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ИННОВАЦИИ LG ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НАГРАД НА ВЫСТАВКЕ CES 2022
Среди главных наград – 24 премии CES за инновации (CES Innovation Awards) и награда «Выбор редакции CES 2022» от отдела по обзору потребительских товаров USA TODAY/Reviewed. LG была признана самым награждаемым брендом по версии USA TODAY/Reviewed. Телевизоры LG OLED серии C2, PuriCare™ AeroTower, монитор DualUp, саундбар S95QR, стиральная и сушильная машины серии FX получили признание по четырем ключевым критериям: инновации, технологии, дизайн и потребительская ценность.
Будучи новатором и мировым лидером в области OLED-технологий, неудивительно, что новая линейка телевизоров LG OLED продолжила лидировать на выставке CES, став одним из самых награждаемых телевизоров в этом году. Продукты LG OLED получили высшие награды за качество изображения, производительность и новые размеры экрана. Новый 42-дюймовый телевизор LG OLED C2 и 97-дюймовый OLED G2, которые оснащены технологией OLED evo, вошли в число моделей, удостоенных премий от ведущих отраслевых изданий, таких как Business Insider, Mashable и Gear Patrol. Кроме того, The Verge отметил 42-дюймовый телевизор LG OLED C2 в рамках своей награды «Лучшее на выставке CES 2022».
Получив признание ведущих изданий, таких как Best Products, Tom's Guide и Business Insider, очиститель воздуха LG PuriCare AeroTower стал одним из самых интересных продуктов CES 2022 среди всех предложений бытовой техники. Пара стиральной и сушильной машины LG – новейшее решение для стирки, оснащенное усовершенствованной технологией AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive), также была отмечена ведущими лайфстайл изданиями, такими как Good Housekeeping и Veranda.
Главные награды и признания, полученные LG на выставке CES 2022, включают:
Телевизоры LGOLEDC2 4K
- ● Popular Science: Лучшие телевизоры CES 2022
- ● CNET: Лучшие телевизоры CES 2022 Get Bigger, Crazier & More Expensive
- ● The Verge: Премия The Verge на выставке CES 2022
- ● BusinessInsider: 7 самых отличных телевизоров, представленных на выставке CES
- ● USAToday/Reviewed.com: Премия «Выбор редакции CES»
ТелевизорыLG OLED G2 Gallery Series evo 4K
- ● CNET: Лучшие телевизоры CES 2022 Get Bigger, Crazier & More Expensive
- ● Tom’sGuide: Лучшие телевизоры CES 2022
- ● Gizmodo: Лучшие телевизоры на выставке CES 2022
- ● BGR: Лучшие на CES 2022
Саундбар LG S95QR
- ● Techlicious: Награда CES 2022 Top Picks
- ● GearPatrol: Лучшее, что мы видели на выставке CES 2022
- ● PopularScience: Лучшее звуковое оборудование выставки CES 2022
- ● USAToday/Reviewed.com: Премия «Выбор редакции CES»
LG PuriCare AeroTower
- ● BestProducts: Лучшее на CES 2022
- ● Veranda: 10 лучших бытовых приборов – CES 2022
- ● Tom’sGuide: Лучшие очистители воздуха, представленные на CES 2022
- ● USAToday/Reviewed.com: Премия «Выбор редакции CES»
Пара стиральной и сушильной машины LG
- ● Good Housekeeping: Выбор редакции Good Housekeeping Institute’s CES 2022
- ● Veranda: 10 лучших бытовых приборов – CES 2022
- ● USAToday/Reviewed.com: Премия «Выбор редакции CES»
- ● PCMag: CES 2022 представляет ваш высокотехнологичный дом: 10 лучших устройств для умного дома
Плита с двумя духовыми шкафами LGInstaViewс функциями AirFryи AirSousVide
- ● Newsweek: Лучшее на CES 2022: 25 самых отличных новых продуктов и технологий
- ● BestProducts: Лучшее на CES 2022
- ● CTA: Премия за инновации на CES 2022
Монитор LG DualUp
- ● ArsTechnica: 7 самых интересных компьютерных мониторов на CES 2022
- ● RollingStone: Лучшее на выставке CES 2022: Гибридные технологии для гибридного мира
- ● Reviewed.com: Лучшие компьютерные мониторы на CES 2022
- ● Digital Trends: Лучшие мониторы CES 2022
ИгровойноутбукLG UltraGear
- ● Popular Science: Лучшие игровые гаджеты CES 2022
- ● GearPatrol: Лучшее, что мы видели на выставке CES 2022
- ● TWICE: Picks Awards Winners For CES 2022
- ● InputMag: Мониторы, которые необходимо увидеть на CES 2022
Более подробную информацию о наградах и почетных званиях LG на CES 2022, а также дополнительную информацию о продуктах бренда, представленных на выставке, можно найти на сайте www.LGnewsroom.com.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/nagrady-lg-ces2022.html isCopied
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