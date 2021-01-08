LG ПРИОБРЕТАЕТ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ALPHONSO СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ИЗМЕРЕНИИ ТВ-РЕЙТИНГОВ

Для обеспечения устойчивого роста бизнеса в области предоставления контента и программного обеспечения для SmartTVLGбудет использовать решения, созданные на базе искусственного интеллекта

СЕУЛ и МАУНТИН-ВЬЮ, КАЛИФОРНИЯ, 7 января 2021 года– LG Electronics (LG) и Alphonso объявили о том, что LG инвестирует значительную сумму в компанию Alphonso, чтобы объединить технологии и инновации двух лидеров телевизионной индустрии в линейке телевизоров Smart TV от LG. LG инвестируют порядка 80 миллионов долларов США и станет крупнейшим инвестором с контрольным пакетом акций (более 50%) Alphonso.





Компания LG определила одним из ключевых приоритетов в рамках стратегии цифровой трансформации – понимание потребностей своих клиентов и анализ потребительских тенденций с целью предоставления более качественных кастомизированных услуг. LG планирует использовать программное обеспечение и сервисы Alphonso, в том числе аналитику данных, медиапланирование и активацию, и возможности искусственного интеллекта для широкого спектра своих продуктов для домашних развлечений. Новые совместные предложения обогатят линейку потребительских услуг, включая рекомендации по поиску контента и собственный потоковый сервис LG, LG Channels и помогут создать надежную платформу для рекламы и аналитики между устройствами.

Это первые инвестиции в компанию Alphonso с момента финансирования серии А, проводимого Manifest Investment Partners в 2017 году, тогда было вложено 5,6 миллионов долларов США. Alphonso продолжит работать как независимая компания с собственным руководством и под своим текущим брендом в Кремниевой долине.

«Наши инвестиции в Alphonso – ключевой компонент стратегии цифровой трансформации, направленной на использование искусственного интеллекта, Big data и облачных хранилищ, чтобы полностью изменить взаимодействие потребителей со своими устройствами» – говорит Пак Хён-сэй, президент компании LG Home Entertainment – «Благодаря возможностям Alphonso в аналитике телевизионных данных LG сможет лучше удовлетворять потребности потребителей, предоставляя еще более персонализированные услуги и контент. Мы рады приветствовать Alphonso в семье LG».

«LG и Alphonso разделяют общее видение развития системы Smart TV с помощью инновационного программного обеспечения и услуг, ориентированных на современные потребительские возможности. А также на актуальные предложения по рекламе, планированию и аналитике для брендов, агентств и коммуникационных компаний» – говорит Ашиш Хордиа, основатель и генеральный директор Alphonso – «Присоединение к LG Electronics обеспечит Alphonso поддержку одного из мировых лидеров в области создания продуктов для домашних развлечений с доступом к огромному количеству подключенных телевизионных экранов. Так мы сможем максимально увеличить наше взаимное влияние на телевизионный рынок и объединить наши продукты на пользу всей экосистеме».