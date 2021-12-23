CEO LG ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ НА 2022 ГОД

Сообщив о цели стать ведущим инноватором и поставщиком решений, соответствующих образу жизни в условиях нового времени

СЕУЛ, 23 декабря 2021 года — Новый CEO LG Electronics Уильям Чо объявил о приоритетах компании на 2022 год, подчеркнув важность стратегического подхода в рамках повышения потребительской ценности и укрепления существующего бизнеса, одновременно готовясь ко всем будущим перспективам в новом году. В своем обращении к сотрудникам Уильям также выразил благодарность за успешную работу в 2021 году и большие изменения, которые произошли, несмотря на сложности развивающегося глобального рынка.









«Мы сделаем все необходимое, чтобы менеджмент стал более гибким, и будем смело внедрять новые подходы, которые позволят удовлетворить требования быстроменяющейся бизнес-среды», – сообщил господин Чо. «LG всегда производила и продолжит производить высококачественную продукцию. В дальнейшем мы будем уделять больше внимания потребительскому опыту, используя нашу концепцию F.U.N. – «первый, уникальный, новый» – три атрибута, которые займут главенствующую роль в 2022 году».

По словам господина Чо, инновации будут включать в себя дополнительные возможности и позволят установить контакт с еще большим количеством покупателей, чтобы более точно прогнозировать и реагировать на новые условия жизни и рыночные тенденции.

«Мы достигнем этого, опираясь на настоящее и укрепляя наши планы на будущее», – продолжил г-н Чо. «Наше внимание будет сосредоточено на максимизации потенциала роста в рамках текущих направлений бизнеса и рассмотрении каждой сделки с точки зрения потребительского опыта».

Г-н Чо также затронул тему цифровой трансформации в развитии LG, сообщив, что инициатива, начатая два года назад, теперь является частью каждого аспекта бизнеса LG – от планирования до коммерческой деятельности, что способствует повышению эффективности и конкурентоспособности. В завершение своего выступления CEO Чо отметил фундаментальные изменения в работе LG как компании.

«Для нашего успеха важно внедрить более органичный подход к работе, направленный на уменьшение и устранение барьеров, а также разделение между отделами и подразделениями, чтобы сотрудники могли общаться более свободно и координировать свои действия», – подытожил г-н Чо. «Аналогичным образом мы должны расширить наше сотрудничество с другими организациями и изучить пути дальнейшего развития внутренних возможностей».