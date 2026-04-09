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Proiettore portatile LG CineBeam Q Mini, 4K UHD, Proiezione fino a 120", 600 ANSI lumen, Laser RGB, Messa a fuoco automatica
Proiettore portatile LG CineBeam Q Mini, 4K UHD, Proiezione fino a 120", 600 ANSI lumen, Laser RGB, Messa a fuoco automatica
Funzionalità principali
- Grande schermo 4K UHD fino a 120 pollici: trasforma qualsiasi spazio in un vero cinema, con immagini ultra‑definite su grande schermo.
- Colori cinematografici ultra‑vividi: grazie a DCI‑P3 154% e alla tecnologia laser RGB, vivi colori ricchi, intensi e fedeli come al cinema.
- Contrasto fino a 450.000:1: neri più profondi e dettagli più nitidi per immagini con maggiore profondità e realismo.
- Luminosità di 600 ANSI Lumen: immagini brillanti e ben visibili anche in ambienti domestici illuminati
- Design compatto e minimal: elegante, portatile e facile da integrare in qualsiasi ambiente della casa.
- Speaker integrato da 4W: audio integrato per un’esperienza completa, senza bisogno di speaker esterni.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
*Sulla base dei test interni, la luminosità è stata aumentata da 500 a 600 Lumen ANSI rispetto al precedente modello CineBeam Q (HU710PB).
Il cinema ovunque desideri
Goditi un'esperienza cinematografica di qualità ovunque, con il nostro proiettore compatto ma pronto all'uso.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
Kompaktowy jak zawsze. Wyraźny jak nigdy dotąd.
La sua risoluzione 4K UHD offre dettagli nitidi e immagini realistiche, anche su un grande schermo da 120 pollici. Goditi colori vivaci e un contrasto profondo con un gamut cromatico DCI-P3 154% e un contrasto di 450.000:1, creando un'esperienza visiva immersiva — ora il 20% più luminosa rispetto al modello CineBeam Q precedente.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
*La dimensione dello schermo può variare in base alla distanza di proiezione.
*Se ci sono ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
*Le cifre sopra si basano sulla modalità "Brightest" e possono variare a seconda dell'ambiente.
*Le cifre della gamma cromatica (color gamut) misurano i valori provenienti da test interni e possono variare a seconda dell'ambiente.
*Sulla base dei test interni, la luminosità è stata aumentata da 500 a 600 Lumen ANSI rispetto al precedente modello CineBeam Q (HU710PB).
Ora, il 20% più luminoso
Con una luminosità di 600 ANSI Lumens, il proiettore CineBeam Q ora offre immagini più brillanti del 20%**, rendendo ogni scena più coinvolgente che mai.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
**Sulla base di test interni, la luminosità è stata aggiornata da 500 a 600 Lumen ANSI rispetto al precedente modello CineBeamQ (HU710PB).
Goditi l'intero spettro cromatico
Con un ampio gamut cromatico al DCI-P3 154%, il proiettore CineBeam Q offre una rappresentazione dei colori accurata e vibrante.
*Le cifre sopra si basano sulla 'modalità più luminosa' e possono variare a seconda dell'ambiente.
*Le cifre della gamma cromatica misuravano i valori provenienti da test interni e possono variare a seconda dell'ambiente.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
Colori ricchi con laser a 3 canali
Con il laser a 3 canali RGB puoi vivere la magia di dettagli vividi, con colori ricchi e alta luminosità per una visione più immersiva.
*Le cifre sopra si basano sulla modalità 'Brightest' e possono variare a seconda dell'ambiente.
*Il laser RGB offre una fonte luminosa separata per rosso, verde e blu.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
Nero intenso per dettagli profondi
Con un contrasto di 450.000:1, il proiettore CineBeam Q offre dettagli chiari e neri profondi, per immagini ancora più realistiche.
*Le cifre sopra si basano sulla 'modalità più luminosa' e possono variare a seconda dell'ambiente.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
Design Q elegante e minimalista
Compatto e leggero, questo proiettore offre prestazioni potenti. Il suo design minimalista lo rende facile da trasportare e si integra perfettamente ad ogni tuo spazio.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
Portalo dove vuoi, semplicemente
Portatile e versatile, il proiettore CineBeam Q dispone di una maniglia ruotabile che funziona anche da supporto. Il suo design innovativo permette un trasporto semplice e una proiezione estremamente pratica. Grazie alla maniglia ruotabile a 360 gradi, puoi godere di contenuti in 4K su qualsiasi superficie – pareti, schermi o perfino soffitti.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Avvio semplice, visione straordinaria
Dimentica le seccature. Con funzionalità smart che si adattano al tuo spazio, CineBeam Q garantisce sempre una configurazione rapida e semplice.
Regolazione automatica dello schermo
Il setup dello schermo è più semplice che mai: il proiettore CineBeam Q regola automaticamente messa a fuoco e correzione trapezoidale per una proiezione ideale.
Proiezione su misura per il tuo spazio
Regola facilmente la dimensione e la posizione dello schermo per adattarle alla parete.
Adattamento al colore della parete
Scegli tra 8 diversi preset di colore per abbinarli al colore della parete, ottenendo l'impostazione dell'immagine ottimale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
*Se ci sono ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
*Se la distanza dallo schermo è superiore a 2 m o la posizione è superiore a 25 gradi, la regolazione automatica dello schermo potrebbe non funzionare correttamente.
*Per LG CineBeam Q (PU600U), la funzione di scaling/shifting dello schermo potrebbe richiedere un aggiornamento utente
*Le funzionalità di scaling/shifting dello schermo saranno disponibili a partire da Gennaio 2026 tramite un aggiornamento automatico del software, a condizione che il dispositivo sia connesso a internet.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi correlati. I servizi separati non vengono forniti e potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento (acquistabili separatamente).
*I servizi supportati possono variare a seconda del Paese.
Nuove funzionalità per 5 anni con il programma webOS Re:New
Approfitta delle funzionalità e dei software più recenti grazie agli aggiornamenti periodici, fino a quattro volte nell’arco di cinque anni. Premiato ai CES Innovation Awards nella categoria cybersecurity, webOS protegge la tua privacy e i tuoi dati a ogni aggiornamento.
*webOS Re:New Program si applica ai modelli di proiettori LG CineBeam rilasciati nel 2025, con versione webOS 24.
*I modelli di proiettori LG CineBeam non prevedono l’aggiornamento a webOS 25, ma direttamente a webOS 26.
*Aggiornamenti, tempistiche e disponibilità di alcune funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello e all’area geografica.
*Gli aggiornamenti di webOS sono disponibili fino a quattro volte nell’arco di cinque anni dalla data di uscita del prodotto. La disponibilità delle funzionalità e le tempistiche di aggiornamento possono variare in base al modello e alla regione.
Pronto per essere collegato
Airplay & Screen Share 1)
Dal telefono al cinema
Condividi liberamente i tuoi contenuti preferiti dal tuo dispositivo mobile e laptop con CineBeam Q. Usa AirPlay* per i dispositivi Apple e Screen Share** per i dispositivi Android. Goditi video, foto e musica su uno schermo di grandi dimensioni.
Bluetooth & speaker 4W 2)
Suono surround cinematografico
CineBeam Q supporta il collegamento Bluetooth con doppia uscita audio, collegando due dispositivi contemporaneamente. Inoltre, puoi ascoltare musica ad alto volume grazie agli speaker integrati.
1) *Il dispositivo Apple deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi del proiettore. Questo proiettore supporta AirPlay 2 e richiede iOS 12.3 o successivo o macOS 10.14.5 o successivo.
**Supportato da Android o Windows 8.1 e versioni successive.
***A seconda dell'ambiente Wi-Fi e della versione firmware dei dispositivi esterni connessi, queste funzionalità potrebbero non funzionare correttamente.
***Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
2) *Supportato su BT 5.0 e versioni superiori. L'audio tra i due dispositivi collegati potrebbe non corrispondere.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
3) *Le immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
*Questo proiettore non ha una batteria integrata. Per il funzionamento è necessario il collegamento del cavo di alimentazione o della batteria esterna (20V/3,25A o superiore).
Tante porte a tua disposizione
CineBeam Q è compatibile con numerose interfacce. Collega i dispositivi che vuoi usando le porte HDMI e USB-C.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
*Supporta un 4K 30Hz collegando il dispositivo esterno con una porta USB di tipo C e non supporta HDR.
*Questo proiettore non ha una batteria integrata. Per il funzionamento è necessario il collegamento del cavo di alimentazione o della batteria esterna.
Il tuo spazio, ridefinito dalla proiezione con tecnologia AI.
Reinterpreta ogni giorno il tuo ambiente con immagini generate dall'Intelligenza Artificiale*, proiettate sulle pareti grazie al tuo proiettore LG CineBeam. Trasforma istantaneamente lo spazio in un interior design innovativo, creando immagini AI personalizzate** che si adattino perfettamente al tuo stato d'animo.
*Per utilizzare il servizio, è necessario scaricare l'app Jector AI tramite LG Content Store e registrare un account separato. Jector AI è disponibile sui modelli con webOS 6.0, webOS 23 o webOS 24.
**È necessario un abbonamento mensile di 6,99 dollari per generare più di tre immagini AI al mese, sia con che senza audio.
***Il tempo di generazione dell'immagine può variare a seconda della complessità dell'immagine.
***Jector AI supporta solo le lingue Inglese e Coreano.
LG Projection Calculator
Si adatterà al mio spazio?
Per assicurarti che il proiettore sia adatto al tuo ambiente, utilizza LG Projection Calculator.
Cosa trovi nella confezione
1 e 2: Adattatore e Cavo di alimentazione, 3 Telecomando
Tutte le specifiche
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- estensione
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