Tempo di Risposta
1ms (GtG)
Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display
Altezza, tilt, swivel
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
702.5 x 459.9-559.9 x 259.6 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
780 x 500 x 180 mm
Peso con Stand [kg]
6,7 kg
Peso senza Stand [kg]
4,4 kg
Peso con Imballo [kg]
8,9 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
AMD FreeSync™
FreeSync
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
Auto Input Switch
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
VESA Adaptive Sync
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.0)
DisplayPort
1x (1.4)
Uscita Cuffie
Sì
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.3W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Adattatore
Sì
HDMI
1x
DisplayPort
1x
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
31,5"
Risoluzione
Quad HD (2560x1440)
Tipologia di Pannello
VA
Formato
16:9 Curvo
Pixel Pitch [mm]
0.27 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
Numero di Colori
16.7 milioni
Contrasto (Tip.)
3000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
1ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180Hz
Angolo di visione
180Hz
Raggio di Curvatura
1000R
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
Dual Controller
Sì
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 3 lati
Regolazioni Display
Altezza, tilt, swivel
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
