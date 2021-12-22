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ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ ПРЕМИАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ LG СОЗДАНЫ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ РАБОТЫ ИЗ ДОМА
СЕУЛ, 22 декабря 2021 года— Новые премиальные мониторы LG 2022 года, разработанные с учетом потребностей профессиональных пользователей по всему миру, дебютируют на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 в рамках виртуальной пресс-конференции LG, которая состоится 4 января. Дисплей LG UltraFine™ (модель 32UQ85R) и монитор LG DualUp (модель 28MQ780) предлагают изящный и практичный дизайн, расширенные возможности подключения и превосходный пользовательский опыт для домашних и офисных работников, включая профессионалов творческой сферы и программистов. Благодаря непревзойденному качеству изображения, высокой производительности, расширенным настройкам и удобству использования, неудивительно, что эти решения были удостоены награды CES 2022 Innovation Awards.
Когда только профессионал справится
Новый дисплей LG UltraFine – это профессиональный монитор, разработанный с учетом потребностей арт-директоров, графических дизайнеров, фото/видеоредакторов и стримеров. Его 32-дюймовая панель Nano IPS Black с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) отличается контрастностью 2000:1 и 98 % охватом цветового пространства DCI-P3, обеспечивая глубокий черный и яркие цвета, которые остаются точными даже при широком угле обзора в различных условиях окружающей среды. Первая панель LG Nano IPS Black позволяет дисплею LG UltraFine передавать реалистичные и насыщенные черные тона, добавляя глубины изображениям и помогая воплощать идеи с высокой точностью.
Для поддержания уровня точности цветопередачи, требуемого профессионалами, дисплей LG UltraFine оснащен съемным автокалибровочным сенсором. Калибровка может быть легко запланирована с помощью интуитивно понятного программного обеспечения LG, что экономит время пользователей за счет автоматического выполнения данного важного процесса.
Два всегда лучше, чем один
Монитор LG DualUp – это универсальный инструмент, который идеально подходит для выполнения любых задач, включая создание и кодирование контента. Продукт оснащен дисплеем Nano IPS с уникальным соотношением сторон 16:18, что является совершенно новым форматом на рынке мониторов. Инновационный монитор с разрешением Double QHD (2560 x 2880) предлагает такую же площадь экрана, как два 21,5-дюймовых дисплея, и имеет функцию вертикального разделения изображения, которая позволяет пользователям видеть больше одним взглядом. LG 28MQ780 повышает производительность и удобство работы благодаря сверхрегулируемой подставке LG Ergo, которая экономит место, поскольку надежно крепится к большинству столов. А увеличенная высота экрана монитора LG DualUp уменьшает движения головы из стороны в сторону, что является основной причиной боли в шее.
«Премиальные мониторы LG 2022 года обеспечивают высокое качество изображения, функциональность и удобство использования, которые могут удовлетворить потребности как профессиональных, так и домашних пользователей», – сказал Сео Янг-дже, старший вице-президент и глава IT-подразделения компании LG Electronics Business Solutions. «Эти продукты, отмеченные наградой CES Innovation Award, являются примером нашего стремления исследовать новые форм-факторы и функциональные возможности для расширения и улучшения флагманской линейки мониторов».
Узнайте больше о новых мониторах премиум-класса, присоединившись к виртуальной пресс-конференции LG на выставке CES 2022 4 января в 22:00 по времени города Нур-Султан.
Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.
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Технические характеристики:
ДисплейLG UltraFine
(32UQ85R)
МониторLG DualUp
Размер/
Соотношение
Размер экрана
31,5 дюйма
27,6 дюйма
Разрешение
UHD (3840 x 2160)
SDQHD (2560 x 2880)
Соотношение сторон
16:9
16:18
Графика
IPS
Да
Да (Nano IPS)
Цветовой охват (тип)
DCI-P3 98 percent
DCI-P3 98 percent
Яркость
400 нит
300 нит
Коэффициент контрастности
2000:1
1000:1
Глубокий черный под любым углом
Да
-
HDR
Дисплей HDR 400
HDR10
Автонастройка цвета
Да
-
Автокалибровка
Да
-
Калибровка цвета
Да
Да
Время отклика
5 мс (GtG на ускоренной настройке)
5 мс (GtG на ускоренной настройке)
Технология AMD FreeSync™
AMD FreeSync™
-
Дизайн
Экран
3-сторонний безрамочный дизайн
3-сторонний безрамочный дизайн
Подставка
Поворот / Высота / Наклон
Поворот / Высота / Наклон / Вращение
(Ergo 2nd Gen)
Интерфейс
USB Type-C™
DP Alt. + Power Delivery
DP Alt. + Power Delivery
96 Вт + data
96 Вт + data
HDMI
x2
x2
Display Port
x1
x1
USB-хаб
x1 Восходящий поток
x1 Восходящий поток
x2 Нисходящий поток
x2 Нисходящий поток
Источник питания
Адаптер
Адаптер
Звук
Динамик
Стереодинамик с
MAXXAUDIO® (5 Вт x 2)
Стереодинамик с
MAXXAUDIO® (7 Вт x 2)
SW
Управление на экране
Да
Да
Особенность
PBP
-
Да
Автояркость
-
Да
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/otmechenniye-nagradami-premialniye-monitory-lg-sozdany-s-uchetom-potrebnosti-raboty-iz-doma.html isCopied
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