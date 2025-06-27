LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tutte le specifiche
PANNELLO
Tipologia
Monitor TV
Colore
Nero
Dimensione Schermo
27.5"
Tipo di Schermo
LED
Retroilluminazione
Diretta
Rapporto d’Aspetto
16:9
Risoluzione
1366 x 768
Luminosità (cd/m2)
250
Contrasto Dinamico
5.000.000:1
Tempo di risposta
8 ms (GtG)
Angolo di visione
178/178
Numero colori
16.7M
Gamut di colore
NTSC 68% (CIE1931)
INGRESSI/USCITE
Tuner TV Terrestre/Cavo/Satellite
DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
HDMI
2
Composite
Si
Component
Si
DisplayPort
No
Slot CI
Si
Scart
No
USB
Si (2.0)
Uscita Cuffie
No
INGRESSI AUDIO
RCA
Si (Input)
USCITE AUDIO
Uscita Ottica
Si
AUDIO
Potenza audio (Watts)
10W 2.0
Casse integrate
Si
Vritual Surround
Si
Bluetooth Audio
Si
SMART TV
LAN
Si
Wi-Fi
Si
Piattaforma
4.5
Web Browser
Si
Launcher
Sì (Recent / Home / My Apps)
Quick Start
Si
Bluetooth
Si
Contenuti Video / Applicazioni / Giochi
Si
Miracast
Si
WiDi
Si
HbbTV ((Hybrid broadcast broadband TV)
Si (2.0)
CARATTERISTICHE
Modalità Hotel
No
Modalità immagini
Vivid/Standard/Eco/Cinema/Sport/Game/Expert
HDCP
Si
CARATTERISTICHE SPECIALI
Game Mode
No
Smart Energy Saving
Si
Black Stabilizer
No
Eye Comfort Mode
Si
Flicker Safe
No
Wi-Fi Mirroring
Si
Giochi Integrati
No
BASE
Base staccabile
Si
Orientamento verticale (angolo)
No
Regolazione altezza (mm)
No
CERTIFICAZIONI E MONTAGGIO VESA
CE
Si
DTS 2.0
Si
ErP
Si
HDMI
Si
Tivùsat
Si
Montaggio a parete VESA (mm)
100 x 100
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni con stand - LxAxP (mm)
649.5 x 448.3 x 187.5
Dimensioni senza stand - LxAxP (mm)
649.5 x 394.3 x 78.4
Dimensioni imballo - LxAxP
804 x 175 x 461
Peso con stand (Kg)
5.45
Peso senza stand (Kg)
3.88
Peso imballo (Kg)
3.53
CONSUMI
Classe di efficienza energetica (A - G)
F
ACCESSORI
Telecomando
Sì
Alimentazione
Si
Magic Remote
No
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
