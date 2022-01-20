ИННОВАЦИИ LG ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НАГРАД НА ВЫСТАВКЕ CES 2022

– LG Electronics USA собрала грандиозную коллекцию наград на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES®) 2022 в категориях бытовой техники, домашних развлечений и бизнес-решений. В общей сложности LG получила около 150 признаний от различных изданий, освещавших первое в истории гибридное мероприятие CES, которое объединило в себе физическое выставочное пространство и виртуальный мир.Среди главных наград – 24 премии CES за инновации (CES Innovation Awards) и награда «Выбор редакции CES 2022» от отдела по обзору потребительских товаров USA TODAY/Reviewed. LG была признана самым награждаемым брендом по версии USA TODAY/Reviewed. Телевизоры LG OLED серии C2, PuriCare™ AeroTower, монитор DualUp, саундбар S95QR, стиральная и сушильная машины серии FX получили признание по четырем ключевым критериям: инновации, технологии, дизайн и потребительская ценность.Будучи новатором и мировым лидером в области OLED-технологий, неудивительно, что новая линейка телевизоров LG OLED продолжила лидировать на выставке CES, став одним из самых награждаемых телевизоров в этом году. Продукты LG OLED получили высшие награды за качество изображения, производительность и новые размеры экрана. Новый 42-дюймовый телевизор LG OLED C2 и 97-дюймовый OLED G2, которые оснащены технологией OLED evo, вошли в число моделей, удостоенных премий от ведущих отраслевых изданий, таких как Business Insider, Mashable и Gear Patrol. Кроме того, The Verge отметил 42-дюймовый телевизор LG OLED C2 в рамках своей награды «Лучшее на выставке CES 2022».

Получив признание ведущих изданий, таких как Best Products, Tom's Guide и Business Insider, очиститель воздуха LG PuriCare AeroTower стал одним из самых интересных продуктов CES 2022 среди всех предложений бытовой техники. Пара стиральной и сушильной машины LG – новейшее решение для стирки, оснащенное усовершенствованной технологией AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive), также была отмечена ведущими лайфстайл изданиями, такими как Good Housekeeping и Veranda.









Главные награды и признания, полученные LG на выставке CES 2022, включают:





Телевизоры LGOLEDC2 4K

● Popular Science: Лучшие телевизоры CES 2022

● CNET: Лучшие телевизоры CES 2022 Get Bigger, Crazier & More Expensive

● The Verge: Премия The Verge на выставке CES 2022

● BusinessInsider: 7 самых отличных телевизоров, представленных на выставке CES

● USAToday/Reviewed.com: Премия «Выбор редакции CES»

ТелевизорыLG OLED G2 Gallery Series evo 4K

● CNET: Лучшие телевизоры CES 2022 Get Bigger, Crazier & More Expensive

● Tom’sGuide: Лучшие телевизоры CES 2022

● Gizmodo: Лучшие телевизоры на выставке CES 2022

● BGR: Лучшие на CES 2022

Саундбар LG S95QR

● Techlicious: Награда CES 2022 Top Picks

● GearPatrol: Лучшее, что мы видели на выставке CES 2022

● PopularScience: Лучшее звуковое оборудование выставки CES 2022

● USAToday/Reviewed.com: Премия «Выбор редакции CES»

LG PuriCare AeroTower

● BestProducts: Лучшее на CES 2022

● Veranda: 10 лучших бытовых приборов – CES 2022

● Tom’sGuide: Лучшие очистители воздуха, представленные на CES 2022

● USAToday/Reviewed.com: Премия «Выбор редакции CES»

Пара стиральной и сушильной машины LG

● Good Housekeeping: Выбор редакции Good Housekeeping Institute’s CES 2022

● Veranda: 10 лучших бытовых приборов – CES 2022

● USAToday/Reviewed.com: Премия «Выбор редакции CES»

● PCMag: CES 2022 представляет ваш высокотехнологичный дом: 10 лучших устройств для умного дома

Плита с двумя духовыми шкафами LGInstaViewс функциями AirFryи AirSousVide

● Newsweek: Лучшее на CES 2022: 25 самых отличных новых продуктов и технологий

● BestProducts: Лучшее на CES 2022

● CTA: Премия за инновации на CES 2022

Монитор LG DualUp

● ArsTechnica: 7 самых интересных компьютерных мониторов на CES 2022

● RollingStone: Лучшее на выставке CES 2022: Гибридные технологии для гибридного мира

● Reviewed.com: Лучшие компьютерные мониторы на CES 2022

● Digital Trends: Лучшие мониторы CES 2022

ИгровойноутбукLG UltraGear

● Popular Science: Лучшие игровые гаджеты CES 2022

● GearPatrol: Лучшее, что мы видели на выставке CES 2022

● TWICE: Picks Awards Winners For CES 2022

● InputMag: Мониторы, которые необходимо увидеть на CES 2022