Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Proiettore CineBeam S | Laser A Tiro Corto, UHD 4K, 500 lumen, HDR10, HLG, webOS 24

Proiettore CineBeam S | Laser A Tiro Corto, UHD 4K, 500 lumen, HDR10, HLG, webOS 24

Proiettore CineBeam S | Laser A Tiro Corto, UHD 4K, 500 lumen, HDR10, HLG, webOS 24

PU615U
Vista posteriore 20 a -45 gradi
Vista frontale
Vista posteriore
Vista dal basso
vista posteriore
Vista dall’alto
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
Vista posteriore 20 a -45 gradi
Vista frontale
Vista posteriore
Vista dal basso
vista posteriore
Vista dall’alto
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle
lifestyle

Funzionalità principali

  • Proiettore a tiro corto, UHD 4K (3840x2160), HDR10, HLG
  • Luminosità 500 lumen, constrasto 450,000:1
  • Fino a 100" di proiezione
  • Dimensioni compatte, design elegante e unico
  • Compatibile con telecomando puntatore (non incluso nella confezione)
  • smart webOS 24, compatibile AirPlay e Screen Share
Altro
LG CineBeam proietta un’immagine del deserto.

LG CineBeam proietta un’immagine del deserto.

*Questo proiettore a focale ultracorta richiede una distanza di proiezione compresa da 8,1 cm a 39,3 cm, molto più corta rispetto ai proiettori standard.

*Questo proiettore non ha una batteria integrata. Per il funzionamento è necessario collegare il cavo di alimentazione.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Logo del premio AVS Forum Best of CES 2025

AVSForum Best of CES 2025

Nominato “Best of CES 2025” da AVSForum 2025

Ti presentiamo il nostro miglior mini proiettore UST 4K di sempre.

Trasforma la tua parete in un cinema 4K da 100 pollici con la proiezione a tiro ultracorto. Vivi un’esperienza cinematografica di livello superiore senza bisogno di spazio extra e senza ombre.

Sei proiettori diversi LG CineBeam e le loro immagini di proiezione visualizzate insieme.

Sei proiettori diversi LG CineBeam e le loro immagini di proiezione visualizzate insieme.

Ultra Short Throw. Oltre i confini dello spazio

CineBeam S è dotato di tiro ultracorto, proiettando immagini panoramiche da una distanza di proiezione incredibilmente ristretta. Trasforma il tuo spazio in un eccezionale schermo cinematografico da 100 pollici.

L’LG CineBeam proietta l’immagine di una galassia su una parete.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.

*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.

Visione cinematografica a casa, con uno schermo 4K da 100”

La risoluzione 4K offre dettagli nitidi e chiarezza realistica, anche su un enorme schermo da 100 pollici. Goditi colori vivaci e un contrasto intenso con gamma cromatica DCI-P3 154% e contrasto di 450.000:1, per un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente.

4K

3840 x 2160

DCI-P3 154%

Gamma cromatica

Laser RGB

Sorgente luminosa

450,000:1

Contrasto

Tre persone che indossano abiti verdi, gialli e blu.

4K UHD 2160p

Tre persone che indossano abiti verdi, gialli e blu.

FHD 1080p

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*Le dimensioni dello schermo possono variare in base alla distanza di proiezione.

*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.

*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.

*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.

*I valori della gamma cromatica misurati sono risultati da test interni e possono variare a seconda dell’ambiente.

Guarda lo spettro completo dei colori

Grazie all’ampia gamma cromatica del 154% DCI-P3, LG CineBeam S garantisce una rappresentazione dei colori precisa e vivida.

*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.

*I valori della gamma cromatica misurati sono risultati da test interni e possono variare a seconda dell’ambiente.

*Il laser RGB offre una sorgente luminosa separata per rosso, verde e blu.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

Colori intensi grazie a tre laser

Il laser RGB offre colori intensi e una luminosità elevata per una visione più immersiva.

*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

Nero profondo per dettagli più ricchi

Il rapporto di contrasto di 450.000:1 esalta i dettagli nitidi e i neri profondi, migliorando la vivacità di ogni scena.

*I valori sopra indicati si basano sulla “Modalità più luminosa” e possono variare a seconda dell’ambiente.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

Schermo fino a 100” da una distanza ristretta

Goditi un grande schermo da 100 pollici, a una distanza ristretta dalla parete. L’obiettivo a tiro ultracorto (Ultra Short Throw) è in grado di proiettare immagini su schermi di diverse dimensioni, da 40 pollici a un display cinematografico da 100 pollici, anche negli spazi più ristretti.

L’LG CineBeam proietta un’immagine di una montagna nuvolosa.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.

*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Mini, ma potente

Compatto e leggero, questo proiettore offre prestazioni potenti. E' facile da spostare e il suo design minimal si integra perfettamente in qualsiasi spazio.

Il proiettore LG CineBeam viene smontato e rimontato.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Grafica sonora blu proveniente dal proiettore LG CineBeam

Grafica sonora blu proveniente dal proiettore LG CineBeam

Goditi il suono stereo spaziale con Dolby Atmos

Le immagini prendono vita. Gli altoparlanti stereo integrati con Dolby Atmos offrono un suono potente.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

La LG TV mostra la schermata webOS.

La LG TV mostra la schermata webOS.

webOS: scopri un mondo di contenuti

Scopri un mondo di contenuti con webOS e i servizi di streaming integrati come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi correlati. I servizi separati non vengono forniti e potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento (acquistabili separatamente).

*I servizi supportati possono variare a seconda del Paese.

Fai il mirroring direttamente dai tuoi dispositivi

Condividi i contenuti dal dispositivo smart al proiettore con AirPlay 2** (per dispositivi Apple) o Screen Share*** (per dispositivi Android). Collegati rapidamente e goditi un’esperienza visiva e audio senza interruzioni su uno schermo più grande con pochi clic. 

Immagine della festa riflessa da uno smartphone a un proiettore LG CineBeam

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

**Il dispositivo Apple deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi del proiettore. 

**Questo LG CineBeam supporta AirPlay 2 e richiede iOS 12.3 o successivo o macOS 10.14.5 o successivo.

**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone e Mac sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.

***Condivisione dello schermo: supportato da Android o Windows 10 e oltre. A seconda dell’ambiente Wi-Fi e della versione firmware dei dispositivi esterni collegati, queste funzionalità potrebbero non funzionare correttamente.

*Bluetooth: supportato su BT 5.0 e versioni successive.

Facile installazione dello schermo per qualsiasi parete

Niente più seccature, grazie alle funzioni intelligenti che si adattano al tuo spazio, LG CineBeam S garantisce ogni volta una configurazione rapida e semplice.

Schermo autoregolabile

La configurazione dello schermo è più rapida e semplice che mai. LG CineBeam S regola automaticamente la messa a fuoco e la correzione trapezoidale.

Ridimensionamento/spostamento dello schermo

Regola facilmente le dimensioni e la posizione dello schermo per adattarlo alla parete.

Regolazione del colore della parete

Scegli tra 8 diverse preimpostazioni di colore da abbinare al colore della tua parete, ottimizzando al massimo l’impostazione dello schermo.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*Se sono presenti ostacoli come angoli o superfici irregolari, l’autoregolazione dello schermo potrebbe non funzionare correttamente.

*Può proiettare uno schermo da 40 pollici da una distanza di 8,1 cm e uno schermo da 100 pollici da una distanza di 39,3 cc.

*Se la distanza dallo schermo è superiore a 39,3 cm o il posizionamento è superiore a 5 gradi, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*Supporta un 4K 30Hz collegando il dispositivo esterno con una porta USB Type-C e non supporta HDR.

*Questo proiettore include un cavo di alimentazione. La porta HDMI e le porte USB Type-C non sono incluse.

Telecomando per un controllo senza interruzioni

Controlla il tuo proiettore senza sforzo con il telecomando. Progettato per abbinarsi al proiettore CineBeam S, questo telecomando compatto e minimal garantisce un controllo fluido e intuitivo.

*Il telecomando può essere utilizzato tramite l’app LG ThinQ dopo la registrazione del prodotto.

*I servizi o i tasti supportati sul telecomando possono variare a seconda del Paese.

LG Projection Calculator

Si adatterà al mio spazio?

Per essere sicuro che il proiettore funzioni nel tuo spazio, usa LG Projection Calculator.

Calcola ora!
Stampa

Caratteristiche principali

  • Risoluzione Nativa

    Ultra HD 4K (3840 x 2160)

  • Luminosità (ANSI Lumen)

    500

  • Tipologia

    3Ch Laser (R,G,B)

  • Contrasto

    450,000:1

  • Digital Keystone Correction

    Edge Adjustment (4/9/15 point warping)

  • Potenza Audio

    4W x2 (Stereo)

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    Sì (fino a 4K a 30Hz)

  • Screen Share (Wireless Mirroring con MiraCast)

    Sì (fino a 4K a 30Hz)

  • Zoom

    Fisso

Tutte le specifiche

SISTEMA DI PROIEZIONE

  • Sistema di Proiezione

    A tiro corto

RISOLUZIONE NATIVA

  • Risoluzione Nativa

    Ultra HD 4K (3840 x 2160)

LUMINOSITÀ (ANSI LUMEN)

  • Luminosità (ANSI Lumen)

    500

CONTRASTO

  • Contrasto

    450,000:1

RUMOROSITÀ

  • Energy Saving Min. (Bright)

    29 dB(A)

  • Energy Saving Med.

    27 dB(A)

  • Energy Saving Max. (Eco)

    25 dB(A)

UNIFORMITÀ

  • Uniformità (JBMMA 9 Punti)

    80%↑

LENTE DI PROIEZIONE

  • Focus (Auto / Manualw)

    Motorizzato, Automatico

  • Zoom

    Fisso

PROIEZIONE

  • Dimensioni Schermo

    40" ~ 100"

  • Standard (lens to wall)

    100" a 0.55m

  • Throw Ratio

    0.25

PROJECTION OFFSET

  • Projection Offset

    122.5%

SORGENTE LUCE

  • Durata

    20,000 ore

  • Tipologia

    3Ch Laser (R,G,B)

FORMATO

  • Formati

    16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom

AUDIO

  • Potenza Audio

    4W x2 (Stereo)

  • Clear Voice

    Sì (Clear Voice lll)

  • Dolby Atmos compatible

    Sì (Pass through)

DIMENSIONI

  • Dimensioni Nette (mm) (W x P x A)

    110 x 160 x 160 mm

PESO

  • Peso netto (kg o g)

    1.9 kg

ALIMENTAZIONE

  • Consumo Energetico (Max.)

    73W

  • Consumo in Standby

    <0.5W

  • Alimentazione

    Adattatore 65W (Type-C)

TEMPERATURA

  • Operatività

    0 ~ 40℃

TERMINALI INPUT/OUTPUT

  • HDMI

    1x

  • USB-C (Display, Ricarica)

    2x (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)

CARATTERISTICHE

  • Piattaforma (OS, UI)

    webOS 24 (Smart)

  • Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)

    Sì (OFC/UEI IoT non supportato)

  • Immagine di sfondo

  • Premium CP

  • Contents Store / LG Smart World (App Store)

  • Contenuti Suggeriti

  • Browser Internet

  • DTV Tuner

    No

  • Riconoscimento Vocale (integrato)

    LG ThinQ (con Telecomando Puntatore)

  • Compatibilità Speaker AI

    Apple Homekit works-with

  • Screen Share (Wireless Mirroring con MiraCast)

    Sì (fino a 4K a 30Hz)

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    Sì (fino a 4K a 30Hz)

  • Contents Sharing (con DLNA)

  • Bluetooth Sound out

  • Bluetooth AV Sync Control

  • LG Sound Sync (con Sound Bar)

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    Sì (eARC)

  • HDMI simplink (CEC)

  • HDCP

    HDCP 2.2

  • Plug & Play (RGB/DVI/HDMI Rilevamento Sorgente Automatico)

  • USB Host (Movie, Music, Photo)

  • Guida Impostazioni

  • HID (Tastiera/Mouse/GamePad tramite USB)

  • Funzione ECO -Modalità Risparmio Energetico

    Sì (Min/Med/Max)

  • Funzione ECO - Timer Sospensione

  • Funzione ECO - Auto Spegnimento / Auto Sospensione

  • Funzione ECO - Timer Accensione/Spegnimento

    Sì (On/Off)

  • Funzione ECO - Standby Automatico / Spegnimento Automatico

  • Processore

    Quad Core

  • HDR

    HDR10, HLG

  • HDR Tone Mapping

    Sì (Auto, Dynamic/frame by frame)

  • TruMotion

    Sì (fino a 4096x2160)

  • Real Cinema

    Sì (fino a 4096x2160)

  • Upscaler

    Sì (4K)

  • Super Resolution (Expert Control)

    Sì (4K)

  • FILMMAKER mode

  • Modalità HGiG (HDR Gamming Interest Group)

  • Digital Keystone Correction

    Edge Adjustment (4/9/15 point warping)

  • Auto Keystone

    Sì (Auto Screen Adjustment)

  • Flip Immagine

    Sì (Orizzontale/Verticale)

  • Smooth Gradation

  • Controllo Livello del Nero

  • Riduzione Rumore

  • Color Temperature Adjustment

  • Dynamic Contrast (Expert control)

  • Dynamic Color (Expert control)

  • Color Management System (Expert control)

  • Color gamut setting (Expert control)

  • Gamma Correction (Expert control)

  • White balance setting (Expert control)

  • Accensione/Spegnimento Rapido

    Sì (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

  • Store Mode

  • Diagnosi automatica

DESIGN

  • Colore

    Sopra, sotto: Argento; destra, sinistra: Nero

  • Pulsante

    1x

  • Kensington Lock

  • Foro Treppiede (per Treppiede, montaggio a soffitto)

ACCESSORI

  • Telecomando Standard

  • Manuale (Full o Simple Book)

    Simple Book

  • Telecomando Puntatore

    Compatibile, non incluso

  • Conformità (Regolamentazioni)

    KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.