ПЕРЕДОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА LG ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНА В НОВОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СЕДАНЕ ЛЮКС КЛАССА

Система IVI оснащена сенсорным дисплеем Pillar to pillar обеспечивающим удобное и интуитивно понятное управление







СЕУЛ, 26 января 2022 года— Новая премиальная информационно-развлекательная система (IVI) для автомобилей от LG Electronics (LG) станет главной особенностью седана Mercedes-Benz EQS EV 2022 года. Дисплей Pillar to Pillar (P2P), встроенный в экран MBUX (Mercedes-Benz User Experience) Hyperscreen, располагается по всей ширине приборной панели. Благодаря уникальной концепции салона и революционному человеко-машинному интерфейсу, первый люксовый электромобиль от Mercedes-Benz AG подчеркивает футуристические тенденции в дизайне электромобилей и указывает на захватывающее видение автомобильной индустрии будущего.







MBUX Hyperscreen, впервые представленный Mercedes-Benz AG на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2021, состоит из трех экранов, включая ЖК-дисплей, ICD (цифровая приборная панель) и два OLED-дисплея, CID (центральный информационный дисплей) и CDD (дисплей для пассажира), расположенных под защитной стеклянной поверхностью, чтобы создать видимость единого цельного дисплея. Использование усовершенствованной технологии пластиковых OLED-дисплеев (P-OLED) позволяет информационно-развлекательной системе Mercedes-Benz EQS EV выдавать четкие, контрастные изображения и текст. Тонкие рамки без физических кнопок обеспечивают пассажирам интуитивно понятный сенсорный интерфейс с улучшенными тактильными ощущениями для удобства пользовательского опыта (UX), сводя к минимуму время, необходимое на обучение.

Система IVI от LG была специально разработана с учетом требований Mercedes-Benz AG и имеет изогнутый панорамный форм-фактор, необходимый для ультраэлегантного седана. Для ее изготовления было необходимо задействовать Исследовательский институт производственной инженерии LG, в задачи которого входит предоставление собственной экспертизы в области оборудования и материалов компонентов, а также передовых производственных технологий. Институтом были разработаны технологии формовки изогнутого стекла, обработки поверхности и склеивания изогнутого дисплея.

Работая в тесном сотрудничестве, инженеры LG и Mercedes-Benz AG выводят автомобильные дисплеи, такие как приборные панели и навигационные системы, на новый уровень, обеспечивая водителям и пассажирам большее удобство и контроль над ситуацией на дороге. Визуально приятная система IVI в Mercedes-Benz EQS повышает планку не только простоты использования, а еще и безопасности, благодаря новым технологиям, которые значительно превосходят минимальные стандарты при лобовом столкновении.

«Для меня большая честь работать в тесном сотрудничестве с таким надежным партнером, как Mercedes-Benz AG», – сказал Ын Сок-хен, президент компании LG Vehicle component Solutions. «После того, как компания Mercedes-Benz AG в прошлом году назвала нас ценным поставщиком автомобильных дисплеев, мы испытываем огромную гордость за то, что партнерство показывает отличные результаты».

Будучи инновационным партнером автономных транспортных средств будущего, компания LG Electronics Vehicle component Solutions (VS) сотрудничает с мировыми автопроизводителями, такими как Mercedes-Benz AG, чтобы стать ведущим разработчиком сетевых, информационно-развлекательных систем и систем помощи водителю (ADAS) для расширения возможностей автомобиля и улучшения пользовательского опыта. LG стремится диверсифицировать свой портфель для дальнейшего укрепления позиций, приобретая такие компании, как ZKW Group – поставщик автомобильных систем освещения и фар, и Cybellum – разработчик программного обеспечения для кибербезопасности, а также создав совместное предприятие LG-Magna e-Powertrain.