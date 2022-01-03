LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО В РАМКАХ МИРОВОЙ ПРЕМЬЕРЫ НА ВЫСТАВКЕ CES

ЛАС-ВЕГАС, 3 января 2022 года— На международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 компания LG Electronics (LG) представляет свое видение современного образа жизни и лучшего будущего для всех. В рамках мировой премьеры генеральным директором LG Уильямом Чо будут продемонстрированы разнообразные инновации компании на предстоящий год. «Лучшая жизнь, которую вы заслуживаете» выступает основным сообщением LG на выставке CES 2022, подчеркивая конечную цель – улучшить все аспекты повседневной жизни с помощью технологических и дизайнерских инноваций. Это видение воплощается в жизнь в трех короткометражных фильмах: «Лучшая жизнь для вас», «Лучшая жизнь для всех» и «Лучшая жизнь завтра».



— На международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 компания LG Electronics (LG) представляет свое видение современного образа жизни и лучшего будущего для всех. В рамках мировой премьеры генеральным директором LG Уильямом Чо будут продемонстрированы разнообразные инновации компании на предстоящий год. «Лучшая жизнь, которую вы заслуживаете» выступает основным сообщением LG на выставке CES 2022, подчеркивая конечную цель – улучшить все аспекты повседневной жизни с помощью технологических и дизайнерских инноваций. Это видение воплощается в жизнь в трех короткометражных фильмах: «Лучшая жизнь для вас», «Лучшая жизнь для всех» и «Лучшая жизнь завтра».

Лучшая жизнь для вас: создание ценности для любого образа жизни

Концепция модернизации бытовой техники LG является главной темой первого короткометражного фильма «Лучшая жизнь для вас». Благодаря расширенным возможностям обучения и развития, позволяющим удовлетворить потребности индивидуального образа жизни пользователей, обновленная платформа LG ThinQ наделяет совместимые продукты еще большим количеством функций для создания дополнительного комфорта в 2022 году. «Лучшая жизнь для вас» демонстрирует, как достижения LG в сфере развлечений обеспечивают более персонализированный интерактивный опыт для зрителей, просматривающих контент на больших экранах у себя дома.









Аудитории будет представлен беспроводной персональный мобильный дисплей LG StanbyME, который можно использовать в любом месте дома, чтобы обеспечить максимальное удобство просмотра традиционного телевидения. Также состоится мировой дебют LG PuriCare™ AeroTower – универсального очистителя воздуха, сочетающего в себе преимущества вентилятора и обогревателя, и продукта для ведения домашнего садоводства LG tiiun, который предлагает простой, экологичный и безопасный способ выращивания растений круглый год.









Лучшая жизнь для всех: более экологичная и инклюзивная

Стремление LG снизить воздействие на окружающую среду и сделать свой бизнес более экологичным является основной темой фильма «Лучшая жизнь для всех». Инновации в сфере энергосбережения холодильника InstaView® с его прозрачной дверцей «постучи дважды, чтобы заглянуть внутрь», увеличение использования переработанных материалов в упаковках саундбаров LG и сокращение количества пластиковых компонентов в телевизорах LG OLED – все это указывает на стремление находить решения, которые будут лучше для людей и планеты. После 2022 года LG планирует использовать более 600 000 тонн переработанного пластика в процессе производства и увеличить объем утилизации электронных отходов до восьми миллионов тонн к 2030 году.













Инклюзивность также является ключом к росту LG как бренда, и для достижения этой цели компания инвестирует в Консультативные советы по доступности на различных рынках. Советы состоят из экспертов по доступности и людей с ограниченными возможностями и играют важную роль в консультировании LG при разработке продуктов с учетом более инклюзивного пользовательского опыта, например, в части использования голосовых команд и маркировки шрифтом Брайля.

В целях поощрения инноваций в области устойчивого развития и инклюзивности в 2022 году компания LG учреждает премию LIFE'S GOOD AWARD, посвященную инновациям для планеты и инновациям для всех, в рамках которой будут рассматриваться идеи по минимизации воздействия человеческой деятельности на окружающую среду и повышению доступности и удобства использования продукции LG. Победители получат до 1 миллиона долларов США, более подробная информация будет объявлена позднее, в этом году.









Лучшая жизнь завтра: проект будущего

, созданная LG, репетирует перед съемками своего нового музыкального клипа.



Третий и последний короткометражный фильм посвящен будущему и роли LG в превращении научной фантастики в реальность с роботом для доставки от двери до двери CLOi на базе искусственного интеллекта, который готовится к запуску на рынок. Зрителям также предлагается заглянуть за кулисы и посмотреть, как виртуальная исполнительница Риа созданная LG, репетирует перед съемками своего нового музыкального клипа.





Также в центре внимания находится LG OMNIPOD, концептуальное решение для автомобилей, стирающее грань между домом и машиной. В дополнении к автомобильным решениям, представленным в рамках LG Connected Car на предыдущей выставке CES 2020, LG OMNIPOD – это расширение личного жилого пространства. Разработанный как передвижной офис, развлекательный центр или даже место отдыха, LG OMNIPOD предлагает взглянуть на то, как занятой человек может успеть сделать больше в будущем, где удаленная работа не подразумевает необходимости работать из дома.

Выставочная экспозиция LG, расположенная внутри главного входа в Центральный зал Las Vegas Convention Center, обещает предоставить посетителям увлекательный и интерактивный опыт с помощью технологий AR и VR. А для тех, кто не сможет присутствовать лично, есть возможность посетить виртуальный выставочный стенд.









Экспозиция LG Home Entertainment будет представлена в LG Virtual Studio в трех отдельных зонах: LG OLED в метавселенной, виртуальный выставочный зал и LG OLED Art. Во всех трех зонах посетители смогут познакомиться с последними продуктами компании и испытать их в увлекательной интерактивной форме. Новая бытовая техника LG будет представлена в виртуальных выставочных залах с соответствующими названиями LG Home, LG Home by Objet Collection и LG ThinQ. LG Home – это виртуальное жилое пространство, где посетители могут ознакомиться с новой техникой компании, включая стирально-сушильную машину, PuriCare AeroTower и LG tiiun. В LG Home by Objet Collection гости могут создать собственное пространство, выбрав обои, напольное покрытие и другие элементы дизайна интерьера, которые будут гармонично сочетаться с персонализированными продуктами из премиальной коллекции LG. В выставочном зале LG ThinQ посетителям предлагается «экскурсия» по всем возможностям и функциям интеллектуальной экосистемы, доступной через обновленное приложение LG ThinQ.

Посетите сайт LG CES и официальный канал на YouTube , чтобы узнать больше о том, что LG подготовила к выставке CES 2022.

Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.

# # #