LG ULTRAGEAR НАЗВАНЫ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ LEAGUE OF LEGENDS EUROPEAN CHAMPIONSHIP ПО ИГРОВЫМ МОНИТОРАМ

СЕУЛ, 25 января 2022 года— LG Electronics (LG) с гордостью объявляет о своем участии в качестве официального партнера League of Legends European Championship (LEC) по дисплеям в сезонах 2022 и 2023 годов. Соглашение позволяет игровым мониторам LG UltraGear™ занять центральное место в глобальном соревновании, чтобы обеспечить сверхплавный и сверхбыстрый игровой процесс во время старта сезона 14 января.





Основанный как профессиональный турнир по League of Legends и организованный Riot Games в Европе, LEC представляет собой соревнование, где десять опытных команд по пять игроков в каждой борются за первенство в «Лиге», многопользовательской боевой арене, которая по-прежнему остается невероятно популярной с момента своего запуска в 2009 году. На протяжении всего турнира LG также будет спонсором таких сегментов, как «Повторы» и обязательный к просмотру «Матч недели».

Ожидается, что новое двухлетнее партнерство с LEC поможет LG еще больше расширить свое и без того значительное присутствие на мировой киберспортивной арене. Прочные отношения бренда LG UltraGear с игровым сообществом строились на протяжении многих лет благодаря активному взаимодействию и передовым продуктам, отвечающим потребностям настоящих геймеров. Благодаря технологиям отображения LG, которые придают первостепенное значение молниеносному времени отклика, точной цветопередаче и превосходной контрастности, мониторы LG UltraGear стали фаворитами среди серьезных геймеров во всем мире, предлагая дисплей с разрешением 4K и технологию Nano IPS с временем отклика 1 мс Gray-to-Gray (GTG).*

«Мы очень рады играть такую ключевую роль в одном из самых популярных киберспортивных соревнований в мире», – сказал Сео Янг-джэ, глава IT-подразделения компании LG Electronics Business Solutions. «Мы с нетерпением ждем, когда наши мониторы будут опробованы лучшими игроками LEC, чтобы мы могли продолжать выпускать продукты, отвечающие потребностям самых взыскательных геймеров».

Болельщики со всего мира могут следить за всеми событиями, включая трансляции игр и актуальную информацию о расписании, на сайте lolesports.com . Подписывайтесь на официальный аккаунт в Твиттере @UltraGearGaming , чтобы принять участие в мероприятии в социальных сетях и выиграть призы, включая продукты UltraGear.

* Модель LG 27GN950. Для отображения 4K 144 Гц требуется видеокарта с поддержкой DSC. Для времени отклика 1 мс необходимо включить ускоренный режим.