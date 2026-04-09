*webOS Re:New Program si applica ai modelli di proiettori LG CineBeam rilasciati nel 2025, con versione webOS 24.

*I modelli di proiettori LG CineBeam non prevedono l’aggiornamento a webOS 25, ma direttamente a webOS 26.

*Aggiornamenti, tempistiche e disponibilità di alcune funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello e all’area geografica.

*Gli aggiornamenti di webOS sono disponibili fino a quattro volte nell’arco di cinque anni dalla data di uscita del prodotto. La disponibilità delle funzionalità e le tempistiche di aggiornamento possono variare in base al modello e alla regione.