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Proiettore portatile LG CineBeam Q Mini, 4K UHD, Proiezione fino a 120", 600 ANSI lumen, Laser RGB, Messa a fuoco automatica

Proiettore portatile LG CineBeam Q Mini, 4K UHD, Proiezione fino a 120", 600 ANSI lumen, Laser RGB, Messa a fuoco automatica

PU600U
Vista frontale di Proiettore portatile LG CineBeam Q Mini, 4K UHD, Proiezione fino a 120", 600 ANSI lumen, Laser RGB, Messa a fuoco automatica PU600U
widok z boku z okrągłym głośnikiem i uchwytem na górze
widok z lewej strony z uchwytem i obiektywem
widok z prawej strony z portami i otworami wentylacyjnymi
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Vista frontale di Proiettore portatile LG CineBeam Q Mini, 4K UHD, Proiezione fino a 120", 600 ANSI lumen, Laser RGB, Messa a fuoco automatica PU600U
widok z boku z okrągłym głośnikiem i uchwytem na górze
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Funzionalità principali

  • Grande schermo 4K UHD fino a 120 pollici: trasforma qualsiasi spazio in un vero cinema, con immagini ultra‑definite su grande schermo.
  • Colori cinematografici ultra‑vividi: grazie a DCI‑P3 154% e alla tecnologia laser RGB, vivi colori ricchi, intensi e fedeli come al cinema.
  • Contrasto fino a 450.000:1: neri più profondi e dettagli più nitidi per immagini con maggiore profondità e realismo.
  • Luminosità di 600 ANSI Lumen: immagini brillanti e ben visibili anche in ambienti domestici illuminati
  • Design compatto e minimal: elegante, portatile e facile da integrare in qualsiasi ambiente della casa.
  • Speaker integrato da 4W: audio integrato per un’esperienza completa, senza bisogno di speaker esterni.
Altro
LG CineBeam Q

Esperienza cinematografica in 4K

Immagine laterale del proiettore LG CineBeam Q pu600u.

Immagine laterale del proiettore LG CineBeam Q pu600u.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

*Sulla base dei test interni, la luminosità è stata aumentata da 500 a 600 Lumen ANSI rispetto al precedente modello CineBeam Q (HU710PB).

Schermo 4K UHD 120", design Q minimal, luminosità 600 ANSI Lumens, DCI-P3 154%, triplo laser, contrasto 450.000:1, regolazione automatica dello schermo

Schermo 4K UHD 120", design Q minimal, luminosità 600 ANSI Lumens, DCI-P3 154%, triplo laser, contrasto 450.000:1, regolazione automatica dello schermo

Il cinema ovunque desideri

Goditi un'esperienza cinematografica di qualità ovunque, con il nostro proiettore compatto ma pronto all'uso.

Video del proiettore LG CineBeam Q

Video of LG CineBeam Q projector.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

QUALITÀ DELL'IMMAGINEDESIGNCONFIGURAZIONE SEMPLICE

Kompaktowy jak zawsze. Wyraźny jak nigdy dotąd.

La sua risoluzione 4K UHD offre dettagli nitidi e immagini realistiche, anche su un grande schermo da 120 pollici. Goditi colori vivaci e un contrasto profondo con un gamut cromatico DCI-P3 154% e un contrasto di 450.000:1, creando un'esperienza visiva immersiva — ora il 20% più luminosa rispetto al modello CineBeam Q precedente.

4K UHD

Risoluzione 3840x2160

DCI-P3 154%

Color gamut, Laser RGB

450,000:1

Contrasto

600

Luminosità (ANSI Lumens)

Trzy osoby ubrane w zielone, żółte i niebieskie stroje.

4K UHD 2160p

Tre persone con abiti verdi, gialli e blu.

FHD 1080p

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

*La dimensione dello schermo può variare in base alla distanza di proiezione.

*Se ci sono ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.

*Le cifre sopra si basano sulla modalità "Brightest" e possono variare a seconda dell'ambiente.

*Le cifre della gamma cromatica (color gamut) misurano i valori provenienti da test interni e possono variare a seconda dell'ambiente.

*Sulla base dei test interni, la luminosità è stata aumentata da 500 a 600 Lumen ANSI rispetto al precedente modello CineBeam Q (HU710PB).

Ora, il 20% più luminoso

Con una luminosità di 600 ANSI Lumens, il proiettore CineBeam Q ora offre immagini più brillanti del 20%**, rendendo ogni scena più coinvolgente che mai.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

**Sulla base di test interni, la luminosità è stata aggiornata da 500 a 600 Lumen ANSI rispetto al precedente modello CineBeamQ (HU710PB).

Goditi l'intero spettro cromatico

Con un ampio gamut cromatico al DCI-P3 154%, il proiettore CineBeam Q offre una rappresentazione dei colori accurata e vibrante.

*Le cifre sopra si basano sulla 'modalità più luminosa' e possono variare a seconda dell'ambiente.

*Le cifre della gamma cromatica misuravano i valori provenienti da test interni e possono variare a seconda dell'ambiente.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

Colori ricchi con laser a 3 canali

Con il laser a 3 canali RGB puoi vivere la magia di dettagli vividi, con colori ricchi e alta luminosità per una visione più immersiva.

*Le cifre sopra si basano sulla modalità 'Brightest' e possono variare a seconda dell'ambiente.

*Il laser RGB offre una fonte luminosa separata per rosso, verde e blu.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

Nero intenso per dettagli profondi

Con un contrasto di 450.000:1, il proiettore CineBeam Q offre dettagli chiari e neri profondi, per immagini ancora più realistiche.

*Le cifre sopra si basano sulla 'modalità più luminosa' e possono variare a seconda dell'ambiente.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

Design Q elegante e minimalista

Compatto e leggero, questo proiettore offre prestazioni potenti. Il suo design minimalista lo rende facile da trasportare e si integra perfettamente ad ogni tuo spazio.

Proiettore LG CineBeam smontato e rimontato.

LG CineBeam Q

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

Portalo dove vuoi, semplicemente

Portatile e versatile, il proiettore CineBeam Q dispone di una maniglia ruotabile che funziona anche da supporto. Il suo design innovativo permette un trasporto semplice e una proiezione estremamente pratica. Grazie alla maniglia ruotabile a 360 gradi, puoi godere di contenuti in 4K su qualsiasi superficie – pareti, schermi o perfino soffitti.

Immagine di una persona che tiene il manico a 360 gradi del LG CineBeam Q.
Video del LG CineBeam Q con il manico a 360 gradi.
Immagine di una persona che porta l'LG CineBeam Q con manico.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Avvio semplice, visione straordinaria

Dimentica le seccature. Con funzionalità smart che si adattano al tuo spazio, CineBeam Q garantisce sempre una configurazione rapida e semplice.

Regolazione automatica dello schermo

Il setup dello schermo è più semplice che mai: il proiettore CineBeam Q regola automaticamente messa a fuoco e correzione trapezoidale per una proiezione ideale.

Proiezione su misura per il tuo spazio

Regola facilmente la dimensione e la posizione dello schermo per adattarle alla parete.

Adattamento al colore della parete

Scegli tra 8 diversi preset di colore per abbinarli al colore della parete, ottenendo l'impostazione dell'immagine ottimale.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

*Se ci sono ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.

*Se la distanza dallo schermo è superiore a 2 m o la posizione è superiore a 25 gradi, la regolazione automatica dello schermo potrebbe non funzionare correttamente.

*Per LG CineBeam Q (PU600U), la funzione di scaling/shifting dello schermo potrebbe richiedere un aggiornamento utente

*Le funzionalità di scaling/shifting dello schermo saranno disponibili a partire da Gennaio 2026 tramite un aggiornamento automatico del software, a condizione che il dispositivo sia connesso a internet.

Immagine dell'interfaccia utente di webOS e del telecomando.

webOS:
Goditi un mondo di contenuti

Scopri un mondo di contenuti con webOS e i servizi di streaming integrati come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi correlati. I servizi separati non vengono forniti e potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento (acquistabili separatamente).

*I servizi supportati possono variare a seconda del Paese.

Nuove funzionalità per 5 anni con il programma webOS Re:New

Approfitta delle funzionalità e dei software più recenti grazie agli aggiornamenti periodici, fino a quattro volte nell’arco di cinque anni. Premiato ai CES Innovation Awards nella categoria cybersecurity, webOS protegge la tua privacy e i tuoi dati a ogni aggiornamento.

*webOS Re:New Program si applica ai modelli di proiettori LG CineBeam rilasciati nel 2025, con versione webOS 24.

*I modelli di proiettori LG CineBeam non prevedono l’aggiornamento a webOS 25, ma direttamente a webOS 26.

*Aggiornamenti, tempistiche e disponibilità di alcune funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello e all’area geografica.

*Gli aggiornamenti di webOS sono disponibili fino a quattro volte nell’arco di cinque anni dalla data di uscita del prodotto. La disponibilità delle funzionalità e le tempistiche di aggiornamento possono variare in base al modello e alla regione.

Pronto per essere collegato

Airplay & Screen Share 1)

Dal telefono al cinema

Condividi liberamente i tuoi contenuti preferiti dal tuo dispositivo mobile e laptop con CineBeam Q. Usa AirPlay* per i dispositivi Apple e Screen Share** per i dispositivi Android. Goditi video, foto e musica su uno schermo di grandi dimensioni.

Bluetooth & speaker 4W 2)

Suono surround cinematografico

CineBeam Q supporta il collegamento Bluetooth con doppia uscita audio, collegando due dispositivi contemporaneamente. Inoltre, puoi ascoltare musica ad alto volume grazie agli speaker integrati. 

Collega una power bank 3)

Collega una power bank al proiettore tramite USB-C e porta CineBeam Q dove vuoi.

1) *Il dispositivo Apple deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi del proiettore. Questo proiettore supporta AirPlay 2 e richiede iOS 12.3 o successivo o macOS 10.14.5 o successivo.

**Supportato da Android o Windows 8.1 e versioni successive.

***A seconda dell'ambiente Wi-Fi e della versione firmware dei dispositivi esterni connessi, queste funzionalità potrebbero non funzionare correttamente.

***Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

2) *Supportato su BT 5.0 e versioni superiori. L'audio tra i due dispositivi collegati potrebbe non corrispondere.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

3) *Le immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

*Questo proiettore non ha una batteria integrata. Per il funzionamento è necessario il collegamento del cavo di alimentazione o della batteria esterna (20V/3,25A o superiore).

Tante porte a tua disposizione

CineBeam Q è compatibile con numerose interfacce. Collega i dispositivi che vuoi usando le porte HDMI e USB-C. 

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

*Supporta un 4K 30Hz collegando il dispositivo esterno con una porta USB di tipo C e non supporta HDR.

*Questo proiettore non ha una batteria integrata. Per il funzionamento è necessario il collegamento del cavo di alimentazione o della batteria esterna.

Il tuo spazio, ridefinito dalla proiezione con tecnologia AI.

Reinterpreta ogni giorno il tuo ambiente con immagini generate dall'Intelligenza Artificiale*, proiettate sulle pareti grazie al tuo proiettore LG CineBeam. Trasforma istantaneamente lo spazio in un interior design innovativo, creando immagini AI personalizzate** che si adattino perfettamente al tuo stato d'animo.

Video del LG CineBeam che proietta lo schermo Jector AI

Side image of the LG CineBeam Q pu600u projector.

*Per utilizzare il servizio, è necessario scaricare l'app Jector AI tramite LG Content Store e registrare un account separato. Jector AI è disponibile sui modelli con webOS 6.0, webOS 23 o webOS 24.

**È necessario un abbonamento mensile di 6,99 dollari per generare più di tre immagini AI al mese, sia con che senza audio.

***Il tempo di generazione dell'immagine può variare a seconda della complessità dell'immagine.

***Jector AI supporta solo le lingue Inglese e Coreano.

LG Projection Calculator

Si adatterà al mio spazio?

Per assicurarti che il proiettore sia adatto al tuo ambiente, utilizza LG Projection Calculator.

Verifica subito!

Cosa trovi nella confezione

1 e 2: Adattatore e Cavo di alimentazione, 3 Telecomando

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
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