LG ПОДТВЕРЖДАЕТ ЛИДЕРСТВО В УСТОЙЧИВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ НА ВЫСТАВКЕ CES 2022

Экологически чистые продукты и углеродно-нейтральный стенд помогают обеспечить «Лучшую жизнь, которую вы заслуживаете»

– Концепция устойчивого развития занимает ведущее место на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 и воплощается в экспозиции LG Electronics площадью 2 044 квадратных метра, построенной полностью из переработанных, вторично используемых и пригодных к повторной переработке материалов. На CES 2022 LG сотрудничала с лидером в этом направлении фондом Carbonfund.org для создания экспозиции без ущерба для экологии. Более 100 метрических тонн выбросов было нейтрализовано за счет углеродных кредитов, покрывающих все предполагаемые выбросы углерода, связанные с производством и транспортировкой стендов, а также с использованием электроэнергии на месте.Уникальная экспозиция, которая плавно переводит посетителей из реального пространства в цифровой мир LG с применением виртуальной и дополненной реальности, включает в себя серию выставочных стендов. Экспозиция демонстрирует, как LG стремится улучшить все аспекты повседневной жизни благодаря технологическим новинкам и дизайнерским решениям. В соответствии с концепцией выставки LG в рамках CES 2022 «Лучшая жизнь, которую вы заслуживаете», стенды была изготовлены из экологически чистых материалов с применением ориентированно-стружечной плиты (OSB) из переработанной фанеры, произведенной путем прессования древесных отходов без использования клея, краски и лака. Дизайн стендов был значительно упрощен, чтобы облегчить их утилизацию после выставки.В рамках выставки LG представила десятки новых бытовых приборов, домашних развлекательных продуктов и ИТ-устройств, сертифицированных ENERGY STAR®. Компания также подчеркнула обязательства в области устойчивого развития, включая выпуск экологически чистой продукции и упаковочных материалов, улучшение производственных процессов и сокращение использования вредных веществ. На виртуальной пресс-конференции CES LG поделилась, как ее продукция становится более экологичной на протяжении всего жизненного цикла – от разработки, производства и доставки до установки, эксплуатации и утилизации. Среди прочего, LG обязалась использовать более 600 000 тонн переработанного пластика в процессе производства и увеличить объем утилизации электронных отходов более чем на 8 миллионов тонн к 2030 году.На выставке CES компания LG также объявила о присуждении премии Life's Good Award в размере 1 миллиона долларов, которой будут отмечены инновации, направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду путем внедрения безотходных разработок и систем замкнутого цикла, а также сокращения выбросов парниковых газов и противодействия изменению климата.