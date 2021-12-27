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НОВЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ ЛИНЕЙКИ LG TONE FREE ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОВЫШЕННУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
О бренде 12/27/2021
СЕУЛ, 27 декабря 2021 года— LG Electronics (LG) обновляет возможности прослушивания беспроводного стереозвука, анонсируя выход новых наушников LG TONE Free FP9 и FP8 2021 года. Новые модели LG TONE Free идеально подходят для тех, кто ведет активный и энергичный образ жизни. Наушники имеют ряд дополнительных преимуществ – удобная посадка в ухе, улучшенный звук с настройкой от Meridian, эффективное шумоподавление и гигиеничный зарядный чехол UVnano.
Поскольку посадка и комфорт являются главными приоритетами линейки LG TONE Free, чтобы создать идеальный баланс, LG совместно с ведущей лабораторией технологий эргономичного дизайна проанализировала уши сотен испытуемых. В результате чего стержень наушников стал на 4,4 миллиметра короче, чем у предыдущих моделей, чтобы соответствовать активному образу жизни пользователей.1 А так как наушники серии FP имеют класс защиты IPX4, их можно без проблем использовать даже под дождем или во время интенсивных тренировок.
В каждом наушнике серии FP расположено по три микрофона, которые уменьшают фоновый шум и делают голос во время разговора более четким. Новый режим шепота Whispering Mode, обеспечивающий большую приватность и чистоту вызовов, позволяет держать правый наушник близко ко рту в качестве отдельного микрофона. Это идеальное решение для совершения и приема звонков в таких условиях, как библиотека или кинотеатр.
Активное шумоподавление в обоих наушниках TONE Free устраняет низкочастотные звуки, которые не могут быть полностью заблокированы ушными вкладышами с пассивным шумоподавлением. Микрофоны в наушниках улавливают окружающий шум и нейтрализуют его, производя идентичные звуковые волны, которые не слышны для пользователя.
Благодаря единственному в отрасли зарядному чехлу UVnano с автоматической очисткой, легко поддерживать чистоту наушников и снизить вероятность ушных инфекций. Светодиоды UV-C, встроенные в чехлы TONE Free, позволяют уменьшить количество бактерий на сетке динамиков наушников на 99,9% всего за пять минут зарядки.2 Для дополнительной гигиены и снижения риска раздражения кожи, наушники оснащены амбушюрами из медицинского гипоаллергенного силикона3.
Новые наушники LG стали более удобными, долговечными и легкими в подключении к совместимым гаджетам. LG FP9 и FP8 могут быстро и легко синхронизироваться с большим количеством устройств, включая ПК и ноутбуки на базе Windows, в то время как модель FP9 с функцией Plug & Wireless позволяет использовать зарядный футляр в качестве беспроводного ключа, что особенно удобно в самолетах. Подключив чехол к смартфону, игровой консоли или другому совместимому устройству через кабель USB-C – AUX, пользователи могут ощутить полную свободу и звук с минимальной задержкой.4
Новые наушники LG идеально подходят для долгой дороги, гарантируя до 24 часов воспроизведения, из которых 8 часов без подзарядки и остальное время с использованием зарядного чехла. А благодаря функции быстрой зарядки, всего пять минут в чехле равны полному часу прослушивания, что идеально подходит для тех случаев, когда вы забыли зарядить наушники накануне вечером. Для тех, кто привык использовать беспроводные зарядки, модель LG TONE Free FP8 – это то, что нужно.
В сочетании с приложением TONE Free новые наушники LG предоставляют еще больше возможностей: доступ к эквалайзеру, режиму окружающего звука, настройке сенсорного управления и функции «Найти мои наушники», если они были утеряны или неправильно размещены. В приложении также есть функция LAB, где пользователи могут получить доступ к специальным настройкам, таким как «режим шепота» и «игровой режим».
Новая серия LG TONE Free FP будет доступна в продаже с этого месяца на ключевых рынках.
Технические характеристик:
|FP9
|FP8
|FP5
|Активное шумоподавление
|O
|O
|O
|UVnano
|O
(во время проводной зарядки)
O
|X
|Ушные гели медицинского назначения
|O
|O
|O
|Звуковое решение
|Meridian
|Meridian
Meridian
|3D-звуковая сцена
|O
|O
|O
|Plug & Wireless
|O
|X
|X
|Микрофоны
|3 микр.
|3 микр.
|3 микр.
|Ambient Mode / Chat Mode
|O
|O
|O
|Мульти-соединение
|O
|O
|O
|Быстрая очистка
|O
|O
|O
|Беспроводная зарядка
|X
|O
|X
|Время работы батареи (ANC выключен)
До 24 часов(наушники 8 часов)
До 24 часов(наушники 8 часов)
До 24 часов(наушники 8 часов)
|Класс защиты IP
|IPX4
|IPX4
|IPX4
|Совместимость с ОС
|Android / iOS
|Android / iOS
|Android / iOS
|Цвета
Charcoal Black /Pearl White / Haze Gold
Charcoal Black /Pearl White / Haze Gold
Charcoal Black /Pearl White
1 Сотрудничество с лабораторией технологий эргономичного дизайна в POSTECH, одном из ведущих азиатских научно-технических университетов.
2 Независимые испытания показали, что зарядный чехол UVnanoустраняет 99,9% бактерий Escherichiacoli, Staphylococcusaureus и Klebsiellapneumonia на наушниках в течение пяти минут во время зарядки. Функция УФ-светодиода работает только во время зарядки, а футляр FP9 должен быть подключен к внешнему источнику питания.
3 Основной материал в виде силиконового геля соответствует требованиям ISO 10993 и USPClassVI.
4 Функция Plug& Wireless совместима не со всеми игровыми консолями.
Отказ от ответственности: не является медицинским прибором, не предназначен для использования в качестве или для его замены. Устройство или любые его части не предназначены и не подразумеваются для профилактики или лечения каких-либо заболеваний.
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