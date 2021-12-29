НОВЫЙ КУХОННЫЙ ДУЭТ ОТ LG С СЕРВИСОМ РЕЦЕПТОВ THINQ ПОВЫШАЕТ УДОБСТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

СЕУЛ, 29 декабря 2021 года — LG Electronics (LG) намерена сделать работу на кухне проще, чем когда-либо, представив новую кухонную технику для приготовления пищи: линейку плит с двумя духовыми шкафами LG InstaView® и микроволновую печь «над плитой» (Over-the-Range). Эти премиальные продукты, обладающие основными кулинарными технологиями компании, являются первыми, кто предлагает бесшовную интеграцию с новым сервисом рецептов LG ThinQ™.1 Двойной духовой шкаф оснащен технологией LG InstaView, которая позволяет заглянуть внутрь, не открывая дверцу и не выпуская горячий воздух. Достаточно дважды постучать по стеклу, чтобы подсветить внутреннее пространство. Оба продукта, представляющие собой комплексное решение для приготовления пищи в современных домах, дебютируют на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 на следующей неделе.

В новой линейке плит используется технология конвекции ProBake® от LG для быстрой и эффективной готовки без предварительного нагрева, чтобы блюда всегда получались вкусные и равномерно прожаренные. Благодаря точному контролю температуры и воздушного потока, ProBake сокращает время приготовления, а также является ключевым компонентом в режимах Air Fry и Air Sous Vide. Air Fry позволяет поварам создавать аппетитные, хрустящие жареные лакомства, используя гораздо меньше масла, чем во фритюре, а Air Sous Vide делает блюда нежными и сочными, вызывая у гостей желание попробовать их еще. И это не означает, что придется ждать дольше, благодаря технологии UltraHeat™ Power Burner от LG.







Второй продукт эксклюзивного кухонного дуэта, микроволновая печь LG Over-the-Range, использует запатентованную технологию приготовления паром Steam Cook для более сочных, полезных и вкусных блюд. Выдвижная вытяжка ExtendaVent™ в этой премиальной микроволновой печи позволяет уменьшить количество дыма и стойких запахов на кухне. А благодаря внутреннему покрытию EasyClean, которое предотвращает пригорание пищи и жира, ее легко содержать в чистоте с помощью только влажной ткани.2 Минималистичный дизайн LG прекрасно воплощен в панели LG WideView™ из нержавеющей стали и закаленного стекла.







Новый сервис рецептов LG ThinQ предоставляет более полный и удобный пользовательский интерфейс, поскольку все возможности «умной» кухни и контент от LG и ее партнеров собраны в одном месте. Доступ к сервису рецептов осуществляется через приложение ThinQ, что позволяет любому пользователю искать, планировать, покупать и готовить по сотням простых в исполнении рецептов, включая аппетитные варианты от талантливых кулинаров и LG Originals Series, причем последние подготовлены шеф-поварами LG с использованием только кухонной техники LG.2 Сервис ThinQ, созданный на основе SideChef, позволяет получить незабываемые впечатления от домашней кухни. В нем представлены более 10 000 рецептов блюд с возможностью покупки необходимых продуктов в один клик, превращая рецепт одного блюда или еженедельного плана питания в заказ для продуктового магазина, доступный для оформления прямо из приложения через Walmart или Amazon Fresh3.





В партнерстве со стартапом Foodspace Technology, который находится в Бостоне и занимается разработкой решений на базе искусственного интеллекта, сервис рецептов ThinQ интегрирует функцию LG Scan to Cook для экономии времени. Она позволяет сканировать инструкции приготовления определенных замороженных блюд и запускать прибор в соответствии с ними.





Проактивное решение LG по обслуживанию клиентов тоже доступно через интуитивно понятное приложение ThinQ. С помощью искусственного интеллекта и технологии глубокого обучения для анализа данных об использовании продуктов, сервис может отправлять пользователям полезные предупреждения и советы по обслуживанию, чтобы поддерживать оптимальную работу духовых шкафов LG из года в год.4

Линейка LG InstaView 2022 с рецептами ThinQ будет представлена на виртуальном выставочном стенде LG на выставке CES 2022 с 5 января.

Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.

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1 Приложение рецептов LGThinQ применимо для моделей с функцией ScantoCook. Услуги и функции могут отличаться в зависимости от модели или региона.

2 Функция EasyClean доступна только для газовых духовых шкафов.

3 Услуги и функции могут отличаться в зависимости от модели или региона.

4 Доступность услуги проактивного обслуживания клиентов может зависеть от модели или региона.