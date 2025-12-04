We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*Per garantire il corretto funzionamento della porta, è necessario lasciare uno spazio minimo di 4 mm tra i lati del frigorifero e la parete.
*Se lo spazio libero è inferiore a 4 mm, la porta potrebbe non aprirsi completamente o potrebbe interferire con la parete, compromettendo potenzialmente le prestazioni del prodotto.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Premium Flat Door
Aspetto elegante e moderno per un adattamento perfetto
Goditi il design premium della flat door e gli interni spaziosi che conferiscono raffinata eleganza e praticità alla tua cucina moderna.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Funzioni IA
Raffreddamento più intelligente per un consumo energetico ottimizzato con LG ThinQ™ ¹⁾
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*Nel caso in cui la temperatura impostata nella cella frigorifera sia di 1 °C o 2 °C, questa funzione non verrà attivata.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Massima freschezza
Raffreddamento preciso, freschezza costante
LinearCooling™ mantiene il cibo più fresco più a lungo riducendo le fluttuazioni di temperatura e preservandone il gusto e l’aspetto.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*In base ai test interni condotti da LG (temperatura ambiente 25 °C, umidità normale, congelatore a -18 °C, frigorifero a 4 °C), perdita di peso dell’acqua misurata dopo 24 ore.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
FRESHConverter+™
Conservazione degli alimenti con impostazioni di temperatura flessibili
Non dovrai più preoccuparti della temperatura: FRESHConverter™ ⁴⁾ ti consente di regolare facilmente le impostazioni in base ai diversi tipi di alimenti.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Massima efficienza dello spazio
Capacità massima, organizzata in modo intelligente
Ottimizza l’efficienza dello spazio di conservazione con soluzioni intelligenti e ordinate che mantengono freschi i tuoi alimenti.
*Le immagini e i video sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Conservazione adattabile e ordinata
Ripiani e accessori progettati con cura ti aiutano a mantenere il frigorifero in ordine, adattandolo alle tue esigenze.
*Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
Esclusione di responsabilità
1) LG ThinQ™
- Per utilizzare le funzionalità ThinQ, è necessario installare l’applicazione “LG ThinQ” da Google Play Store o Apple App Store sullo smartphone e connettersi al Wi-Fi. L’app LG ThinQ™ è disponibile su smartphone Android 9.0 o superiori, iOS 16.0 o superiori compatibili. Sono richiesti telefono, connessione dai Wi-Fi domestica e registrazione del prodotto con LG ThinQ™.
- Le funzionalità di LG ThinQ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.
2) Modalità AI Saving
- La modalità AI Saving può essere regolata in due fasi (fino all’1% per la fase 1 e fino al 5% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classe energetica e delle specifiche del prodotto.
- Il tasso di risparmio dell’AI per ogni fase può variare in base alle effettive condizioni di utilizzo.
- I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti: 1. Modello Test: GBBW322CEV
2. Condizioni del test: Congelatore a -18 °C, frigorifero a 3 °C, senza carico
3. Condizioni di installazione: Temperatura della stanza 25 °C, umidità 55%
4. Metodo del test: 8 ore di apertura, 16 ore senza apertura, tempi di apertura totali durante l’orario di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ogni fase della modalità AI Saving nell’arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico nelle 24 ore e confrontati.
5. Quando si usa la modalità AI Saving, il ciclo di rimozione del ghiaccio e la velocità del compressore possono essere regolati in base all’ambiente circostante. L’applicazione della fase 2 potrebbe comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.
6. I risultati del test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di prova specificato, ma possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo effettivo.
7. La modalità AI Saving è supportata solo tramite l’app LG ThinQ e quest’ultima potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.
3) DoorCooling+™
- Sulla base dei risultati dei test TÜV Rheinland effettuati utilizzando il metodo di prova interno LG, che misura la velocità di raffreddamento di un contenitore d’acqua posizionato nel cestello superiore da 25 °C a 6 °C, DoorCooling+™ ha mostrato una velocità di raffreddamento più rapida del 15,1% a porta aperta rispetto a porta chiusa.
- DoorCooling+™ si ferma quando la porta è aperta.
- I risultati possono variare in base all’utilizzo effettivo. Solo per i modelli applicabili.
4) FRESHConverter™
- È possibile modificare l’impostazione della temperatura premendo il pulsante di selezione. Ci sono tre diverse modalità: Carne (-3 ℃), pesce (0 ℃) e formaggio (2 ℃)
- In base ai risultati dei test interni condotti da LG utilizzando il loro metodo di prova interno per la misurazione della fluttuazione media della temperatura nello scomparto FRESHConverter+™ senza carico e con impostazione a 25 °C.
- I risultati possono variare a seconda della variazione della temperatura esterna o dell’impostazione della temperatura interna.
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Prodotto Consigliato