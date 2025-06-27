Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart
28TN515S_EU ErP_size.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart

28TN515S_EU ErP_size.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart

28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ
LG Monitor TV LED 28” 16:9 HD Ready Smart, 28TN515S-PZ

Funzionalità principali

  • Monitor TV HD Ready Smart
  • Risoluzione 1366x768
  • Smart TV WebOS 4.5
  • Wi-Fi Integrato
  • Potenza Audio 10W 2.0
  • Digitale Terrestre T2 / HEVC e Satellitare S2
Altro
moitor 28TN515S-PZ

Smart TV e monitor: l'accoppiata vincente

Il monitor TV LG è un prodotto unico, che combina le funzionalità di un monitor PC alle potenzialità di uno Smart TV dotato di sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e Satellitare S2 integrato.
monitor 28TN515S-PZ

Schermo HD

La risoluzione in HD esalta la qualità delle immagini grazie alla precisione cromatica, al contrasto visivo e nitidezza sorprendenti.

Ampio angolo di visione

La risoluzione HD del monitor TV di LG regala immagini realistiche con una straordinaria precisione cromatica. Le immagini vengono proiettate in maniera eccellente, sia guardandole da seduti che stando in piedi.
monitor 28TN515S-PZ

Casse Integrate

Goditi il suono realistico dei tuoi film e giochi preferiti. Grazie agli altoparlanti stereo integrati, non avrai bisogno di casse esterne per il tuo monitor.
monitor 28TN515S-PZ
Smart TV webOS 4.5

La vita è più smart con webOS

Goditi i tuoi film preferiti su Netflix, i video di Youtube e molto altro con le Smart TV LG webOS. Il nuovo design e le diverse funzioni sono ancora più semplici e smart.
Wi-Fi Integrato

Connettiti in Wi-Fi e divertiti

Goditi il tuo Monitor TV LG con Wi-Fi integrato. Connetti in tutta semplicità e in modalità wireless i tuoi device e goditi i tuoi contenuti su un grande schermo con una risoluzione migliore.
monitor 28TN515S

Montaggio a parete

Sfrutta tutte le opzioni di visualizzazione e risparmia spazio, installando il monitor a parete.
Stampa

Tutte le specifiche

PANNELLO

  • Tipologia

    Monitor TV

  • Colore

    Nero

  • Dimensione Schermo

    27.5"

  • Tipo di Schermo

    LED

  • Retroilluminazione

    Diretta

  • Rapporto d’Aspetto

    16:9

  • Risoluzione

    1366 x 768

  • Luminosità (cd/m2)

    250

  • Contrasto Dinamico

    5.000.000:1

  • Tempo di risposta

    8 ms (GtG)

  • Angolo di visione

    178/178

  • Numero colori

    16.7M

  • Gamut di colore

    NTSC 68% (CIE1931)

INGRESSI/USCITE

  • Tuner TV Terrestre/Cavo/Satellite

    DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2

  • HDMI

    2

  • Composite

    Si

  • Component

    Si

  • DisplayPort

    No

  • Slot CI

    Si

  • Scart

    No

  • USB

    Si (2.0)

  • Uscita Cuffie

    No

INGRESSI AUDIO

  • RCA

    Si (Input)

USCITE AUDIO

  • Uscita Ottica

    Si

AUDIO

  • Potenza audio (Watts)

    10W 2.0

  • Casse integrate

    Si

  • Vritual Surround

    Si

  • Bluetooth Audio

    Si

SMART TV

  • LAN

    Si

  • Wi-Fi

    Si

  • Piattaforma

    4.5

  • Web Browser

    Si

  • Launcher

    Sì (Recent / Home / My Apps)

  • Quick Start

    Si

  • Bluetooth

    Si

  • Contenuti Video / Applicazioni / Giochi

    Si

  • Miracast

    Si

  • WiDi

    Si

  • HbbTV ((Hybrid broadcast broadband TV)

    Si (2.0)

CARATTERISTICHE

  • Modalità Hotel

    No

  • Modalità immagini

    Vivid/Standard/Eco/Cinema/Sport/Game/Expert

  • HDCP

    Si

CARATTERISTICHE SPECIALI

  • Game Mode

    No

  • Smart Energy Saving

    Si

  • Black Stabilizer

    No

  • Eye Comfort Mode

    Si

  • Flicker Safe

    No

  • Wi-Fi Mirroring

    Si

  • Giochi Integrati

    No

BASE

  • Base staccabile

    Si

  • Orientamento verticale (angolo)

    No

  • Regolazione altezza (mm)

    No

CERTIFICAZIONI E MONTAGGIO VESA

  • CE

    Si

  • DTS 2.0

    Si

  • ErP

    Si

  • HDMI

    Si

  • Tivùsat

    Si

  • Montaggio a parete VESA (mm)

    100 x 100

DIMENSIONI E PESO

  • Dimensioni con stand - LxAxP (mm)

    649.5 x 448.3 x 187.5

  • Dimensioni senza stand - LxAxP (mm)

    649.5 x 394.3 x 78.4

  • Dimensioni imballo - LxAxP

    804 x 175 x 461

  • Peso con stand (Kg)

    5.45

  • Peso senza stand (Kg)

    3.88

  • Peso imballo (Kg)

    3.53

CONSUMI

  • Classe di efficienza energetica (A - G)

    F

ACCESSORI

  • Telecomando

  • Alimentazione

    Si

  • Magic Remote

    No

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.