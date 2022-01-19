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КОМПАНИЯ LG ОГЛАСИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ДОХОДАХ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

О бренде 01/19/2022
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СЕУЛ, 19 января 2022 года — LG Electronics Inc. (LG) объявила о предварительных финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2021 год.





 
LG сообщила о выручке в размере 21 триллиона вон в четвертом квартале 2021 года, что на 20,7% больше, чем в том же квартале прошлого года. Впервые в истории компании объем продаж превысил 20 трлн вон. Ожидается, что операционная прибыль в размере 681,6 миллиарда вон в четвертом квартале будет на 21% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.


Годовой доход LG впервые в истории превысил 70 трлн вон, составив в 2021 году 74,7 трлн вон, что на 28,7% больше, чем в 2020. Годовая операционная прибыль в размере 3,9 трлн вон практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом.


Предоставленные цифры являются предварительной консолидированной финансовой отчетностью на основе K-IFRS, предоставленной для инвесторов до получения окончательных финансовых результатов LG Electronics, включая чистую прибыль. Подробности о каждом подразделении будут официально объявлены позднее в этом месяце.
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