Monitor Gaming UltraGear 32" | Serie G600A | QHD, Curvo, 180Hz, 1ms (GtG)
20250610165407_32G600A_EU E.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

32G600A-B
Foto frontale monitor 32G600A-B
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off
rear perspective view with lights on
close-up view of the rear emblem lights off
close-up view of the rear emblem lights on
Funzionalità principali

  • Monitor gaming 32" con risoluzione QHD (2560x1440)
  • Refresh rate 180Hz e tempo di risposta 1ms GtG
  • Display curvo (1000R)
  • AMD FreeSync™, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
  • Compatibile HDR 10, sRGB 99%, 16.7 milioni di colori
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel
Altro
Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ 32G600A.

Born to Game

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

Display è scritto in lettere maiuscole e presenta il logo LG UltraGear nell’angolo in alto a destra.

Chiarezza assoluta. Controllo totale.

Ogni immagine prende vita con il display QHD (2560x1440) da 32 pollici. I dettagli sono incredibili, i colori nitidi e brillanti, per una profondità e un realismo senza precedenti. Puoi immergerti completamente nell'azione e tenere sotto controllo ogni dettaglio.

Questa è un’immagine dello schermo UltraGear che mostra la schermata di gioco.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Vista laterale di un monitor con l’immagine di un arciere da gioco sullo schermo.

Immergiti nel gioco con il
display curvo 1000R

Vivi un'esperienza di gioco ancora più immersiva con il display 32" curvo con raggio di curvatura 1000R.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Eccezionale resa dei colori

Goditi immagini dai colori vividi e realistici grazie alla copertura al 99% dello spazio colore sRGB e al supporto ad HDR 10.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

La parola Speed è scritta in lettere maiuscole e presenta il logo LG UltraGear nell’angolo in alto a destra.

Scena di gioco di corse con risposta estremamente rapida e frequenza di aggiornamento veloce a 180Hz.

Azione di gioco fluida e veloce

Scopri i nemici e attaccali più rapidamente. La velocità ultra-rapida di 180Hz ti consente di visualizzare più velocemente il frame successivo, per un'esperienza di gioco più fluida e una maggiore competitività sugli avversari.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Conquista la vittoria a una velocità incredibile

Il tempo di risposta di solo 1ms (GtG) ti assicura transizioni rapidissime che migliorano la fluidità del gioco, per immagini vivide e realistiche, prive di sfocature e ghosting.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

*Seleziona 'Faster Mode' per ottenere 'Tempo di Risposta 1ms'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

Usability is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Immagini fluide in ogni momento

La sincronizzazione adattiva con tecnologia AMD FreeSync™ minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.

Un personaggio cavaliere con un mantello rosso, che impugna un grande scudo e una spada; lo schermo a sinistra è diviso in due e appare sfocato, mentre quello a destra è nitido. In basso a destra è presente il logo AMD FreeSync.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Dynamic Action Sync

Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Black Stabilizer

La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Crosshair

Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Design pensato per i gamer

Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione  e orientamento ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Icona regolazione swivel.

Swivel

±30º

Icona regolazione tilt.

Tilt

-5~15º

Icona regolazione altezza.

Altezza

110mm

Icona senza cornici 3 lati.

Senza cornici 3 lati

Immagine dei prodotti UltraGear posizionati su uno sfondo blu navy scuro, con il prodotto a sinistra che mostra il retro e quello a destra che mostra la parte frontale.

Immagine dei prodotti UltraGear posizionati su uno sfondo blu navy scuro, con il prodotto a sinistra che mostra il retro e quello a destra che mostra la parte frontale.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Stampa

Caratteristiche principali

  • Display - Dimensione Schermo [Pollici]

    31,5"

  • Display - Risoluzione

    Quad HD (2560x1440)

  • Display - Tipologia di Pannello

    VA

  • Display - Formato

    16:9 Curvo

  • Display - Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180Hz

  • Display - Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display

    Altezza, tilt, swivel

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    702.5 x 459.9-559.9 x 259.6 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    780 x 500 x 180 mm

  • Peso con Stand [kg]

    6,7 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    4,4 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    8,9 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • Auto Input Switch

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    VESA Adaptive Sync

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.0)

  • DisplayPort

    1x (1.4)

  • Uscita Cuffie

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.3W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

    1x

  • DisplayPort

    1x

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    31,5"

  • Risoluzione

    Quad HD (2560x1440)

  • Tipologia di Pannello

    VA

  • Formato

    16:9 Curvo

  • Pixel Pitch [mm]

    0.27 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Numero di Colori

    16.7 milioni

  • Contrasto (Tip.)

    3000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180Hz

  • Angolo di visione

    180Hz

  • Raggio di Curvatura

    1000R

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 3 lati

  • Regolazioni Display

    Altezza, tilt, swivel

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

