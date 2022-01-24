LG УЛУЧШАЕТ ТЕХНОЛОГИИ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ С НОВЫМИ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ СТИРКИ И СУШКИ

ЛАС-ВЕГАС, 24 января 2022 года — На международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 компания LG Electronics (LG) представила более умный и простой способ ухода за одеждой при помощи новой пары стиральной и сушильной машины, а также LG WashTower. Новые продукты оснащены усовершенствованной технологией AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive), зарекомендовавшей себя системой подачи пара, и множеством функций, которые делают стирку и сушку белья удобнее, чем когда-либо.





Благодаря улучшенной технологии LG AI DD, новая пара для стирки обеспечивает индивидуальную производительность, определяя объем загрузки, тип ткани и степень загрязнения одежды, автоматически добавляя нужное количество моющего средства и регулируя режим стирки для оптимальной очистки.* В новой стиральной машине используется технология подачи пара от LG – проверенный и надежный метод придания одежде чистоты и свежести. Для большего удобства пользователей функция LG Smart Pairing™ передает информацию от стиральной машины к сушильной, рекомендуя оптимальный цикл сушки.





Первая модель сушильной машины LG, оснащенная AI DD, может похвастаться новым циклом AI, который обеспечивает точное управление движением и автоматически выбирает соответствующие настройки для оптимального ухода за тканью и сокращения времени сушки. Технология искусственного интеллекта LG также позволяет прибору отслеживать режим стирки и предпочтения пользователя, чтобы каждый раз предлагать индивидуальные варианты сушки. Инфракрасный датчик точно измеряет температуру белья во время сушки и автоматически регулирует ее для равномерного высыхания. В отличие от других комбинаций стиральных и сушильных машин, оба устройства легко управляются с панели стиральной машины, благодаря функции сопряжения по Bluetooth. Новая пара устройств LG, сочетающая в себе выдающиеся характеристики и изысканный дизайн, идеально подходит для большинства пространств и стилей оформления.

Удобная и компактная конструкция новой стиральной машины LG WashTower с сушкой DUAL Heat Pump представляет собой усовершенствованную альтернативу традиционной стирально-сушильной установке. Стиральная машина с фронтальной загрузкой использует технологию AI DD для обеспечения чистоты и свежести белья, а сушильная машина – технологию LG DUAL Inverter Heat Pump для снижения энергопотребления за счет низкой температуры в течение всего цикла сушки. LG WashTower имеет меньшую общую высоту, что позволяет экономить пространство за счет конструкции без воздуховодов, которая требует меньшего зазора с задней стенкой. Кроме того, такая конструкция избавляет владельцев от неудобств, связанных с регулярным доступом к задним воздуховодам для их очистки.

LG WashTower оснащена дверцами из черного тонированного стекла, декоративными хромированными элементами и отделкой из черной стали, обеспечивающей исключительную прочность и высокую устойчивость к царапинам. Бесшовный плоский корпус способствует созданию элегантного внешнего вида и обеспечивает минималистичную ультрасовременную эстетику за счет удобной панели Center Control™.

«Благодаря передовой технологии искусственного интеллекта LG и дифференцированным функциям, эти потрясающие новые машины обеспечивают бережный уход за тканью и легкое управление процессом», – сказал Лю Джэ-чхол, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Прислушиваясь к потребностям реальных людей и опираясь на наш обширный опыт и экспертизу на мировом рынке бытовой техники, мы можем предоставить потребителям решения для лучшей жизни».

Чтобы ознакомиться с новыми решениями LG для стирки, посетите виртуальный выставочный стенд LG на CES 2022.

Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.

*Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, а также толщину материала. Технические характеристики и функции продукта могут отличаться в зависимости от модели или региона.