НОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ LG ПРЕДВОСХИЩАЮТ ОЖИДАНИЯ, БЛАГОДАРЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ ФУНКЦИЯМ И ТЕХНОЛОГИЯМ

ЛАС-ВЕГАС, 4 января 2022 года— LG Electronics (LG) сегодня представила свою самую передовую и впечатляющую линейку телевизоров, которую возглавляют эксклюзивные телевизоры OLED 2022. Ожидается, что благодаря инновационным технологиям обработки изображения и усовершенствованной операционной системе webOS, предлагающей еще больше интеллектуальных функций и сервисов, последние модели LG сделают качество просмотра и пользовательский опыт лучше, чем когда-либо.

LGOLED

1 В телевизорах OLED используются самоподсвечивающиеся пиксели, которые можно включать и выключать по отдельности, чтобы обеспечить идеальный черный цвет, невероятно естественные оттенки и бесконечную контрастность. Без подсветки OLED тоньше и легче любой другой технологии отображения, что позволяет создавать беспрецедентные форм-факторы, такие как сгибаемые и сворачиваемые телевизоры.





Будучи лидером мирового рынка премиальных телевизоров на протяжении девяти лет и лауреатом премии за инновации на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в течение восьми лет подряд, LG OLED изменил сегмент телевизоров премиум-класса, став приоритетным выбором для миллионов потребителей по всему миру.В телевизорах OLED используются самоподсвечивающиеся пиксели, которые можно включать и выключать по отдельности, чтобы обеспечить идеальный черный цвет, невероятно естественные оттенки и бесконечную контрастность. Без подсветки OLED тоньше и легче любой другой технологии отображения, что позволяет создавать беспрецедентные форм-факторы, такие как сгибаемые и сворачиваемые телевизоры.

Новые модели серии G2, оснащенные усовершенствованной панелью LG OLED, являются уникальными в своем сегменте. Следующий шаг в эволюции OLED – технология OLED evo, представленная в серии G2 и некоторых моделях C2. Она обеспечивает более высокую яркость для получения сверхреалистичных изображений с удивительной четкостью и детализацией. Технология Brightness Booster™, основанная на новом интеллектуальном процессоре LG α (Alpha) 9 Gen 52, позволяет телевизорам серии G2 добиться еще большей яркости за счет улучшенного теплоотвода и более совершенного алгоритма.3







Серия G2 2022 года от LG представляет новую 83-дюймовую модель и первую в мире 97-дюймовую модель OLED в дополнение к уже имеющимся в линейке 55-, 65- и 77-дюймовым телевизорам. Серия LG G2 Gallery Design отличается изысканным дизайном, благодаря которому телевизор можно установить вплотную к стене. Серия LG C2 предлагает самый широкий выбор размеров экрана, в общей сложности шесть моделей на 2022 год: первый в мире 42-дюймовый телевизор OLED, идеально подходящий для консольных и компьютерных игр, и диагонали размером 48, 55, 65, 77, 83 дюйма. Эта серия отличается более тонкими рамками для полного погружения в просмотр, а также элегантным дизайном.

Быстрее и умнее







В основе большинства новых моделей телевизоров LG лежит процессор α 9 Gen 5, который использует глубокое обучение для повышения производительности и придания изображениям на экране большего объема, благодаря чему элементы переднего и заднего планов становится более отличными друг от друга. Процессор α9 Gen 5 расширяет возможности технологии LG AI Sound Pro, чтобы предоставить зрителям более реалистичное звучание, позволяющее встроенным динамикам телевизоров воспроизводить виртуальный объемный звук 7.1.2.

Улучшенный пользовательский интерфейс

Последняя версия инновационной платформы LG Smart TV улучшает пользовательский опыт на новых телевизорах LG, обеспечивая максимальное удобство и упрощая поиск контента. webOS 22 представляет персональные профили, чтобы пользователи могли наслаждаться индивидуальным просмотром. В каждом профиле можно настроить быстрый доступ к своим любимым стриминговым сервисам и получать спецпредложения по контенту на основе истории просмотра, а также уведомления в реальном времени, чтобы следить за любимыми спортивными командами. Вход в профили осуществляется как через браузер телевизора, так и со смартфона с функцией NFC Magic Tap.

Функция NFC Magic Tap также используется для зеркального отображения экрана мобильного устройства на телевизоре LG.4 Зрители могут отразить контент одного телевизора на другой в домашних условиях с помощью функции Room To Room Share, которая позволяет просматривать кабельное или спутниковое телевидение на другом телевизоре через Wi-Fi без дополнительной приставки.5 Новая функция Always Ready, представленная в 2022 году, превращает телевизор LG в мультимедийный дисплей, когда он не используется. Функция Always Ready легко активируется в меню «Настройки». Одно нажатие кнопки питания на пульте LG Remote, превращает экран в цифровой холст для демонстрации произведений искусства, отслеживания времени или воспроизведения музыки.6

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Более того, обновление ThinQ AI позволит телевизорам LG 2022 стать настоящим центром «умного» дома. Предоставляя пользователям легкое голосовое управление и совместимость с другими продуктами на базе ThinQ, система ThinQ AI теперь поддерживает Matter, новый отраслевой стандарт для более безопасного и удобного подключения к «умному» дому, который позволит телевизорам LG работать контроллером для подключенных устройств. Превосходное качество изображения

Телевизоры LG OLED, признанные потребителями, техническими экспертами и крупнейшими компаниями киноиндустрии, продолжают повышать планку качества изображения. Панели, представленные в линейке OLED 2022, были сертифицированы международным агентством по тестированию продуктов Intertek на 100% точность цветопередачи и 100% цветовой объем. Телевизоры LG OLED уникальны своей способностью соответствовать цветам исходного контента и точно передавать все оттенки, независимо от того, насколько яркой или темной может быть отображаемая картинка.8 Все дисплеи LG OLED 2022 сертифицированы компаниями TÜV Rheinland и Underwriters Laboratories на отсутствие мерцания и бликов UL. LG OLED являются первыми в мире телевизорами, которые отвечают требованиям американского агентства по стандартам здравоохранения Eyesafe по излучению синего света. Также они были отмечены TÜV Rheinland за низкий уровень излучения синего света. Телевизоры LG позволяют оценить точность цветопередачи не только создателям контента, а еще позволяют потребителям смотреть фильмы в том виде, в каком их задумали авторы. Для этого впервые в 2021 году было предложено автоматическое переключение в режим Filmmaker Mode при просмотре контента Amazon Prime Video.





Непревзойденный в играх

NVIDIA G-SYNC® и первый 8K OLED, продемонстрировавший игры в 8K с видеокартами серии NVIDIA® GeForce RTX™ 30. Благодаря времени отклика в 1 миллисекунду, низкой задержке ввода и наличию до четырех портов HDMI, поддерживающих множество функций HDMI 2.1, неудивительно, что LG OLED является идеальным выбором для поклонников консольных и компьютерных игр. А с поддержкой игровых облачных сервисов NVIDIA GeForce NOW и Google Stadia геймеры могут начать играть, просто подключив совместимый контроллер. За годы существования LG OLED не раз становился первым игровым телевизором: первый OLED с поддержкойи первый 8K OLED, продемонстрировавший игры в 8K с видеокартами серии NVIDIA® GeForce RTX™ 30. Благодаря времени отклика в 1 миллисекунду, низкой задержке ввода и наличию до четырех портов HDMI, поддерживающих множество функций HDMI 2.1, неудивительно, что LG OLED является идеальным выбором для поклонников консольных и компьютерных игр. А с поддержкой игровых облачных сервисови Google Stadia геймеры могут начать играть, просто подключив совместимый контроллер.

Новинкой 2022 года стала возможность для покупателей LG легко выбирать и переключаться между игровыми функциями и предустановками дисплея прямо из меню Game Optimizer на телевизоре. Меню Game Optimizer обеспечивает быстрый доступ к новому режиму темной комнаты, который регулирует яркость экрана для более комфортной игры при выключенном свете. Настройки для G-SYNC®, FreeSync™ Premium и переменной частоты обновления (VRR) легко доступны в Game Optimizer. Более того, к предустановкам для шутеров от первого лица, ролевых игр и стратегий в реальном времени добавился новый спортивный режим, обеспечивающий еще больше деталей для большей реалистичности.

LGQNEDMINILED

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Демонстрируя свое неизменное лидерство в области ЖК-телевизоров, LG представляет расширенную линейку QNED-телевизоров в 2022 году. Благодаря собственной технологии LG Quantum Dot NanoCell, новая линейка предлагает потрясающую цветопередачу с 100% цветовым объемом. Телевизор LG QNED Mini LED, способный передавать насыщенные, точные цвета в самых ярких и темных областях сцены, обладает потрясающей контрастностью, благодаря технологии точечного затемнения LG. Все модели, начиная с серии QNED90, сертифицированы на 100% точность цветопередачи, поэтому зрители всегда видят высокое качество изображения даже под разными углами обзора.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПЫТ

В 2022 году LG переосмыслит роль телевизора, добавив новые сервисы, которые обеспечат более персональный и интерактивный опыт в домашних условиях.

LIVENow– отмеченное наградами приложение, предлагающее доступ к онлайн концертам, шоу, спортивным и другим событиям премиум-класса, в которых пользователи могут активно участвовать, а не только смотреть их. Для телевизора LG LIVENow становится пропуском к новым виртуальным впечатлениям, предлагая возможность наслаждаться концертами с друзьями и семьей, а также с поклонниками со всего мира.

1MHomeDance– приложение для тех, кто хочет танцевать, как их любимые K-Pop кумиры. Созданное в сотрудничестве с 1MILLION Dance Studio, одной из самых популярных хореографических K-Pop команд, 1M HomeDance предлагает широкий выбор обучающих уроков, которые помогут пользователям совершенствовать свои движения. Пользователи могут проверить свою форму с помощью режима камеры, танцуя вместе с профессиональными хореографами 1MILLION, или сделать перерыв, расслабиться и посмотреть свои любимые танцевальные клипы.

LGFitness– первая платформа LG для здоровья, которая помогает клиентам вести здоровый образ жизни дома. Пользователи могут найти идеальный план тренировок на основе рекомендаций системы или создать свой собственный, выбирая из множества вариантов, таких как высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), стретчинг или управляемая медитация. Панель управления приложения позволяет отслеживать активности и прогресс в выполнении упражнений.

Independa– помогает дистанционно ухаживать за членами семьи или способствует тому, чтобы пожилые люди чувствовали себя более независимыми. Являясь первой услугой телемедицины, поддерживаемой телевизорами LG, Independa имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям легко начать видеочат с сиделкой или получить доступ к меню соответствующих профессиональных услуг. Всплывающие уведомления информируют, когда кто-то звонит, а для дополнительных напоминаний можно настроить персональные оповещения. Все уведомления и оповещения интегрированы в webOS, поэтому они всегда находятся под рукой. Профессиональные услуги, доступные на Independa, включают Dentulu (онлайн-консультация стоматолога), Capital Rx (платформа дисконтных аптек), Coverdell (льготы по стоматологической страховке), WebMD (образовательные видеоматериалы медицинского уровня), Sprio100 (фитнес-программы для пожилых людей) и другие.10

http://www.lg.com/CES2022 Увидеть новые телевизоры LG 2022 года можно своими глазами, посетив виртуальную выставку на сайте4 января с 22:00 по времени города Нур-Султан.

Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.

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1 Единицы, выпущенные за 9-летний период 2013-2021 гг. (Источник: Omdia).

2 Процессор α (Alpha) 9 Gen 5 AI доступен в следующих моделях: OLEDZ2, OLEDG2, OLEDC2, QNEDMiniLEDQNED99, QNEDMiniLEDQNED95.

3 Brightness BoosterТМ доступен только в серии LG OLED G2.



4 Обмен контентом (например, фотографиями, музыкой, видео) поддерживается на совместимых устройствах Android и iOS. 3еркальное отображение экрана поддерживается на совместимых устройствах Android, поддержка устройств iOS будет добавлена позднее в 2022 году.



5 Функция RoomToRoomShare будет доступна после обновления прошивки в первой половине 2022 года. Поддерживается только контент с телеприставок и эфирных трансляций.

6 Функция AlwaysReady доступна в OLEDZ1, OLEDG2, QNEDMiniLEDQNED99, QNEDMiniLEDQNED95, QNEDMiniLEDQNED90. Функция может быть отключена в меню настроек телевизора.

7 Поддержка Matterпоявится во второй половине 2022 года.

8 Панель LGOLED сертифицирована Intertek на 100% точность цветопередачи по стандарту CIEDE2000 с 125 цветовыми шаблонами. Телевизоры LGOLED, сертифицированные Intertek, могут передавать 100% спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизоров, в соответствии с IDMS 1.03C (п. 5.31).

9 Сертифицированные Intertek телевизоры LGQNED обеспечивают высокое качество цветопередачи, зафиксированное как 100% по CIEDE2000 в 18 цветовых шаблонах при угле обзора ±30°.