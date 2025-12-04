Esclusione di responsabilità



1) LG ThinQ™

- Per utilizzare le funzionalità ThinQ, è necessario installare l’applicazione “LG ThinQ” da Google Play Store o Apple App Store sullo smartphone e connettersi al Wi-Fi. L’app LG ThinQ™ è disponibile su smartphone Android 9.0 o superiori, iOS 16.0 o superiori compatibili. Sono richiesti telefono, connessione dai Wi-Fi domestica e registrazione del prodotto con LG ThinQ™.

- Le funzionalità di LG ThinQ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.



2) Modalità AI Saving

- La modalità AI Saving può essere regolata in due fasi (fino all’1% per la fase 1 e fino al 5% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classe energetica e delle specifiche del prodotto.

- Il tasso di risparmio dell’AI per ogni fase può variare in base alle effettive condizioni di utilizzo.

- I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti: 1. Modello Test: GBBW322CEV

2. Condizioni del test: Congelatore a -18 °C, frigorifero a 3 °C, senza carico

3. Condizioni di installazione: Temperatura della stanza 25 °C, umidità 55%

4. Metodo del test: 8 ore di apertura, 16 ore senza apertura, tempi di apertura totali durante l’orario di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ogni fase della modalità AI Saving nell’arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico nelle 24 ore e confrontati.

5. Quando si usa la modalità AI Saving, il ciclo di rimozione del ghiaccio e la velocità del compressore possono essere regolati in base all’ambiente circostante. L’applicazione della fase 2 potrebbe comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.

6. I risultati del test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di prova specificato, ma possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo effettivo.

7. La modalità AI Saving è supportata solo tramite l’app LG ThinQ e quest’ultima potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.



3) DoorCooling+™

- Sulla base dei risultati dei test TÜV Rheinland effettuati utilizzando il metodo di prova interno LG, che misura la velocità di raffreddamento di un contenitore d’acqua posizionato nel cestello superiore da 25 °C a 6 °C, DoorCooling+™ ha mostrato una velocità di raffreddamento più rapida del 15,1% a porta aperta rispetto a porta chiusa.

- DoorCooling+™ si ferma quando la porta è aperta.

- I risultati possono variare in base all’utilizzo effettivo. Solo per i modelli applicabili.



4) FRESHConverter™

- È possibile modificare l’impostazione della temperatura premendo il pulsante di selezione. Ci sono tre diverse modalità: Carne (-3 ℃), pesce (0 ℃) e formaggio (2 ℃)

- In base ai risultati dei test interni condotti da LG utilizzando il loro metodo di prova interno per la misurazione della fluttuazione media della temperatura nello scomparto FRESHConverter+™ senza carico e con impostazione a 25 °C.

- I risultati possono variare a seconda della variazione della temperatura esterna o dell’impostazione della temperatura interna.