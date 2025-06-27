We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Proiettore CineBeam S | Laser A Tiro Corto, UHD 4K, 500 lumen, HDR10, HLG, webOS 24
PU615U
()
Funzionalità principali
- Proiettore a tiro corto, UHD 4K (3840x2160), HDR10, HLG
- Luminosità 500 lumen, constrasto 450,000:1
- Fino a 100" di proiezione
- Dimensioni compatte, design elegante e unico
- Compatibile con telecomando puntatore (non incluso nella confezione)
- smart webOS 24, compatibile AirPlay e Screen Share
*Questo proiettore a focale ultracorta richiede una distanza di proiezione compresa da 8,1 cm a 39,3 cm, molto più corta rispetto ai proiettori standard.
*Questo proiettore non ha una batteria integrata. Per il funzionamento è necessario collegare il cavo di alimentazione.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
AVSForum Best of CES 2025
Nominato “Best of CES 2025” da AVSForum 2025
Ti presentiamo il nostro miglior mini proiettore UST 4K di sempre.
Trasforma la tua parete in un cinema 4K da 100 pollici con la proiezione a tiro ultracorto. Vivi un’esperienza cinematografica di livello superiore senza bisogno di spazio extra e senza ombre.
Ultra Short Throw. Oltre i confini dello spazio
CineBeam S è dotato di tiro ultracorto, proiettando immagini panoramiche da una distanza di proiezione incredibilmente ristretta. Trasforma il tuo spazio in un eccezionale schermo cinematografico da 100 pollici.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.
*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
Visione cinematografica a casa, con uno schermo 4K da 100”
La risoluzione 4K offre dettagli nitidi e chiarezza realistica, anche su un enorme schermo da 100 pollici. Goditi colori vivaci e un contrasto intenso con gamma cromatica DCI-P3 154% e contrasto di 450.000:1, per un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*Le dimensioni dello schermo possono variare in base alla distanza di proiezione.
*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.
*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.
*I valori della gamma cromatica misurati sono risultati da test interni e possono variare a seconda dell’ambiente.
Guarda lo spettro completo dei colori
Grazie all’ampia gamma cromatica del 154% DCI-P3, LG CineBeam S garantisce una rappresentazione dei colori precisa e vivida.
*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.
*I valori della gamma cromatica misurati sono risultati da test interni e possono variare a seconda dell’ambiente.
*Il laser RGB offre una sorgente luminosa separata per rosso, verde e blu.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
Colori intensi grazie a tre laser
Il laser RGB offre colori intensi e una luminosità elevata per una visione più immersiva.
*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
Nero profondo per dettagli più ricchi
Il rapporto di contrasto di 450.000:1 esalta i dettagli nitidi e i neri profondi, migliorando la vivacità di ogni scena.
*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
Schermo fino a 100” da una distanza ristretta
Goditi un grande schermo da 100 pollici, a una distanza ristretta dalla parete. L’obiettivo a tiro ultracorto (Ultra Short Throw) è in grado di proiettare immagini su schermi di diverse dimensioni, da 40 pollici a un display cinematografico da 100 pollici, anche negli spazi più ristretti.
L’LG CineBeam proietta un’immagine di una montagna nuvolosa.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Mini, ma potente
Compatto e leggero, questo proiettore offre prestazioni potenti. E' facile da spostare e il suo design minimal si integra perfettamente in qualsiasi spazio.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi correlati. I servizi separati non vengono forniti e potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento (acquistabili separatamente).
*I servizi supportati possono variare a seconda del Paese.
Fai il mirroring direttamente dai tuoi dispositivi
Condividi i contenuti dal dispositivo smart al proiettore con AirPlay 2** (per dispositivi Apple) o Screen Share*** (per dispositivi Android). Collegati rapidamente e goditi un’esperienza visiva e audio senza interruzioni su uno schermo più grande con pochi clic.
Immagine della festa riflessa da uno smartphone a un proiettore LG CineBeam
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
**Il dispositivo Apple deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi del proiettore.
**Questo LG CineBeam supporta AirPlay 2 e richiede iOS 12.3 o successivo o macOS 10.14.5 o successivo.
**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone e Mac sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.
***Condivisione dello schermo: supportato da Android o Windows 10 e oltre. A seconda dell’ambiente Wi-Fi e della versione firmware dei dispositivi esterni collegati, queste funzionalità potrebbero non funzionare correttamente.
*Bluetooth: supportato su BT 5.0 e versioni successive.
Facile installazione dello schermo per qualsiasi parete
Niente più seccature, grazie alle funzioni intelligenti che si adattano al tuo spazio, LG CineBeam S garantisce ogni volta una configurazione rapida e semplice.
Schermo autoregolabile
La configurazione dello schermo è più rapida e semplice che mai. LG CineBeam S regola automaticamente la messa a fuoco e la correzione trapezoidale.
Ridimensionamento/spostamento dello schermo
Regola facilmente le dimensioni e la posizione dello schermo per adattarlo alla parete.
Regolazione del colore della parete
Scegli tra 8 diverse preimpostazioni di colore da abbinare al colore della tua parete, ottimizzando al massimo l’impostazione dello schermo.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, l’autoregolazione dello schermo potrebbe non funzionare correttamente.
*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.
*Se la distanza dallo schermo è superiore a 39,3 cm o il posizionamento è superiore a 5 gradi, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*Supporta un 4K 30Hz collegando il dispositivo esterno con una porta USB Type-C e non supporta HDR.
*Questo proiettore include un cavo di alimentazione. La porta HDMI e le porte USB Type-C non sono incluse.
Telecomando per un controllo senza interruzioni
Controlla il tuo proiettore senza sforzo con il telecomando. Progettato per abbinarsi al proiettore CineBeam S, questo telecomando compatto e minimal garantisce un controllo fluido e intuitivo.
*Il telecomando può essere utilizzato tramite l’app LG ThinQ dopo la registrazione del prodotto.
*I servizi o i tasti supportati sul telecomando possono variare a seconda del Paese.
LG Projection Calculator
Si adatterà al mio spazio?
Per essere sicuro che il proiettore funzioni nel tuo spazio, usa LG Projection Calculator.
Caratteristiche principali
Risoluzione Nativa
Ultra HD 4K (3840 x 2160)
Luminosità (ANSI Lumen)
500
Tipologia
3Ch Laser (R,G,B)
Contrasto
450,000:1
Digital Keystone Correction
Edge Adjustment (4/9/15 point warping)
Potenza Audio
4W x2 (Stereo)
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Sì (fino a 4K a 30Hz)
Screen Share (Wireless Mirroring con MiraCast)
Sì (fino a 4K a 30Hz)
Zoom
Fisso
Tutte le specifiche
SISTEMA DI PROIEZIONE
Sistema di Proiezione
A tiro corto
RISOLUZIONE NATIVA
Risoluzione Nativa
Ultra HD 4K (3840 x 2160)
LUMINOSITÀ (ANSI LUMEN)
Luminosità (ANSI Lumen)
500
CONTRASTO
Contrasto
450,000:1
RUMOROSITÀ
Energy Saving Min. (Bright)
29 dB(A)
Energy Saving Med.
27 dB(A)
Energy Saving Max. (Eco)
25 dB(A)
UNIFORMITÀ
Uniformità (JBMMA 9 Punti)
80%↑
LENTE DI PROIEZIONE
Focus (Auto / Manualw)
Motorizzato, Automatico
Zoom
Fisso
PROIEZIONE
Dimensioni Schermo
40" ~ 100"
Standard (lens to wall)
100" a 0.55m
Throw Ratio
0.25
PROJECTION OFFSET
Projection Offset
122.5%
SORGENTE LUCE
Durata
20,000 ore
Tipologia
3Ch Laser (R,G,B)
FORMATO
Formati
16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom
AUDIO
Potenza Audio
4W x2 (Stereo)
Clear Voice
Sì (Clear Voice lll)
Dolby Atmos compatible
Sì (Pass through)
DIMENSIONI
Dimensioni Nette (mm) (W x P x A)
110 x 160 x 160 mm
PESO
Peso netto (kg o g)
1.9 kg
ALIMENTAZIONE
Consumo Energetico (Max.)
73W
Consumo in Standby
<0.5W
Alimentazione
Adattatore 65W (Type-C)
TEMPERATURA
Operatività
0 ~ 40℃
TERMINALI INPUT/OUTPUT
HDMI
1x
USB-C (Display, Ricarica)
2x (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)
CARATTERISTICHE
Piattaforma (OS, UI)
webOS 24 (Smart)
Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)
Sì (OFC/UEI IoT non supportato)
Immagine di sfondo
Sì
Premium CP
Sì
Contents Store / LG Smart World (App Store)
Sì
Contenuti Suggeriti
Sì
Browser Internet
Sì
DTV Tuner
No
Riconoscimento Vocale (integrato)
LG ThinQ (con Telecomando Puntatore)
Compatibilità Speaker AI
Apple Homekit works-with
Screen Share (Wireless Mirroring con MiraCast)
Sì (fino a 4K a 30Hz)
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Sì (fino a 4K a 30Hz)
Contents Sharing (con DLNA)
Sì
Bluetooth Sound out
Sì
Bluetooth AV Sync Control
Sì
LG Sound Sync (con Sound Bar)
Sì
HDMI ARC (Audio Return Channel)
Sì (eARC)
HDMI simplink (CEC)
Sì
HDCP
HDCP 2.2
Plug & Play (RGB/DVI/HDMI Rilevamento Sorgente Automatico)
Sì
USB Host (Movie, Music, Photo)
Sì
Guida Impostazioni
Sì
HID (Tastiera/Mouse/GamePad tramite USB)
Sì
Funzione ECO -Modalità Risparmio Energetico
Sì (Min/Med/Max)
Funzione ECO - Timer Sospensione
Sì
Funzione ECO - Auto Spegnimento / Auto Sospensione
Sì
Funzione ECO - Timer Accensione/Spegnimento
Sì (On/Off)
Funzione ECO - Standby Automatico / Spegnimento Automatico
Sì
Processore
Quad Core
HDR
HDR10, HLG
HDR Tone Mapping
Sì (Auto, Dynamic/frame by frame)
TruMotion
Sì (fino a 4096x2160)
Real Cinema
Sì (fino a 4096x2160)
Upscaler
Sì (4K)
Super Resolution (Expert Control)
Sì (4K)
FILMMAKER mode
Sì
Modalità HGiG (HDR Gamming Interest Group)
Sì
Digital Keystone Correction
Edge Adjustment (4/9/15 point warping)
Auto Keystone
Sì (Auto Screen Adjustment)
Flip Immagine
Sì (Orizzontale/Verticale)
Smooth Gradation
Sì
Controllo Livello del Nero
Sì
Riduzione Rumore
Sì
Color Temperature Adjustment
Sì
Dynamic Contrast (Expert control)
Sì
Dynamic Color (Expert control)
Sì
Color Management System (Expert control)
Sì
Color gamut setting (Expert control)
Sì
Gamma Correction (Expert control)
Sì
White balance setting (Expert control)
Sì
Accensione/Spegnimento Rapido
Sì (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
Store Mode
Sì
Diagnosi automatica
Sì
DESIGN
Colore
Sopra, sotto: Argento; destra, sinistra: Nero
Pulsante
1x
Kensington Lock
Sì
Foro Treppiede (per Treppiede, montaggio a soffitto)
Sì
ACCESSORI
Telecomando Standard
Sì
Manuale (Full o Simple Book)
Simple Book
Telecomando Puntatore
Compatibile, non incluso
Conformità (Regolamentazioni)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
